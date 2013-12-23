Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страница 13

Летяга Просмотров: 22 Комментарии: 1 +3 Вчера, 18:08 by

День 73.Избу Дружинника мне указали местные жители, его тут, оказывается, все знают. Подумаешь, в деревнях и сёлах всегда все друг друга знают, это неудивительно. Что удивительно - никто не хлопал мне в ладоши. Сначала подумывал отомстить всем жителям за их невоспитанность, но потом решил их простить, потому что я очень благороден. Дружинник же мне очень обрадовался и даже пожал лапу. Сразу видно, что человек понимает, кто к нему пришёл.День 74.Фёдор сбежал во время его перевозки к Князю. Дружинник что-то говорил о том, что он его обязательно поймает, но я его почти не слушал. Если бы он просто сбежал, Дружинник бы не стал мне об этом говорить. Раз рассказывает, значит Фёдора видели неподалёку. Спросил его прямо - отпираться не стал. Вот же негодяй этот Фёдор, никак не успокоится! Ведь совершенно ясно, что ему меня не одолеть. Надеюсь.День 75.Решил пока никому не рассказывать о Фёдоре, всё равно он в Лукоморье не заявится. Опять пришёл Кощей, ещё печальней, чем в прошлый раз. Поинтересовался у него, что случилось. Оказывается, у него на острове Буяне висел сундук, в котором лежало что-то важное! Какой-то злоумышленник вскрыл сундук и похитил то, что было внутри. Надо же! Согласился с Кощеем, что это недопустимо и таких надо наказывать по всей строгости. Аккуратно спросил, есть ли у него догадки, кто бы это мог быть. Говорит, что “думает на Богатырей, но точно скажет позже, мол, есть у него способ для определения того, кто прикасался к сундуку”. Пожелал ему удачи в поимке негодяя. Пойду спрошу у Яги, как провалиться под землю, чтобы меня никто никогда не нашёл.День 76.Утром Баюн звал на рыбалку. Свежей рыбки хотелось, но пришлось отказаться, мало ли, кто бродит по округе. Русалка слишком умная, сразу заметила, что что-то не так. Пришлось рассказать всё о своём разговоре с Дружинником. Предлагает рассказать всем, но я не согласен. Я, конечно, самая важная персона, это факт, но тревожить людей понапрасну не хочу. Неожиданно для себя понял, что больше не боюсь Фёдора. В смысле и раньше не боялся и сейчас больше не боюсь. Русалка почесала за ушком, сказала, что я очень смелый и попросила никогда больше не пропадать.День 77.Всё-таки туристы здорово поднимают настроение! После того, как я рассказал несколько сказок и спел две песенки, я спрыгнул вниз, позволив маленьким человекам погладить меня и почесать за ушком. Все были такие довольные, что я чуть было не замурчал от восторга. Меня любят! Вечером меня ожидала ещё большая радость - вернулся Куцый Волк! Я так ему обрадовался! Волк сказал, что "нашёл своего заклятого врага - Лису и, наконец-то, ей отомстил". А вот это уже интересно!День 78.Мои опасения подтвердились - он и в самом деле совершенно не помнит обо всех предыдущих Лисицах, которым он мстил, только о последней. И теперь не верит мне, что он уже дважды мстил. Пошёл делиться новостью к Бабе-Яге. Та меня внимательно выслушала, взяла с полки книжку и принялась читать. Потом она её захлопнула и объявила мне, что у Волка психическое расстройство. Наверное. И он раз за разом мстит Лисицам, считая, что она та самая. Скорей всего. И чтобы это исправить, он должен найти ту самую Лисицу и встретиться с ней лицом к лицу. Вероятнее. И очень может быть, что это ему поможет справиться со своим расстройством.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кот дружинник русалка не такая сказка

Другие, подобные истории: