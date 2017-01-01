20 самых пугающих домов в фильмах ужасов

20 самых пугающих домов в фильмах ужасовМы привыкли воспринимать свое жилище этаким островком спокойствия, поговорка не зря утверждает, что мой дом – моя крепость. Но работает эта формула далеко не всегда, порой даже собственная квартира или дом могут оказаться зловещей ловушкой, стоит в нем завестись призраку или заглянуть маньяку. Что уж говорить про зловещие места, где нам порой приходится находиться по делам или иным причинам? Гостиницы, отели, чужие дома, жилые или заброшенные – все это места сосредоточения темной энергии, сил пугающих и недружелюбных. В этом видео я расскажу вам о 20 самых страшных домов из знаменитых фильмов ужасов.
Сегодня, 12:58 by RavazuПросмотров: 166Комментарии: 0
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