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Страшные Арты

Художница фэнтези Ева Вайдерманн

Ева Вайдерманн - художница-иллюстратор. Специализируется на иллюстрировании книг фантастического жанра, а также книг для детей со сказками. Её творчество в стиле фэнтези очень необычное и изобретательное. Она изображает различных мифологических существ и помогает читателю представить то, что описывается в книге, более реально. Красивая техника и удивительные образы. Все мы знаем, как выглядят эти существа, так как множество поколений людей составили о них довольно ясное представление, но Ева Вайдерманн удивляет всех зрителей необычными образами этих существ, их неземной красотой и очень точной прорисовкой.

Художница фэнтези Ева Вайдерманн

Дикая охота.


Художница фэнтези Ева Вайдерманн

Инеистый великан.


Художница фэнтези Ева Вайдерманн

Кангиксуармиукпак, великан из мифологии инуитов.

Художница фэнтези Ева Вайдерманн

Корред и лепрекон

Художница фэнтези Ева Вайдерманн

Махаха.

Художница фэнтези Ева Вайдерманн

Русалка.

Художница фэнтези Ева Вайдерманн

Русалка.

Художница фэнтези Ева Вайдерманн

Фавн.

Художница фэнтези Ева Вайдерманн

Фейри.


Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:22
Сегодня, 20:22 by Сделано_в_СССРПросмотров: 22Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Ева Вайдерманн художница-иллюстратор сказки мифологическая живопись фентези

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 20:24
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Группа: Редакторы
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Публикаций: 254
Комментариев: 2 140
Кангиксуармиукпак, великан из мифологии инуитов.


Язык сломать можно... blush За публикацию плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
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