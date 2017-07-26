Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Волшебные слова

- Ты не прав, - мягко сказал Дракон, - Гигиена очень важна. Ты не представляешь, насколько. Я слышал историю про человека, у которого сломался нос, потому что он не мылся.

- Быть такого не может, - нахмурился Рыцарь, - Сказки это всё, так не бывает.

Дракон повесил чайник над огнём и пожал плечами.

- Бывает, - сказал он, - Ну да, нос не сам сломался, ему его сломали те, кто был вынужден жить рядом с ним. Но ведь всё из-за несоблюдения гигиены!

- Звучит неубедительно, - отмахнулся Рыцарь, - Ну правда, зачем мыть руки, если я их всё равно замараю? Ладно перед праздником, ещё куда ни шло. Но каждый день?

- Как знаешь, - вздохнул Дракон, - Раз здоровье и долголетие не играют для тебя никакой роли, я не буду тебя упрашивать.

- Долголетие? Что ты хочешь этим сказать? Если я буду мыть руки с мылом каждый день, я буду долго жить?

- Конечно. Особенно если будешь мыть ещё лицо, голову, уши и вообще всего себя.

- А это звучит уже совсем неправдоподобно, - прищурился Рыцарь, - Сдаётся мне, что ты меня обманываешь.

- Как бы не так, - усмехнулся Дракон, - Почему, по-твоему, я так долго живу?

- Из-за того, что моешь лапы с мылом?

- Именно так. Будешь соблюдать гигиену, будешь такой же здоровый и проживёшь много десятилетий.

Рыцарь немного подумал и пошёл к тазику с водой.

- Такое забытое ощущение, - сказал он, намыливая руки, - Как будто я снова маленький и завтра праздник.

- Для праздника повод всегда найдётся, - улыбнулся Дракон, подливая в тазик горячую воду из чайника, - Можем придумать свой праздник.

- Например?

- Хм. Например, “День Принцессы”.

Рыцарь зажмурился и окунул лицо в тазик.

- В следующий раз сначала лицо мой, а потом руки, - посоветовал Дракон, - Вода чёрная уже, а ты туда лицом.

- Запомню, - кивнул Рыцарь, - А что в “Дне Принцессы” будет особенного?

- В этот день мы будем похищать Принцессу.

- И чем это будет отличаться от обычного похищения Принцессы?

- Тем, что это будет праздничное похищение.

Дракон протянул Рыцарю белое полотенце, которое очень быстро стало серым.

- На первый раз пойдёт.

- Я так и не понял, чем праздничное похищение будет отличаться от обычного? - спросил Рыцарь.

- А чем праздничная помывка рук отличается от обычной?

- Ощущением предстоящего праздника.

- Вот этим и будет отличаться, - сказал Дракон.

- А как люди про него узнают? - не унимался Рыцарь, - Нужно ведь, чтобы они к нему готовились и праздновали. Что нам, по всем Королевствам летать и рассказывать, что сегодня праздник?

- Долго. Мы поступим проще: завтра, когда будешь у булочника, скажи ему, что ровно через месяц будет праздник - “День Принцессы”. Скажи, что в этот день Дракон похищает самую красивую Принцессу, которую только сможет найти…

- Чтобы те, кого Дракон не похитил, не обижались, думая, что просто были очень хорошо спрятаны?

- Умнеешь не по дням, - похвалил Дракон, - Так вот, когда расскажешь, в конце обязательно добавь волшебные слова: “только никому не рассказывай, это секрет”. И я тебя уверяю - через неделю об этом дне будут знать во всех Королевствах, даже самых дальних, а через месяц все будут праздновать. Доволен?

- Очень!

- Отлично. А пока можешь ещё раз помыть руки. Если хочешь быть здоровым, разумеется.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 10:26 by ЛетягаПросмотров: 22Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Дракон рыцарь праздник не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (513|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 630
Чистота - залог здоровья!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.