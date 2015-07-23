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Сказки

День Принцессы. Утро

- Когда они уже начнут выбирать? - спросил Дракон, - Чего ждут?

- Ещё не все собрались, - Рыцарь зевнул, - Принцесса из Цветочного Королевства ещё не приехала.

- Опаздывать в такой день!

- Не ворчи. Приедет, никуда не денется.

Дракон вздохнул и лёг на землю.

- А как они будут выбирать самую красивую Принцессу?

- Как того требуют традиции, - серьёзно ответил Рыцарь, - Всех Принцесс отведут на арену и выдадут мечи - победительница и будет самой красивой.

- Правда? - Дракон округлил глаза, - Я ожидал чего-то попроще. К такому зрелищу я не готов.

- Да шучу я, шучу. Видишь вон те десять ящиков?

Дракон поднял голову и прищурился.

- Вижу.

- Каждый ящик относится к одной из десяти Принцесс, - объяснил Рыцарь, - Захочет человек отдать свой голос за, скажем, Принцессу из Тихого Королевства - берёт камушек и кладёт его в соответствующий ящик.

- Понял, - кивнул Дракон, - А почему всего десять ящиков? Принцесс-то намного больше. В одном только Тихом Королевстве их семеро.

- Участвовать могут только Принцессы не младше двадцати лет. В этом году таких набралось десять. Отличный шанс для Королей избав… найти женихов для своих засидевшихся в отчем доме дочерей. Среди такой кучи народа обязательно найдётся пара-тройка свободных Принцев, кому-то и повезёт.

Дракон поднялся с земли, подошёл к краю Горы и помахал собравшимся лапой. Люди радостно закричали и замахали в ответ.

- Сплошная польза от праздника, - сказал он, - Чего так долго нет Цветочной Принцессы?

Рыцарь пожал плечами и вынул из кармана сложенный лист бумаги.

- Я не знаю, - сказал он, посмотрев на лист, - С Дальнего Королевства приехали, с Тихого тоже. Цветочное-то недалеко от них, должны уже быть. Случилось чего, наверное.

- Это что у тебя такое? - заинтересовался Дракон, аккуратно выхватив лист, - Карта местности? Нарисовано просто ужасно. Где ты её взял?

- Сам нарисовал. Пока летали, делать-то всё равно нечего.

- Ну тогда ладно, можно оправдать тряской. А что это за символ в углу? Ты теперь так свои рисунки подписываешь? Весьма оригинально.

- Не совсем, - замялся Рыцарь, - Это я решил как-то пару штрихов добавить уже в пещере и кружку с чаем на неё поставил.

- Ничего страшного, - успокоил его Дракон, - Хуже всё равно не стало.

- Возьми и нарисуй лучше! Мне и такой хватает.

- Вот ещё! Зачем мне карта, у меня память хорошая. А что это за знаки?

- Это я отметил возможные места обитания необычных существ, - ответил Рыцарь, забирая карту, - Нужно будет как-нибудь слетать, посмотреть.

- Слетать? - переспросил Дракон, - А я-то там зачем нужен?

- Мало ли кто там окажется. С тобой не так страшно будет.

Дракон довольно заулыбался, выпятив грудь.

- После праздника полетим, - сказал он, - Хоть на следующий же день. Или прямо сейчас, если хочешь, всё равно без дела сидим.

- Прямо сейчас нельзя, - ответил Рыцарь, указывая рукой на дорогу, - Гости из Цветочного Королевства, наконец-то, приехали. Праздник начинается.


Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 13:04 by ЛетягаПросмотров: 40Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Рыцарь дракон праздник карта не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 13:45
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1367|0)
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Комментариев: 1 707
Любопытно. А камни гости с собой приносят?
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: Летяга
Сегодня, 14:00
+1
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Публикаций: 689
Комментариев: 8 123
Цитата: Estellan
А камни гости с собой приносят?

Может, под ногами собирают? Заодно и площадь очистят. Если, конечно, их после пересчёта обратно под ноги не вывалят))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 16:00
+1
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Репутация: (2045|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 016
Ойц, у дракона тоже слабое место есть))+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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