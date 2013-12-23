Записки Учёного Кота. Третья тетрадка. Страницы 10 - 12

Летяга Просмотров: 19 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 11:02 by

День 55.Решил, что в нашем деле крайне необходим свежий взгляд. Не мне, разумеется, но для Волка и Дружинника будет полезно. Дождался, пока Воланд выйдет из избушки, аккуратно отвёл его в сторону и рассказал обо всём, что мне известно. Он сделал такое лицо, словно не удивился или ему всё равно. Ничего подозрительного. Сказал, что подумает, так как сразу в голову не приходит, зачем это могут делать. Чтобы понять мотивы похитителя, нужно понять, какая у него цель. В общем всё то, о чём я и сам думал.День 56.Куцый Волк сегодня сказал, что понял, у кого в Лукоморье нет запаха. Это Воланд! Ну конечно! И как я сразу не догадался! Всё сходится. А я вот сразу всем говорил, что с ним что-то не так и он мне не нравится. Прям вот только увидел и говорю: какой отвратительный и крайне неприятный тип. Опять никто не слушал умного Котика. Теперь из-за них другие страдают. Договорились с Волком, что будем за ним следить вместе, пока он в Лукоморье. А когда будет уходить - Волк будет следовать за ним.День 57.Вчерашняя ночь - просто кошмар! До сих пор, как подумаю, так аж хвост дрожать начинает! Не от страха, конечно, так, защемило, видать. В общем, ночью мы с Куцым Волком вели наблюдение за избушкой Бабы-Яги, не смыкая глаз. И тут я просыпаюсь от истошного крика! Да такого, что я аж подпрыгнул, но только для того, чтобы осмотреться и понять, что происходит. Оказалось, что именно сегодня Яга отправила Баюна спать в замок Синей Бороды, так как им с Воландом нужно было обсудить что-то важное. И на Баюна было совершено нападение! Некто коварный воспользовался его спящим положением и хотел причинить травму! Всё было бы понятно, но Волк не чует запаха того, кто напал! А Воланд из избушки Яги не выходил!День 58.Расспрашивали Баюна, кто мог на него напасть. Он сразу показал на меня, будто я ему завидую. Ха! Было бы кому завидовать. Подумаешь, в тепле спит. Но потом Баюн уточнил, что тот, кто напал, вероятнее всего не знал, на кого нападает. Говорит, что на него обычно с заткнутыми ушами ходят, чтобы он сказками не усыпил. А его ночной гость явно был удивлён и вздрогнул от такого крика. Странно.День 59.Куцый Волк считает, что, скорее всего, напасть хотели на меня, но не знали, что в Лукоморье есть ещё один Кот и перепутали его со мной. Во дела! А я-то вообще причём? Я совершенно ничего не делал никому плохого! Ни разу за всю свою жизнь!День 60.Написал письмо Дружиннику, описал обо всём, что было в ночь нападения. К моей радости, он уже после обеда был у нас. Поговорил с Баюном, записал все его слова. Потом поговорил с Воландом и Ягой, осмотрел её избушку и замок Синей Бороды. И там он нашёл то, что Куцый Волк не заметил, так как не искал. Следы! Дружинник говорит, что по ним выйдет на след преступника. Прям с языка снял, а! Вот только хотел ему предложить следы поискать, а он опередил. Ещё чуть-чуть и такой же умный, как я, станет.День 61.Дружинник ушёл на поиски, нас с собой не взял. Хотя я лично очень просился! Но он оставил нас в Лукоморье, велев Волку приглядывать за мной. Чего они так боятся, совершенно не понимаю. Русалка говорит, что это всё просто череда странных совпадений и к нам это не имеет никакого отношения. Мол, “необходимость в приключениях рисует нам иллюзии”. Не надо было ей книжки умные давать, она меня теперь пугает.День 62.Бабушка говорит, что я сам виноват, но не говорит в чём. Странная Кошка. Собралась домой возвращаться, грозится рассказать Дедушке, что я плохо себя веду. Будто я его боюсь! Ха! Я уже взрослый, чего мне его бояться. Отдал Бабушке один сундук с каменьями на сохранение, а она сказала, что я умнею на глазах и так и быть, ничего не скажет Дедушке. Подумаешь! Будто я из-за этого сундук отдал. Зачем она приезжала так и не говорит.День 63.Яга предлагает меня всего в зелёный цвет покрасить. Категорически не согласился, предложил ей покраситься самой. К моему удивлению она согласилась и к вечеру щеголяла с зелёными волосами. Русалка говорит, что она теперь на Кикимору похожа. Волк мается от безделья, но нервничает. Когда спит, поскуливает и дёргает лапами, словно бежит за кем-то.День 64.Сегодня прибыла большая группа туристов, пришлось лезть на дерево. Ходил, рассказывал сказки и пел песенки, стараясь делать вид, что не замечаю, как тычут пальцем в мой хвост и смеются. Страшно оскорблён. В итоге надоело, пошёл вместе с туристами замок Синей Бороды осматривать. От нечего делать спросил у его одинаковых охранников, кто из них умнее. Когда они в итоге друг на друга с кулаками полезли, понял, что умнее, всё-таки, я.День 65.Беседовал с Кощеем, вроде не обижается. Спрашивал, как продвигается наше дело. Рассказал ему всё. Тот головой покивал, говорит, что согласен с Волком в том, что напасть хотели на меня. И он туда же! С искренним недоумением спросил его, за что можно мне желать навредить, а он в ответ - “сам подумай”. Подумал, но так в голову ничего и не пришло. Кощей смеётся и говорит, что я неисправим. Посоветовал быть аккуратнее.День 66.Вернулся Дружинник. Рассказал, что следы привели его к искусно спрятанной избе в лесу, в двух днях пути отсюда. Изба необычная - снаружи маленькая, а внутри хоромы. Колдунство! Дружинник проследил за ней несколько часов, потом зашёл внутрь. Вычислил, что в ней проживают два человека, судя по одежде. Ничего особенного внутри он не нашёл. Ну вот. Надо было брать с собой Волка, может быть он что-то и обнаружил. В конце Дружинник рассказал, что единственное необычное, что он там нашёл, это перо. Рядом с избой птиц нет, внутри тоже нет, а перо есть. Я взял его рассмотреть. Хм. И правда ничего необычного, обычное соколиное перо.День 67.Думали, как нам следует поступить дальше. Я, как самый смелый из всех, разумеется предложил нанести им визит и телесные повреждения. Дружинник ответил, что “не факт, что мы их застанем на месте. Не будем же мы их ждать, вдруг они заметят и не станут возвращаться”. Предлагает ждать, Волк согласен. А я не понимаю, чего ждать-то? Пока ещё раз попытаются напасть на Баюна? А если Русалку украдут? Волк говорит, что мы устроим засаду и будем вести наблюдение.День 68.Я - наживка. Дружинник обошёл всё Лукоморье и всех попросил сидеть по своим местам. Яга с Воландом совсем были и не против не выходить из избушки. Синяя Борода поворчал, что “бизнес из-за ваших чудачеств простаивает”, но спорить не стал и ушёл в замок, прихватив с собой Баюна. Черномор велел Богатырям сидеть в воде, но “держать ушки на макушке”. Совершенно не представляю, как они свои уши туда перетянут.День 69.Пока тихо. Туристы к нам не ходят, Кощей с кем-то из местных договорился, чтобы тот “на дереве посидел и посвистел”. Порой мне кажется, что меня окружают не самые умные персонажи, но если это сработает, то ладно. Но всё же, зачем на дерево-то? Почему нельзя просто у дороги встать?День 70.Скучно. О запасе еды для меня, конечно, никто не побеспокоился. Оскорблён. Это уже начинает казаться глупой затеей. Как по мне - никто сюда так нагло не заявится. Нужно быть полным глупцом, чтобы не догадаться, что здесь засада. Не зря же никого нет. Только я и Русалка на дубе.День 71.Я даже не знаю, радоваться мне или грустить. Первое: я был не прав. Заявились. Второе: им никто не помешал меня украсть. Во всяком случае, я даже звуков борьбы не услышал. Было так тихо, что даже Русалка не проснулась. Почему у всех похитителей дурная привычка пихать меня в мешок?День 72.Как же они все ошибались! Хорошо, что я умный и сразу всё понял. Эх, не всем везёт быть таким сообразительным и обладать таким тонким умом. На всякий случай запишу всё сюда, вдруг больше не представиться возможности рассказать. Как вы уже, конечно, догадались, этими неизвестными оказались Финист, бывший работник Лукоморья и Фёдор, мой давний враг. (Ох, только развяжи меня, я тебе покажу, чего стою! Как я пишу, будучи связанным? Ладно, меня не связывали. Просто у меня нет оружия, потому я и не вступаю в бой). Как они встретились, мне точно неизвестно, но выяснили, что они оба пострадали от меня. Наглые лжецы! Финисту я точно ничего не делал, это же Русалка всё! Хотя, я так и не узнал у неё, что же она сделала. Фёдор, к тому времени, уже знал, что я успешно одолел Снежную Королеву и выбрался из своего плена. И они начали строить план, как мне отомстить.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Лукоморье Финист Баюн кот не такая сказка

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