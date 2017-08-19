Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страница 11

День 61.

Рыцарь нашёл какое-то странное перо, которое светится. Вот натурально! Я лично считаю, что он должен был отдать его мне, так как он бы его не нашёл, если бы я не повёл его к Змею Горынычу. А вот Рыцарь почему-то считает, что не должен его мне отдавать. Ха! Но мне же нужнее! Не знаю, что бы я с ним делал, но мне надо. Рыцарь сказал, что если у Горыныча всё пройдёт хорошо, то он мне его отдаст. Дурень. Если всё пройдёт плохо, перо-то всё равно мне достанется.

День 62.

К моему удивлению, к вечеру мы вышли к тропе, которая ведёт к пещере Змея Горыныча. Точнее, не к удивлению. Само собой, мы вышли, я же говорил, что за два дня доберёмся. Рыцарь тропу как увидел, сразу дрожать начал и попытался меня убедить, что ему и так нормально живётся. Ха! Не хватало, чтобы я столько дней просто так потратил, чтобы ни с чем вернуться обратно. Ну уж нет! Убедив Рыцаря, что всё будет отлично и вообще Горыныч мой старый друг, пошли по тропе.

День 63.

Утро провёл ужасно. Змей Горыныч опять отказывался вылезти из пещеры и опять предлагал сначала “малёхо дать огоньку, на всякий случай”. От такого предложения я был вынужден отказаться, так как не помню, сколько там жизней у меня осталось. Горыныч повздыхал и высунул наружу одну голову. Увидел Рыцаря, обрадовался и сказал мне спасибо, “за то, что принёс консерву”. Я сначала не понял, о чём он. Потом сообразил (я же умён), что он так Рыцаря называет. Объяснил Горынычу цель нашего визита. Потом два часа уговаривали Рыцаря слезть с дерева. Как он туда забрался - не представляю. Змей Горыныч ему сказал, что и так дотянется, благо шея длинная. Рыцарь немного подумал и свалился вниз.

День 64.

Больше разговоров было, честное слово! Змей Горыныч так ловко вынул Рыцаря из доспехов, я даже глазом моргнуть не успел. Говорит, “практики много было в былые времена”. А я даже и не знал, что он раньше помогал Рыцарям из доспехов выбраться, мне никто не рассказывал. Потом Рыцарь извинялся перед Горынычем за то, что приходил к нему сражаться, говорил, мол, “традиции” и всё такое.

День 65.

Змей Горыныч спрашивает, как я намерен помочь Рыцарю вернуться домой. Ну я ему и выдал свой план - никак. Мол, это его личное дело и справляться с этим он должен сам. И вообще, мне лень. Да и выгоды никакой, хоть это и не главное. Потом Рыцарь вернулся с речки, спрашивает, чего делать дальше. Будто я знаю, чего ему делать! Чего все ко мне с вопросами лезут?

День 66.

После ведра рыбы, которую Горыныч предоставил мне к ужину, я стал значительно добрее. Нет, правда, почему бы не помочь несчастному? Тем более, что мне это ничего не стоит. И выгоды никакой. Хотя это, конечно же, не главное. Рыцарь говорит, что он домой не собирается, по миру пойдёт. Домой он вернуться может только с доказательством победы, и если Змей Горыныч не собирается дать ему одну из своих голов, то смысла что-то делать нет. Само собой, головы Горыныч давать не собирается, но предложил одну идею, настолько гениальную, что я очень обрадовался, что такая мысль пришла в голову именно мне. Горыныч просто раньше её озвучил, у него-то три рта, а у меня один. Вот он и говорит быстрее.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 08:00 by ЛетягаПросмотров: 33Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Кот Рыцарь Горыныч не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:52
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1958|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 818
Добрый Горыныч, котяру рыбой накормил. blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:06
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1136|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 210
Оно как всегда — на самом интересном месте! Далее титры с километр, музыка и песни.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:48
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1683|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 959
Ждём идею) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 13:56
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (547|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 090
Ахахаха,Горыныч поблагодарил за то,что принёс консерву
Ахахаха laughing
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.