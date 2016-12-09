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Сказки

Памятные доспехи

- Опять? - Дракон недовольно махнул хвостом, - Это уже четвёртый комплект.

- Ты сам разрешил, - пожал плечами Рыцарь, отцепив от доспеха перчатку.

- Разрешил. Но ты не говорил, что будешь продавать мои доспехи по частям.

Рыцарь показал язык и направился к выходу из пещеры. Дракон вздохнул и принялся считать оставшиеся комплекты доспехов.

- Ты распродал шестнадцать комплектов! - возмутился он, когда Рыцарь вернулся, - Зачем?

- Чтобы заработать монет, зачем ещё, - хмыкнул Рыцарь, - Тебе жалко, что ли? Ты их всё равно не носишь.

- Мне не жалко, - ответил Дракон, - Но распродавать моё имущество, чтобы заработать монет на выкуп - немного нечестно, ты не находишь?

- Об этом стоило задуматься до того, как давать разрешение.

- Ты просил разрешения “использовать”, а не продавать.

- “Использовать так, как мне будет угодно”, - напомнил Рыцарь, - Так что всё честно. Лучше расскажи, откуда они у тебя? Трофеи поверженных врагов?

- Я не сражаюсь с людьми, - гордо выпятил грудь Дракон, - Это доспехи тех, кто искал славы победой надо мной.

- Объясни.

- Объясняю. Когда приходит кто-то очень настырный, кто с первого раза не понимает, что сражения не будет, я беру его в лапу, вытаскиваю из доспеха и одежды, и в таком виде гоню его к ближайшему поселению. После такого они больше в этих краях не появляются.

- Ты действительно жестокое чудище! - засмеялся Рыцарь.

- С какой-то стороны, - кивнул Дракон, - Теперь ты мне расскажи, кому ты продаёшь эти доспехи? Ещё и по частям.

Рыцарь оглянулся по сторонам.

- Своим почитателям, - шёпотом заговорил он, - Из десяти приезжающих посмотреть на меня, девять умоляет продать им что-нибудь на память. Я и продаю части этих доспехов под видом своих. Обычно на одну группу комплект и уходит.

- Хитро.

- Это ещё что. Я одному шлем продал за тысячу золотых, а он, по слухам, его за десять тысяч перепродал.

- Тысячу? - удивился Дракон, - Тысяча золотых за один шлем?

- Ага, - довольный собой ответил Рыцарь, - Берут без торга. Каждый хочет обладать вещью, принадлежавшей Похищенному Рыцарю.

- И сколько у тебя уже золота?

- Девять с половиной мешков. По моим расчётам, завтра к вечеру я буду свободен.

- Вот как, - растерянно пробормотал Дракон, - Как-то совсем неожиданно. Я уже ближайшие полгода распланировал, где и когда похищать Принцесс, везде твою помощь учитывал.

- Справишься как-нибудь, - ответил Рыцарь, - Раньше же справлялся. А меня ждёт долгая жизнь в славе и процветании. Я, если ты не против, с собой ещё пару-тройку доспехов заберу, на первое время.

- Забирай.

- Спасибо. Ты чего загрустил-то? Если бы не был Драконом, я бы решил, что ты расстроился из-за того, что я ухожу.

- Я не расстроился, что ты, - махнул лапой Дракон, - Просто планы менять надо, время тратить, вот и задумался. И вообще я голодный. А ты?

- И я, - кивнул Рыцарь, - Вот по чему я буду скучать, так это по твоей стряпне.

Дракон довольно заулыбался от похвалы и отправился готовить. После ужина Рыцарь дважды проиграл в карты и один раз в шахматы, но ни капельки от этого не расстроился.

Дракон, наблюдая за счастливым Рыцарем, задумчиво молчал. Когда Рыцарь лёг спать, Дракон очень тяжело вздохнул и устроился поудобнее, положив голову на лапы и высунув хвост наружу.

Утром Дракон проснулся от того, что Рыцарь щекотал его нос метлой.

- Беда, - лепетал он, - Там люди снаружи.

- Люди? - переспросил Дракон, - Какие ещё люди?

- Все.

- Все? Ничего не понимаю. Кто все-то?

- Все те, кому я продавал части доспехов, - чуть не плача ответил Рыцарь, - Ну или почти все. Они зачем-то решили собрать части воедино.

- И зачем им это? - удивился Дракон.

- Не знаю. Может не сами решили, может кто-то надоумил. В общем когда у них стал получаться шестиголовый Рыцарь с кучей рук и ног, они страшно разозлились, заявились к пещере и требуют возврата денег. Что делать?

- Возвращать. Иначе от твоей славы не останется и следа. И от лица, скорей всего, тоже ничего не останется.

- Какая несправедливость! - расстроился Рыцарь, - Это что же выходит, в ближайшее время мне свободы не видать?

- Ничего не поделаешь, - развёл лапами Дракон, - Кстати, когда части доспехов вернёшь, рассортируй их по комплектам, как было. А я пока ещё немного посплю, что-то совсем не выспался этой ночью.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 18:52 by ЛетягаПросмотров: 25Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Дракон рыцарь доспехи не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 19:05
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (2032|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 961
Не видать рыцарю свободы) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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