Исследование архива prize.zip

Исследование архива prize.zip15.05.17. 16:23
Во время пары мне на планшет пришло письмо от некого cfeee7e4f0e0e2ebfffe c8f1eae0f2e5ebfcu2fsdgvkx1if0pfilsuiqx8m0jlq51o@mail.ru, в теме письма было написано: "$¥`$", а в самом содержании письма: "cfeeebf3f7e0e920f3e4eee2eeebfcf1f2e2e8e5". Также было прикреплено два архива с одинаковым именем (prize.zip) и весом (10,5 килобит).
Скриншот получения письма
Скриншот самого письма
Мне показалось это интересным, так как я давненько интересовался файлами смерти, и многие истории начинались именно так.
Когда я пришел домой, то мой энтузиазм спал - мне стало страшно, и я отложил до завтра.
16.05.17. 10:51
Наутро я долго думал, стоит ли скачивать этот файл, и решил, что мне нужна консультация специалистов или людей, которые себя таковыми считают.
Я написал пост в группе во "ВКонтакте" по файлам 21 (ссылка на группу здесь). Кто-то потребовал ссылку на файл, а другие были уверены, что это просто вирус.
И вот я решился.
Архивов было два, но я решил заняться сначала первым, всё-равно они оба вроде как одинаковые. Я скачал его и начал распаковывать. Оказалось, что он был защищен паролем. Это расстроило меня, но одновременно я почувствовал облегчение. Сразу стало ясно - это не вирус (ну зачем пароль для вируса? Препятствовать своему же распространению?).
Пора было исполнить желание, а именно - поделиться "находкой" с той группой, но я обнаружил сразу две странные вещи:
Во-первых, архив никак не хотел передаваться! "ВКонтакте" просто сообщал об ошибке, хотя интернет был стабильный. Я подумал, что проблема в телефонном приложении - попробовал кинуть другой файл, и всё получилось без проблем. Это меня немного напугало.
Во-вторых, только сейчас я заметил, что размер архива в письме указан в 10,5 килобит, но на компе и в списке загрузок он весил в три раза больше! Мало того, тип файла на китайском языке (ну, это уже, скорее всего, другой вирус на моём компе постарался, да?).
Обычно, когда я читал истории о смертельных файлах, там указывалась дата их создания, но тут указана дата скачивания, либо в реальной жизни всё не так, как в литературе сайта 4stor.ru, либо это особенность файла.
17.05.17. 21:07
Вот мы и пришли к моменту написания этой статьи.
У меня есть пара теорий и догадок насчет этого архива, главная из них - пароль зашифрован в письме.
Но о них я расскажу, когда у меня будет больше информации. Это была первая заметка, следите за обновлениями, если вам тоже интересно узнать, что внутри!
Пишите в комментариях свои предположения, я обязательно все прочту.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:24
Вчера, 23:24 by BronzeberdПросмотров: 319Комментарии: 1
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