Nintendo GameCube - Неизвестный экран смерти

У меня со вчерашнего дня при включении GameCube начал появляться этот экран смерти. Не буду врать, это... Стремно, мягко говоря. Я никогда еще не видел, чтобы нечто подобное было у кого-либо, так что я решил записать это на видео.Должен уточнить, что моя консоль не была никоим образом модифицирована, и помимо карты памяти и контроллера, из аддонов у меня только «Game Boy Player» (прим. пер. «Game Boy Player» - аддон к Nintendo Gamecube, позволяющий играть в игры Gameboy Advance). Так что никаких лишних аддонов у меня не было поставлено. Просто вставил диск с игрой в консоль, и появилось это. Никакого экрана запуска, никакого меню, ничего. Сначала я просто последовал инструкциям на экране, выключив систему, но погуглив, я не нашел ничего подобного. Я пару раз перезапустил ее, но ничего не изменилось. Я оставил консоль включенной на некоторое время пока искал инфу, но тут началось нечто странное.Через полминуты, так называемый "красный экран смерти" пропал, и появилось другое сообщение, напоминающее о необходимости выключения системы, но в этот раз появилась противоположная опция. Если ты настолько крутой, чтобы нажать "B", то начнется небольшая серия мерцаний красного экрана. Вновь появляется еще один экран, который говорит о каком-то шансе на то, что система может остаться пригодной для использования (что больше не грозит моей консоли, после шести попыток заставить ее заработать). Выбор противоположного варианта немедленно выявляет следующий экран с весьма пугающим вопросом, и немного саркастическими ответами.Самое стремное из всего этого происходит, если вновь нажать "B". Стремная музыка на заднем плане резко повышается громкость, и слово "DEAD" быстро моргает в правом нижнем углу экрана. Боже.Если оставить консоль включенной еще на полминуты, то на экране появится грубый рисунок с японским текстом. Я не могу в японский, однако мне удалось прочитать "2003" и "GBA". Какая-то шутка про грядущую на тот момент игру? Наказание игрока за то, что тот неправильно пользуется системой? Кто знает. На заднем плане играет музыка выбора сохранения из «Legend of Zelda: Link to the Past», а снизу мерцает сообщение разработчика. «Kawasedo» прятал свою традиционную цифровую подпись в пусковом экране «GameBoy Advance» и некоторых играх на ней (прим. пер.: можете почитать об этом тут ), так что, возможно, это тизер к какой-то GBA игре, которая в то время разрабатывалась. Этот экран уже не меняется до ручного выключения системы. Я решил подождать немного, чтобы проверить это, но ничего не менялось.Первоначально я был немного шокирован вышеописанным, как пугающими сообщениями, так и параноидальным звуковым сопровождением. Я не программист, но я не понимаю, почему музыка такая чистая. Текст сообщений выглядит как типичный текст Assembler или C++, скорее всего для того, чтобы система не тратила ресурсы в случае, если что-то НА САМОМ ДЕЛЕ не так. Если такова причина, то почему качество музыки такое высокое (которая, кстати, как мне кажется, была сделана именно для этой ошибки)? Зачем они так пугают людей? И самое интересное то, как я бл*дь на это наткнулся?!P.S. от переводчика:Я попытался перевести сообщение с японского, используя старый добрый гугол, но у меня совсем нет идей, чтобы это значило. Вот вам скрин того, что получилось.