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Природные аномальные явления

Несуществующие дома. Мираж

Небольшая прелюдия. Отец мой родился в Чаплыгинском районе Липецкой области, на самой границе с Рязанской областью. Село Урусово. Там прожил до 17 лет и потом уехал в Москву на ПМЖ. Но в деревне остались жить его родители, а сейчас в родительском доме живет его сестра, моя тетя. Я в детстве ездил к бабушке в деревню на летние каникулы, так что весьма неплохо знаю те места. Сейчас я туда уже не езжу, но отец периодически приезжает, помогает по хозяйству.

Теперь, непосредственно, история. Произошла она года четыре назад. Приехал как-то раз отец из Урусова и показывает мне фотографию на телефоне: “Узнаешь ли места?”. Я смотрю, а на фотке запечатлены несколько сельских домиков на фоне лесного пейзажа во время заката солнца. И я прекрасно узнал это место – там еще в середине нулевых располагалась живописная лесная опушка, где мы собирали землянику. Я расстроился и говорю отцу: “Блин, нашу опушку застроили дачами! Что, больше нигде места не нашлось для новых домов?”. А отец усмехнулся и говорит: “Нет, не застроили. На самом деле этих домов нет. Это мираж”.

Я снова смотрю на фотографию. Домики эти в кадре не полностью показаны – нижние этажи полностью скрываются густыми древесными кронами. А сами домики как бы возвышаются над деревьями, располагаясь на высоком холме, и в кадр попадают лишь верхние (чердачные) этажи со скатными крышами. Всего домиков было (кажется) четыре, все – деревянные, дощатые. Но при этом они все разные. Разный оттенок дерева (где-то темнее, где-то светлее), цвета крыш разных оттенков, да и даже небольшие чердачные окна (какие часто делали в типовых щитовых домиках в советское время) в разных домах были разными по размеру и по форме! И видно всё так отчетливо, что это не может быть обычным обманом зрения. Я внимательно смотрю за реакцией отца, но тот не улыбается (как если бы разыгрывал. К примеру, если сам прифотошопил бы дома), не смеется, и глаза абсолютно серьезны. Даже чересчур.

– Я, – говорит отец, – еду по дороге из деревни в Милославку (так в тех местах жители окрестных деревень называют пгт Милославское, ближайший райцентр, располагающийся уже в Рязанской области – авт.), вижу – дома на опушке стоят. Удивился. Раньше там никогда ни домов, ни сараев, ни каких-то еще строений не было. Да и рядом, как ты помнишь, только лес, ближайшие дома в полукилометре начинаются. А тут целый хутор какой-то. На следующий день я решил прогуляться, дошел до опушки пешком, а домов тех нет. Прифигел, подумал, что меня глюкнуло. Но потом опять в Милославку поехал, и опять эти дома вижу с дороги автомобильной. Я не утерпел, машину на обочине бросил и пошел напрямик через лес к опушке (там идти метров четыреста напрямик – авт.). Прихожу туда – домов нет! При этом все деревья точно те, рядом с которыми дома располагались. Вот точно то самое место. С него и дорогу прекрасно видно, и машину мою. Короче, перепутать невозможно! А тут пусто. И еще не раз я эти дома видел. И вон, даже сфоткал их. На фотке они, как видишь, прекрасно получились, и все их видят. И все сразу место узнают. Значит, это не с моей башкой что-то, и я с ума не схожу. Но на самом деле их нет, и всё тут!

Как выяснилось, странные дома эти видел не только отец, но и несколько других жителей, кто ехал или шел по дороге именно летом и именно во время длинного июньского заката. Что это такое – портал в параллельный мир, чей-то морок или просто необычный природный мираж – непонятно.

О хрономиражах из интернета:

1. В сентябре 2004 года в пригороде португальской столицы возник невероятный хрономираж, поразивший сотни очевидцев своими огромными размерами. Примерно в 7 часов вечера над территорией площадью порядка 3 квадратных километров появились грозовые тучи, затем хлынул дождь. По оживленной трассе ехало множество машин. Неожиданно после очередной вспышки молнии в небольшой роще возле дороги появился роскошный замок, объятый огнем. Зарево пожара освещало всю округу. Шокированные водители останавливались и выходили из своих авто, чтобы получше рассмотреть замок. Кто-то даже вызвал пожарных, однако минут через 15 хрономираж исчез, и спасатели приехали зря.

Несуществующие дома. Мираж

2. В небольшом китайском городке Пенглае несколько лет назад наблюдали один из самых продолжительных хрономиражей. Он продлился почти 4 часа. Вечером на Пенглай спустился белый туман, однако в прибрежной части города дымки не было. Множество свидетелей, находившихся на побережье, взглянули на светлое полотно тумана и увидели на нем, как на экране кинотеатра, своеобразную проекцию. Вместо скромного рыбацкого городка перед китайцами предстал футуристический мегаполис с высоченными небоскребами, фантастическими башнями и воздушными дорогами.

Несуществующие дома. Мираж

3. Плещеево озеро, располагающееся в Ярославской области, некоторые считают святым местом, другие, напротив, – проклятым. Рядом находится старинный русский город Переславль-Залесский. Водоем нередко окутывают густые туманы, сквозь которые, как гласит местная легенда, можно увидеть витязей. Древнерусские богатыри попадались здесь на глаза множеству людей. К несчастью, хрономиражи в данной местности длятся очень недолго, а потому массовых явлений с сотнями или хотя бы десятками свидетелей на Плещеевом озере пока не было.

Несуществующие дома. Мираж

4. Английская местность Айсл-оф-Тэнет давно прославилась своими хрономиражами. Наиболее известный такой случай произошел в 30-е годы прошлого века с врачом Эдвардом Гибсоном Муном. Обслужив очередного больного, лекарь покинул его дом. Сделав несколько шагов от крыльца, наш герой внезапно заметил, что изгородь вокруг жилища пациента исчезла. Медик обернулся и понял, что дом также испарился, а вокруг простирается незнакомая местность. По грунтовой дороге к Муну приближался мужчина в старинной одежде и с кремниевым ружьем на плече. Незнакомцы некоторое время с удивлением рассматривали друг друга, а затем мираж исчез, и англичанин обнаружил себя возле дома клиента. Возможно, в прошлом человек с ружьем тоже увидел хрономираж, только для него это было видение будущего.

Несуществующие дома. Мираж

5. Протасово – это небольшое село в Тульской области. Более века назад здесь произошло жуткое по меркам тех дней событие. Деревенский учитель отправился к местному знахарю и получил от того лекарства. Когда больной возвращался назад, он встретил знакомого и рассказал тому, откуда идет. Знакомый учителя, опешив, сообщил, что целитель мертв, и похоронили его на прошлой неделе. Наш герой, разумеется, не поверил в это. Он не поленился вернуться назад и нашел заколоченный дом лекаря. Вот только лекарства в кармане учителя были настоящими, поэтому о галлюцинации не могло быть и речи.

Несуществующие дома. Мираж

6. На Жигулевском полуострове на изгибе Волги в районе Самары хрономиражи замечают едва ли не каждый квартал. Как правило, свидетели наблюдают в небе над землей множество куполов и башенок некоего восхитительного храма, которого нигде в России никогда не было. Примечательно, что очевидцы замечают аномалию в разных местах полуострова: кто-то – на вершине холма, кто-то – у обрыва, кто-то – у реки, кто-то – невдалеке от местного озерца. Идентифицировать это религиозное сооружение не представляется возможным – не исключено, что ничего подобного человечество не создавало вообще. Может, невероятный храм построят здесь в будущем?

Несуществующие дома. Мираж

7. Никандрова Свято-Благовещенская пустынь — православный монастырь в Псковская области – давно известна исследователям сверхъестественных явлений тем, что умеет «проецировать» хрономиражи. Чаще всего здесь появляются монахи в древних одеждах, при этом на призраки они совершенно не похожи. Аскеты выглядят не как полупрозрачные дымчатые фигуры, а как самые нормальные люди, однако ведут себя, словно голограммы. Монахи проходят сквозь стены и деревья, игнорируют новые дорожки, проходя по тем местам, где раньше были тропы.

Несуществующие дома. Мираж

Автор - Станислав Б.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:10
Сегодня, 03:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 76Комментарии: 1
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Ключевые слова: Село пейзаж лесная опушка дома миражи

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Сегодня, 06:38
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Как-то на даче, ранним летним утром, едва рассвело я вышел на крыльцо полюбоваться природой. И вдруг увидел на соседском участке (метров 100 от меня) вместо его дома кирпичную пятиэтажку. Решил посмотреть поближе. Когда дошел до забора пятиэтажка исчезла. Но тут думаю скорее просто обычный мираж
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