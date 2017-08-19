История княжеского Дружинника VII- Я всю ночь не спал, - пожаловался Ладислав, набивая трубку дрожащими руками, - Голоса мерещатся, фигуры всякие. Как здесь люди-то живут? Неужто не страшно им?
- У людей и спроси, - Змей Горыныч по очереди зевнул каждой головой, - Это для тебя всё ново, а они-то сызмальства среди нас живут. Или мы среди них. Чаю?
Ладислав раскурил трубку и, подумав, кивнул.
- Что мне делать, Горыныч? - спросил он, - Пойти против воли Князя и вернуться домой я не могу, но и здесь оставаться боюсь.
- А ты не бойся.
- Ну точно! - усмехнулся Ладислав, - Как я сам до этого не додумался?
- Я серьёзно, - Змей Горыныч снял чайник с огня, - Ты не смотри, что нечисть кругом. Пугать будут, пакостить будут, но ничего тебе сделать не посмеют. Во всяком случае напрямую.
- Будто закон уважают.
- А как же! Пусть не так, как бы тебе хотелось и не всегда, но всё же уважают. Где-то глубоко. Наверное.
Змей Горыныч разлил чай по кружкам и поставил одну перед Дружинником.
- Твой страх и удивление всему происходящему всех только смешат, - продолжил Горыныч, усевшись в углу пещеры, - А ты не бойся! Увидел что-то необычное - виду не подавай!
- Попробуй тут не подай, - пробормотал Ладислав, - Ты избушку видел? Из неё ноги растут! Куриные!
- То ли ещё будет. Волю Княжескую исполнить хочешь?
- Хочу.
- Тогда собери всю свою смелость и вперёд, - сказал Змей Горыныч, - Дам ещё подсказку - слушать тебя станут только тогда, когда будут уважать.
- И как мне добиться их уважения? - удивился Ладислав, - Станут ли?
- Это уже тебе думать. Будь вежлив, спокоен и справедлив. Помогай тем, кто в беде. И всегда хорошенько разбирайся, прежде чем обвинить.
- Спасибо тебе.
- А вот этого не нужно, - поморщился Горыныч, - Для нас это как ножом по стеклу.
- Виноват, - развёл руками Ладислав, - Буду знать на будущее. Пойду я, пожалуй, по полям похожу, подумаю.
- Ступай. Только в лес, что справа от горы, не ходи. Там на столбе Кот сидит - жуть, какой злой! Усыпит и сожрёт, прежде чем успеешь сказать, кто ты такой.
- Мать честная! И давно сидит?
- Сколько я себя помню, - вздохнул Горыныч, - Так что лучше к лесу совсем не подходи, целее будешь.
- Сп..., - Ладислав запнулся и покраснел, - Благодарю. Не забуду.
Выйдя из пещеры, он глубоко вдохнул свежий воздух, перекрестился и не спеша пошёл через поле к реке.
- Щуку ему подавай, - раздался недовольный голос, - На уху он пустит! Где ж её взять, когда их тут сроду не водилось?!
Подойдя ближе, Дружинник увидел сидящего в воде Водяного, грустно смотрящего в воду.
- Доброго дня! - поздоровался Ладислав, - Как водичка?
- Живой, - хмыкнул Водяной, обернувшись, - Ишь ты!
- Стараюсь. А вы всё щуку ищете?
Водяной шумно вздохнул и кивнул.
- Приходится, - сказал он, - Говорю Кощею, мол, нет тут щуки-то! А он заладил: ищи и всё тут!
- Незаконное принуждение к рыболовной деятельности, - выпалил Ладислав, - Князь за такое по головке не погладит. Встречу Кощея, сделаю ему предупреждение.
- Ишь ты, какой! - засмеялся Водяной, - Ты, Кощею? Ну насмешил!
- Если вас всё устраивает, то пожалуйста. Моё дело, как говорится, предложить.
Водяной перестал смеяться и выпил воды из реки, зачерпнув её рукой.
- Так ты не шутишь? - спросил он, - Если Кощей от меня со своей щукой отстанет - я твой должник. Честное мокрое слово! Может сейчас помочь чем?
Ладислав собрался было отказаться, но ему вдруг пришла в голову плохая идея.
- Пожалуй, можете, - кивнул он, посмотрев на лес справа от горы, - Если не затруднит, отловите мне полдюжины карасей. Пойду в гости схожу.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:43 by ЛетягаПросмотров: 34Комментарии: 1
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