Записки Учёного Кота. Четвёртая тетрадка. Страница 6

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День 31.Сегодня ночью наконец-то познакомился с чудиком в маске. Оказалось, что это не маска, а голова у него такая. Натурально! Тело как у человека, а голова собаки. Если бы я сразу этого не знал, я бы, наверное, жутко испугался. Познакомились. Зовут Полкан, не проклят, не заколдован, говорит, всегда такой был и таких за морем много. Надо не забыть уточнить, где именно, чтобы туда случайно не попасть. Котов не гоняет, не лает, вполне доброжелательный тип. Находится в поисках некоего Бовы, дело у него к нему какое-то важное. Я ему представился как “Первый и Единственный Хранитель Знаний и Историй”, потому что имени у меня нет. Рассказал про Лукоморье и остальных, оказалось, что с Кощеем и Змеем Горынычем он даже знаком.День 32.Вынудил Полкана предложить мне помощь в охране домика Яги и Воланда от Героев. Можно было попросить, но Учёный Кот ни у кого не просит помощи! Никогда! А вот сделать жалобные глазки и тяжело вздыхать, сетуя на судьбу - это по мне. Зато в случае чего, он не сможет сказать, что это из-за меня, я же не просил. Да, я умён.День 33.Полкан сказал, что установит ловушку против ночных гостей. Ловушкой оказалась верёвка, натянутая между двумя деревьями в десяти сантиметрах от земли посреди тропы. На мой взгляд - так себе, но спорить не стал. Он хоть и доброжелательный, но всё же чуть-чуть собака. Знаю я их, им только дай повод, сразу гавкать и всё такое.День 34.Я - гений! Ловушка хоть и выглядит примитивно, а за ночь трём Героям носы сломала! Полкан горд собой, мол, он же придумал и сделал. Но ведь это я вынудил его предложить помощь, значит, без меня этого бы не было, а значит, заслуга моя. Потому-то я и гений. Но похвалить я его похвалил, конечно. Мало ли.День 35.Говорил сегодня с Воландом, пока Яга ушла на местные болота наводить красоту. Брр. Так вот, Воланд говорит, что через недельку домой отправимся. Ура! Мне уже надоело ежедневно сражаться с Героями, хочу спокойствия. Да и не нравится мне тут, Яга уже всю полянку золой закидала, хожу чихаю. Гарафену застукал за поеданием какого-то Героя, та попросила прощения за свой внешний вид и предложила зайти попозже. Пойду предложу Полкану поиграть с палкой, как мы играли с Собакой у замка Снежной Королевы.День 36.Ночью было тихо. Полкан задремал, сидя на ветке, а мне спать не хотелось. Проснулся я от того, что какой-то Герой умудрился пройти ловушку и уже почти дошёл до домика. Я даже в тот момент почувствовал, как меня Яга наизнанку выворачивает. Я начал соображать, что делать, то ли кричать, чтобы всех разбудить, то ли будить Полкана, то ли прыгать на Героя самому. Вообще, последний вариант был бы самым быстрым, но у меня же лапки, а у Героя меч в три раза больше меня. Решил орать на всю округу. Только воздуха в грудь побольше набрал, как Герой сделал ещё один шаг и вспыхнул, оставив от себя только горстку пепла. И что это было?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кот Полкан ловушка не такая сказка

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