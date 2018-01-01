Записки Учёного Кота. Третья тетрадка. Страницы 7 - 9

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День 37.Ранним утром у меня с Синей Бородой состоялся разговор. Он просил меня занять ему денег, на что я, разумеется, ответил категорическим отказом. Предложил ему признаться в преступлениях, на что он сделал свои глаза большими. Вынужден признать, что его актёрское мастерство на высоте. Заверял меня, что не имеет к этим похищениям абсолютно никакого отношения и на каждый из эпизодов у него есть алиби. На что я поведал ему, что привлёк опытного дружинника и в скором времени он выведет его на чистую воду. После этих слов Синяя Борода позволил себе грубость, пробормотав, что “совсем уже обезумел, мешок блохастый”.День 38.Под покровом ночи вместе с Гномом писали всяческие непристойности на заборе Синей Бороды. Вернее сказать, я диктовал, а Гном записывал. Так было сделано для того, чтобы Синяя Борода не понял, что это моих лап дело.День 39.Сегодня вернулся Куцый Волк. Рассказал, что встреча его с дружинником прошла хорошо. Тот его внимательно выслушал и крайне заинтересовался этим делом, отложив все остальные. Волк проводил его по всем местам и завтра они с дружинником устроят наблюдение за той подозрительной избушкой. Спросил, не составлю ли я им компанию (не ври, я спросил пойдёшь ли ты с нами) (тебя не учили, что чужие вещи без спросу брать нехорошо? это одно и тоже, только умными словами). Разумеется, я дал своё согласие.День 40.Дружинник оказался очень интересным человеком. Высокого роста, с проницательным взглядом и превосходными густыми усами. Вежливо расспросил меня обо всём, что мне известно и записал каждое моё слово. Я с особым удовольствием отметил его профессионализм. Правда, признаться, когда дружинник поскользнулся на коровьей (не знаю, как это умным словом называется), в сердце моё закралось сомнение. Но Куцый Волк меня убедил, что подобная напасть может приключиться с каждым из нас.День 41.Мы расположились в избушке напротив. Хозяйка дома спокойная старушка, судя по внешнему виду ей примерно четыреста лет. Плюс минус пятьдесят. На всякий случай осенил её крестный знамением и, к моей радости, ничего не произошло. Дружинник объяснил ей в общих чертах суть нашего занятия, на что она ответила, что “вы все так похожи, братья небось?”. Пришлось сказать да, и усомниться в её умственных способностях. Куцый Волк объяснил это тем, что старушка просто стара и плохо видит.День 42.О, суровая действительность! Я представлял подобные расследования, как череду приключений, но никак не предполагал, что мы будем просто смотреть в окно на дом. Дружинник говорит, что это потому и называется “наблюдением”. Будто бы я этого не знал! Глубокой ночью меня разбудил встревоженный голос Волка. Я посмотрел в окно и увидел две фигуры, направляющиеся к дому. Одна из фигур была девушкой, а вот разглядеть вторую мне не удалось, так как лицо было скрыто капюшоном какой-то чёрной мантии. Дружинник сказал, что “будем брать непосредственно на преступлении”, поэтому мы стали ждать, пока они не зайдут в дом. Когда это случилось, мы со скоростью молний побежали вслед за ними. Но каково же было наше разочарование и удивление - в доме было пусто! Вообще! Волк бегал по комнатам с недоумённым взглядом. Колдунство! Я сразу знал, что без волшебства здесь не обошлось! Разумеется, это не Синяя Борода, ему такое не под силу. Мы вышли на улицу, и Волк обратил наше внимание на подозрительную особенность - он чуял только один запах, хотя мы видели двоих. Ну и дела!День 43.Всю ночь провели в деревне, выяснив поистине удивительные вещи! Мы опросили всех, кто видел пропавшую девицу по пути в избушку, с целью узнать, не заметил ли кто чего-нибудь странного в её спутнике. Все дают разное описание! Как я и думал, колдунство. Под утро вернулся в Лукоморье. Дружинник с Волком отправились “проверить одну теорию”, а я изволил слишком устать. Да и, признаться, я совершенно не представляю, что нужно делать дальше. С колдунством мне приходилось сталкиваться крайне редко, а с таким - тем более.День 44.Ночью упал с ветки, а потому у меня нет совершенно никакого настроения. Сегодня день отъезда Гнома и Хозяйки Медной Горы, говорят, дела у них там важные. Но, вроде как, на свадьбу вернутся. Кстати о ней - Лукоморье уже начали украшать к этому событию. А какие милые цветы везде!День 45.Сегодня вышел, так сказать, в народ. Пришли туристы, я, как положено, прочитал сказки и спел песенку. Мне, само собой, похлопали. А потом я решил пройтись среди людей, послушать их истории. Из некоторых получаются отличные сказки, я-то знаю. Колдун опять начал носить Богатырей. Кстати, поспрашивал, почему именно Богатырей и выяснил, что никто на самом деле не знает, Богатыри это или нет. Мол, это просто звучит неплохо. Не согласился. Как по мне, Богатыри так истошно не орут.День 46.Отмывал забор вокруг замка Синей Бороды. Вот как он узнал? Думаю, меня предали. Не перестаю размышлять о словах Куцего Волка, что он не чувствует запаха похитителя. Почему-то мне кажется, что я где-то уже подобное замечал, но никак не пойму, где. Может ли быть, что мне просто кажется? Разумеется, нет! Я же Учёный Кот.День 47.Воланд с Ягой такие милые. Сидят на крылечке избушки, щебечут, за руки держатся. А я, почему-то, за них работаю! Почему я должен вырезать эти звёздочки? Я возмущён! Русалка говорит, что мы, как хорошие друзья, должны им помочь. Ха! Как другого Кота заводить, так ничего! А я теперь помогай? Почему же Баюн ничего не делает? Нажрался там рыбы, поди, и спит! А я тут, на ветке! И эти гадкие звёздочки!День 48.Черномор говорит, что я при падении сильно стукнулся, а потому постоянно недовольный. Бабушка предложила меня с другой стороны стукнуть, “шоб баланс мозгов восстановился”. Оскорблён. Хотел предложить ей самой стукнуться, но передумал. И дело вот совсем не в том, что она дедушке напишет. Просто не захотел. Но Черномор прав, голова и правда болит постоянно, какое тут хорошее настроение! Потому я отправил весточку Кощею, что он срочно должен приехать в Лукоморье с десятком воинов, а Богатырям Черномора отправил анонимное послание, что Кощей едет на Лукоморье войной. Русалка сказала, что я дурак, но никому ничего не рассказала. Ха! Ей-то тоже скучно, я знаю.День 49.Сегодня вместе с туристами пришёл Человек по имени Александр, который приходил к нам, когда я только здесь появился. Вежливо со всеми поздоровался, немного удивился нашим изменениям и восхитился Жир-Птицей. Ха! Поинтересовался, почему у меня зелёный хвост и не собираюсь ли я так это и оставить. Я, почему-то, смутился, но сказал, что это временно. Человек сообщил нам, что теперь про нас узнают все, а главное, никогда не забудут. Я лично ничего не понял, но с важным видом кивнул.День 50.Волка с Дружинником по-прежнему нет. Я переживаю. Разумеется, не потому, что с ними что-то случится. А потому, что они раскроют это дело без меня! И тогда никто не узнает, что это именно я всё это начал! Всё благодаря мне! Поделился мыслями с Русалкой, а она назвала меня нарциссом. Какая она всё-таки милая!День 51.Ха! Умора! Рано утром приехал Кощей со своими воинами. Ничего сказать не успели, как из воды выбежали тридцать три Богатыря во главе с Черномором и настучали им всем по ушам. Русалка мне сказала, что это гадкий поступок по отношению к Кощею, хотя происходящее весьма забавно. В том и дело! Кощей же не узнает, что это я, куда ему. Зато теперь вон висит на дереве, как в старые времена и щелбаны от Богатырей получает. Это у них игра такая - от чьего щелбана он вокруг ветки пролетит, тот и выиграл. Но там ребята огого, все выигрывают.День 52.Черномор с Богатырями всю ночь победу праздновали, я не выспался. Наверное, стоит попроситься к Синей Бороде в замок, но не знаю, как быть с Русалкой. Её-то с собой, наверное, не заберёшь. Да она и не захочет, скорее всего. В обед увидел в окне избушки на курьих ножках довольную морду Баюна и расстроился. А потому взял бумаги, засунул её между пальцев ног избушки и поджёг. Как она бежала! Судя по крикам Баюна, ему это очень не нравится. Хотя, пожалуй, стоило всё-таки дождаться, пока Баба-Яга из неё выйдет.День 53.Извинялся перед Ягой. Теперь мне жутко интересно, чем разговаривает избушка. Нужно выяснить. Баюн смотрел на меня высокомерным взглядом, что будь я каким-нибудь другим Котом, то испугался бы. Но я-то не такой! Я ничего не боюсь, знаете ли.День 54.Вернулся Куцый Волк, без Дружинника. Отвёл меня подальше от Дуба и рассказал, что след привёл их в Лукоморье. Как он их, интересно, привёл, если похититель не оставляет следов? На это Волк махнул лапой и спросил, нет ли в Лукоморье красивых девушек, за которыми может охотиться похититель? Русалка! Я так и думал! Он точно хочет похитить её! Волк кивнул и пообещал глаз с неё не спускать. Дружинник отправился выяснить о подобных случаях в Тридевятом Царстве, но очень скоро вернётся обратно. Нет, ну это же надо, а? Русалку мою похитить задумал! А кто меня за ушком чесать будет? Что за народ, только о себе думают!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Лукоморье дружинник волк кот не такая сказка

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