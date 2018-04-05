10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможно

10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможноАлексей Андреев - петербургский художник, мастер цифровой живописи. В год столетия революции он решил пофантазировать на тему крейсера «Аврора» и нарисовал подводную часть корабля номер один, которую скрывает толща Невы.
А там, по версии Андреева, совсем другой мир, совсем другая жизнь. Вода прячет огромную часть корабля - настоящий подводный небоскреб, со множеством палуб-этажей и сотнями окон, в которых круглосуточно горит свет.
Рисунок тут же стал хитом, и разлетелся по сети.
- Мое творчество – продукт бессознательного, - рассказал художник в интервью «Комсомольской правде в Петербурге». – Я стараюсь не давать никаких интерпретаций, потому что они сужают рамки прочтения моих работ. Пусть другие думают, о чем этот рисунок. Могу сказать, что он родился из другой моей «Авроры», черно-белой, во льдах. Потом я сделал еще один рисунок. Работа заняла пару дней. А вообще у меня есть целая серия, связанная с Петербургом.
Художник Алексей Андреев делает удивительные коллажи. На этой неделе горожан поразил рисунок «Авроры» «с двойным дном»
А вот обычная казалось бы скамейка парит над гладью Финского залива.
С обзорной площадки Исаакиевского собора, оказывается, может открываться весьма необычный вид.
Петербург – это не только центр, но и панельные девятиэтажки на окраинах. Впрочем, если включить фантазию, выглядеть они могут совсем не уныло.
А вот в этой работе спальный район предстает немного пугающе. Большой брат смотрит за нами?
Метрополитен может быть и таким.
Первый рисунок «Авроры» Алексеев сделал в черно-белом варианте. Здесь тоже можно увидеть необычный корпус корабля.
Петербург, как мы знаем, город высокой духовности. Поэтому почему бы колоколам не парить над Невой?
Заячий остров тоже может подняться в воздух.
Главный символ Петербурга – Дворцовый мост – тоже можно оторвать от привычной панорамы.
Автор: Алексей Андреев (арты).
Автор: Константин Василевский (текст).
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Сегодня, 10:49 by ЛетягаПросмотров: 84Комментарии: 7
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