Записки Учёного Кота. Вторая тетрадка. Страница первая

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:15 by

Ужасный день 1.Мои глаза давно не видели солнечного света. Душа котика страдает в неволе. Я забыл, что такое облака и зелёная трава. Забыл, как пахнет река, как блестит смола на деревьях. Находясь в неволе, я стал другим. Увижу ли я своих друзей? Смогу ли я снова стать прежним, после пережитого кошмара? Боюсь, что нет. Эта вечная тьма, в которой я нахожусь, пожирает меня.Ужасный день 2.Прошлую запись считать недействительной. Был напуган. Не то, чтобы по-настоящему напуган, так, чуть-чуть.Спустя сутки после моего пленения и позорного заточения в мешке, Фёдор привёз меня в какое-то холодное место. Потом я услышал голоса, и мешок, наконец-то, развязали. Фёдор продал меня Снежной Королеве! Той самой, которая приезжала в Лукоморье! Наверное, также себя чувствует булочка, когда её грубо и жестоко покупают у Булочника.Ужасный день 3.Выяснил важную вещь - в замке Королевы нет окон, а через двери не выйти, потому что там стоит два ледяных болвана. Но я найду способ!Снежная Королева решила устроить у себя “Выставку чудес”, как она её называет. У неё будут разные великолепнейшие создания, а люди будут платить за просмотр монетку. Презренная плагиаторша! Вечером меня изловили и надели на меня какой-то странный ошейник. Я до сих пор с трудом переживаю это вопиющее унижение! Потом Королева сказала мне, что я могу ходить где вздумается, до и после посещения выставки людьми. Наивная! Сбегу сегодня ночью.Ужасный день 4.Оказывается, если выйти из замка, пройти через зимний сад и выйти к реке, то ошейник кусается, пока не сделаешь шаг назад. Я бегал в разные стороны и везде одно и тоже! Только отхожу подальше - он делает кусь! Пытаешься его снять - опять кусается. Они думают, что этим презренным аксессуаром (я слово новое узнал) остановят меня? Они ещё не знают, на что способен Учёный Кот!Ужасный день 5.Сегодня меня нашёл Фёдор, сказал, что уезжает и выразил надежду, что я буду страдать. На это я ему ответил, что рано или поздно страдать будет он. На что он захохотал и ушёл. Гадкий человечишко! Он забыл, насколько страшной может быть месть котика.Мне выделили комнату - не сравнить, конечно, с комнатой на Горе. Вместо кровати - подстилка из соломы. Ни стула, ни стола. Свечка есть. Спать в этой комнате мучительно холодно.Ужасный день 6.Ночью обошёл весь замок от скуки. Много думал. Немножко поплакал. Нет, ну а что? Я ведь живой Кот. По Русалке скучаю. Вот бы она пришла и освободила меня! Хотя куда ей, хвостатой. С берега реки, разве что, покричит. Эх. Пытался найти, куда спрятали мои вещи, ведь там есть золотое перо - подарок Вампира. Я бы смог послать ему пару слов, а он бы привёл помощь. Мечты. Наверное, здесь моя жизнь и закончится. В муках и страданиях. О! Мышь!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Королева Фёдор кот не такая сказка

Другие, подобные истории: