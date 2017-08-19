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Сказки

Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страница 10

День 55.

Голод - страшная сила. Во всяком случае именно он заставил Рыцаря согласиться идти к Змею Горынычу. Ха! Я пообещал убедить его сразу не жрать, а выслушать для начала. А там уж как пойдёт, за результат я не ручаюсь. Я лично ночью мышей наловил, поэтому мне хорошо. Не так хорошо, как было бы хорошо от рыбки, но жить можно.

День 56.

Решили не заходить в Лукоморье, а идти напрямую к Горынычу. Ну, я решил, разумеется. Проходили мимо озера, Рыцарь в него залез. Я окунул в воду кончик когтя и решил, что это не для меня. Пока Рыцарь охлаждался, из воды выглянул Водяной. Попробовал доспех на зуб, поморщился и поделился страхом, мол, “если все в такой одежде купаться начнут, с голоду же помру”. Рыцарь извинился за возможные неудобства и вылез из озера. Водяной что-то там пробубнил про всех и про ели, но я из-за воды не разобрал. В чём связь не знаю.

День 57.

Рыцарь окунает голову в каждый водоём по пути. Я сначала подумал, что он совсем головой тронулся, а оказалось, что он так пьёт, забрало-то не поднять. Стараюсь не смеяться. Выглядит это так: Рыцарь опускает голову в воду, она затекает в шлем, и он поднимается. Пока вода вытекает, он делает пару глотков. Потом ещё раз. Умора!

День 58.

Не люблю Рыцарей. Я устал, а он отказывается меня нести, оправдывая свой отказ тем, что у него руки из-за доспеха не сгибаются. Мог бы и постараться, ради него же страдаю. Встретили Соловья-разбойника, интересная личность, скажу я вам. Хотел с нас плату за проход по дороге взять, на что мы ему заявили, что денег у нас нет. Соловей не поверил, перевернул Рыцаря и потряс. Не найдя ничего, потянул руки ко мне. Меня такой вариант не устраивал, поэтому я ему пообещал договориться со священником и крестные ходы по дороге каждый день устраивать. Соловей подумал, пробормотал про какое-то затягивание гаек и залез обратно на дерево. Ха! Слабак.

День 59.

Рыцарь говорит, что если бы он мог нормально руками и ногами шевелить, то он бы этому Соловью показал. На это я ему посоветовал помолчать и напомнил, как он уже показал Змею Горынычу. Обиделся, не разговаривает. Подумаешь! Потом Рыцарь сообразил, что я не реагирую на его обиды, поэтому назло мне упал посреди дороги и не двигался. Я даже усом не повёл. Меня таким не возьмёшь.

День 60.

Хоть бы предупредил! Рыцарь-то, оказывается, на солнце перегрелся и без чувств упал! А я думал он так бунтует против меня и поэтому ушёл в лес ловить мышей. Ну я же не знал! Он всю ночь там валялся. Нашли небольшое озеро, он в него залез и лежал. По-моему, дуется, но точно не уверен. Я-то не при чём. Он, видимо, тоже это понял и спросил, долго ли нам идти. Ответа у меня не было, но я сказал, что два дня. Нет, ну а что? Не мог же я выглядеть глупцом, который не знает, сколько и куда идти! Учёный Кот не может быть глупым! В конце концов, рано или поздно всё равно придём. Кстати, надо подумать, что говорить в том случае, если не придём через два дня.


Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 07:57 by ЛетягаПросмотров: 36Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Кот Горыныч Рыцарь не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:38
+1
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Комментариев: 7 818
smeh умора, бедный рыцарь, издевается над ним кот. smeh
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#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:00
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За что же муки эти господину рыцарю? А всё глупые традиции. Родины его((
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#3 написал: Космонасть
Сегодня, 13:46
0
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Публикаций: 19
Комментариев: 1 090
Водяной что - то пробубнил про всех и про ели laughing
Вот кот не разобрал,а я сразу догадалась! laughing
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
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