Глобальное решение- Я вчера дочитал одну из твоих книг, - Рыцарь ходил по пещере, жуя морковку, - И понял, в чём твоя проблема.
- Какая проблема? - удивился Дракон, - Ты о чём?
- Я о твоей проблеме взаимодействия с людьми. Как ты думаешь, почему они тебя боятся?
- Потому что я Дракон?
Рыцарь на секунду задумался и отрицательно покачал головой.
- Нет. Они тебя боятся, потому что не знают, какой ты внутри.
- Предлагаешь показать им свои внутренности? - улыбнулся Дракон, - Думаешь, после этого они меня сразу полюбят?
- Ты прекрасно понял, о чём я, - Рыцарь закатил глаза, - Ты должен открыть людям свой внутренний мир. Показать, что внешность не главное. Люди должны знать, что хоть ты и страшен, как лесной чёрт, душа твоя прекрасна.
Дракон обиженно поджал губы.
- Вообще-то, по драконовским меркам я очень красивый.
- Ты меня понял. Ты готов выйти к людям, попросить у них прощения за совершённые тобой злодеяния и обрести внутренний покой?
- Дай-ка подумать, - Дракон на секунду принял задумчивый вид, - Нет, мне не за что просить прощения и меня ничего не беспокоит. Не забывай, что я Дракон и живу по правилам драконов, а не людей. Ты разве просишь прощения у комара, когда убиваешь его за то, что он тебя укусил?
- Само собой нет, - фыркнул Рыцарь, - Нашёл с чем сравнить. Люди разумные существа, а комары нет.
- С чего ты взял?
Рыцарь задумчиво потёр затылок.
- Ну, например, они не разговаривают.
- Разговаривают, - усмехнулся Дракон, - Ты просто их не слышишь.
- Я тебе не верю, - с сомнением сказал Рыцарь, - Ты меня обманываешь.
- Хочешь, докажу? Надевай шлем.
Рыцарь послушно надел шлем.
- Что дальше?
- Встань вот здесь, - Дракон указал в центр пещеры, - Повернись ко мне спиной и закрой глаза.
Рыцарь сделал, как было сказано.
- Сконцентрируйся, - Дракон взял в лапу большую металлическую ложку, - Прислушайся хорошенько. Слышишь что-нибудь?
- Нет.
Дракон изо всех сил размахнулся и стукнул по шлему ложкой.
- А так?
От неожиданности Рыцарь замахал руками, скинул с себя шлем и зажал уши.
- Очень смешно, - обиженно пробормотал он, - Ты зачем это сделал, а?
- Чтобы дурь из головы вышла, - с улыбкой ответил Дракон, - Которой ты из книги набрался. Ты же из-за неё решил меня отправить просить прощения?
- В книге сказано, что очень важно жить в мире и гармонии с самим собой и окружающими, - Рыцарь потёр ухо, - Но нельзя достигнуть гармонии с собой, пока не будет гармонии с окружающими.
- Как сложно-то. А зачем тебе нужно, чтобы я жил в гармонии с собой? Думаешь, тогда я тебя отпущу?
Рыцарь вздохнул, поднял с пола шлем и повесил его на вешалку.
- Нет. Просто надеюсь, что тогда ты станешь спокойнее и перестанешь ворочаться по ночам, опрокидывая всё своим хвостом. Например, кровать, в которой я сплю.
Дракон удивлённо хлопал глазами.
- Надо было сказать, - наконец, пробормотал он, - Чего молчал-то?
- Будто ты можешь контролировать себя во сне, - усмехнулся Рыцарь, - Благодаря книге и обретённой мудрости я понял, что спокойствия во сне можно достигнуть только спокойствием в жизни. И поверь, за эту неделю я продумал десятки вариантов решения этой проблемы и ни один из них не возможен, если ты не обретёшь спокойствие.
- Контролировать не могу, - согласился Дракон, - Но я могу на ночь высунуть хвост из пещеры, и он не будет тебе мешать. Такое решение твоя мудрость тебе не подсказала?
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 21:06 by ЛетягаПросмотров: 34Комментарии: 0
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