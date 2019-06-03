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Страшно интересно

Кроноцкое озеро

Много интересных легенд созданы об озере Кроноцком. В прошлом и настоящем есть немало свидетельств о полетах НЛО и других чудесах Кроноцкого заповедника.

Кроноцкое озеро

Это самый глубокий пресный водоем на территории полуострова. Глубина его - 148 метров, и оно занимает площадь 242 квадратных километра. В него впадает 25 ручьев и довольно крупных рек. Из реки вытекает лишь одна река - Кроноцкая. Река мелководная и порожистая. Озеро Кроноцкое является уникальнейшим местом для исследований. Ихтиологи, биологи, экологи, уфологи, научные сотрудники разных направлений прочно обосновались на этом удивительном месте для скрупулезного изучения этого загадочного края. Основные обитатели озера являются две формы нерки озерной и три формы гольцов.

Кроноцкое озеро

Еще это замечательное озеро является местом обитания для лосося, который из-за природных условий не ходит на нерест в океан (в вытекающей единственной реке множество непроходимых для рыбы мест, результат вулканической деятельности, которая и породило это озеро). Пока еще озеро Кроноцкое изучено не полностью и в нем еще немало белых пятен и вопросов. Создаются научные экспедиции ученых биологов и географов. Ученые составили карту дна. Получены интересные сведения по ихтиофауне и ее численности. В 2010 году озеро исследовали ученые РАН, возглавлял которых Григорий Маркович.

Кроноцкое озеро

Еще в 1774-75 годах были упоминания об этом удивительном озере Кроноцком в описаниях Крашенинникова и Стеллера. Более тщательные изучения начали проводиться с середины прошлого века. В 1966-73 годах большую работу провела научная экспедиция Ленгидропроекта по исследованию водоема для строительства ГЭС. Но проект не был воплощен в жизнь, к счастью.

Кроноцкое озеро

Большое количество легенд и поверий существует о Кроноцком заповеднике. Проверить и исследовать эти загадочные места - дело ученых нынешнего поколения. Будем ждать.

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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:28 by Marion PhaunaПросмотров: 35Комментарии: 1
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Ключевые слова: Озеро НЛО заповедник

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Сегодня, 19:57
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А мистика то в чем? Что тарелки видили? Так их где только не видили.
Красивое озеро, недоисследованное. И сразу интриги...мистика.. НЛО))) ох уж эти уфологи)
Автору + за подборку материала
Зарегистрирован: 3.06.2019
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