Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страница 11

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День 61.Рыцарь нашёл какое-то странное перо, которое светится. Вот натурально! Я лично считаю, что он должен был отдать его мне, так как он бы его не нашёл, если бы я не повёл его к Змею Горынычу. А вот Рыцарь почему-то считает, что не должен его мне отдавать. Ха! Но мне же нужнее! Не знаю, что бы я с ним делал, но мне надо. Рыцарь сказал, что если у Горыныча всё пройдёт хорошо, то он мне его отдаст. Дурень. Если всё пройдёт плохо, перо-то всё равно мне достанется.День 62.К моему удивлению, к вечеру мы вышли к тропе, которая ведёт к пещере Змея Горыныча. Точнее, не к удивлению. Само собой, мы вышли, я же говорил, что за два дня доберёмся. Рыцарь тропу как увидел, сразу дрожать начал и попытался меня убедить, что ему и так нормально живётся. Ха! Не хватало, чтобы я столько дней просто так потратил, чтобы ни с чем вернуться обратно. Ну уж нет! Убедив Рыцаря, что всё будет отлично и вообще Горыныч мой старый друг, пошли по тропе.День 63.Утро провёл ужасно. Змей Горыныч опять отказывался вылезти из пещеры и опять предлагал сначала “малёхо дать огоньку, на всякий случай”. От такого предложения я был вынужден отказаться, так как не помню, сколько там жизней у меня осталось. Горыныч повздыхал и высунул наружу одну голову. Увидел Рыцаря, обрадовался и сказал мне спасибо, “за то, что принёс консерву”. Я сначала не понял, о чём он. Потом сообразил (я же умён), что он так Рыцаря называет. Объяснил Горынычу цель нашего визита. Потом два часа уговаривали Рыцаря слезть с дерева. Как он туда забрался - не представляю. Змей Горыныч ему сказал, что и так дотянется, благо шея длинная. Рыцарь немного подумал и свалился вниз.День 64.Больше разговоров было, честное слово! Змей Горыныч так ловко вынул Рыцаря из доспехов, я даже глазом моргнуть не успел. Говорит, “практики много было в былые времена”. А я даже и не знал, что он раньше помогал Рыцарям из доспехов выбраться, мне никто не рассказывал. Потом Рыцарь извинялся перед Горынычем за то, что приходил к нему сражаться, говорил, мол, “традиции” и всё такое.День 65.Змей Горыныч спрашивает, как я намерен помочь Рыцарю вернуться домой. Ну я ему и выдал свой план - никак. Мол, это его личное дело и справляться с этим он должен сам. И вообще, мне лень. Да и выгоды никакой, хоть это и не главное. Потом Рыцарь вернулся с речки, спрашивает, чего делать дальше. Будто я знаю, чего ему делать! Чего все ко мне с вопросами лезут?День 66.После ведра рыбы, которую Горыныч предоставил мне к ужину, я стал значительно добрее. Нет, правда, почему бы не помочь несчастному? Тем более, что мне это ничего не стоит. И выгоды никакой. Хотя это, конечно же, не главное. Рыцарь говорит, что он домой не собирается, по миру пойдёт. Домой он вернуться может только с доказательством победы, и если Змей Горыныч не собирается дать ему одну из своих голов, то смысла что-то делать нет. Само собой, головы Горыныч давать не собирается, но предложил одну идею, настолько гениальную, что я очень обрадовался, что такая мысль пришла в голову именно мне. Горыныч просто раньше её озвучил, у него-то три рта, а у меня один. Вот он и говорит быстрее.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кот Рыцарь Горыныч не такая сказка

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