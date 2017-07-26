Научный труд

Летяга Просмотров: 17 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:42 by

- Что там с праздником? - зевнул Дракон, рассматривая рисунки Рыцаря, - Готовятся?- Ещё как! - усмехнулся Рыцарь, скидывая пыльные сапоги, - В этом году он будет проходить в Королевстве у Горы.- Это как так?Рыцарь набрал из бочки полный ковш воды и с жадностью выпил.- Всё будет гораздо интереснее, чем мы предполагали, - сказал он, - Самое важное: каждый год торжественная часть праздника будет проходить в разных Королевствах.- Торжественная часть? - переспросил Дракон, - Это ещё как понимать?- Это когда жители и гости Королевства будут выбирать самую красивую Принцессу, - объяснил Рыцарь, - Которую мы и должны будем похитить.- Самую красивую? Значит, можно будет требовать за неё большой выкуп.Рыцарь потянулся и лёг на кровать.- Выкуп мы требовать не будем, - сказал он, зевнув, - Согласно правилам, выкуп будет состоять из добровольных пожертвований жителей и гостей Королевства. Вроде как это символизирует то, что люди объединяются перед общей бедой и справляются с ней сообща.- Интересно, - Дракон потёр хвостом лоб, - Как думаешь, много наберётся золота?- Думаю, да, - кивнул Рыцарь, - Как минимум пятьдесят пять мешков. Не считая пожертвований простого народа.- Это же насколько красивой должна быть эта Принцесса?- Дело не в красоте. Королевств у нас сколько? Десять. Допустим, один из Королей пожертвует мешок золота. Следующий Король не допустит, чтобы его пожертвование было меньше, чем у предыдущего, поэтому пожертвует два мешка. Следующий три, потом четыре и так далее. Так что получается пятьдесят пять. Минимум.- Мне уже нравится этот праздник, - засмеялся Дракон, - Твоя доля?- Ну, - Рыцарь замялся, - Потом решим, я слишком устал, чтобы думать. Чем ты занимался?- Читал твои записи и разглядывал рисунки, которые, должен признаться, очень недурны. Кстати, там есть откуда понаблюдать за торжественной частью праздника?- С Горы и понаблюдаем. Мы, кстати, приглашены на торжественный пир…- Отлично! - обрадовался Дракон, - Хорошо, когда про тебя не забывают.- Рано радуешься, - усмехнулся Рыцарь, - Приглашены, но согласно правилам, мы должны отказаться.- Какие хитрые!- А ты думал! Так что там, говоришь, с моими рисунками?Дракон выбрал несколько листов и протянул их Рыцарю.- Вот эти особенно хороши. Остальные тоже хороши, но эти особенно.- Потому что на них ты? - предположил Рыцарь, взглянув на листы.- Нет, - ответил Дракон, - Просто очень похоже нарисовано. Скорей всего это потому, что меня ты видишь постоянно, а, например, гномов - нет.- Соглашусь. Гномов я всего два раза видел и то недолго. Необщительный народец.- И насчёт описания хотел спросить, - вспомнил Дракон, - У тебя там написано, что “гномы обладают котлетическим телосложением”. Правильно пишется - атлетическим, от слова “атлет”.- Да какие из них атлеты? - рассмеялся Рыцарь и раскинул руки в стороны, - Они ж вон какие толстые. Но так ведь написать нельзя, некрасиво звучит. Труд, всё-таки, немного научный и писать надо по-научному. Растолстели на котлетах - вот и котлетическое телосложение.- Лучше напиши “имеют проблемы с лишним весом”. Сразу будет понятно, о чём речь. Я вот умный, а за полдня так и не понял, что это значит.Рыцарь пожал плечами.- Может не такой и умный. Да шучу я, чего ты скалишься-то сразу? Про лишний вес писать нельзя - я слышал, гномы обидчивые. И что важнее - их много. Как придут, как выскажут своё неодобрение - будешь меня потом по частям собирать.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь праздник не такая сказка

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