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Криптозоология

Дневник Твердохлебова

Озеро Лабынкыр - частая тема различных статей и передач об аномальных явлениях. В популярной культуре история о "якутской Несси" обросла массой фантастических домыслов - как сказал бы Жюль Верн, газетные "утки" несут яйца самых разных цветов.

Благодаря РЕН-ТВ и подобным источникам мало кто уже воспринимает легенду озера Лабынкыр всерьёз. Однако в свое время эта история попала на страницы совершенно серьёзных советских журналов. В 1953-ем году на озере работала геологическая экспедиция под руководством В.И. Твердохлебова (в некоторых источниках - В.А.), путевой дневник которого стал первым задокументированным наблюдением загадочного существа.

Привожу отрывки из этого дневника.

"2 июня 1953 года. ...Об озере Лабынкыр сложено много легенд. Вечерами у костра старик проводник рассказывает нам, что в озере живет «черт». Он настолько велик, что расстояние между глаз у него, по словам Варфоломея, «шире, чем рыбачий плот из десяти бревен». Об этом «черте» я слышал не раз и раньше. В Усть-Нере мне рассказывали, что «черт» как-то проглотил собаку. Из воды появилась огромная пасть — и собака, поплывшая за подстреленной уткой, мгновенно исчезла. Один из жителей Томтора рассказал, что однажды нашел на берегу Лабынкыра кость, похожую на челюсть «черта»: если ее поставить вертикально, то под ней, словно под аркой, можно, дескать, проехать на лошади. Он сказал, что эта кость осталась у рыбацкой хижины на берегу озера.
Слышал я легенды о гибели каравана, провалившегося под лед озера Лабынкыр. Говорили, будто бы люди заметили торчащий из-подо льда какой-то таинственный «рог», столпились около него и захотели его достать, но лед внезапно рухнул, и много людей и оленей погибло.
Я знал, что якуты называют «чертом» все непонятные, необычные явления природы."

"30 июля. Сегодня случилось вот что. Солнечным, приветливым утром я и Борис Башкатов вышли в маршрут по берегу озера Ворота. Предстояло карабкаться по скалам, и мы сняли с себя все лишнее. Около 11 часов утра мы вошли в теснину озера и повели маршрут по середине склона. Скоро он стал настолько крутым, что идти было небезопасно, и мы решили спуститься поближе к воде, полагая, что там пройти легче. Сверху я отчетливо различал под водой отмель — затопленную террасу. Как раз напротив того места, куда мы спускались, на ней смутно белело большое пятно. Но когда я через минуту снова посмотрел вниз, никакого пятна не было. «Наверное, это фокусы солнечного освещения», — подумал я. Но Борис неожиданно закричал:
— Смотрите! Что это там... на середине?
Мы остановились. Метрах в трехстах-четырехстах на воде отчетливо белел какой-то предмет, поблескивая в лучах солнца.
— Бочонок, — сказал Борис. — Из жести.
— Может быть, лошадь забрела в озеро, — забеспокоился я.
Действительно, предмет плыл — и довольно быстро. Это было что-то живое, какое-то животное. Оно двигалось по дуге: сначала вдоль озера, потом прямо к нам.
По мере того как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало меня. Над водой чуть-чуть возвышалась темно-серая овальная туша. Белый цвет куда-то исчез. На темно-сером фоне отчетливо выделялись два симметричных светлых пятна, похожих на глаза животного, а из тела его торчало что-то вроде палки... Может быть, плавник? Или гарпун неудачливого охотника?
Мы видели лишь небольшую часть животного, но под водой угадывалось огромное, массивное тело. Об этом можно было догадаться, видя, как чудовище двигается: тяжелым броском, несколько приподнимаясь из воды, оно бросалось вперед, а затем полностью погружалось в воду. При этом от его головы шли волны, рождавшиеся где-то под водой. «Хлопает пастью, ловит рыбу»,— мелькнула догадка.
Животное плыло, несомненно, к нам, и поднятые им волны заплескались у наших ног. Мы посмотрели друг на друга и вдруг, как по команде, полезли на крутой склон. А вдруг «оно» выйдет из воды? Перед нами был хищник, без сомнения, один из сильнейших хищников мира: такая неукротимая, беспощадная, какая-то осмысленная свирепость чувствовалась в каждом его движении, во всем его облике.
В ста метрах от берега животное остановилось. Оно вдруг сильно забилось на воде, поднялись волны, и никак нельзя было понять, что происходит. Прошла, может быть, минута — и животное исчезло, нырнуло. Только тогда я вспомнил о фотоаппарате.
Мы стояли десять, двадцать минут, полчаса—все было тихо кругом. Мы пошли дальше.
Сомнения не было: мы видели «черта» — легендарное чудовище здешних мест. Прав был якут-рыбак. У животного темно-серая кожа и расстояние между глаз действительно не меньше плота из 10 бревен. "

Любопытно, что, вопреки легендам, Твердохлебов и его товарищ наблюдали существо в соседнем озере Ворота. Твердохлебов предположил, что видел в озере косатку и даже выдвигал предположение, что плато возникло вследствие быстрого и катастрофического подъема, "прихватив" с собой часть моря с морскими обитателями. Увы, такая смелая гипотеза не подтверждается данными современной геологии.

В советское время экспедиций для поисков "чёрта" не предпринималось, а после фиаско с поисками снежного человека криптозоологией в СССР вовсе перестали заниматься. Экспедиции, предпринятые в конце 20-го и начале 21-го веков, так и не дали никаких внятных результатов. Мог ли геолог соврать в своем дневнике? Мог ли стать жертвой оптической иллюзии? Можно ли считать легенду опровергнутой?

Где-то в глубине души всё же остаётся печальное "I WANT TO BELIEVE".

Автор - В.И. Твердохлебов.
Более полную версию дневника можно прочесть здесь.
Вступительное и заключительное слово - Темнокрыскин.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:15
Сегодня, 07:15 by ТемнокрыскинПросмотров: 111Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Лабынкыр Твердохлебов дневник криптозология

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 10:52
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1731|0)
Публикаций: 185
Комментариев: 2 349
Плюс я поставил... но некоторые вопросы мне не дают покоя уже который год. Например, что в случае с Несси, что с этим существом, почему теоретики уверены, что одна особь может жить миллионы лет? Если бы их было бы несколько, то есть вероятность, что они бы размножались и, с некоторой периодичностью, наверняка помирали бы. А это точно кто-нибудь да заметил бы.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Темнокрыскин
Сегодня, 11:12
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Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 132
Скорей всего, и Несси, и "чёрт", и подобные им озёрные чудовища - легенды, в которые мы вольно или невольно хотим верить.

Вполне можно допустить, что где-то в малоизученных глубинах океана могут обитать крупные животные, никому не известные - но замкнутые экосистемы озёр не могут поддерживать популяцию таких существ. Ведь если отвергнуть мистические и фантастические домыслы о том, что чудовища - призраки древних животных или пришельцы из параллельных миров, возвращающиеся обратно, одинокое чудовище не может жить в озере на протяжении столетий, непонятно откуда появившись. Там должна быть популяция. А если бы это была популяция, тем более - популяция животных, которым нужно регулярно всплывать за воздухом, - то люди регулярно наблюдали бы их, находили бы их трупы, убивали их и т.д.

Короче говоря, это были бы просто обычные представители фауны.
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
#3 написал: Estellan
Сегодня, 11:26
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1731|0)
Публикаций: 185
Комментариев: 2 349
Темнокрыскин
Согласен.
Но если брать за основу то, что они условно существуют. То, мне кажется, тут все же ближе будет теория параллельных реальностей, нежели явление призраков. Все же не факт, что во времена существования этих чудовищ, на месте озера был какой-либо водоем.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#4 написал: Летяга
Сегодня, 11:59
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Публикаций: 854
Комментариев: 9 055
Не думаю, что геолог соврал или приукрасил. Вопрос, что он видел.
Вообще, вокруг некоторых тем (криптозоология, НЛО и схожие) журналистами и людьми ммм.... с альтернативной психикой навалены такие курганы информационного гуано, что серьёзно разбираться во всём этом как-то даже неприлично. Но это не исключает возможности того, кто курганы навалены вокруг чего-то реально существующего.
Однозначный плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#5 написал: Темнокрыскин
Сегодня, 12:40
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Репутация: (17|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 132
Кстати, некоторые из путешественников, побывавших на Лабынкыре, отмечали, что над озером (вероятно, из-за разницы температуры воды и воздуха) бывают оптические иллюзии с искажением перспективы, когда трудно определить реальное расстояние до объекта. Быть может, и Твердохлебову из-за этого большая рыба показалась очень большой?..

Надо сказать, что в этих озерах и действительно ловили крупных щук. Сомы же там не водятся.
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
#6 написал: Летяга
Сегодня, 12:56
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 854
Комментариев: 9 055
Может и щука.
Но я всё же считаю, что нет дыма без огня. Есть места с дивными легендами. Но большинство таки без.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:05
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Репутация: (1681|-2)
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Комментариев: 5 914
Хочу верить таки в параллельные реальности, аднака
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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