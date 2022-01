Стик Нодес Демон

Exeler Просмотров: 108 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:41 by

Подчинённый демона.Думаю, многие stick-nodes-аниматоры сталкивались c такой пасхалкой в приложении, как этот миловидный демон.Сначала приложение запускается, как обычно, но потом экран мигает черным, в месте, где стоит человечек, начинает выделяться серый дым, фон краснеет, а у человечка вырисовывается милое личико, смотрящее на вас. Экран дёргается. После примерно пяти секунд экран на миг чернеет. Когда черное полотно исчезло, в интерфейсе ничего нет, даже дефолтного человечка. Казалось бы, всё закончилось! Но вскоре вылезает другое, потрёпанное и кричащее лицо, дрожит и исчезает.Король демонов.Есть еще пасхалка, связанная с демонологией stick-nodes'а.В заставке приложения может появиться следующее:или это:Если нажать на них, то вас перекинет на ссылку в интернете, и появится это:При обновлении страницы число станет больше.Если обновлять много раз, может появиться личико знакомого нам демона:Если еще пообновлять, может появиться надпись:you have made me angry, что переводится как:ты меня разозлилМаксимум числа - двадцать пять миллионов. Неизвестно, что произойдёт, если оно будет достигнуто. Возможно, Ральф Дамиано что-то нам готовит...Ссылка на видео заснятия демона: https://youtu.be/4izBGVbDAlQСсылка на сайт: http://sticknodes.com/redacted/0096ff.phpАвтор - я.

Ключевые слова: stick nodes анимация пасхалка скример демон король дее авторский текст

Другие, подобные истории: