Записки Учёного Кота. Третья тетрадка. Страницы 13 - 15

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Для начала они с помощью какой-то колдунской книги выяснили, как избавиться от запаха. Пытались избавиться и от следов, но знаний не хватило. Ха! Их целью было похитить Русалку, чтобы я отправился её выручать и попал в ловушку. Пытаться похитить меня было рискованно, рядом со мной постоянно кто-то был, ведь я только вернулся. А если похитить Русалку, мне, якобы, гордость не позволила бы просить у кого-то помощи. Ишь! Хитрые.Они начали похищать девушек, чтобы максимально всё запутать. Знали, подлецы, что я этим заинтересуюсь. В деревне нашли старый пустой дом, купили у какого-то злого Колдуна необычную обувь - стукаешь каблуками и переносишься, куда захочешь. Вот и получалось, ведёт кто-то из них девушку, заходят в дом, стучит каблуками и переносятся в соседнее Царство. Девушки оттуда пешком обратно идут, несчастные. Вроде через неделю-две должны уже возвращаться по одной. А зазывали их под предлогом смотрин для иноземного Принца. Ха! Ну да я это всё сразу понял, разумеется. Когда мы с Волком и Дружинником сидели в избушке напротив того дома, они знали об этом.Вообще, они планировали таким образом создать слух о каком-то невероятном Колдуне, который похищает прекрасных девиц (видал я портреты тех девиц, со вкусом у них беда). Потом вместе с туристами заявиться в Лукоморье, стянуть Русалку с Дуба за хвост, стукнуть каблуками и с нею исчезнуть. В толпе этого бы никто не заметил. А потом подкинуть мне записку и бутыль с зельем, удаляющим запах. Мол, иди выручай и никому не говори. И я бы пошёл и не сказал, это верно.Их план был бы исполнен идеально, если бы я не привлёк к этому делу Дружинника. Волк бы не смог меня отыскать без запаха, но Дружинник человек мудрый и умеет читать следы. Фёдор решил действовать самостоятельно и попытался похитить меня. Он следил за Лукоморьем и в один из дней увидел, как я иду в замок Синей Бороды. Дождавшись, пока станет тихо, он пробрался в замок и попытался засунуть меня в мешок. Но это оказался Баюн. Фёдор, хоть и не очень умён, сразу сообразил, что это не я и лучше бежать. Что он успешно и сделал.Будь колдунская обувь у него, Дружинник на них бы не вышел. Финист разозлился на Фёдора и объяснил, что теперь счёт идёт на дни, пока их не найдут. После того, как Дружинник нашёл их избу, они решили действовать решительно. Подкрасться незаметно к Дубу, сдёрнуть меня с него, сунуть в мешок и исчезнуть. Что Финист и провернул. Эх!Зато Русалка в безопасности, это придаёт мне уверенности. Но ещё я очень оскорблён безответственностью Волка и Дружинника. Как они могли! А остальные тоже хороши! Ну и пусть им велели не выходить. Котика же похищают! Сейчас как подумал, что опять Баюна вместо меня на цепь посадят, аж дурно становится. Учёный Кот один! И это я!Эти двое сейчас сидят и гадают, что со мной сделать. Идеи так себе, если честно. Даже не напуган. Мне больше интересно, где я нахожусь, это явно не тот дом, что описывал Дружинник. Хотя, даже будь тот, им понадобилось бы два дня пути. Эх.Завещаю в случае моей… Нет, не пойдёт. Какое ещё завещаю, ишь чего удумал! Это была минутная слабость. Зачем мне оружие, я же Кот! Самый невероятный и отчаянный!Эти мысли добавили мне уверенности в себе. Я выпустил когти, зажмурился и прыгнул на Фёдора. Зря ты меня не связал, подлец.День 73.Я сражался, как лев! Ох, как жаль, что Русалка не видела этого! Я был просто невероятен - шерсть дыбом, в глазах огонь, а зелёный хвост словно… Знамя справедливости, да. Да! Я видел ужас в глазах Фёдора и глубокий первобытный страх на лице Финиста. Жалкие подлецы! Мои лапы были невообразимо быстры - я рвал и кусался, и никакая сила не могла меня остановить. Куцый Волк потом рассказывал, будто видел через окно, как на самом деле я прыгнул, а меня схватили за шкирку и бросили в корзину с грязным бельём, в котором я запутался и не мог выбраться. Ха! Надо же было такое придумать.День 74.Дальнейшие события развивались стремительно. Дверь открылась и в домик влетел Куцый Волк, грозно подняв обрубок хвоста, чем вызвал смех Фёдора и Финиста. Волк немного смутился, но оскалился и прыгнул на Финиста. Они кубарем покатились по полу в сторону, мне из корзины не видно… Ой, не то написал. Я не видел, потому что… Ну, я сидел в стороне, готовясь к новой атаке и не сводил глаз с Фёдора. И я уже почти прыгнул на него ещё раз, чтобы покончить с ним раз и навсегда, как в домик влетел запыхавшийся Дружинник и показал Фёдору какую-то железную трубку. Тот было сделал шаг, но Дружинник отвёл трубку в сторону и раздался такой грохот, что у меня аж уши заложило! А вот Фёдор испугался и, зачем-то, поднял руки вверх.День 75.Финисту удалось уйти. В честном бою Волк бы его одолел, но этот негодяй изловчился, стукнул каблуками своей обувки и исчез. Волк очень расстроился, но я его успокоил, сказав, что не всем дано быть невероятными воинами. Я имел в виду себя, а он, почему-то, решил, что я о Финисте. Зато настроение у него явно улучшилось. Фёдору связали за спиной руки и повели в Лукоморье. Дружинник сказал, что нас проводит, а дальше он уже сам. Фёдор, мол, в темнице посидит, а он сам пока письмо какому-то Князю напишет. И вроде как потом этот Князь накажет Фёдора по всей строгости. Я порекомендовал путы с рук не снимать даже в темнице. Не то, чтобы я боялся, что он сбежит, просто зачем его потом искать бегать.День 76.Фёдор идёт и бубнит, что я ему жизнь испортил. А кто мне комнатку водой залил, а? Нечего было трогать Великого и Невероятного Учёного Кота. Всего-то нужно было признать моё величие... Ой, у него что, руки развязались?! Мама! А нет, показалось. А я уже так за Волка испугался, ух.День 77.Засветло прибыли в Лукоморье. Как мне все радовались! Все без исключения выразили своё презрение Фёдору и почесали меня за ушком. Русалка говорит, что меня стащили настолько быстро, что никто и почесаться не успел. Все ждали, пока меня в мешок засунут, а вот про волшебную обувь никто не знал. Ладно уж! Я потом всем за это отомщу, а сейчас я слишком рад, что всё закончилось. Да, где-то Финист бродит, но Дружинник уверен, что тот сейчас сюда не сунется. Да пусть только попробует! Я ему все перья повырываю! Яга пустила спать к себе в избушку. Баюн вроде возмущался, но потом махнул лапой, взял подушку и пошёл в замок к Синей Бороде. А я только забрался на печку и сразу же уснул.День 78.Как же хорошо спать на тёплой печке! Я как проснулся, сразу же начал размышлять, как отправить Баюна обратно на его столб. Но потом вспомнил о сундуке каменьев и решил, что сделаю себе свою собственную печку. Могу позволить. Первым делом забрался на Дуб к Русалке. Не потому, что у неё рыбка есть, а потому что было очень интересно, что же она сделала с Финистом, что тот так на меня озлобился. Русалка рассказала, что не придумала ничего умнее, чем заявить, что он её за хвост лапал. Я аж чуть рыбкой не подавился. Всего-то? А почему же он тогда на меня-то злобу затаил? Русалка похихикала и перевела тему разговора на разнообразие рыбы в море. Хитрая! Ну да ничего, я выясню, что она от меня утаивает.День 79.Завтра, наконец-то, свадьба Воланда и Бабы-Яги. Прям даже не верится, что это всё-таки произойдёт. Гостей приехало - тьма! Сначала прибыли Хозяйка Медной Горы с Гномом, следом приехал Верлиока с Лихом. После обеда появился Чеширский Кот, похохотал и исчез, но через час появился снова. На богатой карете прибыл Кот в Сапогах, а потом на ветках Дуба образовался Кот-Бегемот. А что? Мне Яга сама сказала, зови, кого хочешь, я и позвал. Баюн, увидав старую компанию заметно оживился, вроде бы даже улыбаться начал. У этого Кота не разобрать, где улыбка, а где страдальческий оскал. Ближе к вечеру прилетела Летучая Мышь, дождалась, пока зайдёт Солнце и обратилась в Вампира. Следом за ним явилась Чёрная Аннис, которой Яга обрадовалась, по-моему, больше всех.День 80.С утра прибыл Кощей с Горынычем, чуть позже Жир-Птица. А мне раньше казалось, что в Лукоморье полно места! Самым неожиданным гостем стал Леший, его Черномор позвал. Чую, свадьба точно не обойдётся без драки. Все начали рассаживаться по местам, а мы с Русалкой временно спрятались, так как вот-вот должен был появиться мой сюрприз. Всё случилось, как я и задумывал - только все устроились, как приехал священник из ближайшего села и поинтересовался, кого тут надо венчать. Ха! Умора! Это выражение лиц у собравшихся словами не описать. Воланд так вообще, на священника посмотрел и у него нос задымился. Я от смеха чуть с ветки не свалился.День 81.Свадьба прошла просто отлично! Шутку мою оценили, говорят, очень смешно и оригинально было. Ха! Ещё бы! Особенно, как священник убегал, когда разглядел, к кому его пригласили. Умора! Я так смеялся, жуть просто! Без драки, как я и думал, не обошлось. Леший подрался с Синей Бородой, что ожидаемо, Черномор с Кощеем, Баюн с Чеширом. Последние вроде как поспорили, какая настойка вкуснее - валериана на мышах или валериана на сметанке. Как по мне - обе дрянь, однако мнение выражать я не стал. Но в целом всё было весело. На второй день Яга, уже изрядно выпив, решила на пару с Аннис вернуть мне мой былой цвет хвоста. Радовался я недолго, так как теперь я серый с белыми пятнами. Все засмеялись, а я махнул лапой, потом отомщу, пусть порадуются. Протрезвеют, потребую вернуть, как было. Лучше с зелёным хвостом, чем таким.День 82.Празднование продолжается, но я в нём пока не участвую. Сидим с Гномом и Вампиром, разговариваем. Рассказал им, как в одиночку одолел Фёдора и Финиста, похвалили. Вампир сказал, что я смелый Кот. Ха! Конечно, кто бы сомневался. Я такой. И раз уж Гном навеселе, пора бы уже выяснить, зачем ему всё-таки столько рубинов? Спросил, тот засмеялся, оглянулся по сторонам и начал было говорить, как меня позвали сказать тост за молодых. Ну ничего, узнаю чуть позже, куда он денется. Свадьба всё-таки.Конец третьей тетрадки Кота.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Фёдор Финист русалка свадьба кот не такая сказка

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