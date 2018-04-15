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Истории из жизни

Дедушка в гости заглянул

4 года назад я родила дочку. Назвали Светой. Гордилась своей дочкой с момента ее рождения. Очень хотели с мужем отдать ее на танцы. Но мы стали замечать нечто странное, когда нашей девочке исполнилось 4.

Умер мой двоюродный дедушка, который был мне как родной. Частенько помогал мне в различных ситуациях. У дедушки была одна особенность. В молодости у него была светлая прядь волос, при том, что волосы были каштанового цвета. После его смерти мой муж меня успокаивал, а дочка частенько мастерила для меня подарки.

Один раз я заплетала косичку дочке и увидела ту самую светлую прядь среди каштановых волос. Позвала мужа, он лишь только покачал головой, мол, бывает.

Через месяц я узнала, что беременна. Пол ребенка еще никто не знал. Когда я пошла на УЗИ, дочку оставила дома с подругой, так как больше не с кем было оставить. Узнала, что будет мальчик. Еще никому не говорила, даже мужу не сказала.

Прихожу домой, а дочка с порога и говорит: «Мама, привет! И братику привет!». Я обомлела. Спрашиваю, откуда она знает, а она говорит, что дедушка сказал ей.

Часто замечала, что она ночью с кем-то говорит. Боялась за нее, а оказывается, дедушка погостить пришел.

Автор - Аврора.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:23
Сегодня, 22:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 155Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Дедушка смерть дочь беременность мальчик история из жизни

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 22:48
0
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Репутация: (127|0)
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Комментариев: 388
Знаем мы уже таких "гостей". Надо проверить, не угощал ли дедушка ее конфетками)) А то тут начитаешься про козьи лакомства. Вспомнил историю "Сладости от мёртвой бабки" бррр. smile
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#2 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 23:17
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 38
Это хороший дедушка, добрые вести принес))
Зарегистрирован: 13.04.2018
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