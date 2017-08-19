Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страница 7

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:44 by

День 37.Забыли они, видите ли! Сволочи! Да я тут чуть не поседел! Возмущён до такой степени, что никакой сметаной этого не исправить! Оказывается, Воланд установил какую-то колдовскую штуку, которая испепеляет каждого, кто посмеет подойти слишком близко к домику. Оттуда и зола по всей полянке. Вообще, это очень странно, ведь я же глаз не смыкал, не было никого. Ну, может на пять минуточек один раз и задремал. Не мог же я проглядеть стольких Героев! Скорей всего Яга всё же высыпает золу из печки на улицу.День 38.Гарафена смеётся. Говорит, именно это она мне и хотела рассказать, а я, видите ли, из-за показанного языка обиделся. Подумаешь! Мне и не надо было ничего рассказывать, я и так всё сам понял, пусть и не сразу. В отместку сказал ей, что она поправилась. Шипит. Будет знать, червяк-переросток.День 39.Так как мне теперь не нужно следить за домиком, решил походить по острову с Полканом. Его тут, оказывается, все знают и вполне нормально на него реагируют. Зашёл бы к нам такой, у нас бы все глаз с него не спускали. Полкан на это сказал, что раньше и тут так было, но к нему уже привыкли. Он не прям активно того Бову ищет, говорит, "попадётся - хорошо, а на нет и суда нет".День 40.Узнал, что на остров привезли львов. Кто не знает, лев считается Царём зверей, но я таких никогда не видел. Воланд говорит, что львы - это те же Коты, только больше размером! Ха! Можно ведь сказать, что Кот - это Царь зверей! Я всегда знал вообще, что я благородных кровей на самом деле. Просто не считал нужным об этом говорить, но теперь можно. Полкан со мной идти отказался, говорит, что "опасается их когтей". Так бы и сказал, что просто боится. Пошёл один.День 41.Не впечатлён. Львов посадили в клетку и поставили на главной площади города, чтобы всем желающим было видно. Я прошёл мимо клетки, всем своим видом давая понять, кто тут Царь, ибо Царь в клетке сидеть не может. Так этот валенок на меня рыкнул так громко, думал я испугаюсь. Смерил его взглядом полным презрения и удалился. Злые языки в городе твердят, будто после этого рыка я подпрыгнул и убежал, не оглядываясь, но это всё обман. Завистники, что с них взять.День 42.Мы отправляемся домой! Ура! Я так соскучился по Русалке, жуть просто! Да и по остальным, в общем-то, тоже. Но не так сильно. Сходил в гости к Полкану, рассказал, как найти Лукоморье, он обещал зайти, если будет в наших краях. Потом зашёл к Гарафене, та как раз мучила очередного Героя какими-то загадками. Пожелала доброго пути и спросила, правда ли она поправилась. Успокоил, сказав, что это просто внутренний Герой её полнит, а так она выглядит отлично. Заулыбалась. Ответственно заявляю, что улыбающаяся Змея - это брр. Главное, чтобы не приснилась. Через час мы погрузились на корабль, помахали всем, кто нас провожал, руками и лапой, и отплыли.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кот Полкан сволочи не такая сказка

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