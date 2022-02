Знакомство Авроры с русалочками Виолеттой и Сингареллой

Это было обычным летним днем, когда девятилетняя заклинательница лошадейпасла свою любимую пони. Лошадь её была, которую многие считали вымыслом. Но палящий зной сделал свое дело: обе они вскоре почувствовали жажду. Видит Аврора - растет чень красивое дерево с пышнозеленой листвой, а под ним протекает источник живой воды, из которогочерпала для своей потребы. Приблизилась Аврора к дереву, и опустило оно свой верх, образуя как бы шатер над головою: а внизу образовало в той расселине как бы углубление, удобное для пребывания.Древо оградило ее тенью своих многолиственных ветвей от солнечного зноя и тем дало возможность утомленной девочке отдохнуть. Пони подошла к источнику и стала жадно пить кристально чистую холодную воду. Как вдруг Бекиания насторожилась и, тревожно глядя в сторону моря, навострила уши. Девочка тоже прислушалась: откуда-то издалека раздавалась странная, но очень знакомая музыка.Звучные детские голоса сначала вдали, а затем все ближе зазвенели в воцарившейся тишине, нарушаемой лишь пением птиц и шелестом качаемых ветром макушек деревьев. Чистая песнь лилась по лесу, как мед, и то и дело слышались в ней загадочные причитания степных племен. Лошадка и ее хозяйка в недоумении переглянулись. Спустя несколько минут Аврора уже сидела верхом на Бекиании, и они, движимые неодолимым желанием узнать, откуда доносятся дивные звуки, рысью понеслись на ее позывные. И чем быстрее они скакали вдоль берега, тем громче, явственно, со спокойной отчетливостью прозвучали известные слова: "Песня прерывалась шумом воды, и звук плеска волн, по мере того, как странная песня подходила к концу, постепенно сменялся глухим карканьем сидящих на ветках ивы эбенового цвета Воронов.Спрыгнув с лошади, Аврора подошла поближе и увидела, как в холодных водах плескались маленькие хорошенькие голубоглазые девочки - близняшки. Правда, у одной волосы были короткие, цвета фиалки, а у другой - длинные,. В них были вплетены цветы -, символизирующий неземную красоту Морских дев,- символ печали,- символ моря и- символ ночного светила. Аврора поначалу не взяла это в примету: мало ли детей купается в знойную погоду? А затем внезапно насторожилась и обомлела, заметив у девочек ниже пояса, у которых отсутствовали плавники.. И у каждой из них был одинаковый узор в виде щупалец и жемчуга. А вместо купальника они носили нечто вроде фартука, на котором у одной из них были изображены рыба-форель и фиалки, а у другой - скрипичный ключ, несколько нот, какие-то руны и даже золотой трезубец.Держась за руки, девочки ныряли, как дельфины, и синхронно и виртуозно исполняли трюки пловцов и гимнастов, которые Авроре приходилось не раз видеть в цирке или в бассейне. Казалось, они точно знали, когда случается отлив - почти всё побережье было устлано водорослями и морскими белоснежными раковинами, которые те собирали и делали из них короны, которые впору было носить самому. С трудом поборов свое искреннее изумление, Аврора заколебалась: заговорить с ними или все же не стоит? Прекрасная песнь давно умолкла. И тут девочка увидела, как одна из близняшек, та, что с рыжим хвостом, увидав её, сделала манящий жест. Заклинательница лошадей повиновалась.- Привет, - сказала она девочкам. - Что вы хотите от меня?- Поиграй с нами! - внезапно скомандовала русалочка с фиолетовыми волосами.- Разве у вас нет друзей? - поинтересовалась Аврора.- Они были у нас, - ответила её светловолосая сестра, - Очень-очень давно...--- Все, кого мы знали, ушли, - сказала фиолетовласая девочка. - и мы не можем найти их...- Теперь они плачут в своих могилах, - вторила ей младшая сестра.Аврора остолбенела. Ей никогда еще не приходилось иметь дело с обитателями подводного мира, да еще и говорящими столь загадочно.- Я этого совсем не понимаю, - сказала она. Русалочки в ответ рассмеялись.- "", - пропела та, которую наяды звали. - Его истории слишком суровы, подобно урагану среди ночного безмолвия...- Он говорит с нами всё время, - уточнила её старшая сестра по имени Виолетта. - Ни одной душе до сих пор так и не удалось укротить его, как свирепого буйвола. Иногда мы слышим его плач о тех, кого Ледяная Дева унесла в свою обитель, он обжигает холодом ночи и является Повелителем снегов, одеялом лежащих на земле, а также льдов, распростёртых там, где была вода и куда ступала беломраморная нога той Девы.- Вы... здесь живете? - спросила Аврора, пропустив мимо ушей последние слова.- Да, - хором ответили сестры и переглянулись.- Скажите, это не вы случайно пели здесь? - снова вопрошала Аврора.- Я и моя сестра, - призналась светловолосая русалочка.- Я никогда не видела вас раньше здесь... - начала, было, Аврора.- А мы - тебя, - пробормотала русалочка с фиолетовыми волосами. - Ты никогда здесь раньше и не была... --- Бывала, но, признаюсь честно, мне еще не приходилось иметь дело с русалками, - промолвила Аврора. - А вы и вправду настоящие?В ответ послышался лишь звонкий смех, и Авроре стало не по себе. Чтобы замять этот неловкий момент, она поспешила задать следующий вопрос.- Меня зовут Аврора, - сказала заклинательница лошадей и указала в сторону дерева, где Бекиания щипала траву. - Я пасла мою пони здесь, неподалёку. Мы пришли испить водицы, как вдруг услышали вашу песню, и ...- Мы знаем, - отрезала Сингарелла. Сестра одернула её с укоризненным взглядом. Закончив мастерить короны, одна из сестёр уселась на массивный валун. Другая же откуда-то достала флейту и несколько других экзотических музыкальных инструментов. Не обращая никакого внимания на стоящую поодаль Аврору, близняшки вновь запели свою любимую песню, и на сей раз - по-английски. Она одна была в их лексиконе и внушала в сердца нечто большее, чем тщеславие коварных птицедев Сирен, манящих его корабль на верную погибель.- Never say these words to anyone.Their only wind knows,where you will stayForeverForever, - () - пела Виолетта, держа сестру за руку.- Remember that we are not alone.Under my wing you will go around the whole world,which means you and I are forever, - () - подхватила второй куплет Сингарелла.Третий же куплет они пропели хором.- Ты знаешь эту песню? - спросили русалочки, когда вновь прозвучал последний куплет.- Конечно, - ответила Аврора. - Это же Линда! Но слова звучали не так...- А как же? - спросила Виолетта. - Просто... Это - НАША песня, наша любимая песня!- Спой с нами! - скомандовала Сингарелла.- Я не хочу петь, - отрезала Аврора. - Вы просто присвоили себе чужую песню, да ещё и и переделали ее на свой лад... Где вы ее услышали хоть? Сестры не ответили.- Я вас спрашиваю, где вы ее услышали впервые? - снова спросила Аврора. - Откуда вы ее знаете?- Мы не раскрываем своих источников информации, - важно сказала Сингарелла.- Неужели вы ничего не умеете, кроме распевания песен? - спросила Аврора.- Ещё как умеем! -воскликнула Сингарелла и подула в ракушку. И тут же на ее зов примчался синий дельфин. Он проделал невероятное сальто, вынырнув из воды на несколько метров. Брызги буквально разлетались, когда дельфин, словно торпеда, пронес Виолетту до самого конца реки, а затем она вернулась обратно, сидя на его спине, а Сингарелла бросила ему рыбку, которую тот проглотил с величайшим удовольствием.- Где это вы так научились? - удивилась Аврора. - У меня такое ощущение, что я в дельфинарии!- Ничего подобного! - обнадежила ее Виолетта. - Наш Аладар способен и не на такое! Люди, чтобы приручить дельфинов, порой их нещадно секут плетками или оставляют их без пищи на весь день, чего у нас не принято...- А почему ты все расспрашиваешь нас? - спросила Сингарелла.- Фи, дельфин! - фыркнула Аврора. - С моей Бекки всё равно никому не сравниться!- Почему ты так думаешь? - поинтересовалась Виолетта.- А нас ты сможешь прокатить на своём гиппокампе? - спросила Сингарелла.- Да без вопросов! - согласилась Аврора. - Присаживайся поудобнее!- Но у него же совсем нет хвоста! - воскликнула Виолетта.Бекиания фыркнула, но позволила русалочке взобраться на свою спину. Аврора схватилась одной рукой за поводья, другой - за длинный хлыст, и они обошли вдоль реки и вокруг дерева. Виолетта плыла рядом, не отводя глаз от своей сестры.- Ну, как ощущения? - вопрошала Аврора.- Как тебе объяснить? - начала Сингарелла, - Это как Ветер... уверенность...воля... Сливаешься воедино с теплыми боками коня и становишься как бы его продолжением.- Невероятное чувство свободы и восторга, - поделилась Виолетта. - Признаться, никогда раньше мы ничего подобного не испытывали!- Что ж, я рада, что вам понравилось, - улыбнулась Аврора.- Есть у нас и другая песня, - позже сказала одна из сестёр - близнецов. - Вот, послушай!И сестры в унисон запели:- "".И, пока Виолетта и Сингарелла пели, в этот самый момент казалось, что вся природа внимала той музыке. Близняшки, словно Орфей, вернулись из тёмных глубин Аидова царства, чтобы поведать миру о печальном и сакральном. Внезапно подул ветер, и стая черных, как смоль, воронов, все, как один вспорхнула с веток ивы и закружила смертоносный хоровод в небесах, окутанных темными тучами.- Вороны кричат! - заметила Аврора., - сказала ей Сингарелла. - Вой слышится мне вдалеке за холмами. Дитя ночи и вран - многолетний союз: даже лес, насколько бы он ни был глубок, не сможет укрыть тебя ни от острого глаза, ни от не менее - острых зубов. И сегодня... Волчья Стая заберёт чью-то жизнь себе! Они идут, они уже близко!Русалочка не обманула. Аврора внезапно услышала лошадиное ржание и бросилась бежать. Бекиания, как могла, отбивалась копытами от грозных хищников, но всё было безуспешно: вожак кинулся ей на шею и впился клыками, а остальные, обуреваемые голодом, разрывали тело в клочья. Тут яростный взгляд одного из волков пал на Аврору, и часть зверей устремилась за девочкой, оставив лошадь слетевшемуся на неё воронью, с радостью клевавшему свою добычу.- Ветер скажет им, где она находится, - спокойно сказала Сингарелла своей сестре, глядя вослед на убегающую в страхе Аврору. - И деревья расступятся пред ними. О, я слышу хохот звёзд в небесах и предвижу неистовый хоровод Теней! Её путь завершится, а Вороны возвратятся на Плутонианский брег. Клянусь тем Небом, которое склоняется над нами, душу той, что люди зовут Авророй, ангелы заберут в Айденн, и с наступлением рассвета она возвестит смертным о начале нового дня. Дня, полного скорби и окрасит землю в багряный цвет, как дети ночи - её благоверного коня.- О, сколько таких блуждает по свету! - воскликнула русалочка Виолетта. - Будь твои слова знаком расставания с ней. Но ответь мне, кто под гнетом злой судьбы, как приговор, слышал, как стрелой пронзённый, одно слово - «Nevermore!»? Эти двуногие не могут пройти, не оставив наш приют неосквернённым! Зов стихий издревле сеет первобытный страх, но они не внемлют ему, стараются тщетно обуздать и изловить, как Аресовых быков. Помнится мне, в далёком 2004 году Нептун пришёл в лютую ярость - земля содрогнулась, а щебечущие птицы - исчезли с глаз долой. Он, подобно Неону, стёр хрупкую грань меж небом и морем, не оставив и белого гребня, а затем излил всю мощь своего гнева на тайландский брег.Вскоре руины служили напоминанием о том дне, когда бомба, чей свет, словно тысяча солнц, накрыла град волною из серы и огня, лишенного дыма, что расползался по земле, как полчища муравьёв. У тех, кто остался в живых, выпадали волосы, ногти и зубы. Глаза их были лишены блеска, да и сами они напоминали ходячих мертвецов... Обугленные трупы даже невозможно было опознать. Ветер бушевал неистово и уносил их в своих объятьях, и те сгорали до небес. Это был день из дней, дивный для дщерей смерти, когда и от огня им было не уйти, и от ветра не скрыться... Клянусь тем небом, что простирается над нами, каждый, кто повстречает нас на своём пути, не избегнет настигшей кары! Ветер возвестит нам о их кончине, и ни один ангел не явится, чтобы свершить возмездие.

