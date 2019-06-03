Кроноцкое озеро

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:28

Marion Phauna Просмотров: 35 Комментарии: 1 0 Сегодня, 17:28 by

Много интересных легенд созданы об озере Кроноцком. В прошлом и настоящем есть немало свидетельств о полетах НЛО и других чудесах Кроноцкого заповедника.Это самый глубокий пресный водоем на территории полуострова. Глубина его - 148 метров, и оно занимает площадь 242 квадратных километра. В него впадает 25 ручьев и довольно крупных рек. Из реки вытекает лишь одна река - Кроноцкая. Река мелководная и порожистая. Озеро Кроноцкое является уникальнейшим местом для исследований. Ихтиологи, биологи, экологи, уфологи, научные сотрудники разных направлений прочно обосновались на этом удивительном месте для скрупулезного изучения этого загадочного края. Основные обитатели озера являются две формы нерки озерной и три формы гольцов.Еще это замечательное озеро является местом обитания для лосося, который из-за природных условий не ходит на нерест в океан (в вытекающей единственной реке множество непроходимых для рыбы мест, результат вулканической деятельности, которая и породило это озеро). Пока еще озеро Кроноцкое изучено не полностью и в нем еще немало белых пятен и вопросов. Создаются научные экспедиции ученых биологов и географов. Ученые составили карту дна. Получены интересные сведения по ихтиофауне и ее численности. В 2010 году озеро исследовали ученые РАН, возглавлял которых Григорий Маркович.Еще в 1774-75 годах были упоминания об этом удивительном озере Кроноцком в описаниях Крашенинникова и Стеллера. Более тщательные изучения начали проводиться с середины прошлого века. В 1966-73 годах большую работу провела научная экспедиция Ленгидропроекта по исследованию водоема для строительства ГЭС. Но проект не был воплощен в жизнь, к счастью.Большое количество легенд и поверий существует о Кроноцком заповеднике. Проверить и исследовать эти загадочные места - дело ученых нынешнего поколения. Будем ждать.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Озеро НЛО заповедник

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