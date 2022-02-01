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Обзор страшных видео

Не подходи к жуткому дереву...

Сбежав от суеты мы с женой уехали в тихий поселок, чтобы провести время в тишине и спокойствии. Однажды мы решили прогуляться по лесу, как вдруг наткнулись на одно жуткое дерево. Возле него не было живности — лишь только тишина и страшное дерево, от которого пробегают мурашки по коже. Нам стоило быстрее уйти оттуда и забыть дорогу к этому проклятому дереву, но все сложилось иначе...



Автор истории: Даниил Лукьянченко.
Ссылка на рассказ: Источник.

Сегодня, 08:30 by LilusamaПросмотров: 77Комментарии: 0
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Ключевые слова: Страшилки Мистика ужасы дерево Деревня аудиорассказ видео

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