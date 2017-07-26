Бутылка зелья

Летяга Просмотров: 18 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:37 by

- Ты чего там возишься? - с негодованием прошипел Дракон, заглядывая в окно башни, - Доведи её до окна, дальше я сам.- Принцесса оказалась не робкого десятка, - в окне показалось расцарапанное лицо Рыцаря, - И быть похищенной она тоже не хотела.- Заживёт. Ты напоил её зельем?- Да. И за это я требую ещё десять монет. Она меня укусила. Дважды.Дракон нетерпеливо кивнул.- Будет тебе десять монет. Веди Принцессу к окну, скоро рассвет.- Кстати об этом, - Рыцарь покраснел и развёл руками, - Принцесса не может идти по причине глубокого сна.- Какого ещё сна? - удивился Дракон, - Почему она спит?- Утомилась после тяжёлого дня, конечно же. И зелье, которым я её напоил, здесь совсем не причём.- Твой сарказм сейчас неуместен… Так, стоп. Ты сколько зелья влил в Принцессу?- Всю бутылку.Дракон обхватил голову лапами и тихонько зарычал.- Я разве говорил вливать в неё всю бутылку? Я тебе человеческим языком сказал: две с половиной столовых ложки. А ты что сделал?- Вылил в неё всю бутылку, - огрызнулся Рыцарь, - Где я тебе возьму столовую ложку? Да и Принцесса всем своим видом дала понять, что она не будет стоять и ждать, пока я отмеряю нужное количество зелья. И нечего глаза закатывать! Ничего страшного не произошло. Сейчас отдышусь и принесу её, тоже мне проблема.- Проблема не в том, что она спит, - шипел Дракон, - А в том, что ты на одну Принцессу потратил целую бутылку зелья! Знаешь ли ты, как сложно его добыть? Его умеет варить всего одна старушка, что живёт за вечнозелёным лесом. Туда полмесяца пути! Ещё и ингредиенты самому собирать! Потом следить за котлом три дня, чтобы огонь не погас! И каждый ингредиент нужно кидать в котёл строго каждые семь с половиной минут в определённой последовательности! И перемешивать всё каждые полчаса! А потом ещё и выложить мешок монет за одну бутылку! Мне этой должно было на несколько месяцев хватить, а теперь опять лететь придётся!- Зачем? Если ты всё знаешь, почему сам его не сваришь?Дракон замер с открытой пастью и задумчиво почесал шею.- А ведь и правда, я об этом как-то не подумал. Завтра тогда соберу всё необходимое и сварю. Хорошая идея, ты молодец. Теперь я злюсь на тебя чуть меньше.- Какая радость, а то я уже переживать начал, - хмыкнул Рыцарь, - Принимай.Он выпихнул Принцессу через окно в лапу Дракона и спрыгнул следом.- Её лучше в лапе неси, - посоветовал Рыцарь, - Сама она держаться не сможет.- А ты её подержать не можешь что ли?- А кто тогда меня держать будет?- Тоже верно, - согласился Дракон, посадил Рыцаря на спину и помахал лапой с Принцессой горожанину, вышедшему на улицу, - Смотри, как побежал! Можно не беспокоиться о записке для Короля, через десять минут уже все знать будут.- Полетели уже, - проворчал Рыцарь.Когда Королевство осталось позади, он облегчённо выдохнул и тут же ойкнул от боли.- Сильно болит? - заботливо спросил Дракон, - Говорил же - надень доспехи.- Неудобно в них, - отмахнулся Рыцарь, - И шумные очень, скрипят при ходьбе.Дракон подкинул Принцессу и поймал её другой лапой.- Неудобно держать, - пояснил он ошарашенному Рыцарю, - Лапа затекает.- А если уронишь? Или проснётся во время очередного броска? Её визг во всех десяти Королевствах услышат.- Не уроню, - уверенно сказал Дракон, - И во время броска она не проснётся. Она вообще теперь не скоро проснётся.- Как не скоро? - переспросил Рыцарь, - Почему?- Потому что ты влил в несчастную целую бутылку зелья. Спать она теперь будет месяца три, не меньше.- И что же нам делать? Что мы скажем её отцу-Королю?- Будем загадочно молчать, - хихикнул Дракон, - Пусть думает, что мы просто хотим за неё бóльший выкуп, чем берём обычно. А как она проснётся - сразу же вернём её обратно. Сплошные плюсы - к тому времени сумма выкупа вырастет многократно, а Принцессу все будут считать очень особенной, раз мы так долго за неё торгуемся. И нельзя не отметить, что… Ой.- Я же говорил, - проворчал Рыцарь.- Да ладно тебе, в озеро же упала. Сейчас подберём.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса зелье не такая сказка

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