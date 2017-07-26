Волшебные слова

Летяга Просмотров: 22 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:26 by

- Ты не прав, - мягко сказал Дракон, - Гигиена очень важна. Ты не представляешь, насколько. Я слышал историю про человека, у которого сломался нос, потому что он не мылся.- Быть такого не может, - нахмурился Рыцарь, - Сказки это всё, так не бывает.Дракон повесил чайник над огнём и пожал плечами.- Бывает, - сказал он, - Ну да, нос не сам сломался, ему его сломали те, кто был вынужден жить рядом с ним. Но ведь всё из-за несоблюдения гигиены!- Звучит неубедительно, - отмахнулся Рыцарь, - Ну правда, зачем мыть руки, если я их всё равно замараю? Ладно перед праздником, ещё куда ни шло. Но каждый день?- Как знаешь, - вздохнул Дракон, - Раз здоровье и долголетие не играют для тебя никакой роли, я не буду тебя упрашивать.- Долголетие? Что ты хочешь этим сказать? Если я буду мыть руки с мылом каждый день, я буду долго жить?- Конечно. Особенно если будешь мыть ещё лицо, голову, уши и вообще всего себя.- А это звучит уже совсем неправдоподобно, - прищурился Рыцарь, - Сдаётся мне, что ты меня обманываешь.- Как бы не так, - усмехнулся Дракон, - Почему, по-твоему, я так долго живу?- Из-за того, что моешь лапы с мылом?- Именно так. Будешь соблюдать гигиену, будешь такой же здоровый и проживёшь много десятилетий.Рыцарь немного подумал и пошёл к тазику с водой.- Такое забытое ощущение, - сказал он, намыливая руки, - Как будто я снова маленький и завтра праздник.- Для праздника повод всегда найдётся, - улыбнулся Дракон, подливая в тазик горячую воду из чайника, - Можем придумать свой праздник.- Например?- Хм. Например, “День Принцессы”.Рыцарь зажмурился и окунул лицо в тазик.- В следующий раз сначала лицо мой, а потом руки, - посоветовал Дракон, - Вода чёрная уже, а ты туда лицом.- Запомню, - кивнул Рыцарь, - А что в “Дне Принцессы” будет особенного?- В этот день мы будем похищать Принцессу.- И чем это будет отличаться от обычного похищения Принцессы?- Тем, что это будет праздничное похищение.Дракон протянул Рыцарю белое полотенце, которое очень быстро стало серым.- На первый раз пойдёт.- Я так и не понял, чем праздничное похищение будет отличаться от обычного? - спросил Рыцарь.- А чем праздничная помывка рук отличается от обычной?- Ощущением предстоящего праздника.- Вот этим и будет отличаться, - сказал Дракон.- А как люди про него узнают? - не унимался Рыцарь, - Нужно ведь, чтобы они к нему готовились и праздновали. Что нам, по всем Королевствам летать и рассказывать, что сегодня праздник?- Долго. Мы поступим проще: завтра, когда будешь у булочника, скажи ему, что ровно через месяц будет праздник - “День Принцессы”. Скажи, что в этот день Дракон похищает самую красивую Принцессу, которую только сможет найти…- Чтобы те, кого Дракон не похитил, не обижались, думая, что просто были очень хорошо спрятаны?- Умнеешь не по дням, - похвалил Дракон, - Так вот, когда расскажешь, в конце обязательно добавь волшебные слова: “только никому не рассказывай, это секрет”. И я тебя уверяю - через неделю об этом дне будут знать во всех Королевствах, даже самых дальних, а через месяц все будут праздновать. Доволен?- Очень!- Отлично. А пока можешь ещё раз помыть руки. Если хочешь быть здоровым, разумеется.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь праздник не такая сказка

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