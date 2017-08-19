Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страница 9

День 49.

Подговорил пару Богатырей Черномора на доброе дело, те сразу согласились. Рано утром, пока все ещё спали, подкрались к спящему под деревом Рыцарю, схватили его и бросили в воду. Ха! Через час отпустили, вроде хватило. Пусть пообижается немного, потом схожу поговорить.

День 50.

Хотел как лучше, а получилось как всегда. Оказывается, железные штуки от воды ржавеют. Кто бы мог подумать! Так получилось и с доспехами Рыцаря, он теперь забрало поднять не может. Все его жалеют, бедняжку, и на меня косо поглядывают. Жарко ему и воздуха мало. Нет, ну откуда я мог знать об этом? Так говорят, как будто все на свете знают, что железо от воды ржавеет, тоже мне.

День 51.

Русалка говорит, что про это и правда все знают. Ну разумеется и я про это знаю, просто забыл. Вину не признаю, но исправить согласился. Повёл Рыцаря в село к Кузнецу, чтобы он с него доспехи снял. Придумал это, конечно же, я, о чём сразу всем и сообщил. На это мне сказали, “раз ты это придумал, то и Кузнецу за работу ты заплатишь”. Вот правильно Русалка говорит, иногда нужно молчать.

День 52.

Кузнец возился с доспехами с самого утра, но ничего у него не вышло. Тоже мне! Я бы показал ему, как надо делать свою работу, но у меня лапки. Кузнец посоветовал отвести Рыцаря к Змею Горынычу, мол, “у того большой опыт по выниманию человеческих тел из доспехов”. Ай да Кузнец, вот прямо с языка снял! Только хотел предложить, а он опередил. За работу я ему платить отказался, но он спросил, “бывал ли я между молотом и наковальней” и, почему-то, появилось желание заплатить. Всё же человек столько времени на нас потратил, отложив другую работу! Нужно уважать чужой труд, я так считаю.

День 53.

Рыцарь говорит, что к Змею Горынычу он больше не пойдёт. Мол, “он был не в своём уме, когда решился заявиться на порог его пещеры и позвать его на бой”. Говорит, что “лучше вот прям здесь и сейчас будет ожидать окончания своей жалкой жизни”. И натурально сел под деревом. Вот ещё этой возни мне не хватало! Мне завтракать пора, а я тут сижу, как дурак, под деревом, рядом с ржавым Рыцарем.

День 54.

Дела. Рыцарь-то наш не прост оказался. Сын какой-то важной личности в своём Королевстве (толком не понял, потому что толком не слушал). В общем, он должен был одолеть Чудище заморское, принести что-нибудь от него, как доказательство своей победы и тогда он бы получил почёт, славу и отцовское уважение. А так как Змея Горыныча он одолеть не смог, то и уважения ему не видать. Как и наследства, которое достанется другим его братьям. Дела. Я лично считаю, что ржавый Рыцарь - дурак. Но сам Рыцарь утверждает, что он нормальный, “просто у них такие традиции” и всё такое. Раз не одолел, то должен был погибнуть в бою, а погибать ему совсем не хочется. И поэтому он второй раз к Горынычу не пойдёт, потому что тот ему так и сказал: ещё раз тебя здесь увижу - прибью! Сложная ситуация получается. Домой Рыцарю без победы нельзя, а победить он никак не сможет. Я бы подумал, как помочь, но мне этого совсем не хочется, потому что я не завтракал. И дело вовсе не в том, что я не вижу для себя никакой выгоды.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 07:53 by ЛетягаПросмотров: 44Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Кот Лукаморье Рыцарь не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:29
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1958|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 818
Снова котяра встрял, денег за рыцаря заплатил и подвиг никто сегодня не совершил, по вине кота конечно. Кто же знал, что железо ржавеет, конечно все, кроме кота. smeh +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:53
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1136|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 210
Ясное дело, что без завтрака никак нельзя. Даже рыцарям помогать, без выгоды для себя. Любимого. Муррр!
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 13:51
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (547|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 090
(толком не понял, потому что толком не слушал) - по-моему я тоже немножко этот кот laughing
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.