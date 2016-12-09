Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страница 12

День 67.

Разумеется, моя идея пришлась Рыцарю по вкусу. Змею Горынычу я не стал говорить, что она моя, зачем расстраивать и без того несчастное создание. Он-то наивно полагает, что это и правда он придумал. Ха! Суть идеи в том, чтобы Рыцарь прилетел в своё Королевство верхом на Горыныче и всем сказал, что он победил этого страшного зверя, но он взмолился о пощаде и благородный Рыцарь сохранил его жизнь. Здорово, правда? Это всё я придумал.

День 68.

Змей Горыныч вдруг задался вопросом: “а зачем оно всё мне надо?”. Нет, вы только гляньте на него! Сам ̶п̶р̶и̶д̶у̶м̶а̶л̶ озвучил, а теперь на попятную. Рыцарь с самого утра вокруг Горыныча ходит, шушукаются там между собой.

День 69.

Странно, но они договорились. Змей Горыныч и правда унесёт Рыцаря в его Королевство. Хотел бы я знать, как Рыцарь его убедил, но мне это не очень интересно. Мне интересно вот что: раз они договорились, а свёл их я, значит мне полагается процент от сделки. Рыцарь пытался убедить меня, что перо, которое он нашёл и есть мой процент, но у него не вышло. Перо - это моя плата за то, что всё прошло хорошо с извлечением его из доспехов. Ишь, какой, Котика надумал обидеть! То ли дело Горыныч - даже не понял, за что мне полагается процент, а сундук с золотом отдал, пусть и небольшой. Рыцарь оправдывается тем, что у Горыныча много сокровищ, а у него при себе ничего нет. Великодушно позволил ему в качестве оплаты рассказать жителям своего Королевства, что он бы не справился без помощи Учёного Кота. И что я ему жизнь спасал три раза. Нет, четыре раза.

День 70.

Хочу себе личного Змея Горыныча для переноса моей персоны. Нет, ну а что? Сколько мы с Рыцарем добирались в его пещеру? А до Лукоморья меня Горыныч донёс так быстро, я и опомниться не успел! Всегда бы так. Приземляться ему не пришлось, так как я решил посмотреть, как выглядит дуб с высоты его полёта и свалился вниз. К счастью всех присутствующих, я зацепился за ветку дуба, повисел на ней две секунды и рухнул вниз, прямиком на голову Русалке. Она завизжала от неожиданности, замахала руками и свалилась с ветки на землю. Я не успел отпустить её голову, поэтому упал вместе с ней. Отряхнувшись, я встал на задние лапы и изящно поклонился туристам. В тот же самый момент мой сундук с золотом, упав следом за мной, раскрылся от удара о ветку и меня осыпало дождём из золотых монет. Толпа взорвалась бурными аплодисментами. Черномор клялся, что “в целом мире никто не появлялся более эффектно”. В конце дня Синяя Борода предложил мне появляться так каждый день, на что я предложил ему чередоваться. Обиделся, ишь ты.

День 71.

Приходил Кощей, такой печальный, что я чуть было ему не начал сочувствовать. Говорит, что “у него пропало что-то очень важное”. Пообещал обязательно найти негодяя и “спустить с него три шкуры”. Русалка говорит, что он не шутит, правда может. Б-р-р! Вот же кому-то не повезло! Ха!

День 72.

С утра пришло много туристов, все ожидали моего появления. Сдаётся мне, они все и правда думали, что я опять появлюсь с монетным дождём. Знали бы они, как это больно, когда они на голову падают. Смерил их взглядом, выражающим презрение, ровно две секунды и сделал четыре оборота вокруг дуба в правую сторону. После чего откланялся, у меня много дел. Нужно навестить Дружинника, тот, наверное, совсем без меня не может справиться. Договорился с каким-то мужиком в повозке, что он меня довезёт до села, а взамен может всем говорить, что знаком со мной лично. Мне показалось или на его лице мелькнуло недовольство?


Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 20:13 by ЛетягаПросмотров: 26Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Кот рыцарь Горыныч не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:07
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1917|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3 449
Ну вот, теперь почти все вошло в свое русло) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:36
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2385|-1)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 620
Летяга появилась как кот с дождём из золотых монет, вместо золота истории, пойду читать с начала.++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.