Художница фэнтези Ева Вайдерманн

Художница фэнтези Ева ВайдерманнЕва Вайдерманн - художница-иллюстратор. Специализируется на иллюстрировании книг фантастического жанра, а также книг для детей со сказками. Её творчество в стиле фэнтези очень необычное и изобретательное. Она изображает различных мифологических существ и помогает читателю представить то, что описывается в книге, более реально. Красивая техника и удивительные образы. Все мы знаем, как выглядят эти существа, так как множество поколений людей составили о них довольно ясное представление, но Ева Вайдерманн удивляет всех зрителей необычными образами этих существ, их неземной красотой и очень точной прорисовкой.
Дикая охота.
Инеистый великан.
Кангиксуармиукпак, великан из мифологии инуитов.
Корред и лепрекон
Махаха.
Русалка.
Русалка.
Фавн.
Фейри.
Автор - blincov.
Источник.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:22
Сегодня, 20:22 by Сделано_в_СССРПросмотров: 22Комментарии: 1
Ключевые слова: Ева Вайдерманн художница-иллюстратор сказки мифологическая живопись фентези