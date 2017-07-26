Волшебные слова- Ты не прав, - мягко сказал Дракон, - Гигиена очень важна. Ты не представляешь, насколько. Я слышал историю про человека, у которого сломался нос, потому что он не мылся.
- Быть такого не может, - нахмурился Рыцарь, - Сказки это всё, так не бывает.
Дракон повесил чайник над огнём и пожал плечами.
- Бывает, - сказал он, - Ну да, нос не сам сломался, ему его сломали те, кто был вынужден жить рядом с ним. Но ведь всё из-за несоблюдения гигиены!
- Звучит неубедительно, - отмахнулся Рыцарь, - Ну правда, зачем мыть руки, если я их всё равно замараю? Ладно перед праздником, ещё куда ни шло. Но каждый день?
- Как знаешь, - вздохнул Дракон, - Раз здоровье и долголетие не играют для тебя никакой роли, я не буду тебя упрашивать.
- Долголетие? Что ты хочешь этим сказать? Если я буду мыть руки с мылом каждый день, я буду долго жить?
- Конечно. Особенно если будешь мыть ещё лицо, голову, уши и вообще всего себя.
- А это звучит уже совсем неправдоподобно, - прищурился Рыцарь, - Сдаётся мне, что ты меня обманываешь.
- Как бы не так, - усмехнулся Дракон, - Почему, по-твоему, я так долго живу?
- Из-за того, что моешь лапы с мылом?
- Именно так. Будешь соблюдать гигиену, будешь такой же здоровый и проживёшь много десятилетий.
Рыцарь немного подумал и пошёл к тазику с водой.
- Такое забытое ощущение, - сказал он, намыливая руки, - Как будто я снова маленький и завтра праздник.
- Для праздника повод всегда найдётся, - улыбнулся Дракон, подливая в тазик горячую воду из чайника, - Можем придумать свой праздник.
- Например?
- Хм. Например, “День Принцессы”.
Рыцарь зажмурился и окунул лицо в тазик.
- В следующий раз сначала лицо мой, а потом руки, - посоветовал Дракон, - Вода чёрная уже, а ты туда лицом.
- Запомню, - кивнул Рыцарь, - А что в “Дне Принцессы” будет особенного?
- В этот день мы будем похищать Принцессу.
- И чем это будет отличаться от обычного похищения Принцессы?
- Тем, что это будет праздничное похищение.
Дракон протянул Рыцарю белое полотенце, которое очень быстро стало серым.
- На первый раз пойдёт.
- Я так и не понял, чем праздничное похищение будет отличаться от обычного? - спросил Рыцарь.
- А чем праздничная помывка рук отличается от обычной?
- Ощущением предстоящего праздника.
- Вот этим и будет отличаться, - сказал Дракон.
- А как люди про него узнают? - не унимался Рыцарь, - Нужно ведь, чтобы они к нему готовились и праздновали. Что нам, по всем Королевствам летать и рассказывать, что сегодня праздник?
- Долго. Мы поступим проще: завтра, когда будешь у булочника, скажи ему, что ровно через месяц будет праздник - “День Принцессы”. Скажи, что в этот день Дракон похищает самую красивую Принцессу, которую только сможет найти…
- Чтобы те, кого Дракон не похитил, не обижались, думая, что просто были очень хорошо спрятаны?
- Умнеешь не по дням, - похвалил Дракон, - Так вот, когда расскажешь, в конце обязательно добавь волшебные слова: “только никому не рассказывай, это секрет”. И я тебя уверяю - через неделю об этом дне будут знать во всех Королевствах, даже самых дальних, а через месяц все будут праздновать. Доволен?
- Очень!
- Отлично. А пока можешь ещё раз помыть руки. Если хочешь быть здоровым, разумеется.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 10:26 by ЛетягаПросмотров: 22Комментарии: 1
Ключевые слова: Дракон рыцарь праздник не такая сказка