Молоко- Кто приходил? - поинтересовался Дракон, лениво открыв левый глаз, - Почитатели?
- Не совсем, - махнул рукой Рыцарь, - Так, по делу.
Дракон зевнул и открыл второй глаз.
- Секреты, значит, - пробормотал он, - О чём я говорил до твоего ухода?
- О Драконах. Точнее, о их невероятной силе и ловкости.
- Да! - закивал Дракон, - Драконы очень сильны. Я вот, например… А откуда у тебя монеты? Ты опять доспехи продаёшь, что ли?
- Ничего я не продаю, - ответил Рыцарь, - Я их честно заработал.
- Интересно, каким образом ты за пять минут заработал столько монет? Что тебе пришлось сделать?
- Пока ничего. Я их заработал, но ещё не совсем. Потом сам всё увидишь, не мешай. Лучше про Драконов рассказывай.
- Драконы! - морда Дракона расплылась в довольной улыбке, - Знаешь ли ты, что Дракона невозможно одолеть в бою?
- Да ну? - хмыкнул Рыцарь, - Ты же сам мне книгу вчера дал, а там написано…
- Это не считается! Вообще-то, он не был обычным Драконом. Это раз. А два - тот человек не вступал с ним в честный бой, а выкопал яму и сидел в ней, ожидая, пока тот Дракон проползёт над ним.
- Тактическая хитрость.
- Обыкновенная трусость! - фыркнул Дракон, - Хотя нельзя не признать, что это умно, да. Но вот с настоящим Драконом у него бы ничего не получилось.
- Почему?
- Потому что мы не ползаем. Кто вообще превращается в ползающего Дракона?
Рыцарь подумал и развёл руками.
- У него на это должны были быть причины. А может он просто не ожидал, что кто-то выроет яму. Но это говорит о чём?
- О чём? - заинтересовался Дракон.
- Это говорит о том, что если хорошенько подумать, то одолеть можно кого угодно, - объявил Рыцарь, - Даже тебя.
- Меня нельзя. Я слишком силён и умён. А ещё я огнедышащий. Ты закончил считать? Нам за Принцессой лететь пора.
Рыцарь кивнул и направился к выходу из пещеры. Дракон посмотрел на своё отражение в тазике с водой, довольно улыбнулся сам себе и пошёл следом.
- К тебе идут? - спросил он Рыцаря, указывая на небольшую группу людей, - Скажи им, чтобы пришли позже.
- Две минуты, - попросил Рыцарь, - Мне надо.
Дракон вздохнул, сел на камень и скрестил лапы на груди. Почитатели, с опаской поглядывая на Дракона, радостно приветствовали Рыцаря.
- К сожалению, сегодня я не смогу уделить вам много времени, - сказал им Рыцарь, - Мы отправляемся за Принцессой и вернёмся поздно. Но если вы придёте в субботу, я посвящу весь этот день беседам с вами.
- Точно? - спросили Почитатели.
- Точно. Также точно, как и то, что лучшие молочные продукты продаются в этом Королевстве.
Дракон удивлённо поднял бровь.
- Я, знаете ли, не выхожу из пещеры, не выпив кружку парного молока, - продолжал Рыцарь, - Которое я всегда приобретаю у самого лучшего Молочника, который находится на седьмом месте третьего ряда Королевского рынка. Это даёт мне силу, уверенность и так необходимую мне сытость до конца дня!
Почитатели оживлённо зашептались, поглядывая в сторону Королевского рынка.
- Ты заболел? - ласково поинтересовался Дракон, отведя Рыцаря в сторону, - Ты же молоко терпеть не можешь? Зачем обманываешь людей?
- Отрабатываю монеты, - подмигнул Рыцарь, - Молочник обещал мне по двадцать золотых в неделю, если я буду расхваливать его продукты при любой возможности.
- Вот откуда у тебя монеты!
- Оттуда, верно.
- Только я не совсем понял, чем это будет полезно, - признался Дракон, - Они что, сейчас все побегут к этому Молочнику?
Почитатели тем временем развернулись и пошли прочь от пещеры.
- Очень может быть, - кивнул Рыцарь, - Главное, что я свою часть сделки выполнил. Полетели за Принцессой.
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 21:31 by ЛетягаПросмотров: 22Комментарии: 0
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