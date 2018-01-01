Записки Учёного Кота. Третья тетрадка. Страницы 1 - 3

Летяга Просмотров: 27 Комментарии: 0 +6 Сегодня, 10:45 by

День 13.Отмывал забор вокруг замка Синей Бороды. Подумаешь, какие мы нежные! Видите ли, увидел он эти выражения и до сих пор в себя прийти не может, мол, “столько лет прожил, а такого ещё не видал”. Назвал меня хамом и грубияном. Подлец! Это ведь не я! Это всё Черномор!Русалка хохочет, довольная. Я на неё посмотрел и решил зла ни на кого не держать. Забор, правда, отмывать было тяжело. Во-первых, у меня лапки, а во-вторых, чернила очень хорошие.День 14.Выяснял, где взять тчк. Все, почему-то, удивляются и плечами пожимают. Вот же странные дела! Что за угощение такое невиданное, что о нём никто не знает? Вечером прибежал Куцый Волк. Я два часа потратил на краткое описание своих невероятных страданий. Он похвалил мою отвагу (я немножко приукрасил рассказ) и рассказал, что он, наконец-то, выследил своего злейшего врага в лице Лисы. Что он с ней сделал не рассказал, но обещал показать. Брр.День 15.Куцый Волк залёг в засаду у избушки на курьих ножках. Он мои опасения подтвердил - он чует другого Кота! Как они могли! Моё сердце разбито! Я никогда не смогу забыть это ужасающее предательство! Ничто не способно заставить меня хоть на минуту забыть об этом. О, мышь!День 16.Ха! Приходили туристы, просили оставить отпечаток лапы на бумаге. На память, как они сказали. Русалка говорит, что я это с таким видом сделал, словно всю жизнь этим занимался. Теперь всё утро лапу отмыть не могу - где хожу, везде мой отпечаток остаётся. Ууу, негодяи!Приходил Кощей, спрашивал, как мои дела. Рассказал, что ещё дважды летал с Горынычем к замку Снежной Королевы, но так никого там и не нашёл. Эх.День 17.Сегодня у меня день траура - Яга и правда прячет у себя в избушке Кота. Куцый Волк видел его своими глазами. Хоть я это и без него знал, а всё же стало очень грустно.Вечером я заявился к Яге и прямо сказал, что всё знаю. Та вздохнула, убрала с печи заслонку и оттуда вывалился Кот Баюн. Вот его я никак не ожидал увидеть!День 18.Оказывается, Баюн сидел на цепи Дуба, пока не было меня, чтобы не расстраивать туристов моим отсутствием. Мне не говорили, потому что “знают мою тонкую натуру и понимали, что меня это оскорбит”. Конечно оскорбит! Вот был бы это какой другой Кот, уже бы ему всю шерсть выцарапал! Просто Баюн огромный такой. Не то, чтобы я его боялся, но он же, вроде как, друг. И он остаётся жить у Яги в избушке. Это мне так тоненько намекнули, что мне там больше спать не получится. Эх. Ну ничего, я им всем это ещё вспомню! Куцый Волк предложил взять и построить себе собственную избушку, но я ему сказал, что у меня скоро будет свой собственный замок. Рассказал про пропадающих девушек, про Синюю Бороду и свои догадки. Волк заинтересовался и предложил “поразнюхать”.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Яга Баюн русвлка кот не такая сказка

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