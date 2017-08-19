Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страница 7

День 37.

Забыли они, видите ли! Сволочи! Да я тут чуть не поседел! Возмущён до такой степени, что никакой сметаной этого не исправить! Оказывается, Воланд установил какую-то колдовскую штуку, которая испепеляет каждого, кто посмеет подойти слишком близко к домику. Оттуда и зола по всей полянке. Вообще, это очень странно, ведь я же глаз не смыкал, не было никого. Ну, может на пять минуточек один раз и задремал. Не мог же я проглядеть стольких Героев! Скорей всего Яга всё же высыпает золу из печки на улицу.

День 38.

Гарафена смеётся. Говорит, именно это она мне и хотела рассказать, а я, видите ли, из-за показанного языка обиделся. Подумаешь! Мне и не надо было ничего рассказывать, я и так всё сам понял, пусть и не сразу. В отместку сказал ей, что она поправилась. Шипит. Будет знать, червяк-переросток.

День 39.

Так как мне теперь не нужно следить за домиком, решил походить по острову с Полканом. Его тут, оказывается, все знают и вполне нормально на него реагируют. Зашёл бы к нам такой, у нас бы все глаз с него не спускали. Полкан на это сказал, что раньше и тут так было, но к нему уже привыкли. Он не прям активно того Бову ищет, говорит, "попадётся - хорошо, а на нет и суда нет".

День 40.

Узнал, что на остров привезли львов. Кто не знает, лев считается Царём зверей, но я таких никогда не видел. Воланд говорит, что львы - это те же Коты, только больше размером! Ха! Можно ведь сказать, что Кот - это Царь зверей! Я всегда знал вообще, что я благородных кровей на самом деле. Просто не считал нужным об этом говорить, но теперь можно. Полкан со мной идти отказался, говорит, что "опасается их когтей". Так бы и сказал, что просто боится. Пошёл один.

День 41.

Не впечатлён. Львов посадили в клетку и поставили на главной площади города, чтобы всем желающим было видно. Я прошёл мимо клетки, всем своим видом давая понять, кто тут Царь, ибо Царь в клетке сидеть не может. Так этот валенок на меня рыкнул так громко, думал я испугаюсь. Смерил его взглядом полным презрения и удалился. Злые языки в городе твердят, будто после этого рыка я подпрыгнул и убежал, не оглядываясь, но это всё обман. Завистники, что с них взять.

День 42.

Мы отправляемся домой! Ура! Я так соскучился по Русалке, жуть просто! Да и по остальным, в общем-то, тоже. Но не так сильно. Сходил в гости к Полкану, рассказал, как найти Лукоморье, он обещал зайти, если будет в наших краях. Потом зашёл к Гарафене, та как раз мучила очередного Героя какими-то загадками. Пожелала доброго пути и спросила, правда ли она поправилась. Успокоил, сказав, что это просто внутренний Герой её полнит, а так она выглядит отлично. Заулыбалась. Ответственно заявляю, что улыбающаяся Змея - это брр. Главное, чтобы не приснилась. Через час мы погрузились на корабль, помахали всем, кто нас провожал, руками и лапой, и отплыли.



Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 08:44 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Кот Полкан сволочи не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 09:12
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (1771|0)
Публикаций: 776
Комментариев: 7 065
Молодец Котяра, действительно львы в клетке не цари, а так ....животные для ознакомления. То ли дело Кот, гуляет где хочет. Настоящий Царь зверей! laughing +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                      
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 10:31
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2744|2)
Публикаций: 213
Комментариев: 3 505
Царь. Очень приятно, царь! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.