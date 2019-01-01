Глобальное решение

Летяга Просмотров: 34 Комментарии: 0 +3 Вчера, 21:06 by

- Я вчера дочитал одну из твоих книг, - Рыцарь ходил по пещере, жуя морковку, - И понял, в чём твоя проблема.- Какая проблема? - удивился Дракон, - Ты о чём?- Я о твоей проблеме взаимодействия с людьми. Как ты думаешь, почему они тебя боятся?- Потому что я Дракон?Рыцарь на секунду задумался и отрицательно покачал головой.- Нет. Они тебя боятся, потому что не знают, какой ты внутри.- Предлагаешь показать им свои внутренности? - улыбнулся Дракон, - Думаешь, после этого они меня сразу полюбят?- Ты прекрасно понял, о чём я, - Рыцарь закатил глаза, - Ты должен открыть людям свой внутренний мир. Показать, что внешность не главное. Люди должны знать, что хоть ты и страшен, как лесной чёрт, душа твоя прекрасна.Дракон обиженно поджал губы.- Вообще-то, по драконовским меркам я очень красивый.- Ты меня понял. Ты готов выйти к людям, попросить у них прощения за совершённые тобой злодеяния и обрести внутренний покой?- Дай-ка подумать, - Дракон на секунду принял задумчивый вид, - Нет, мне не за что просить прощения и меня ничего не беспокоит. Не забывай, что я Дракон и живу по правилам драконов, а не людей. Ты разве просишь прощения у комара, когда убиваешь его за то, что он тебя укусил?- Само собой нет, - фыркнул Рыцарь, - Нашёл с чем сравнить. Люди разумные существа, а комары нет.- С чего ты взял?Рыцарь задумчиво потёр затылок.- Ну, например, они не разговаривают.- Разговаривают, - усмехнулся Дракон, - Ты просто их не слышишь.- Я тебе не верю, - с сомнением сказал Рыцарь, - Ты меня обманываешь.- Хочешь, докажу? Надевай шлем.Рыцарь послушно надел шлем.- Что дальше?- Встань вот здесь, - Дракон указал в центр пещеры, - Повернись ко мне спиной и закрой глаза.Рыцарь сделал, как было сказано.- Сконцентрируйся, - Дракон взял в лапу большую металлическую ложку, - Прислушайся хорошенько. Слышишь что-нибудь?- Нет.Дракон изо всех сил размахнулся и стукнул по шлему ложкой.- А так?От неожиданности Рыцарь замахал руками, скинул с себя шлем и зажал уши.- Очень смешно, - обиженно пробормотал он, - Ты зачем это сделал, а?- Чтобы дурь из головы вышла, - с улыбкой ответил Дракон, - Которой ты из книги набрался. Ты же из-за неё решил меня отправить просить прощения?- В книге сказано, что очень важно жить в мире и гармонии с самим собой и окружающими, - Рыцарь потёр ухо, - Но нельзя достигнуть гармонии с собой, пока не будет гармонии с окружающими.- Как сложно-то. А зачем тебе нужно, чтобы я жил в гармонии с собой? Думаешь, тогда я тебя отпущу?Рыцарь вздохнул, поднял с пола шлем и повесил его на вешалку.- Нет. Просто надеюсь, что тогда ты станешь спокойнее и перестанешь ворочаться по ночам, опрокидывая всё своим хвостом. Например, кровать, в которой я сплю.Дракон удивлённо хлопал глазами.- Надо было сказать, - наконец, пробормотал он, - Чего молчал-то?- Будто ты можешь контролировать себя во сне, - усмехнулся Рыцарь, - Благодаря книге и обретённой мудрости я понял, что спокойствия во сне можно достигнуть только спокойствием в жизни. И поверь, за эту неделю я продумал десятки вариантов решения этой проблемы и ни один из них не возможен, если ты не обретёшь спокойствие.- Контролировать не могу, - согласился Дракон, - Но я могу на ночь высунуть хвост из пещеры, и он не будет тебе мешать. Такое решение твоя мудрость тебе не подсказала?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь книга не такая сказка

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