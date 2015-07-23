День Принцессы. Утро

Летяга Просмотров: 40 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 13:04 by

- Когда они уже начнут выбирать? - спросил Дракон, - Чего ждут?- Ещё не все собрались, - Рыцарь зевнул, - Принцесса из Цветочного Королевства ещё не приехала.- Опаздывать в такой день!- Не ворчи. Приедет, никуда не денется.Дракон вздохнул и лёг на землю.- А как они будут выбирать самую красивую Принцессу?- Как того требуют традиции, - серьёзно ответил Рыцарь, - Всех Принцесс отведут на арену и выдадут мечи - победительница и будет самой красивой.- Правда? - Дракон округлил глаза, - Я ожидал чего-то попроще. К такому зрелищу я не готов.- Да шучу я, шучу. Видишь вон те десять ящиков?Дракон поднял голову и прищурился.- Вижу.- Каждый ящик относится к одной из десяти Принцесс, - объяснил Рыцарь, - Захочет человек отдать свой голос за, скажем, Принцессу из Тихого Королевства - берёт камушек и кладёт его в соответствующий ящик.- Понял, - кивнул Дракон, - А почему всего десять ящиков? Принцесс-то намного больше. В одном только Тихом Королевстве их семеро.- Участвовать могут только Принцессы не младше двадцати лет. В этом году таких набралось десять. Отличный шанс для Королей избав… найти женихов для своих засидевшихся в отчем доме дочерей. Среди такой кучи народа обязательно найдётся пара-тройка свободных Принцев, кому-то и повезёт.Дракон поднялся с земли, подошёл к краю Горы и помахал собравшимся лапой. Люди радостно закричали и замахали в ответ.- Сплошная польза от праздника, - сказал он, - Чего так долго нет Цветочной Принцессы?Рыцарь пожал плечами и вынул из кармана сложенный лист бумаги.- Я не знаю, - сказал он, посмотрев на лист, - С Дальнего Королевства приехали, с Тихого тоже. Цветочное-то недалеко от них, должны уже быть. Случилось чего, наверное.- Это что у тебя такое? - заинтересовался Дракон, аккуратно выхватив лист, - Карта местности? Нарисовано просто ужасно. Где ты её взял?- Сам нарисовал. Пока летали, делать-то всё равно нечего.- Ну тогда ладно, можно оправдать тряской. А что это за символ в углу? Ты теперь так свои рисунки подписываешь? Весьма оригинально.- Не совсем, - замялся Рыцарь, - Это я решил как-то пару штрихов добавить уже в пещере и кружку с чаем на неё поставил.- Ничего страшного, - успокоил его Дракон, - Хуже всё равно не стало.- Возьми и нарисуй лучше! Мне и такой хватает.- Вот ещё! Зачем мне карта, у меня память хорошая. А что это за знаки?- Это я отметил возможные места обитания необычных существ, - ответил Рыцарь, забирая карту, - Нужно будет как-нибудь слетать, посмотреть.- Слетать? - переспросил Дракон, - А я-то там зачем нужен?- Мало ли кто там окажется. С тобой не так страшно будет.Дракон довольно заулыбался, выпятив грудь.- После праздника полетим, - сказал он, - Хоть на следующий же день. Или прямо сейчас, если хочешь, всё равно без дела сидим.- Прямо сейчас нельзя, - ответил Рыцарь, указывая рукой на дорогу, - Гости из Цветочного Королевства, наконец-то, приехали. Праздник начинается.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Рыцарь дракон праздник карта не такая сказка

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