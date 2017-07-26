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Сказки

Научный труд

- Что там с праздником? - зевнул Дракон, рассматривая рисунки Рыцаря, - Готовятся?

- Ещё как! - усмехнулся Рыцарь, скидывая пыльные сапоги, - В этом году он будет проходить в Королевстве у Горы.

- Это как так?

Рыцарь набрал из бочки полный ковш воды и с жадностью выпил.

- Всё будет гораздо интереснее, чем мы предполагали, - сказал он, - Самое важное: каждый год торжественная часть праздника будет проходить в разных Королевствах.

- Торжественная часть? - переспросил Дракон, - Это ещё как понимать?

- Это когда жители и гости Королевства будут выбирать самую красивую Принцессу, - объяснил Рыцарь, - Которую мы и должны будем похитить.

- Самую красивую? Значит, можно будет требовать за неё большой выкуп.

Рыцарь потянулся и лёг на кровать.

- Выкуп мы требовать не будем, - сказал он, зевнув, - Согласно правилам, выкуп будет состоять из добровольных пожертвований жителей и гостей Королевства. Вроде как это символизирует то, что люди объединяются перед общей бедой и справляются с ней сообща.

- Интересно, - Дракон потёр хвостом лоб, - Как думаешь, много наберётся золота?

- Думаю, да, - кивнул Рыцарь, - Как минимум пятьдесят пять мешков. Не считая пожертвований простого народа.

- Это же насколько красивой должна быть эта Принцесса?

- Дело не в красоте. Королевств у нас сколько? Десять. Допустим, один из Королей пожертвует мешок золота. Следующий Король не допустит, чтобы его пожертвование было меньше, чем у предыдущего, поэтому пожертвует два мешка. Следующий три, потом четыре и так далее. Так что получается пятьдесят пять. Минимум.

- Мне уже нравится этот праздник, - засмеялся Дракон, - Твоя доля?

- Ну, - Рыцарь замялся, - Потом решим, я слишком устал, чтобы думать. Чем ты занимался?

- Читал твои записи и разглядывал рисунки, которые, должен признаться, очень недурны. Кстати, там есть откуда понаблюдать за торжественной частью праздника?

- С Горы и понаблюдаем. Мы, кстати, приглашены на торжественный пир…

- Отлично! - обрадовался Дракон, - Хорошо, когда про тебя не забывают.

- Рано радуешься, - усмехнулся Рыцарь, - Приглашены, но согласно правилам, мы должны отказаться.

- Какие хитрые!

- А ты думал! Так что там, говоришь, с моими рисунками?

Дракон выбрал несколько листов и протянул их Рыцарю.

- Вот эти особенно хороши. Остальные тоже хороши, но эти особенно.

- Потому что на них ты? - предположил Рыцарь, взглянув на листы.

- Нет, - ответил Дракон, - Просто очень похоже нарисовано. Скорей всего это потому, что меня ты видишь постоянно, а, например, гномов - нет.

- Соглашусь. Гномов я всего два раза видел и то недолго. Необщительный народец.

- И насчёт описания хотел спросить, - вспомнил Дракон, - У тебя там написано, что “гномы обладают котлетическим телосложением”. Правильно пишется - атлетическим, от слова “атлет”.

- Да какие из них атлеты? - рассмеялся Рыцарь и раскинул руки в стороны, - Они ж вон какие толстые. Но так ведь написать нельзя, некрасиво звучит. Труд, всё-таки, немного научный и писать надо по-научному. Растолстели на котлетах - вот и котлетическое телосложение.

- Лучше напиши “имеют проблемы с лишним весом”. Сразу будет понятно, о чём речь. Я вот умный, а за полдня так и не понял, что это значит.

Рыцарь пожал плечами.

- Может не такой и умный. Да шучу я, чего ты скалишься-то сразу? Про лишний вес писать нельзя - я слышал, гномы обидчивые. И что важнее - их много. Как придут, как выскажут своё неодобрение - будешь меня потом по частям собирать.


Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:42 by ЛетягаПросмотров: 17Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Дракон рыцарь праздник не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 12:53
+1
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Прикольная у них компашка)))
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
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