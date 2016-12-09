Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страница 12

Летяга Просмотров: 26 Комментарии: 2 +3 Вчера, 20:13 by

День 67.Разумеется, моя идея пришлась Рыцарю по вкусу. Змею Горынычу я не стал говорить, что она моя, зачем расстраивать и без того несчастное создание. Он-то наивно полагает, что это и правда он придумал. Ха! Суть идеи в том, чтобы Рыцарь прилетел в своё Королевство верхом на Горыныче и всем сказал, что он победил этого страшного зверя, но он взмолился о пощаде и благородный Рыцарь сохранил его жизнь. Здорово, правда? Это всё я придумал.День 68.Змей Горыныч вдруг задался вопросом: “а зачем оно всё мне надо?”. Нет, вы только гляньте на него! Сам ̶п̶р̶и̶д̶у̶м̶а̶л̶ озвучил, а теперь на попятную. Рыцарь с самого утра вокруг Горыныча ходит, шушукаются там между собой.День 69.Странно, но они договорились. Змей Горыныч и правда унесёт Рыцаря в его Королевство. Хотел бы я знать, как Рыцарь его убедил, но мне это не очень интересно. Мне интересно вот что: раз они договорились, а свёл их я, значит мне полагается процент от сделки. Рыцарь пытался убедить меня, что перо, которое он нашёл и есть мой процент, но у него не вышло. Перо - это моя плата за то, что всё прошло хорошо с извлечением его из доспехов. Ишь, какой, Котика надумал обидеть! То ли дело Горыныч - даже не понял, за что мне полагается процент, а сундук с золотом отдал, пусть и небольшой. Рыцарь оправдывается тем, что у Горыныча много сокровищ, а у него при себе ничего нет. Великодушно позволил ему в качестве оплаты рассказать жителям своего Королевства, что он бы не справился без помощи Учёного Кота. И что я ему жизнь спасал три раза. Нет, четыре раза.День 70.Хочу себе личного Змея Горыныча для переноса моей персоны. Нет, ну а что? Сколько мы с Рыцарем добирались в его пещеру? А до Лукоморья меня Горыныч донёс так быстро, я и опомниться не успел! Всегда бы так. Приземляться ему не пришлось, так как я решил посмотреть, как выглядит дуб с высоты его полёта и свалился вниз. К счастью всех присутствующих, я зацепился за ветку дуба, повисел на ней две секунды и рухнул вниз, прямиком на голову Русалке. Она завизжала от неожиданности, замахала руками и свалилась с ветки на землю. Я не успел отпустить её голову, поэтому упал вместе с ней. Отряхнувшись, я встал на задние лапы и изящно поклонился туристам. В тот же самый момент мой сундук с золотом, упав следом за мной, раскрылся от удара о ветку и меня осыпало дождём из золотых монет. Толпа взорвалась бурными аплодисментами. Черномор клялся, что “в целом мире никто не появлялся более эффектно”. В конце дня Синяя Борода предложил мне появляться так каждый день, на что я предложил ему чередоваться. Обиделся, ишь ты.День 71.Приходил Кощей, такой печальный, что я чуть было ему не начал сочувствовать. Говорит, что “у него пропало что-то очень важное”. Пообещал обязательно найти негодяя и “спустить с него три шкуры”. Русалка говорит, что он не шутит, правда может. Б-р-р! Вот же кому-то не повезло! Ха!День 72.С утра пришло много туристов, все ожидали моего появления. Сдаётся мне, они все и правда думали, что я опять появлюсь с монетным дождём. Знали бы они, как это больно, когда они на голову падают. Смерил их взглядом, выражающим презрение, ровно две секунды и сделал четыре оборота вокруг дуба в правую сторону. После чего откланялся, у меня много дел. Нужно навестить Дружинника, тот, наверное, совсем без меня не может справиться. Договорился с каким-то мужиком в повозке, что он меня довезёт до села, а взамен может всем говорить, что знаком со мной лично. Мне показалось или на его лице мелькнуло недовольство?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кот рыцарь Горыныч не такая сказка

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