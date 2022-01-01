Стик Нодес Демон
Подчинённый демона.
Думаю, многие stick-nodes-аниматоры сталкивались c такой пасхалкой в приложении, как этот миловидный демон.
Сначала приложение запускается, как обычно, но потом экран мигает черным, в месте, где стоит человечек, начинает выделяться серый дым, фон краснеет, а у человечка вырисовывается милое личико, смотрящее на вас. Экран дёргается. После примерно пяти секунд экран на миг чернеет. Когда черное полотно исчезло, в интерфейсе ничего нет, даже дефолтного человечка. Казалось бы, всё закончилось! Но вскоре вылезает другое, потрёпанное и кричащее лицо, дрожит и исчезает.
Король демонов.
Есть еще пасхалка, связанная с демонологией stick-nodes'а.
В заставке приложения может появиться следующее:
или это:
Если нажать на них, то вас перекинет на ссылку в интернете, и появится это:
При обновлении страницы число станет больше.
Если обновлять много раз, может появиться личико знакомого нам демона:
Если еще пообновлять, может появиться надпись: you have made me angry, что переводится как: ты меня разозлил
Максимум числа - двадцать пять миллионов. Неизвестно, что произойдёт, если оно будет достигнуто. Возможно, Ральф Дамиано что-то нам готовит...
Ссылка на видео заснятия демона: https://youtu.be/4izBGVbDAlQ
Ссылка на сайт: http://sticknodes.com/redacted/0096ff.php
Автор - я.
Вчера, 17:41 by ExelerПросмотров: 108Комментарии: 0
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