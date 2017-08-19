История княжеского Дружинника VII

Летяга Просмотров: 34 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:43 by

- Я всю ночь не спал, - пожаловался Ладислав, набивая трубку дрожащими руками, - Голоса мерещатся, фигуры всякие. Как здесь люди-то живут? Неужто не страшно им?- У людей и спроси, - Змей Горыныч по очереди зевнул каждой головой, - Это для тебя всё ново, а они-то сызмальства среди нас живут. Или мы среди них. Чаю?Ладислав раскурил трубку и, подумав, кивнул.- Что мне делать, Горыныч? - спросил он, - Пойти против воли Князя и вернуться домой я не могу, но и здесь оставаться боюсь.- А ты не бойся.- Ну точно! - усмехнулся Ладислав, - Как я сам до этого не додумался?- Я серьёзно, - Змей Горыныч снял чайник с огня, - Ты не смотри, что нечисть кругом. Пугать будут, пакостить будут, но ничего тебе сделать не посмеют. Во всяком случае напрямую.- Будто закон уважают.- А как же! Пусть не так, как бы тебе хотелось и не всегда, но всё же уважают. Где-то глубоко. Наверное.Змей Горыныч разлил чай по кружкам и поставил одну перед Дружинником.- Твой страх и удивление всему происходящему всех только смешат, - продолжил Горыныч, усевшись в углу пещеры, - А ты не бойся! Увидел что-то необычное - виду не подавай!- Попробуй тут не подай, - пробормотал Ладислав, - Ты избушку видел? Из неё ноги растут! Куриные!- То ли ещё будет. Волю Княжескую исполнить хочешь?- Хочу.- Тогда собери всю свою смелость и вперёд, - сказал Змей Горыныч, - Дам ещё подсказку - слушать тебя станут только тогда, когда будут уважать.- И как мне добиться их уважения? - удивился Ладислав, - Станут ли?- Это уже тебе думать. Будь вежлив, спокоен и справедлив. Помогай тем, кто в беде. И всегда хорошенько разбирайся, прежде чем обвинить.- Спасибо тебе.- А вот этого не нужно, - поморщился Горыныч, - Для нас это как ножом по стеклу.- Виноват, - развёл руками Ладислав, - Буду знать на будущее. Пойду я, пожалуй, по полям похожу, подумаю.- Ступай. Только в лес, что справа от горы, не ходи. Там на столбе Кот сидит - жуть, какой злой! Усыпит и сожрёт, прежде чем успеешь сказать, кто ты такой.- Мать честная! И давно сидит?- Сколько я себя помню, - вздохнул Горыныч, - Так что лучше к лесу совсем не подходи, целее будешь.- Сп..., - Ладислав запнулся и покраснел, - Благодарю. Не забуду.Выйдя из пещеры, он глубоко вдохнул свежий воздух, перекрестился и не спеша пошёл через поле к реке.- Щуку ему подавай, - раздался недовольный голос, - На уху он пустит! Где ж её взять, когда их тут сроду не водилось?!Подойдя ближе, Дружинник увидел сидящего в воде Водяного, грустно смотрящего в воду.- Доброго дня! - поздоровался Ладислав, - Как водичка?- Живой, - хмыкнул Водяной, обернувшись, - Ишь ты!- Стараюсь. А вы всё щуку ищете?Водяной шумно вздохнул и кивнул.- Приходится, - сказал он, - Говорю Кощею, мол, нет тут щуки-то! А он заладил: ищи и всё тут!- Незаконное принуждение к рыболовной деятельности, - выпалил Ладислав, - Князь за такое по головке не погладит. Встречу Кощея, сделаю ему предупреждение.- Ишь ты, какой! - засмеялся Водяной, - Ты, Кощею? Ну насмешил!- Если вас всё устраивает, то пожалуйста. Моё дело, как говорится, предложить.Водяной перестал смеяться и выпил воды из реки, зачерпнув её рукой.- Так ты не шутишь? - спросил он, - Если Кощей от меня со своей щукой отстанет - я твой должник. Честное мокрое слово! Может сейчас помочь чем?Ладислав собрался было отказаться, но ему вдруг пришла в голову плохая идея.- Пожалуй, можете, - кивнул он, посмотрев на лес справа от горы, - Если не затруднит, отловите мне полдюжины карасей. Пойду в гости схожу.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Княжеский дружинник Горыныч водяной не такая сказка

Другие, подобные истории: