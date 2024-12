"Получеловек, не способный умереть. Зло, что никогда не дремлет" - как менялся облик Некроманта в мифологии и массовой культуре?

"Владыка Bartha и предводители Saltim, Baltim и Galtim, доставьте меня спокойно, без ужасов и препятствий, без риска для моих тела и души, точно в такое-то место, бережно меня поднимите и мягко опустите. О ты, владыка Bartha, и вы, предводители Saltim, Balthim, Galthyra, с силою взываю к вам, дабы вы отнесли меня быстро и стремительно точно в такое-то место, без ужасов и опасностей для тела и души моих, к сему вас призываю, заклинаю и принуждаю наивысшими именами ангелов, кои владычествуют в воздухе: Mastiesel, Emedel, Emethel, Sangel, Eymeal, Venoel, Gerbon, Seutan,Tyrobay, Teneyn, Teregey, Gerebon, Gamelorum,Tubairum, Ficary, Gysay, Austeron, Boreal, Gemeloy, Garoen, Sypro, Ebely, Aurora, Subseloy, Siego, Afonei, и Zephirim, Boreoth, Beolthoray, Aforax, Aquelyo, Eureal, Fauelyon. Сими именами призываю, заклинаю, принуждаю и связую вас, дабы вы без промедления пришли ко мне, пребывающему в сем месте, и очень мягко и любезно перенесли и сопроводили в такое-то место, без всяческого страха, вреда и риска для тела моего и души. Да будет так, да будет, аминь".

о том, что его ждёт по пути домой, на Итаку. Получается, чточто обучила Одиссея всем некромантическим премудростям. Ещё один похожий случай, но более близкий к современному пониманию некромантии описан в «Метаморфозах» Овидия: по сюжету мифов римского исследователя, ещё одна греческая волшебница -, которая помогла аргонавтам привезти Золотое руно из Колхиды, убила Ясона, который изменил ей с Главкой, дочерью царя Креонта, вскрыла его грудь, вылила всю кровь — а затем смешала её со своим магическим варевом, влила в него обратно и воскресила, изрядно омолодив. Но в большинстве греческих мифов Медеялишь бесповоротным убийством...их общих детей с Ясоном.Контакты с умершими в Греции называли также скиомантией (от «тень») и психомантией (от «душа»). Цель этих контактов - получить необходимую информацию о грядущем, которая продвигала сюжеты мифов и неумолимо и неизбежно воплощалась в реальность. Считалось, что некоторые души умерших подобны Олимпийским Богам - они наделены даром прорицания и ведают о земном мире гораздо больше, нежели сами живые его обитатели. Гаданием с целью вызова духов умерших в Древней Греции занимались и другие персонажи мифов - коринфский тиран Периандр, который общался с призраком убитой им жены Мелиссы, спартанский царь Павсаний, который тоже убил византийскую девушку и вопрошал ее дух. Античные жены вызывали из царства теней своих мужей (Лаодика и Протесилай, Атосса и Дарий), отцы — сыновей (Элизий и Евтиной), а сыновья — отцов (Остан старший и Остан младший; Главкий и Алексикл). С духом умершей возлюбленной Эвридикой общался также и Орфей, пытаясь вывести ее из подземного царства, но потерпел неудачу.И именно с этой целью в Древней Греции люди обращались к душам умерших, а самого Аида беспокоили крайне редко. И то такая практика не всегда заканчивалась благополучно. Так, Гелиодор описал ритуал призыва, который проводила старуха-египтянка из Бессы, чрезвычайно похожий на историю Одиссея. Убитая горем женщина пыталась связаться с душой своего сына, дабы получить ответы на вопросы. Но тот не захотел возвращаться в мир живых и предрёк матери гибель. Старушка вскоре умерла, напоровшись на копьё. Мало кто знает, но в глубокой древности некромантия возникла из шаманизма и была тесно связана с этим течением. Шаманизм - это религиозная практика с выходом в духовный мир. Классические некроманты обращались к мертвым «смесью пронзительного писка и низкого гудения», что сравнимо с бормотанием шаманов в состоянии глубокого транса. Некромантия в ее первоначальном значении была очень широко распространена на протяжении всей древности в Древнем Египте, Вавилонии, Древней Греции, Риме, Персии, в Израиле и даже в Китае. Также есть версия о широком распространении некромантии как практики гадания среди народов Халдеи (особенно герметистов, или «звездопоклонников» ) и Этрурии. Вавилонских некромантов называли манзазуу или шаэтемму, а вызываемых ими духов называли этемму. В конфуцианстве Китая некромантия рассматривается как поиск благословения от умерших предков.Пожалуй, одним из первых некромантов в классическом понимании этого термина, по праву является также... Одиссей, царь Итаки! Поэма Гомера, написанная гекзаметром, содержит много описательных ссылок на ритуалы некромантии, которые непременно должны совершаться вокруг ямы с огнем в ночные часы, и Одиссей обязан следовать определенному рецепту, который включает в себя кровь жертвенных животных, чтобы приготовить возлияние, которое духи будут пить, пока он читает молитвы как призракам, так и богам подземного мира - Аиду и Персефоне. Подобные практики, варьирующиеся от приземленных до гротескных, обычно ассоциировались с некромантией. Ритуалы могли быть довольно сложными, включая магические круги, жезлы, талисманы и заклинания. Некромант мог также окружить себя болезненными аспектами смерти, которые часто включали в себя: ношение одежды умершего и употребление в пищу продуктов, которые символизировали безжизненность и разложение - пресный черный хлеб и неперебродивший виноградный сок. Некоторые некроманты даже заходили так далеко, что принимали участие в увечьях и поедании трупов.Эти церемонии могли продолжаться часами, днями или даже неделями. Часто они исполнялись в местах погребения умерших и спустя год после их смерти. Кроме того, некроманты предпочитали вызывать недавно ушедших, исходя из того, что их откровения были произнесены более ясно. В то время как некоторые культуры считали знания мертвых безграничными, древние греки и римляне считали, что они знают только определенные вещи. Кажущаяся ценность их совета могла быть основана на том, что они знали при жизни, или на знаниях, которые они приобрели после смерти. Важным отличием некромантии от других видов общения с мертвыми (например, от спонтанных проявлений призраков) является то, что некромант всегда действует намеренно. Даже если призрак сам начал мучить живых, то есть - превратился в ревенанта, необходим его повторный вызов, чтобы понять, чем конкретно он недоволен, и успокоить его. В середине II тысячелетия до н. э. в письменных источниках Шумерии и Месопотамии упоминается термин muselu etemmi, что сопоставимо с понятиями «некромант» и «экзорцист». Сюжет и ритуалы некромантии также описаны в "Эпосе о Гильгамеше", где бог Нергал по просьбе главного героя — Гильгамеша — выводит из царства мертвых дух его друга и соратника - Энкиду.В эпоху Древнего царства (XXVIII — середина XXIII века до н. э.) египтяне верили, что власть, которой человек обладал при жизни, сохраняется и после смерти. Они часто обращались за помощью к самому фараону. В текстах, написанных на стенах гробницы Аменхотепа I, от имени умершего говорится о его привилегированном положении, которое проявляется в знании особых заклинаний, доступе в зал божественного суда, способности наказывать недоброжелателей и давать защиту тем, кто его почитает. Важно понимать, что умершие в Древнем Египте воспринимались как постоянно активные и, соответственно, не нуждающиеся в ритуалах призыва, лишь в постоянном поддержании их гробниц и кормлении (принесении даров). Также некромантия как способ вызова души умершего не была редкостью и для израильтян. Ветхий Завет, а точнее - 1 Царств 28:3–25 описывает единственный случай, когда царь Саул приказал Аэндорской Ведьме (насчёт того, являлась ли эта женщина ведьмой - большие сомнения) вызвать дух пророка Самуила из подземного мира Шеола (позже ставшего Преисподней/Адом) с помощью ритуальной ямы для заклинаний.Но всё закончилось плачевно - дух был вызван, но оказался сильно разгневан тем, что Саул не обратился за помощью к Богу Яхве напрямую, и предрёк ему гибель. Среди церковных деятелей эпизод вызвал широкую полемику насчёт того, был ли дух действительно пророком. Иудаизм и христианство строго настрого запрещают некромантию, ибо с верующими в контакт вступить могут демоны и сбить их с толку. Так, в Книге Второзакония есть прямое предостережение израильтянам воздержаться от участия в ханаанской практике вызова духов умерших, а закон Моисея в Левите (20:27) даже предписывает за занятие некромантией исключительную меру наказания - смертную казнь через побитие камнями. Практикуемых в этой сфере называли, что означает. Есть и другое прозвище -, и эти люди искренне презираются в Библии. Были у иудеев и- они пророчествовали через духа Об, живущего в теле умершего. В греческом переводе это «чревовещатели». Другой вид прорицателей назывался- чтобы давать пророчества, они помещали в рот специальную кость (йадуа).В Средние Века полномочия некромантов несколько расширились. Теперь практика рассматривалась как "анастасис" - концепция воскрешения из мёртвых, которое требовало именно помощи Самого Господа Бога. Поэтому заклинания призыва духов больше напоминали молитвы и до поры до времени подозрений не вызывали. Ветхий и Новый Заветы были наполнены эпизодами, связанными с некромантией - в одной главе Пророк Илия воскрешал мальчика в Сарепте, в других - Иисус Христос оживил Лазаря и дочь Иаира, а потом и сам воскрес. Но Ему это было позволено свыше, так как Иисус - Единоутробный и Единый Сын Бога Яхве, и его миссия была предписана заранее. Считается, что раз сам Бог Яхве воплотился в теле Иисуса, то даже некромантия - как способ оживления умерших, являлась для Иисуса вполне себе законной. А вот другие смертные не смели даже помышлять об этом! Тем не менее, в оригинале современной Библии - еврейском ТаНаХе, все же были описаны некоторые другие эпизоды, связанные с призывами душ умерших, которые сбивают с толку нынешних читателей. Например, есть известная история, где женщина со сверхспособностями из Аэндора по просьбе царя Саула вызвала тень пророка Самуила, дабы узнать об исходе битвы израильтян с филистимлянами. В конечном итоге, дух все же появился, но конкретного ответа на животрепещущий вопрос не дал. Лишь в гневе предрек, что Господь, то есть - Бог Яхве - обязательно отнимет у Саула власть над Израилем и поставит царем пастушка Давида - за то, что тот (то есть - Саул) впал в немилость перед Ним: мало того, что накосячил при жизни, так еще и занялся некромантией, желая узнать то, что не дано смертным. В богословии до сих пор ведутся споры о том, был ли тот сеанс шарлатанством, и действительно ли тогда Саул узрел самого пророка, или же это был демон, принявший его облик?Кстати, о демонах. Вот с тех самых пор некромантия включала в себя практику вызывания демонов, принимавших облик духов с намерением причинить вред кому-либо, которая стала известна под термином "малефициум". Одной из отмеченных общих черт среди практиков некромантии было обычно использование в создании мазей и зелий определенных токсичных и галлюциногенных растений из семейства паслёновых, таких как: чёрный паслен (иное название - "Morel", откуда и произошло имя героини рассказа Эдгара По - Мореллы), белена, дурман, белладонна или мандрагора. Средневековая некромантия рассматривалась скорее, как синтез астральной магии из арабских верований и даже экзорцизма - популярной в те времена духовной практики изгнания демонов из человека, полученной из христианских и еврейских учений. Арабские влияния очевидны в ритуалах, которые включают фазы луны, положение солнца, день и время. Окуривание и акт захоронения изображений также встречаются как в астральной магии, так и в некромантии. Христианские и еврейские влияния проявляются в символах и формулах заклинаний, используемых в ритуалах призыва. В итоге в 357 году император Константин Великий даже официально запретил некромантию законом, по которому все формы прорицаний, ночных жертвоприношений и вызова демонов становились наказуемыми. В христианском каноне некромантию окончательно причислили к демонической магии.Несмотря на то, что церковью подобное запрещалось и возбранялось, тем не менее, даже среди христиан находились те, кто был не прочь попрактиковаться в некромантии. В некоторых случаях этой практикой баловались простые ученики или посвященные в более низкие чины. В современном мире к таким вещам относятся мощи (останки) почитаемых святых угодников. В житиях некоторых святых можно найти эпизоды, связанные с некромантией. Например, преподобный Макарий Великий с помощью молитвы оживляет мертвеца с целью установить невиновность предполагаемого убийцы. Дух отвечает на вопросы праведника, находясь в своей могиле. Подобными чудесами прославились также апостолы - Павел и Андрей Первозванный, Георгий Победоносец, Иоанн Кронштадский... В Средние Века, несмотря на распространённую борьбу с ересями и охоту на ведьм, существовал текст призыва под названием Гептамерон, который объяснял функцию круга следующим образом:. Жертвоприношения также уже не ограничивались одними животными - для проведения обряда следовало реальное убийство людей. Средневековые практикующие проводили различные манипуляции с целью воздействовать на разум и волю человека, получить иллюзии, включающие в себя оживление мертвых, и необходимые знания от их носителей - демонов.Алхимик Парацельс в своём трактате «Великая астрономия, или Полная Разумная Философия Великого и Малого Миров» 1537–1538 годов, называет подобную практику «нигромантией» и выделяет ее ступени:- постижение природы духа (стихийного и звездного), остающегося после смерти и подчинение этих духов;- постижение природы духов, которые рождены на небесах и парят в хаосе;- овладение умением проходить сквозь предметы, не нарушая их внешней целостности, становиться невидимым.Некромантия в том же трактате сводится к магии Вуду и упоминается как способ предсказания и причинения вреда через воздействие на куклу, изображающую человека. Агриппа же упоминает два вида некромантии:- некиомантию, то есть оживление трупов, «совершить каковое без крови невозможно».- скиамантию, то есть призывание душ, которое не обходится без трупа, «ибо подобные вещи заключают в себе дружественную им [духам] духовную силу». При этом оба вида некромантии явно не одобряются автором, но второй выглядит менее отталкивающим. На латыни термин звучит как, а в английском языке словопоявилось только в XVII веке. В рамках XIX — начала XX века отношение к некромантии лишь чуть-чуть изменилось к лучшему. Элифас Леви опубликовал свой трактат1854–1856 годов, где подобно Агриппе, разделил и описал два вида некромантии:, которая совершается молитвой Богу (еврейскому Яхве или даже Иисусу) и благовониями, использованием предметов умершего;, то есть связанную чаще всего с демонами и к которой нежелательно обращаться и злоупотреблять. Также к ней относятся заклинания кровью, проклятием и святотатством, использование трупов или частей тел.В 1848 году миру стала известна история из США, когда члены семьи Фокс посчитали, что в их доме обитает дух якобы убитого и похороненного в подвале человека. Две маленькие девочки - Маргарет, которой было 11 лет и Кейт, которой было 9 (по поводу возраста сестёр до сих пор идут споры) по ночам слышали странные постукивания и другие звуки в своем доме. Это привело к тому, что семья стала проводить множество сеансов, чтобы связаться с душой несчастного. После этого в мире получил широкое распространение спиритуализм, медиумизм и спиритизм, а тех, кто входил в транс называли "медиумами". Несмотря на то, что история с сёстрами Фокс вскоре была разоблачена как обман, спиритизм не утрачивал популярности вплоть до 1930-х годов. Эти течения граничат с некромантией тем, что вызываемых духов просят не только раскрыть будущие события, но и секретную информацию. Некромантию также можно представить как ветвь теургической магии с намерением призвать определённое божество. Со временем некромантия стала отдельным направлением. Считается, что при её помощи можно навести сильные порчи и проклятия на любого человека. Многие призывы очень напоминали молитвы во время богослужений и звучали примерно так:Заклинание для обретения летающего трона из «Мюнхенского руководства по некромантии»Долгое время церковники закрывали глаза на многие некромантические практики — карались лишь слишком уж вопиющие случаи, которые посягали на церковные каноны и признавались еретическими. Но с XV века церковь начала вести активную борьбу вообще со всеми некромантами, ведьмами и колдунами всех мастей. Да и произошло это отнюдь не на пустом месте и из-за того, что кардиналы, а маги определённопросто потому, что маги, и их нужно предать массовой чистке огнём и мечом! В реальной жизни это совсем не так работало. Но даже в таких условиях некромантию использовали всё чаще. Этому поспособствовало распространение книгопечатания и переводов с латинского на местные языки, благодаря чему получили широкую известность многие античные практики. Теперь некромантию перестали считать магией иллюзий, вспомнив про её изначальный смысл. Кроме того, натурофилософия того времени отделила часть некромантии от демонологии. Напримеррассказывал про то, что многие смерти на самом деле происходят из-за недостатка живительного духа, который можно вернуть благодаря некромантическим ритуалам — и тем самым оживить человека. Во второй половине XIX и в начале XX века спиритизм пользовался безумной популярностью. Спиритические сеансы в светском обществе превратились чуть ли не в альтернативу балам, а к доске Уиджа прикладывались и бедняки, и императоры. А вот к 1930-м годам этовнезапно сошло на нет.К концу XX и в XXI веке некромантия активно появляется в информационном пространстве. Играя на самом большом страхе человека - страхе смерти, имея имидж запретного и опасного искусства, она обретает некий романтический ореол. Древние практики вновь становятся востребованными среди тех, кто интересуется эзотерикой и оккультизмом. Некромантия в ее классическом понимании со временем нашла свое отражение и в литературе. Образ некроманта как искусного демонолога встречается в трагедии Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста» 1604 года. А в сатирическом произведении Джонатана Свифта главный герой - Лемюэль Гулливер - в 3 части повествования также общается с духами исторических личностей через зеркало... Но чаще всего некроманты выступают персонажами книг жанра фэнтези. Из художественных произведений можно вспомнить Джозефа Карвена, который фигурирует в рассказе Говарда Лавкрафта «Дело Чарльза Декстера Уорда». Также есть рассказ Кларка Эштона Смита (товарища Лавкрафта) под названием «Империя некромантов" Кларка Эштона Смита 1932 года, где впервые возникает термин «Лич» как общее обозначение для любого трупа (необязательно ожившего).Также примечательно, что в первоначальном варианте «Хоббита» Джон Толкин назвал Саурона из Дол-Гудура Некромантом, но этот персонаж скорее положил начало архетипу Тёмного Лорда, чем классического повелителя мёртвых. В романе Алистера Кроули «Лунное дитя» некроманты состоят в объединении черных магов. В саге «Мечи и черная магия» Фрица Лейбера главные герои регулярно вступают с некромантами в бой. Под влиянием подобных историй был написан «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли. Хоть главный герой романа был не некромантом, а учёным, что вдохновлялся устаревшими знаниями, именно его трагедия с оживлением мертвеца сильнее всего повлияла на подобные сюжеты в западной литературе. Окончательно утвердилась мысль о том, что подобные игры в бога — зло. В «Железном демоне» Хосатрал Хель при помощи некромантии возродил целый город, жители которого почти что обезумели от странности своего существования. Однако, "прародителем" современного образа Некроманта можно считать Кларка Эштона Смита, который в своем произведении «Империя некромантов» 1932 года впервые описал этих персонажей как опасных и могущественных колдунов, поднимающих армии скелетов, зомби и мумий. К тому же - ОЧЕНЬ злобных и внушающих ужас смертным:Из произведений о Зотике классический (и более современный) образ некромантов перекочевал в цикл об «Умирающей Земле»Джека Вэнс. А эти книги обожал Гэри Гигакс — автор настольной ролевой системы Dungeons & Dragons. Именно поэтому в D&D некромантов было особенно много. Некроманты обладали магией страха и манипулировали при помощи своих заклинаний мертвецами и душами разных существ. Именно в жанре фэнтези понятие «некромантия» стало трактоваться в более широком ключе. Теперь данный термин подразумевает взаимодействие с миром мёртвых, управление телами (создание нежити), использование для заклинаний негативной энергии (похищение жизни). В книгах и созданных по их мотивам компьютерных играх традиционный вызов духов теперь описывается намного реже. А в роли Некромантов отныне выступают сугубо отрицательные персонажи, как правило - шаблонные злодеи. Теперь это - тёмный маг или жрец, практикующий такого рода действия. Классический некромант идеально воплощает в себе образ «врага человечества». Ему чужды эмоции, он легко оскверняет могилы и использует мертвецов в своих целях.Впервые как отдельный класс Некромант появился в игре "Dungeons & Dragons", а затем перекочевал и в другие - Heroes of Might and Magic, "Skyrim", "Diablo", "World of Warcraft"... Причём в самих "Героях" некроманты лишь коротко упомянуты ещё в 3 части игры, а вот полноценное развитие получают лишь в пятой и последующих частях, где поклоняются Изначальному дракону Асхе, Богине - Творцу вселенной Асхан/Ашан в ее паучьем аспекте. В 4 части же Некромант впервые предстаёт как «мертвец наполовину», а также единственный в своем роде протагонист саги. Но обо всем по порядку. В рамках игры "Heroes of Might and Magic" некроманты официально появились лишь во второй части и остались одними из главных героев саги вплоть до событий четвертой части. Примечательно, что действие сюжета игры разворачивалось на планете Энрот, а сами "Герои" мастерски сочетали в себе элементы как фэнтези, так и научной фантастики! В зависимости от развития сюжета деятельность некромантов часто менялась из эпизода в эпизод. Так, в рамках "Героев Меча и Магии II: Войны за Наследие" они просто трактуются как тёмные маги, которые командуют армиями нежити (в основном, состоящих из скелетов). В качестве первого некроманта -женщины в сюжете упоминается некая Дарлана, но никакой внятной предыстории у этого персонажа попросту нет. В рамках игры "Герои Меча и Магии III: Возрождение Эрафии" некромант описывался как обладатель магии смерти, которая медленно высасывает жизнь из своих владельцев, в конечном итоге превращая их в новый на тот момент самостоятельный класс - Личей. В игре также впервые появилась фракция Некрополис, и армию нежити пополнили такие существа, как Зомби, Вампиры, Костяные Драконы и пр. Согласно сюжету, располагается Некрополис в центральных районах континента планеты Энрот - Антагарича, в основном - в королевстве Дейя. Для нас эта часть важна ещё и тем, что там произошёл дебют самого известного персонажа всей саги "Героев" - Сандро, который буквально телепортировался с одной планеты на другую в различных основных сюжетных линиях.Все некроманты третьей части игры не просто становились такими, какие они есть, а проводили специальный обряд посвящения - Ритуал Бесконечной Ночи, который причинял персонажам душевные и физические страдания, связанные с отказом от человечности. Говорили, что только самые жадные, амбициозные и бессердечные некроманты смогут преодолеть это напряжение. Самым первым из некромантов, кто провёл этот ритуал, был Лич - Этрик Безумный (известный также как Этрик из Бракады). В рамках 4 части игры класс некромантов остался почти что без изменений. Упоминалось также о существовании некой Гильдии Некромантов (также известной как Орден), которая почти захватила мир Энрота, а после того, как разразился местный Рагнарёк (известный, как Расплата - взрыв планеты из-за столкновения мощных артефактов - Ледяного Меча (аналог Фростморна из "Варкрафта"?!) с Клинком Армагеддона, члены культа либо погибли, либо затаились и разбежались, кто куда. Но персонажи нашли убежище на другой планете - Аксеот. Там возникли новые королевства - Паледра, Великий Аркан, Бракада, Аранорн, Пиратское Королевство и Некросс, соответственно. Из всех магов конкретно в этой части внимание фокусируется именно на истории Гаулдота/Голдота Полумёртвого. Стоит сказать, что Голдот - это самый противоречивый, проработанный и далеко не однозначный персонаж вселенно! Он - не псих, не маньяк, не одержимый, не унылый и шаблонный злодейский злодей, жаждущий абсолютной власти, да и показан, как весьма рассудительный человек. Хотя история Голдота во многом печальна и весьма располагает к его нравственному падению. По мотивам одной из частей биографии героя, когда злые крестьяне Витросса учинили самосуд над парнем, пытаясь сжечь его заживо, спутав с эдаким местным аналогом Чикатило, который похищал и зверски убивал детишек в округе (на деле же Голдот жил, как Маугли, в лесу и своровал цыплят у фермеров из-за голода, а страх людям внушал за то, что обгорел до костей во время пожара), и разъяренный маг, лишенный психологической помощи, вскоре пошел войной против всех, но потом - вовремя таки остановился и попытался создать в Некроссе утопический мир, группа "Король и Шут" написала знаменитую песню из альбома "Жаль, нет ружья". Только там еще и инквизиция сыграла свою роль в судьбе несчастного отщепенца, который вызывал у меня то сочувствие, то лютый гнев за тупость и неосторожность, что он смел в открытую действовать и тем самым навлек на себя беду... По крайней мере, описание внешности лирического героя и первая часть куплета совпадают, за исключением разве что самой сюжетной линии с разговорами с Луной (зловещей и явно багрового цвета) и аналога "казней Египетских" в деревне - воцарение чумы, гибели урожаев и лютых заморозков. К тому же, текст "Некроманта" был УЖЕ написан Андреем Князевым задолго до выхода игры, но имел иной сюжет, изначально назывался "Я вернусь!", а потом был полностью переписан.С трудом уняв свою жажду возмездия, Голдот Полумёртвый поставил пред собой другие цели - найти и объединить всех сбежавших с Энрота после Расплаты некромантов, даже подавил восстание Криганов. Единственный добрый поступок, который когда-либо совершил Голдот - спас жрицу Алану от домогательств одного вампира, уже успевшего убить её отца. И то потом сам же испортил всю малину - фактически взял девушку в заложники и держал у себя в качестве рабыни. Из-за стокгольмского синдрома Алана привязалась к некроманту, пыталась вернуть его на светлую сторону, но Голдоту это все было не нужно. Он черной неблагодарностью отплатил Алане - узнав о том, что его владыка - Лич Калибарр - всё-таки жив и требует провести ритуал призыва для себя, Голдот цинично использовал жрицу в своих целях, сознательно обманул её и убил к чертям собачьим. Не своими руками, конечно, а действием необходимых артефактов. Стоит отдать должное - Голдот похоронил жрицу с почестями и не раскрыл ее местоположения своему учителю, чтобы тот не превратил ее в нежить. А полюбили и приняли таки люди Голдота именно за то, что он спас от верной гибели похищенных Личом детей и убил своего хозяина в бою.К сожалению, компания, которая выпускала серии игр "Герои меча и магии", обанкротилась, и права на вселенную и бренд приобрела студия Ubisoft. Она не стала дополнять уже существующий мир - Аксеот - новыми сюжетами, и практически с нуля создала очередную вселенную, оставив лишь жанр фэнтези с многочисленными с отсылками к китайской и европейской мифологии и христианской эсхатологии - тут и там встречаются Боги-Творцы драконы, Космическое Яйцо, как изначальное состояние космоса вместо хаОса, ангелы и демоны с Архангелом Михаилом во главе! Некроманты также поменяли свою направленность - одни черпали силы из энергии Пустоты (ярчайший пример - Анастасия и упомянутый Сандро. тщетно пытавшийся спасти свою сестру Альму от смерти), другим был по вкусу Паук - символ смерти, позволяющий превращаться в упырей и повелевать армией вампиров, третьи - так вообще стали чуть ли не элементалями - в рамках седьмой части игры Некроманты используют магию Тьмы и Воды, чтобы замедлить или заморозить своих жертв перед тем, как поднять их из мёртвых. Появились и новые классы Некромантов. Если некромант выбирает путь Крови, то автоматически становится Жнецом. А если же - путь Слёз, то был известен как Упокоитель - целитель, способный использовать жизненную силу как живых, так и мёртвых. Вот такая вот новая трактовка известного мифологического образа появилась в "Героях". Вполне возможно, что мир еще узрит эволюцию Некроманта в литературе и играх в его новом воплощении и под другим углом.

