Художница фэнтези Ева Вайдерманн

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:22

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 20:22 by

Ева Вайдерманн - художница-иллюстратор. Специализируется на иллюстрировании книг фантастического жанра, а также книг для детей со сказками. Её творчество в стиле фэнтези очень необычное и изобретательное. Она изображает различных мифологических существ и помогает читателю представить то, что описывается в книге, более реально. Красивая техника и удивительные образы. Все мы знаем, как выглядят эти существа, так как множество поколений людей составили о них довольно ясное представление, но Ева Вайдерманн удивляет всех зрителей необычными образами этих существ, их неземной красотой и очень точной прорисовкой.Дикая охота.Инеистый великан.Кангиксуармиукпак, великан из мифологии инуитов.Корред и лепреконМахаха.Русалка.Русалка.Фавн.Фейри.Автор - blincov.

Ключевые слова: Ева Вайдерманн художница-иллюстратор сказки мифологическая живопись фентези

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