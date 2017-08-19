Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страница 8

Летяга Просмотров: 35 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:48 by

День 43.Яга говорит, что ветер благоприятный, значит доберёмся быстрее, чем плыли сюда. Эти слова нашли отклик в моём сердце, а желудок нашёл, что ещё выплеснуть наружу. Никогда больше не буду плавать на кораблях. Морская болезнь - фя!День 44.Йо-хо-хо! Нашёл занимательную книжку, теперь я - пират! Хотя я им стал ещё до книжки, просто не знал этого. Утром я, как обычно, шёл к борту корабля, чтобы совершить акт выражения презрения к океану, как вдруг один из матросов уронил тяжеленное деревянное ведро прямо мне на лапу. Я поразился той наглости, с которой он внёс себя в список моих самых ненавистных людей! Так как было больно, я схватился за ушибленную лапу, прыгая на здоровой, не удержался и упал, ударившись мордой о борт. Немного задел глаз, он опух. Яга наложила повязку, сказав, что всё будет хорошо, до свадьбы заживёт. А вот Воланд сказал, что я теперь похож на пирата и дал книжку. Мне понравилось! Матроса на корм рыбам! Йо-хо-хо!День 45.Скукотища. Плывём. Вокруг одна вода. Чтобы успокоить своё внутреннее зло, кинул в воду мечом Воланда. Получил по ушам от Бабы Яги. Затаил злобу. Получил по ушам ещё раз. Теперь в моём сердце только добро. Пока не доплывём. Нигде от неё тут не спрячешься.День 46.Ночь провёл с матросами, слушая истории о их приключениях. Хотя, признаться, к этим историям больше подходит слово “похождения”. Но они называют их приключениями, а я слишком устал, чтобы спорить. Все истории были похожи друг на друга, но вот один выделился, рассказав, что была у него знакомая девица, в башню которой он забирался по её волосам. Что только не придумают!День 47.Земля! Как же я был счастлив услышать это слово! Я думал Русалка меня задушит в своих объятиях. Но не могу сказать, что мне это было неприятно. Пообещав всем поговорить завтра, ушёл спать, так как меня всё ещё шатало после плаванья.День 48.Итак, что нового в Лукоморье. Синяя Борода нашёл себе невесту. Черномор по секрету сказал, что поставил следить за ним двух Богатырей, мало ли. Жир-Птица пыталась улететь проведать родню, но взлететь не вышло, поэтому она уехала. Ха! Кощей Бессмертный дважды пытался захватить власть в Лукоморье, но Богатыри помешали. Зачем ему далась эта власть? Надо выяснить. Ещё меня спрашивал Дружинник, вроде как совета моего спросить. Вот! Не у Яги, Кощея или ещё кого-то, а именно у меня! Ха! Куцый Волк ушёл пару недель назад, обещал вернуться. И самая главная новость: у нас в Лукоморье есть Рыцарь! Самый настоящий, в доспехах! Русалка говорит, он Змея Горыныча одолеть приехал, а тот его отшлёпал и лошадь сожрал. Рыцарь две недели по лесам бродил, пока его одна из местных Кикимор не встретила. Сначала пробовала его из доспехов достать, а потом плюнула к Черномору привела. В себя всё ещё приходит. Я было хотел подойти поговорить, но не смог. Запах - ух! Черномор говорит, что он доспехи вообще не снимает, боится, что его сожрут. Лично я теперь за то, чтобы его сожрали. Хотя, одна идея есть, позже попробуем. И всё же как хорошо дома!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кот Яга Лукоморье не такая сказка

Другие, подобные истории: