Несуществующие дома. Мираж

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 76 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 03:10 by

Небольшая прелюдия. Отец мой родился в Чаплыгинском районе Липецкой области, на самой границе с Рязанской областью. Село Урусово. Там прожил до 17 лет и потом уехал в Москву на ПМЖ. Но в деревне остались жить его родители, а сейчас в родительском доме живет его сестра, моя тетя. Я в детстве ездил к бабушке в деревню на летние каникулы, так что весьма неплохо знаю те места. Сейчас я туда уже не езжу, но отец периодически приезжает, помогает по хозяйству.Теперь, непосредственно, история. Произошла она года четыре назад. Приехал как-то раз отец из Урусова и показывает мне фотографию на телефоне: “Узнаешь ли места?”. Я смотрю, а на фотке запечатлены несколько сельских домиков на фоне лесного пейзажа во время заката солнца. И я прекрасно узнал это место – там еще в середине нулевых располагалась живописная лесная опушка, где мы собирали землянику. Я расстроился и говорю отцу: “Блин, нашу опушку застроили дачами! Что, больше нигде места не нашлось для новых домов?”. А отец усмехнулся и говорит: “Нет, не застроили. На самом деле этих домов нет. Это мираж”.Я снова смотрю на фотографию. Домики эти в кадре не полностью показаны – нижние этажи полностью скрываются густыми древесными кронами. А сами домики как бы возвышаются над деревьями, располагаясь на высоком холме, и в кадр попадают лишь верхние (чердачные) этажи со скатными крышами. Всего домиков было (кажется) четыре, все – деревянные, дощатые. Но при этом они все разные. Разный оттенок дерева (где-то темнее, где-то светлее), цвета крыш разных оттенков, да и даже небольшие чердачные окна (какие часто делали в типовых щитовых домиках в советское время) в разных домах были разными по размеру и по форме! И видно всё так отчетливо, что это не может быть обычным обманом зрения. Я внимательно смотрю за реакцией отца, но тот не улыбается (как если бы разыгрывал. К примеру, если сам прифотошопил бы дома), не смеется, и глаза абсолютно серьезны. Даже чересчур.– Я, – говорит отец, – еду по дороге из деревни в Милославку (так в тех местах жители окрестных деревень называют пгт Милославское, ближайший райцентр, располагающийся уже в Рязанской области – авт.), вижу – дома на опушке стоят. Удивился. Раньше там никогда ни домов, ни сараев, ни каких-то еще строений не было. Да и рядом, как ты помнишь, только лес, ближайшие дома в полукилометре начинаются. А тут целый хутор какой-то. На следующий день я решил прогуляться, дошел до опушки пешком, а домов тех нет. Прифигел, подумал, что меня глюкнуло. Но потом опять в Милославку поехал, и опять эти дома вижу с дороги автомобильной. Я не утерпел, машину на обочине бросил и пошел напрямик через лес к опушке (там идти метров четыреста напрямик – авт.). Прихожу туда – домов нет! При этом все деревья точно те, рядом с которыми дома располагались. Вот точно то самое место. С него и дорогу прекрасно видно, и машину мою. Короче, перепутать невозможно! А тут пусто. И еще не раз я эти дома видел. И вон, даже сфоткал их. На фотке они, как видишь, прекрасно получились, и все их видят. И все сразу место узнают. Значит, это не с моей башкой что-то, и я с ума не схожу. Но на самом деле их нет, и всё тут!Как выяснилось, странные дома эти видел не только отец, но и несколько других жителей, кто ехал или шел по дороге именно летом и именно во время длинного июньского заката. Что это такое – портал в параллельный мир, чей-то морок или просто необычный природный мираж – непонятно.Автор - Станислав Б.

Ключевые слова: Село пейзаж лесная опушка дома миражи

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