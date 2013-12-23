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Стихи

Принцесса Драконов

Принцесса, верхом на Драконе,
Над замком старинным летит.
В сверкающей златом короне.
В глазах - слёзы горьких обид!

В том замке таится предатель.
- Жених королевских кровей.
С ним - рыцарь, что принцу приятель.
Те двое - всё спорят о ней.

Один говорит: "Эта дева
Невинна как утренний снег.
Она-же почти королева.
Прекраснее девушки нет!"

Другой говорит: "Ведьма это,
Исчадие яростной Тьмы!
Её сердце Адом согрето.
В глазах воют вьюги Зимы.

Чарует бесстыдно Дракона!
Он словно послушная тень.
Любуется ей умилённо.
Служить ей Дракону не лень.

Твоё королевство захватит!
Отца твоего свергнет, знай!
К тебе-же невестой прикатит.
И скажет: "Любимый, встречай."

И рыцарь придвинулся ближе:
"Ты знаешь хоть, сколько ей лет?!
Ей старость в затылок-уж дышит.
А ты говоришь: "Краше нет!"

Тебя околдует, несчастный!
Её поведёшь под венец.
И станешь ко всем безучастный.
И будет ужасен конец!

Ты станешь ей просто лакеем.
Она же не любит тебя!
Но мы защититься умеем.
Добавь в оборону огня!"

И струсив, тот принц согласился.
(Жидка королевская кровь.)
Над замком смерч пламени взвился!
Принцессу обжечь он готов.

Заплакала горько принцесса!
Ведь принц оказался гнильё.
Такая печальная пьеса.
И вот в чём мораль у неё:

Не верь на любимых наветам.
А слушай лишь чувства свои.
Вопросы приводят к ответам.
Ты мысли, вникай и смотри.

И будет семейное счастье!
Завистники мимо пройдут.
К любимым являй ты участье.
Они тебя не предадут.

...Принцесса мерзавца простила.
Она же не самое Зло.
И принца она пощадила.
(Дракон, всё-же, скушал его.)
Сегодня, 11:01 by ЭвиллсПросмотров: 15Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Дракон принцесса ведьма рыцарь принц авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:05
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 025
Ну ладно, у принцессы дракон скушал женишка. А у других девушек сердце если доброе noknow
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 11:20
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Группа: Авторы
Репутация: (2421|2)
Публикаций: 173
Комментариев: 3 156
Цитата: зелёное яблочко
у других девушек сердце если доброе

Значит их Драконы помусолят женихов-предателей, да и выплюнут. dinozavr
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
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