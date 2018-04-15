Дедушка в гости заглянул

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 155 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 22:23 by

4 года назад я родила дочку. Назвали Светой. Гордилась своей дочкой с момента ее рождения. Очень хотели с мужем отдать ее на танцы. Но мы стали замечать нечто странное, когда нашей девочке исполнилось 4.Умер мой двоюродный дедушка, который был мне как родной. Частенько помогал мне в различных ситуациях. У дедушки была одна особенность. В молодости у него была светлая прядь волос, при том, что волосы были каштанового цвета. После его смерти мой муж меня успокаивал, а дочка частенько мастерила для меня подарки.Один раз я заплетала косичку дочке и увидела ту самую светлую прядь среди каштановых волос. Позвала мужа, он лишь только покачал головой, мол, бывает.Через месяц я узнала, что беременна. Пол ребенка еще никто не знал. Когда я пошла на УЗИ, дочку оставила дома с подругой, так как больше не с кем было оставить. Узнала, что будет мальчик. Еще никому не говорила, даже мужу не сказала.Прихожу домой, а дочка с порога и говорит: «Мама, привет! И братику привет!». Я обомлела. Спрашиваю, откуда она знает, а она говорит, что дедушка сказал ей.Часто замечала, что она ночью с кем-то говорит. Боялась за нее, а оказывается, дедушка погостить пришел.Автор - Аврора.

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