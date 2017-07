Metroid 2: Секретные Миры

Пару месяцев назад я занимался подготовкой к переезду в новый дом, тем самым наткнувшись на одну историю из своего прошлого.Я копался в старых вещах, распределяя их: нужные вещи я паковал, а всякий древний хлам просто выбрасывал. В процессе зачистки чулана мной была найдена старенькая обувная коробка, которую я незамедлительно открыл. Внутри лежала куча CD-болванок. После проверки выяснилось, что на них содержатся резервки файлов, что я качал лет где-то 10 назад.Я сразу же вспомнил, зачем они мне были нужны: тогда внешние накопители стоили довольно приличных денег, так что CD-шки были самым хорошим на то время вариантом хранения информации.Перестав паковать вещи, я засел за компьютер и стал глядеть, что там было на этих дисках. В основном там был всякий хлам, что я качал с инета тогда: музыка, гифки и ромы (прим. пер.: ромы - дампы игр с картриджей и дисков, которые предназначены для чтения эмуляторами).Тогда вдруг я наткнулся на диск с надписью «Переписка с Pahn». Я на некоторое время завис, глядя на надпись, но потом все-таки вставил болванку в компьютер.На диске было много картинок, парочка текстовых и аудиофайлов с одного форума. Просмотр сих экземпляров заставил меня вспомнить о давнем инциденте. Инциденте, который мне с трудом удалось забыть до этого момента.На самом деле я нисколько не жалею, что забыл об этом. Любой, кому бы я рассказал это, наверняка бы сказал, что я лишь выдумываю, и был бы прав.2004 был последним годом моего пребывания в старшей школе, и все свое свободное время я вел админские дела на форуме по эмуляции.Тогда еще не было всех этих ботов, как на современных форумах. Большую часть времени я тратил на просмотр сообщений и поиск нарушителей порядка.Это было весьма забавно, особенно когда тебя пытаются сломать своим толстым троллингом всякие гениусы.Будучи админом, я мог менять аватарки пользователей (для особых случаев у меня были пикчи плачущих младенцев) или редактировать их посты.Обычно я делал так, что посты умников становились фразами типа: «Я вечно лажаю», «По ночам я реву в подушку» или мое горячо любимое: «Я забыл мозг в утробе, пойду попытаюсь отыскать его».Порой за мои великие дела (сеяние справедливости на форумах, которые нуждаются во мне) я сам получал страйки от других админов.Ну так вот, однажды на форум зарегался один чел и создал тему «Нужна помощь в разборке моей NES» (прим. пер.: NES у нас известна как «Денди»)Следующий скрин как раз из той темы:Перевод:[Пост пользователя Pahn 24 апреля, суббота, 7:18ПП][Тема: «Нужна помощь в разборке моей NES»]«Привет, ребят. Хотел спросить, есть у кого ссылки на сайт с диаграммой NES? Я часами искал такую, но не нашел ни одной. Я хочу разобрать свою старую NES-ку и сделать апгрейд».[Пост пользователя IFELLASLEEP 24 апреля, суббота, 7:43ПП][Тема: «Re: Нужна помощь в разборке моей NES»]«Тут должно быть что-то подобное: (сайт). Там все немного муторно, но для начинающего вполне сойдет.Удачи там».[Пост пользователя Jar Jar Stinks 24 апреля, суббота, 7:49ПП][Тема: «Re: Нужна помощь в разборке моей NES»]«Глянь еще на этом сайте - (еще один сайт). Там у них еще форум есть, можешь поспрашивать, если будут проблемы».[Пост пользователя Pahn 24 апреля, суббота, 7:57ПП][Тема: «Re: Нужна помощь в разборке моей NES»]«Спасибо, ребят.Хоспаде, эти диаграммы и инструкции больно уж сложные. Эх, надеюсь, смогу задействовать это».Меня слегка озадачил его вопрос, но у меня было немного свободного времени, так что я решил спросить его об этом.Перевод:[Пост пользователя Pesmerga 24 апреля, суббота, 8:04ПП][Тема: «Re: Нужна помощь в разборке моей NES»]«Хей, Pahn, мне просто интересно, какую модификацию ты хочешь поставить на свою NES?»[Пост пользователя Pahn 24 апреля, суббота, 8:11ПП][Тема: «Нужна помощь в разборке моей NES»]«Привет, Pesmerga. В детстве я дико задрачивал в игры на своей NES, но моя консоль сломалась пару лет назад. Я купил себе Gameboy и хочу вытащить слот для картриджей из своей NES и соединить к моему Gameboy. Мне кажется, поскольку в NES и Gameboy графика выглядит идентично, то это должно сработать?»[Пост пользователя Pesmerga 24 апреля, суббота, 8:15ПП][Тема: «Re: Нужна помощь в разборке моей NES»]«Воу, чувак, не самая хорошая идея. Таким образом ты просто сломаешь обе консоли. Если ты хочешь вновь сыграть в игры NES, почему бы тебе не скачать эмулятор?»[Пост пользователя Pahn 24 апреля, суббота, 8:19ПП][Тема: «Re: Нужна помощь в разборке моей NES»]«Привет, Pesmerga. Да, я уже подумывал об этом.Пока я искал диаграмы для NES, я часто натыкался на сайты про эмуляцию. Так я и попал сюда. Я не могу себе купить эти ридеры картриджей, которые вы покупаете, чтобы подключать картиджи к вашим ПК.Думаю, в таком случае мне можно попытаться сделать свой карт-ридер из своей NES, чтобы соединить с моим ПК?»[Пост пользователя Pesmerga 24 апреля, суббота, 8:21ПП][Тема: «Re: Нужна помощь в разборке моей NES»]«Эмм, нет, это необязательно. Ты просто можешь скачать ромы, и все будет отлично.Не спрашивай, где достать эти ромы, это против правил форума».[Пост пользователя Pahn 24 апреля, суббота, 8:24ПП][Тема: «Re: Нужна помощь в разборке моей NES»]«Привет, Pesmerga. А что такое ромы?»Меня повеселило это. Я поведал Pahn, что такое ромы, и его, очевидно, это возбудило.Перевод:[Пост пользователя Pahn 24 апреля, суббота, 8:32ПП][Тема: «Re: Нужна помощь в разборке моей NES»]«Привет, Pesmerga. Боже мой, то есть ты хочешь сказать мне, что я могу взять и начать играть в игры NES на моем ПК прямо сейчас?»До меня таки дошло, что в техническом плане он не особо разбирался. Надо было начать с чего-то.После объяснения того, как работают эмуляторы и ромы, он затих на пару дней.Позже он все же вернулся на форум, и его пребывание там стало вполне обыденным. Чаще всего он открывал темы о возникающих у него проблемах эмуляции.Многие форумчане просто перестали отвечать ему. Всем казалось, что он нарочно раздражает всех и задает тупые вопросы. Я даже помню, как одной ночью он запостил тему о том, что эмулятор не смог прочитать игры, которые он скачал. Тогда нам пришлось разъяснять, что такое .zip файлы и с чем их едят.Один из админов даже подумывал забанить его. Ему не нравилось, что Pahn открывает темы по вопросам, на которые были даны уже ответы в других темах.Я попросил его не банить участника и поговорил с Pahn. Не знаю, зачем я решил заступиться. Мне было жаль паренька. Да и у нас было общее с ним увлечение относительно RPG-игры Suikoden.Так что я попросил Pahn перед тем, как открывать тему, посмотреть, был ли уже ответ на вопрос на форуме. В крайнем случае, я сказал, чтобы он писал мне в ЛС.Немного времени прошло перед тем, как он начал писать мне сообщения. Поначалу он просто задавал вопросы. Причем много вопросов.К счастью, он быстро учился новым вещам, и мне не приходилось объяснять ему одни и те же вещи снова и снова. Я бы не сказал, что он тупой, скорее просто нуб.Позже он попросил сказать, в какие игры я бы зарекомендовал сыграть ему, что в итоге привело к обсуждению наших любимых игр в целом. Тогда мы и начали активное обсуждение, которое продолжалось несколько месяцев. Правда, все, о чем мы говорили, - это игры и кино, и единственное, что я знал о нем, как о человеке, - это то, что ему было 16 и он жил в Лондоне.Однажды ночью наш разговор зашел об играх серии Metroid. На тот момент я прошел Super Metroid уже миллиард раз и начал подумывать о том, чтобы вспомнить, как там оригинальный первый Metroid.Перевод:[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pahn][Отправлено: Среда, 15 Сентября, 7:34ПП][Кому: Pesmerga]«Слушай, я тут вспомнил: ты знаешь про Секретные Миры в Metroid 2?»Это был весьма известный баг. Работает он так: если ты падаешь по длинной вертикальной шахте в некоторых местах игры и начинаешь быстро нажимать кнопку SELECT, то тайлы (стены, пол, блоки) могут начать пропадать. Если попытаться зайти в образованный при этом тоннель, то можно выйти за пределы карты (прим. пер.: этот баг работает, если просто быстро двигаться по одной оси и нажимать Select. То есть падать необязательно. Хотя я хз, может быть, там эффект посильнее будет).С этим багом можно найти комнаты, которые просто отличаются текстурами, комнаты, которые повторяются бесконечно, или даже комнаты, где текстуры просто беспорядочно разбросаны.Помимо нарушения порядка прохождения игры, этот баг в принципе бесполезен. Это скорее баг, с которым можно просто играться.Некоторые игроки даже замутили собственный сайт, посвященный «Секретным Мирам». Они были буквально одержимы нахождением новых зон, будто бы они были бравыми исследователями, которые открывали новые земли.Я лично попытался однажды так сделать на своем Геймбое. Меня быстро задолбало это, так как застревать в блоках каждый раз, когда двигаешься из комнаты в комнату, не особо весело.Перевод:[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pesmerga][Отправлено: Среда, 15 Сентября, 7:38ПП][Кому: Pahn]«Да, помню этот глюк. А что?»Перевод:[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pahn][Отправлено: Среда, 15 Сентября, 7:34ПП][Кому: Pesmerga]«Да просто я буквально только что узнал о нем и смог даже его провернуть. Довольно веселый баг».После этого Pahn ничего не писал пару дней. И одной ночью он написал мне следующее сообщение.Перевод:[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pahn][Отправлено: Пятница, 17 Сентября, 6:22ПП][Кому: Pesmerga]«Эй, прикинь, я до сих пор сижу в этих «Секретных Мирах» во втором Метройде. Я недавно тут прочел, как можно использовать «Секретные Миры» для пропуска некоторых локаций в игре. Тут, конечно, все интересно, но в последнее время у меня при игре появляется какое-то странное чувство. Блин, это трудно описать словами».Я научил Pahn пилить скриншоты и заливать их, чтобы он мог мне показать, что он там находит.Через пару дней я получил еще сообщение.Перевод:[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pahn][Отправлено: Среда, 22 Сентября, 5:23ПП][Кому: Pesmerga]«Привет, Pesmerga. Господи, ты не поверишь, но меня игра только что прям до усрачки напугала.Я исследовал секретные миры, и вдруг я зашел в одну комнату. Начала играть музыка, как будто я начал схватку с Метройдом.Потом на меня начала лететь эта куча текстур.(Картинка)Это просто дико меня напугало!!!Но зато, как видишь, я понял, наконец, как делать скрины. Я дам знать, если увижу что-то еще интересное. Блин, как же я обожаю эти секретные миры.Pahn».Перевод:[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pesmerga][Отправлено: Среда, 22 Сентября, 7:01ПП][Кому: Pahn]«Ах да, я забыл, что в секретных мирах ты можешь набрести на баганных монстров.Не парься об этом, чел, как и те комнаты, они просто графически сломаны. А так они действуют, как и обычные мобы в игре».После этого он не писал мне еще около недели. Потом, однажды ночью, просиживая на форуме, я получил следующее сообщение.Перевод:[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pahn][Отправлено: Четверг, 30 Сентября, 4:44ПП][Кому: Pesmerga]«Pesmerga, тут творится какая-то странная хрень. Я сегодня нашел новое место. Оно представляет собой комнату, сделанную из каких-то битов и станций сохранения. Я уже находил подобную комнату, но здесь все по-другому. Сохранения не работают, что странно, потому что даже в секретных мирах они всегда работали. Обычно, когда в секретных мирах ты находишь станцию сохранения, то вместо надписи «Нажмите START, чтобы сохраниться» появляются сломанные символы. Но здесь некоторые сохранялки не делают этого. Когда встаешь на них, появляется случайное слово.Я уже загружаю фотки. Щас тебе кину ссылку»Pahn выслал мне ссылки, и я посмотрел на скриншоты, что он сделал.Перевод слов справа налево: «СМЕТЬ, НАСЛЕДИЕ, МОЕ, ОСТАНОВИСЬ, ТЫ, КРАСТЬ, КАК».Я понял, что уж это определенно не может быть глюком.Перевод:[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pesmerga][Отправлено: Четверг, 30 Сентября, 6:53ПП][Кому: Pahn]«Чел, я никогда не слышал, чтобы кто-то упоминал нечто подобное.Мне кажется, ты нашел взломанный ром-файл».Я спросил его о том, где он скачал этот файл, и он дал мне адрес. Страницы больше не существовало, но я не был этому удивлен, так как в то время сайты с ромами почти сразу же удалялись правообладателями.Перевод:[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pahn][Отправлено: Четверг, 30 Сентября, 7:01ПП][Кому: Pesmerga]«А оно, я надеюсь, не сможет повредить мой компьютер?»[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pesmerga][Отправлено: Четверг, 30 Сентября, 7:03ПП][Кому: Pahn]«Не думаю, ибо я никогда не слышал, чтобы модифицированный ром мог нанести какие-то серьезные повреждения.Но все же, на всякий случай, убедись, что у тебя стоит хороший антивирус, и сделай проверку».[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pahn][Отправлено: Четверг, 30 Сентября, 7:08ПП][Кому: Pesmerga]«Ок, хорошо. Я тогда, пожалуй, продолжу смотреть, что там есть. Я скажу, если найду еще какие-нибудь сюрпризы. Отпишемся еще».Перед сном я вновь глянул на картинки, которые переслал мне Pahn. Я вдруг подумал, что эти слова могут образовать предложение. Я выписал их на лист бумаги и стал подбирать комбинации. Покопался немного, у меня получилось что-то вроде: «HOW DARE YOU. STOP STEALING MY LEGACY». Перевод: «КАК ТЫ СМЕЕШЬ. ПРЕКРАТИ КРАСТЬ МОЕ НАСЛЕДИЕ».«Весьма странное предложение», - подумал я. Я не понимал, кому настолько может быть скучно, чтобы совать это небольшое сообщение в игру. Я ведь даже и не понял, в чем его смысл.Через пару дней я получил очередное сообщение от Pahn.Перевод:[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pahn][Отправлено: Воскресенье, 3 Октября, 5:01ПП][Кому: Pesmerga]«Pesmerga, глянь-ка. Сегодня ночью я врубил Metroid 2, и после нажатия Start для загрузки моего сохранения случилось что-то странное.Обычно игра переключается на экран, где я сохранился в последний раз, но в этот раз игра осталась на титульнике. Звук резко сильно исказился, и я подумал, что игра зависла. Я был уже готов нажать на кнопку для перезагрузки игры, как вдруг экран переключился на это сообщение.(Картинка)Сообщение на картинке: «Последний Шанс Остановиться».Сразу же появился странный звук, не знаю, это невозможно объяснить словами.Можно ли как-нибудь записать звук из эмулятора?Я хочу записать его, если он вновь повторится, чтобы ты смог услышать это.Интересно, кто вообще сделал этот мод? Должна же быть какая-то причина. Если они приложили столько стараний в него, то тут должно быть больше интересного для нахождения. Я еще гляну, что тут да как, может быть, еще что-то найду».Я рассказал Pahn, как записать звук, и дал ему свой адрес электронной почты. Я попросил прикрепить к сообщению файл, если он сможет что-либо записать.Я думал о том, что мне попытался описать Pahn, и, должен признать, я был впечатлен этим модом. Я даже согласился с рассуждениями Pahn. Если кто-то вложил так много усилий, то, скорее всего, там есть еще больше интересного. Это был просто такой путь нахождения этих секретов.Однако меня немного удивил тот факт, что я никогда не слышал об этом хаке. Я стал смотреть сайты по модификациям, пытаясь найти именно тот, в который играл Pahn. Мне не удавалось найти это самому, так что я обратился к парочке IRC каналов. Увы, под мое описание не подходило ничего из того, что они видели.Следующей ночью, просматривая родные форумы, я обнаружил, что получил новое сообщение. Оно было от Pahn, так что я сразу же открыл его.Перевод:[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pahn][Отправлено: Понедельник, 4 Октября, 7:02ПП][Кому: Pesmerga]«Pesmerga, что-то очень стремное произошло сегодня ночью в «Секретных Мирах». Я оказался в комнате, очень напоминающей комнату со статуей и апгрейдом, но с перемешанными текстурами.Я зашел в другую комнату, и началась музыка сражения с Метройдом. Однако в комнате не было никаких Метройдов. Я вернулся туда, откуда пришел, но там уже была совсем другая комната. Это был просто бесконечный коридор.Однако музыка была странной. Она не была похожа ни на какие звуки, что я слышал в игре. Я записал этот звук. Щас кину тебе по электронке».[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pesmerga][Отправлено: Понедельник, 4 Октября, 7:14ПП][Кому: Pahn]«Ок, я уже скачиваю. Кстати, го потом в RA2?»[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pahn][Отправлено: Понедельник, 4 Октября, 7:16ПП][Кому: Pesmerga]«Конечно! Звучит весело».[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pahn][Отправлено: Понедельник, 4 Октября, 7:18ПП][Кому: Pesmerga]«Погодь, ко мне тут стучат. Ща приду».[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pesmerga][Отправлено: Понедельник, 4 Октября, 7:21ПП][Кому: Pahn]«Найс».Тем временем аудиофайл уже скачался, и я решил прослушать его, пока ждал возвращения Pahn.Тогда я еще не понимал, что это может значить. Я никогда не думал, что звуковой чип Геймбоя может издавать подобные звуки. Сначала мне показалось, что это звучит как какая-то сирена, но потом поверх нее начал звучать какой-то совсем другой звук.Звук поначалу мне показался до боли знакомым, но я не мог вспомнить еще, откуда это. При прослушивании мне стало жутко, так что я торопливо закрыл файл. Я решил сделать себе кофе и бутер. К тому моменту, как я вернулся к компьютеру, уже минут где-то 15 прошло.Перевод:[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: Pesmerga][Отправлено: Понедельник, 4 Октября, 7:36ПП][Кому: Pahn]«Чел, ты тут?»Я подождал несколько минут, но Pahn все равно не отвечал. Я начал волноваться, но меня утешила мысль, что к нему просто пришли родственники и попросили помочь с чем бы то ни было.Я посерфил интернет некоторое время, глянул наш форум и заглянул вновь в ЛС. Pahn все еще не вернулся. К тому моменту я уже устал, так что я просто пошел спать.На следующий день я встал рано и решил посмотреть, не написал ли мне Pahn.Однако вновь пустота.Я пошел в школу и домой вернулся только вечером. Взяв жрачку, я сел вновь за компьютер и глянул ЛС. Все еще ни слуха от Pahn.Даже отправил ему еще пару сообщений, получить от него все еще ничего мне не удалось. Несколько дней никаких сообщений от него, вот это меня начало уже конкретно пугать.Я прогулял пару дней в школе и завис в компе. Однажды, после выполнения парочки админских дел на форуме, я решил все-таки еще раз послушать тот звук, который мне прислал Pahn.Все еще было непонятно, что это было, так что я решил запустить программу для звукозаписи. Ускорив звук в несколько раз, я узнал звук сирены - это была музыка финального коридора перед сражением с Королевой Метройдов. После другой пары попыток ускорить звук я услышал нечто, похожее на голос поверх сирены.После ускорения звука раз в 10, я начал вслушиваться. Пару раз мне пришлось перемотать, чтобы понять что-то.Первая часть была представлением. Сначала было сказано «I am» (меня зовут), а после, как я понял, имя того, кто говорит. Правда, этого я не услышал. Это вряд ли было английское имя. Однако вторая часть была вполне разборчива. «Knock Knock, I'm here» (тук-тук, я уже здесь).Думаю, не стоит говорить, что в тот момент у меня внезапно пошли мурашки по коже.Я вновь залез в интернет, пытаясь найти хоть что-то о той версии игры, в которую играл Pahn. Я написал некоторым людям с сайта «Секретных Миров», оставил кучу сообщений на разнообразных сайтах по эмуляции и даже поговорил с некоторыми людьми из IRC каналов. Одни считали, что это просто моя глупая шутка, другие, что я вообще свихнулся. Никто, видимо, не понимал, о какой херне шла речь.Однажды ночью я получил личное сообщение.Перевод:[Тема сообщения: «Re: Привет, Pesmerga»][От: User12345][Отправлено: Среда, 12 Ноября, 4:14ПП][Кому: Pesmerga]«Посмотри Gunpei Yokoi».Меня это слегка напугало. Когда я задавал вопросы касательно того мода на Metroid 2, я даже не использовал ник Pesmerga. И уж тем более я не упоминал форум, с которого я пришел.Я ответил на сообщение, горя желанием узнать, кто писал мне и как он меня нашел. Но он мне больше не ответил. После этого я проверял логи, чтобы выяснить, заходил ли этот пользователь вновь на сайт. Но этого не происходило.Тогда я все же послушал этот совет и загуглил имя Gunpei Yokoi. Мне не пришлось долго выяснять, кем он был.Оказывается, он был большой шишкой в Nintendo. Игры, над которыми он работал, включали в себя Donkey Kong, Mario Bros, Kid Icarus, Metroid и Metroid 2.Но его самое известное творение, за которое он и прославился, был GameBoy. Часто это упоминалось как его величие.Я продолжал читать о нем, и тут я наткнулся на статью про его жизнь после ухода из Nintendo. Немного времени прошло после его ухода, как он открыл свою компанию. Gunpei Yokoi умер в аварии. Я взглянул на дату его смерти и был шокирован. Он умер 4 октября 1997 года, в тот же день, когда я получил последнее сообщение от Pahn.Я вновь прослушал ускоренный аудиофайл и наконец понял, что первая часть была: «I am Gumpei Yokoi».После осознания этого у меня начался тот период, когда я не открывал дверь перед тем, как человек представится.Через пару месяцев я решил посмотреть в интернете о пропавших подростках в Лондоне. Было пару похожих историй, но детали были настолько смутными, что это вряд ли мог быть Pahn.Но одна история таки зацепила мое внимание. Она была о пропавшем подростке, которого последний раз видели дома. Когда его мать уходила, она видела его последний раз за компьютером в гостиной.Когда она вернулась через пару часов, гостиная была пуста, но компьютер и некоторые другие приборы работали. Сначала ей показалось, что он в другой части дома, но когда она проверила, она обнаружила, что в доме никого нет.Она позвонила ему на мобильный, но телефон лежал рядом с компьютером, как и кошелек. Именно тогда она и вызвала полицию.Полиция обследовала дом, но никаких следов преступления не было найдено, и ничего не пропало, кроме подростка. Он просто пропал без вести.Я попытался найти больше информации, но безуспешно.Я решил каким-нибудь образом связаться с полицией в Лондоне и поведать им мою историю. Но одна деталь меня таки остановила: меня бы наверняка вновь назвали поехавшим.Но даже если бы я и смог объяснить правильно всю ситуацию и пропавшим подростком оказался бы Pahn, то мне все равно нечего им сказать, а исследовать его компьютер они наверняка не будут. А если это не Pahn вовсе, то я просто могу получить штраф за трату времени полиции.Я решил посмотреть наши диалоги с Pahn, чтобы найти какие-нибудь реальные данные, которые я не заметил до этого. Но не было ничего того, что я о нем еще не знал. О нем... Тогда я понял, что я всегда считал, что он является мужчиной, хотя, по сути, в нашем диалоге не было никакого указания на его пол, и он мог быть как парнем, так и девушкой. Незнание пола моего собеседника делало мое расследование еще сложнее.В итоге мне пришлось сдаться. У меня не было идей, что мне еще оставалось. Я сделал скрины наших с ним сообщений, скопировал картинки и звуки, которые он мне скинул, и записал все на CD-болванку, на тот случай, если мне вновь понадобятся эти данные.Вскоре после окончания школы я начал работать.Через месяц я ушел из администрации. Я сидел порой на форуме, но больше у меня не было времени сидеть там регулярно.Следующие годы я был сильно занят своей жизнью, и все, что произошло с Pahn, со временем выветривалось из моей памяти.Я решил запостить это онлайн на тот случай, если кто-нибудь даже после всех этих лет мог знать о Pahn или той версии Metroid 2, которую он нашел.Как я уже сказал в начале, я вообще не знаю, чем это могло быть. Неужели в интернете до сих пор летает копия Metroid 2, обреченная духом Ганпея Ёкоя? И если ты наткнулся на него, то он придет к тебе, разъяренный за неуважение к его величию? Я пытаюсь не вдаваться в крайности.Думая об этом сейчас, мне просто хочется верить, что все это нарочно подстроил Pahn. Типа он месяцами готовился к такому розыгрышу. Он сам создал все эти картинки и аудиофайлы. Он пришел на форум, строя из себя нуба в компьютерах, будучи настоящим ПК-гением.Он был даже тем самым юзером12345, и он мне сказал про Ганпея Ёкоя.Мне хочется верить, что, возможно, он сейчас где-то там, до сих пор угарает с этого гениального розыгрыша, который он провернул тогда со мной.Интересно, как мне вообще удавалось спать по ночам, когда это произошло?P.S.: Судить попрошу строго, чтобы мне знать, куда стремиться. А вообще, Metroid довольно годная, но недооцененная франшиза, особенно у нас в России. Так что советую вам заценить, особенно поклонникам игр с исследованием. В некоторых частях даже есть хоррор-моменты (в Metroid Fusion в частности). Можете даже на свой страх попытаться поэксплорить секретные миры во второй части, как это сделать описано в самой истории.

