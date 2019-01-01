Молоко

Летяга Просмотров: 22 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:31 by

- Кто приходил? - поинтересовался Дракон, лениво открыв левый глаз, - Почитатели?- Не совсем, - махнул рукой Рыцарь, - Так, по делу.Дракон зевнул и открыл второй глаз.- Секреты, значит, - пробормотал он, - О чём я говорил до твоего ухода?- О Драконах. Точнее, о их невероятной силе и ловкости.- Да! - закивал Дракон, - Драконы очень сильны. Я вот, например… А откуда у тебя монеты? Ты опять доспехи продаёшь, что ли?- Ничего я не продаю, - ответил Рыцарь, - Я их честно заработал.- Интересно, каким образом ты за пять минут заработал столько монет? Что тебе пришлось сделать?- Пока ничего. Я их заработал, но ещё не совсем. Потом сам всё увидишь, не мешай. Лучше про Драконов рассказывай.- Драконы! - морда Дракона расплылась в довольной улыбке, - Знаешь ли ты, что Дракона невозможно одолеть в бою?- Да ну? - хмыкнул Рыцарь, - Ты же сам мне книгу вчера дал, а там написано…- Это не считается! Вообще-то, он не был обычным Драконом. Это раз. А два - тот человек не вступал с ним в честный бой, а выкопал яму и сидел в ней, ожидая, пока тот Дракон проползёт над ним.- Тактическая хитрость.- Обыкновенная трусость! - фыркнул Дракон, - Хотя нельзя не признать, что это умно, да. Но вот с настоящим Драконом у него бы ничего не получилось.- Почему?- Потому что мы не ползаем. Кто вообще превращается в ползающего Дракона?Рыцарь подумал и развёл руками.- У него на это должны были быть причины. А может он просто не ожидал, что кто-то выроет яму. Но это говорит о чём?- О чём? - заинтересовался Дракон.- Это говорит о том, что если хорошенько подумать, то одолеть можно кого угодно, - объявил Рыцарь, - Даже тебя.- Меня нельзя. Я слишком силён и умён. А ещё я огнедышащий. Ты закончил считать? Нам за Принцессой лететь пора.Рыцарь кивнул и направился к выходу из пещеры. Дракон посмотрел на своё отражение в тазике с водой, довольно улыбнулся сам себе и пошёл следом.- К тебе идут? - спросил он Рыцаря, указывая на небольшую группу людей, - Скажи им, чтобы пришли позже.- Две минуты, - попросил Рыцарь, - Мне надо.Дракон вздохнул, сел на камень и скрестил лапы на груди. Почитатели, с опаской поглядывая на Дракона, радостно приветствовали Рыцаря.- К сожалению, сегодня я не смогу уделить вам много времени, - сказал им Рыцарь, - Мы отправляемся за Принцессой и вернёмся поздно. Но если вы придёте в субботу, я посвящу весь этот день беседам с вами.- Точно? - спросили Почитатели.- Точно. Также точно, как и то, что лучшие молочные продукты продаются в этом Королевстве.Дракон удивлённо поднял бровь.- Я, знаете ли, не выхожу из пещеры, не выпив кружку парного молока, - продолжал Рыцарь, - Которое я всегда приобретаю у самого лучшего Молочника, который находится на седьмом месте третьего ряда Королевского рынка. Это даёт мне силу, уверенность и так необходимую мне сытость до конца дня!Почитатели оживлённо зашептались, поглядывая в сторону Королевского рынка.- Ты заболел? - ласково поинтересовался Дракон, отведя Рыцаря в сторону, - Ты же молоко терпеть не можешь? Зачем обманываешь людей?- Отрабатываю монеты, - подмигнул Рыцарь, - Молочник обещал мне по двадцать золотых в неделю, если я буду расхваливать его продукты при любой возможности.- Вот откуда у тебя монеты!- Оттуда, верно.- Только я не совсем понял, чем это будет полезно, - признался Дракон, - Они что, сейчас все побегут к этому Молочнику?Почитатели тем временем развернулись и пошли прочь от пещеры.- Очень может быть, - кивнул Рыцарь, - Главное, что я свою часть сделки выполнил. Полетели за Принцессой.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь реклама не такая сказка

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