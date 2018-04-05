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Страшные Арты

10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможно

Алексей Андреев - петербургский художник, мастер цифровой живописи. В год столетия революции он решил пофантазировать на тему крейсера «Аврора» и нарисовал подводную часть корабля номер один, которую скрывает толща Невы.

А там, по версии Андреева, совсем другой мир, совсем другая жизнь. Вода прячет огромную часть корабля - настоящий подводный небоскреб, со множеством палуб-этажей и сотнями окон, в которых круглосуточно горит свет.

Рисунок тут же стал хитом, и разлетелся по сети.

- Мое творчество – продукт бессознательного, - рассказал художник в интервью «Комсомольской правде в Петербурге». – Я стараюсь не давать никаких интерпретаций, потому что они сужают рамки прочтения моих работ. Пусть другие думают, о чем этот рисунок. Могу сказать, что он родился из другой моей «Авроры», черно-белой, во льдах. Потом я сделал еще один рисунок. Работа заняла пару дней. А вообще у меня есть целая серия, связанная с Петербургом.


Художник Алексей Андреев делает удивительные коллажи. На этой неделе горожан поразил рисунок «Авроры» «с двойным дном»
10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможно

А вот обычная казалось бы скамейка парит над гладью Финского залива.
10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможно

С обзорной площадки Исаакиевского собора, оказывается, может открываться весьма необычный вид.
10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможно

Петербург – это не только центр, но и панельные девятиэтажки на окраинах. Впрочем, если включить фантазию, выглядеть они могут совсем не уныло.
10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможно

А вот в этой работе спальный район предстает немного пугающе. Большой брат смотрит за нами?
10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможно

Метрополитен может быть и таким.
10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможно

Первый рисунок «Авроры» Алексеев сделал в черно-белом варианте. Здесь тоже можно увидеть необычный корпус корабля.
10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможно

Петербург, как мы знаем, город высокой духовности. Поэтому почему бы колоколам не парить над Невой?
10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможно


Заячий остров тоже может подняться в воздух.
10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможно

Главный символ Петербурга – Дворцовый мост – тоже можно оторвать от привычной панорамы.
10 изображений Петербурга, которые заставят вас поверить в то, что чудо возможно



Автор: Алексей Андреев (арты).
Автор: Константин Василевский (текст).
Источник.
Сегодня, 10:49 by ЛетягаПросмотров: 84Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Алексей Андреев художник цифровая живопись Петербург арты

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Комментарии

#1 написал: Lex__Blunt
Сегодня, 11:28
+1
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Комментариев: 18
Одна фотка не прогрузилась, проверь) +, только для меня остается загадкой, как можно так умело владеть фотошопом?
Зарегистрирован: 5.04.2018
#2 написал: Летяга
Сегодня, 11:38
0
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Репутация: (9828|-4)
Публикаций: 511
Комментариев: 7 293
Цитата: Lex__Blunt
Одна фотка не прогрузилась

Исправлено, спасибо!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#3 написал: Qusto
Сегодня, 11:58
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (653|0)
Публикаций: 252
Комментариев: 2 101
Красиво и очень атмосферно! Плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 13:05
0
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Репутация: (1510|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 665
Отличные работы! +++++
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#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:12
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1639|0)
Публикаций: 700
Комментариев: 6 832
Аврора и колокола над Невой очень понравились. Да и другие работы заставляют задуматься о бренности бытия. Очень интересные работы питерского художника, очень индивидуальны и оригинальны. Огромный плюс! +++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#6 написал: Mina Harker
Сегодня, 15:55
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (56|0)
Публикаций: 62
Комментариев: 1 966
Отличное мастерство, атмосферные работы.
Плюс.
Зарегистрирован: 1.06.2012
      
#7 написал: Ksenya078
Сегодня, 16:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (184|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 352
Здорово получилось, очень увлекательно на такие чудесные и необычные изображения посмотреть! blush ++++++++++++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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