Принцесса Драконов

Эвиллс Просмотров: 15 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 11:01 by

Принцесса, верхом на Драконе,Над замком старинным летит.В сверкающей златом короне.В глазах - слёзы горьких обид!В том замке таится предатель.- Жених королевских кровей.С ним - рыцарь, что принцу приятель.Те двое - всё спорят о ней.Один говорит: "Эта деваНевинна как утренний снег.Она-же почти королева.Прекраснее девушки нет!"Другой говорит: "Ведьма это,Исчадие яростной Тьмы!Её сердце Адом согрето.В глазах воют вьюги Зимы.Чарует бесстыдно Дракона!Он словно послушная тень.Любуется ей умилённо.Служить ей Дракону не лень.Твоё королевство захватит!Отца твоего свергнет, знай!К тебе-же невестой прикатит.И скажет: "Любимый, встречай."И рыцарь придвинулся ближе:"Ты знаешь хоть, сколько ей лет?!Ей старость в затылок-уж дышит.А ты говоришь: "Краше нет!"Тебя околдует, несчастный!Её поведёшь под венец.И станешь ко всем безучастный.И будет ужасен конец!Ты станешь ей просто лакеем.Она же не любит тебя!Но мы защититься умеем.Добавь в оборону огня!"И струсив, тот принц согласился.(Жидка королевская кровь.)Над замком смерч пламени взвился!Принцессу обжечь он готов.Заплакала горько принцесса!Ведь принц оказался гнильё.Такая печальная пьеса.И вот в чём мораль у неё:Не верь на любимых наветам.А слушай лишь чувства свои.Вопросы приводят к ответам.Ты мысли, вникай и смотри.И будет семейное счастье!Завистники мимо пройдут.К любимым являй ты участье.Они тебя не предадут....Принцесса мерзавца простила.Она же не самое Зло.И принца она пощадила.(Дракон, всё-же, скушал его.)

Ключевые слова: Дракон принцесса ведьма рыцарь принц авторский стих

Другие, подобные истории: