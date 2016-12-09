Памятные доспехи

Летяга Просмотров: 25 Комментарии: 1 +3 Вчера, 18:52 by

- Опять? - Дракон недовольно махнул хвостом, - Это уже четвёртый комплект.- Ты сам разрешил, - пожал плечами Рыцарь, отцепив от доспеха перчатку.- Разрешил. Но ты не говорил, что будешь продавать мои доспехи по частям.Рыцарь показал язык и направился к выходу из пещеры. Дракон вздохнул и принялся считать оставшиеся комплекты доспехов.- Ты распродал шестнадцать комплектов! - возмутился он, когда Рыцарь вернулся, - Зачем?- Чтобы заработать монет, зачем ещё, - хмыкнул Рыцарь, - Тебе жалко, что ли? Ты их всё равно не носишь.- Мне не жалко, - ответил Дракон, - Но распродавать моё имущество, чтобы заработать монет на выкуп - немного нечестно, ты не находишь?- Об этом стоило задуматься до того, как давать разрешение.- Ты просил разрешения “использовать”, а не продавать.- “Использовать так, как мне будет угодно”, - напомнил Рыцарь, - Так что всё честно. Лучше расскажи, откуда они у тебя? Трофеи поверженных врагов?- Я не сражаюсь с людьми, - гордо выпятил грудь Дракон, - Это доспехи тех, кто искал славы победой надо мной.- Объясни.- Объясняю. Когда приходит кто-то очень настырный, кто с первого раза не понимает, что сражения не будет, я беру его в лапу, вытаскиваю из доспеха и одежды, и в таком виде гоню его к ближайшему поселению. После такого они больше в этих краях не появляются.- Ты действительно жестокое чудище! - засмеялся Рыцарь.- С какой-то стороны, - кивнул Дракон, - Теперь ты мне расскажи, кому ты продаёшь эти доспехи? Ещё и по частям.Рыцарь оглянулся по сторонам.- Своим почитателям, - шёпотом заговорил он, - Из десяти приезжающих посмотреть на меня, девять умоляет продать им что-нибудь на память. Я и продаю части этих доспехов под видом своих. Обычно на одну группу комплект и уходит.- Хитро.- Это ещё что. Я одному шлем продал за тысячу золотых, а он, по слухам, его за десять тысяч перепродал.- Тысячу? - удивился Дракон, - Тысяча золотых за один шлем?- Ага, - довольный собой ответил Рыцарь, - Берут без торга. Каждый хочет обладать вещью, принадлежавшей Похищенному Рыцарю.- И сколько у тебя уже золота?- Девять с половиной мешков. По моим расчётам, завтра к вечеру я буду свободен.- Вот как, - растерянно пробормотал Дракон, - Как-то совсем неожиданно. Я уже ближайшие полгода распланировал, где и когда похищать Принцесс, везде твою помощь учитывал.- Справишься как-нибудь, - ответил Рыцарь, - Раньше же справлялся. А меня ждёт долгая жизнь в славе и процветании. Я, если ты не против, с собой ещё пару-тройку доспехов заберу, на первое время.- Забирай.- Спасибо. Ты чего загрустил-то? Если бы не был Драконом, я бы решил, что ты расстроился из-за того, что я ухожу.- Я не расстроился, что ты, - махнул лапой Дракон, - Просто планы менять надо, время тратить, вот и задумался. И вообще я голодный. А ты?- И я, - кивнул Рыцарь, - Вот по чему я буду скучать, так это по твоей стряпне.Дракон довольно заулыбался от похвалы и отправился готовить. После ужина Рыцарь дважды проиграл в карты и один раз в шахматы, но ни капельки от этого не расстроился.Дракон, наблюдая за счастливым Рыцарем, задумчиво молчал. Когда Рыцарь лёг спать, Дракон очень тяжело вздохнул и устроился поудобнее, положив голову на лапы и высунув хвост наружу.Утром Дракон проснулся от того, что Рыцарь щекотал его нос метлой.- Беда, - лепетал он, - Там люди снаружи.- Люди? - переспросил Дракон, - Какие ещё люди?- Все.- Все? Ничего не понимаю. Кто все-то?- Все те, кому я продавал части доспехов, - чуть не плача ответил Рыцарь, - Ну или почти все. Они зачем-то решили собрать части воедино.- И зачем им это? - удивился Дракон.- Не знаю. Может не сами решили, может кто-то надоумил. В общем когда у них стал получаться шестиголовый Рыцарь с кучей рук и ног, они страшно разозлились, заявились к пещере и требуют возврата денег. Что делать?- Возвращать. Иначе от твоей славы не останется и следа. И от лица, скорей всего, тоже ничего не останется.- Какая несправедливость! - расстроился Рыцарь, - Это что же выходит, в ближайшее время мне свободы не видать?- Ничего не поделаешь, - развёл лапами Дракон, - Кстати, когда части доспехов вернёшь, рассортируй их по комплектам, как было. А я пока ещё немного посплю, что-то совсем не выспался этой ночью.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь доспехи не такая сказка

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