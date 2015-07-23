День Принцессы. Утро- Когда они уже начнут выбирать? - спросил Дракон, - Чего ждут?
- Ещё не все собрались, - Рыцарь зевнул, - Принцесса из Цветочного Королевства ещё не приехала.
- Опаздывать в такой день!
- Не ворчи. Приедет, никуда не денется.
Дракон вздохнул и лёг на землю.
- А как они будут выбирать самую красивую Принцессу?
- Как того требуют традиции, - серьёзно ответил Рыцарь, - Всех Принцесс отведут на арену и выдадут мечи - победительница и будет самой красивой.
- Правда? - Дракон округлил глаза, - Я ожидал чего-то попроще. К такому зрелищу я не готов.
- Да шучу я, шучу. Видишь вон те десять ящиков?
Дракон поднял голову и прищурился.
- Вижу.
- Каждый ящик относится к одной из десяти Принцесс, - объяснил Рыцарь, - Захочет человек отдать свой голос за, скажем, Принцессу из Тихого Королевства - берёт камушек и кладёт его в соответствующий ящик.
- Понял, - кивнул Дракон, - А почему всего десять ящиков? Принцесс-то намного больше. В одном только Тихом Королевстве их семеро.
- Участвовать могут только Принцессы не младше двадцати лет. В этом году таких набралось десять. Отличный шанс для Королей избав… найти женихов для своих засидевшихся в отчем доме дочерей. Среди такой кучи народа обязательно найдётся пара-тройка свободных Принцев, кому-то и повезёт.
Дракон поднялся с земли, подошёл к краю Горы и помахал собравшимся лапой. Люди радостно закричали и замахали в ответ.
- Сплошная польза от праздника, - сказал он, - Чего так долго нет Цветочной Принцессы?
Рыцарь пожал плечами и вынул из кармана сложенный лист бумаги.
- Я не знаю, - сказал он, посмотрев на лист, - С Дальнего Королевства приехали, с Тихого тоже. Цветочное-то недалеко от них, должны уже быть. Случилось чего, наверное.
- Это что у тебя такое? - заинтересовался Дракон, аккуратно выхватив лист, - Карта местности? Нарисовано просто ужасно. Где ты её взял?
- Сам нарисовал. Пока летали, делать-то всё равно нечего.
- Ну тогда ладно, можно оправдать тряской. А что это за символ в углу? Ты теперь так свои рисунки подписываешь? Весьма оригинально.
- Не совсем, - замялся Рыцарь, - Это я решил как-то пару штрихов добавить уже в пещере и кружку с чаем на неё поставил.
- Ничего страшного, - успокоил его Дракон, - Хуже всё равно не стало.
- Возьми и нарисуй лучше! Мне и такой хватает.
- Вот ещё! Зачем мне карта, у меня память хорошая. А что это за знаки?
- Это я отметил возможные места обитания необычных существ, - ответил Рыцарь, забирая карту, - Нужно будет как-нибудь слетать, посмотреть.
- Слетать? - переспросил Дракон, - А я-то там зачем нужен?
- Мало ли кто там окажется. С тобой не так страшно будет.
Дракон довольно заулыбался, выпятив грудь.
- После праздника полетим, - сказал он, - Хоть на следующий же день. Или прямо сейчас, если хочешь, всё равно без дела сидим.
- Прямо сейчас нельзя, - ответил Рыцарь, указывая рукой на дорогу, - Гости из Цветочного Королевства, наконец-то, приехали. Праздник начинается.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 13:04 by ЛетягаПросмотров: 40Комментарии: 3
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