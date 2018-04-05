10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможно

Летяга Просмотров: 84 Комментарии: 7 +11 Сегодня, 10:49 by

Алексей Андреев - петербургский художник, мастер цифровой живописи. В год столетия революции он решил пофантазировать на тему крейсера «Аврора» и нарисовал подводную часть корабля номер один, которую скрывает толща Невы.А там, по версии Андреева, совсем другой мир, совсем другая жизнь. Вода прячет огромную часть корабля - настоящий подводный небоскреб, со множеством палуб-этажей и сотнями окон, в которых круглосуточно горит свет.Рисунок тут же стал хитом, и разлетелся по сети.- Мое творчество – продукт бессознательного, - рассказал художник в интервью «Комсомольской правде в Петербурге». – Я стараюсь не давать никаких интерпретаций, потому что они сужают рамки прочтения моих работ. Пусть другие думают, о чем этот рисунок. Могу сказать, что он родился из другой моей «Авроры», черно-белой, во льдах. Потом я сделал еще один рисунок. Работа заняла пару дней. А вообще у меня есть целая серия, связанная с Петербургом.Художник Алексей Андреев делает удивительные коллажи. На этой неделе горожан поразил рисунок «Авроры» «с двойным дном»А вот обычная казалось бы скамейка парит над гладью Финского залива.С обзорной площадки Исаакиевского собора, оказывается, может открываться весьма необычный вид.Петербург – это не только центр, но и панельные девятиэтажки на окраинах. Впрочем, если включить фантазию, выглядеть они могут совсем не уныло.А вот в этой работе спальный район предстает немного пугающе. Большой брат смотрит за нами?Метрополитен может быть и таким.Первый рисунок «Авроры» Алексеев сделал в черно-белом варианте. Здесь тоже можно увидеть необычный корпус корабля.Петербург, как мы знаем, город высокой духовности. Поэтому почему бы колоколам не парить над Невой?Заячий остров тоже может подняться в воздух.Главный символ Петербурга – Дворцовый мост – тоже можно оторвать от привычной панорамы.Автор: Алексей Андреев (арты).Автор: Константин Василевский (текст).

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