Принцесса Драконов

Принцесса ДраконовПринцесса, верхом на Драконе,
Над замком старинным летит.
В сверкающей златом короне.
В глазах - слёзы горьких обид!
В том замке таится предатель.
- Жених королевских кровей.
С ним - рыцарь, что принцу приятель.
Те двое - всё спорят о ней.
Один говорит: "Эта дева
Невинна как утренний снег.
Она-же почти королева.
Прекраснее девушки нет!"
Другой говорит: "Ведьма это,
Исчадие яростной Тьмы!
Её сердце Адом согрето.
В глазах воют вьюги Зимы.
Чарует бесстыдно Дракона!
Он словно послушная тень.
Любуется ей умилённо.
Служить ей Дракону не лень.
Твоё королевство захватит!
Отца твоего свергнет, знай!
К тебе-же невестой прикатит.
И скажет: "Любимый, встречай."
И рыцарь придвинулся ближе:
"Ты знаешь хоть, сколько ей лет?!
Ей старость в затылок-уж дышит.
А ты говоришь: "Краше нет!"
Тебя околдует, несчастный!
Её поведёшь под венец.
И станешь ко всем безучастный.
И будет ужасен конец!
Ты станешь ей просто лакеем.
Она же не любит тебя!
Но мы защититься умеем.
Добавь в оборону огня!"
И струсив, тот принц согласился.
(Жидка королевская кровь.)
Над замком смерч пламени взвился!
Принцессу обжечь он готов.
Заплакала горько принцесса!
Ведь принц оказался гнильё.
Такая печальная пьеса.
И вот в чём мораль у неё:
Не верь на любимых наветам.
А слушай лишь чувства свои.
Вопросы приводят к ответам.
Ты мысли, вникай и смотри.
И будет семейное счастье!
Завистники мимо пройдут.
К любимым являй ты участье.
Они тебя не предадут.
...Принцесса мерзавца простила.
Она же не самое Зло.
И принца она пощадила.
(Дракон, всё-же, скушал его.)
Сегодня, 11:01 by ЭвиллсПросмотров: 15Комментарии: 2
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