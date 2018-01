StarCraft III

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 19:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Даник Устрашитель Просмотров: 37 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:52 by

Однажды, я играл в Minecraft на сервере с другом. Мама позвала, чтобы я сходил за хлебом. Возвращаюсь, вдруг спотыкаюсь о что-то. Вижу, диск лежит странный. Хотел выкинуть, но увидел, что это диск со StarCraft’ом III. “StarCraft III?! Он же не вышел!” – сказал я про себя.Диск выглядел так: на заднем плане был Адъютант, а на переднем - логотип игры. На другой стороне не было ни системных требований, ни копирайта, было только описание и скрины из игры. Вот описание: “Продолжение космической саги StarCraft II. Это приключение, которое вы не забудете…”“Странное описание” – подумал я. Но, несмотря на это, взял диск. Придя домой, сразу же вставил диск в комп. Он был почему-то красный, и текст был написан не шрифтом StarCraft’a. Странно. Сначала комп завис, но позже прогрузился. На диске было 3 файла: "StarCraft III.exe", "Readme.pdf", "How to play.avi". Я сначала запустил Readme.pdf. После запуска комп сначала затупил, но вскоре пришел в сознание и файл "Readme.pdf" заменил на "Working_man.txt". “Это же тот самый файл, который убивает комп, заменяя все документы на самого себя!” – воскликнул я и быстро закрыл его. Открыл "How to play.avi", который, кстати, длился 1:45 сек. На видео был ухмыляющийся красный дядька. “Твою мать, это же Mereana Mordegard Glesgorv, от которой умирали люди, вырывая себе глаза! ” - cказал и тоже закрыл. Остался "StarCraft III.exe". Запустил. Появилось сообщение: “Bbl DeucTBuTeЛьHo XoTuTe 3anycTuTЬ urPy Жu3Hu u cMEPTu?” Я нажал “Da” и… запустился StarCraft II с изменённым логотипом на StarCraft III и без всяких подвохов. “Что за х****?!” – воскликнул я - “Это StarCraft II c изменённым логотипом!” Я ввёл логин и пароль, как вдруг музыка пошла задом наперёд. Стрёмно. Единственная кнопка в меню была кнопка “Играть”. Остальные были заколочены окровавленными досками (кнопка выход в том числе). Выбрал кампании. И там был ужас!Джим Рейнор (Wings of Liberty) и Керриган (Heart of the Swarm) были убиты, в центре которых было по отверстию от сверла. А вместо Артаниса (Legacy of the Void) был злой КСМ с окровавленным сверлом. Видимо, он захотел свободы, потому что за работу ему не платят. Я начал кампанию, играя за терранов. Я начал строить базу. Через час я был готов и надеялся на победу. Но глубоко ошибся. На меня пошла огромная “Золотая Ормада” (враги были протоссы). Когда я проиграл, появилось 2 кнопки: “Начать сначала”, и “Умереть”. Кнопка “Начать сначала” была заколочена той же “кровавой баррикадой”.Я нажал “Умереть”, и на меня выскочил тот самый КСМ, что убил Джима и Керри. И просверлил меня! Я очнулся в больнице вечером. Никого нет. Вижу - пульт от телевизора лежит, а в углу телевизор стоит и рядом настенные часы. Решил, значит, телик посмотреть. На часах было 18:30. По телевизору показывали всякий бред. Я смотрел телик до 22:43. Нашёл канал ABC, по которому показывали фильм “Доктор кто”. И внезапно пошли помехи! По окончанию сначала были полосы с текстом: “333-333-333 We present a special presentation”, а снизу тоже самое, только к верх ногами. Через десять секунд началась стрёмная музыка, разные белые рожи и текст белый. Я хотел переключить, но пульт упал, а встать не мог, потому что тело было парализовано и не чувствовались ноги. Спрятавшись под одеяло, увидел там же ту самую рожу с проклятым диском, на котором был изображён уничтоженный Адъютант, а сверху над ним тот самый КСМ. Я понял, что жить так не могу. Поэтому пополз к пожарному щиту, чтобы взять огнетушитель, потом пополз к окну, разбил его и выпрыгнул из окна. Перед собой увидел кнопку “Свобода” (это была галлюцинация). Я нажал на неё и высветился текст: “Беги, парень! Беги! Теперь ты свободен!”. Пополз к лесу. И вскоре дополз до странного света. “Что это? Свобода? Рай?” – спросил я. Подобравшись ближе увидел потрескавшуюся могилу. И на ней… моё имя! А вот и текст с могилы: “R.I.P Юрченко Даниил 2004-2018 Аминь”. “Я умер?!”. Могила была почти заброшена. Только один венок был на ней. На венке написано: “Покойся с миром, Даник, да будет земля тебе пухом! Сергей Калашников(имя друга)”. “Хоть кто-то посетил мою могилу…” Как вдруг, я увидел яркий свет и ворота. “Рай? Небеса?”. Я увидел Христа, который подошел ко мне и сказал: “Вставай! Вставай! Пора за хлебом!” “Что?” – последнее, что промелькнуло передо мной.Я проснулся и увидел маму, которая будила и просила сходить за хлебом. Слава богу, это был сон. Опять пошёл за хлебом. Когда пришёл домой, захотелось поиграть в Minecraft. Но, когда включил комп, был только один ярлык – это StarCraft III. “Дежавю…” – подумал я, но это уже совсем другая история.

Ключевые слова: Игра Starcraft больница авторская история

Другие, подобные истории: