Зависть

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:40

Элла Жежелла Просмотров: 297 Комментарии: 1 +5 Вчера, 20:40 by

Элина подошла к окну, чтобы задернуть шторы, и увидела свою бывшую одноклассницу Веронику, стоящую за окном, прислонившись к стеклу. Девушка вздрогнула, потом оцепенела – она жила на восьмом этаже. Элина хотела закричать, но что-то сковывало ее. Тело словно онемело.Вероника все стояла, не отводя взгляд, и губы ее тронула злобная ухмылка…Элина тут же проснулась, ощущая покалывание сотен иголочек, какое может вызвать ночной кошмар. Такой реальный сон, от которого шёл озноб по всему телу...Элина огляделась по сторонам, стараясь унять сбившееся дыхание. Почему опять открыта дверца шкафа, черт побери?! О, и занавески шевелит ветер – форточка нараспашку. Странно.Элина встала с кровати, чтобы отогнать от себя остатки странного и страшного сна, снова закрыла все дверцы, задернула шторы и легла в кровать, но на сердце почему-то было тревожно. До последнего времени ей не было страшно дома одной. Она привыкла. Теперь же было не по себе. Недоброе предчувствие, такое скользкое, гадкое, разливалось по всему ее телу уже второй день.Чёрт бы побрал эти занавески! Элина всегда закрывала шкафы, двери, окна. Когда всё заперто наглухо, как казалось девушке, до окружающих не донесется шлейф ее комплексов – в последнее время ей не везло. Работу потеряла, осталась незамужней, единственная из класса, у нее даже ухажеров не было, что странно, ведь вокруг красотки всегда вились мужчины.Последние полгода Элина находилась в депрессии. Ей даже выходить из дома не хотелось. Чтобы свести концы с концами, она продала машину, подаренную когда-то одним из бывших богатых любовников, сдала квартиру умершей бабушки. При необходимости идти в магазин Элина вставала в шесть утра и топала в круглосуточный продуктовый. Или заказывала пиццу, роллы, что плохо сказалось на ее фигуре – 6 кг за полгода. В другое время выходить ей никак нельзя - есть риск встретить кого-то из знакомых, преподавателей из ВУЗа, которым она презрительно говорила, что с такой яркой внешностью найдет богатого покровителя и без ненужных знаний; завистницу-сплетницу Машку Хмелеву, бывшую одноклассницу и подругу, например, и те ее спросят: «Как дела, Элиночка, ты замужем? Где работаешь?».В коридоре скрипнула половица.«Включить бы телевизор, но там наверняка фильм, который закончится свадьбой. Все женятся, сволочи, только я оказалась убогонькой».Занавески опять зашевелились. «Но ведь я закрыла форточку», - констатировала Элина. На миг, ей показалось, что за шторами кто-то стоит. Воспоминания о неприятном сне с одноклассницей Вероникой в главной роли пугали.Ох, уж эта Вероника!.. Сволочь. Еще посмела ей присниться! В начальной школе они были лучшими подругами. Разошлись их пути в старших классах, когда Элина стала называть себя «элитой», а ее подружайку превратили в изгоя общества, да и внешне она была на любителя. Элина предпочла не общаться с Вероничкой и демонстрировать свое презрение, гнобить вместе со всеми. И кто бы мог подумать, что и она выйдет замуж раньше! Да еще так удачно! Благодаря любящему супругу Вероника исправила внешние недостатки, а, главное, глаза ее теперь светились от счастья. Судя по фоткам в соцсетях, муж баловал ее колье и Мальдивами, у них недавно родился сын. По выходу из декрета Вероника собиралась открыть салон красоты для таких же неуверенных в себе, какой была сама когда-то. На деньги мужа.Элина мучилась от зависти, пока позавчера не узнала, что богатый муж ушел от Вероники. Оставил с ребенком. Она так злорадствовала! Хотя и не могла не ощущать легкое покалывание стыда, но ничего не могла с собой поделать.Окно с силой распахнулось, заставив Элину взвизгнуть. Раздался стук в дверь. «Ветер», - подумала Элина. Стук настойчиво повторился. «Соседи», - пыталась успокоить себя Элина, но не могла не понимать: звук из парадной. Слишком близко.— Кто там? – зачем-то спросила Элина, пытаясь доказать себе, что ей не страшно.«Тук-тук», - было ей ответом.— Заходите!Дверь чуть-чуть приоткрылась. Элина напряглась. Еще немного… В этот момент раздался спасительный телефонный звонок. Элина вскрикнула и схватила айфон. Это была сплетница-завистница Машка. Сейчас, в эту тревожную ночь, Элина была рада и ей.— Представляешь, - не поздоровавшись, зарыдала Машка. – Наша бывшая одноклассница Вероника… - она странно булькнула и замолчала.Везде эта Вероника!— Она…с собой покончила.— Что-о?! – выкрикнула Элина.— Я тоже ее не любила. Она выставляла своего муженька богатого, самоутверждалась… хвасталась… но… он ее бросил… И она… позавчера, ночью… Наглоталась таблеток… Представляешь? – рыдала Машка.— Она мне снилась… что приходила… за мной. Или ко мне. Не знаю, — заторможено произнесла потрясенная Элина.— Был человек… и нет. Я даже не знаю, почему-то мне-то так плохо!— Это я виновата.— Почему?! Ты-то причем?Элина бросила трубку....Внутри у нее, обычно такой легкомысленной девушки, что-то будто взорвалось от этого известия. И ее объял страх – гораздо больший, чем от распахнутого окна и треклятых занавесок.«Это я виновата, я!» - истязала себя сожалением Элина. Ведь этого итога она тогда и добивалась, в своем гадком желании уязвить бывшую одноклассницу, оказавшуюся успешнее.Долго Элина не желала смиряться с тем, что такие как Вероника счастливы и любимы, а другие должны гнить одни, потому что ей стыдно сознавать свою никчемность.Она написала однокласснице в соцсетях, узнав об уходе ее мужа. Позлорадствовала. Напомнила, какой невзрачной та была и как будет сложно найти другого. Унизила. Элина-то знала, что это теперь Вероника в себе уверена, но тот, кто был уродом, остается им навсегда. Одно напоминание и комплексы вернутся. Но… суицид…«Позавчера ночью, как только я написала, она себя и порешила. Это я ее добила!». Вот почему Вероника снилась ей.Занавески зашевелились. Половицы снова заскрипели.— Перестань! – завизжала Элина.«Схожу с ума. Мне это кажется».Но было страшно. Это был совершенно иррациональный, необъяснимый ужас."Она пришла за мной".В дверь постучали. Элина, желая доказать себе собственную смелость, встала, попробовала включить свет. Его не было.— Ну, и кто там? – спросила она не своим голосом.Элина распахнула дверь. Естественно, никого не было.— Ха-ха, - демонстративно-громко хмыкнула Элина, вышла в коридор.Заглянула в ванную и на кухню. Никого, конечно.Успокоившись, Элина вернулась в комнату. Закрыла дверь… и обомлела: дверца шкафа опять была распахнута.И на миг ей стало хорошо. Никогда в жизни Элина не испытывала такого блаженства, только, пожалуй, в тот момент, когда осознала, что унизила бывшую подругу Веронику. Но за все надо платить. В том числе и за собственную зависть.«А, может, это и к лучшему, если Вероника пришла за мной. Не будет зависти, ощущения боли и непонимания. Остается только надеяться, что мой убогий мир умрет вместе со мной. Пустой. Такой, как я сама».Вдруг перестало болеть несостоявшееся замужество, увядающая красота, нереализованные амбиции. Элина вернулась в постель.Телефонный звонок не заставил ее вздрогнуть.— Да? – спокойно отозвалась Элина.Снова звонила Машка.— Я просто тетеря! - уже весело рассказывала бывшая подруга. – Прости, что потревожила. Не покончила она с собой, ну, наша Вероника. Она наглоталась таблеток, в больнице сейчас. Жива-здорова. Попугать муженька ушедшего хотела, видать. А мне инфа о суициде пришла, как испорченный телефонный.— А-а-а… - протянула ошеломленная Элина.— А ты-то как? – спросила Машка после паузы. – Давно ведь не общались. Что в жизни нового? Тебе ведь замуж пора. А то на всю жизнь одна и останешься…— Да.Маша замолчала, поняв, что зацепить Элину не удастся....«Да уж, совсем чокнулась, сидя в одиночестве, - думала Элина. - И что только придумала? Призрака! Не иначе, совесть зашевелилась, а не занавески».Ей действительно было стыдно за своё поведение, за то завистливо-злорадное письмо Веронике…Элина поудобнее устроилась в кровати.«Попрошу прощения, обязательно», - решила она. Не удержалась, взглянула на занавески, дверь, шкаф, на дверь в комнату, из-под которой пробивался свет. Стоп.Свет? В коридоре?! Но ведь, кажется, его не было в квартире!«КАК?!! – подскочила Элина. - Да, наверное, свет просто вырубили, а потом включили, я и не заметила».В коридоре скрипнула половица.ОМГ!Прежде, чем Элина снова ощутила острый, похожий на заточенный клинок, страх, дверь распахнулась с ноги…Утро прорезал телефонный звонок. Вероника протянула руку к телефону и раздраженно причмокнула – Машка Хмелева. Бывшая одноклассница постоянно искала с ней дружбы. С тех пор, как Вероника вышла замуж и стала успешной. Маша была ей неприятна своей льстивой, подобострастной манерой общения. Того и гляди запрыгает, как лабрадор, ноги лизать начнет. Омерзительно. А в школе… как они доводили ее… И эта подхалимка Маша была в первых рядах. Тогда она целовала ручки Элине.Школа. Страшное время.Каждый день тогда Вероника чувствовала себя недостойной, а виноватой в этом всегда считала одноклассников… Они посеяли в нее сомнения навеки своими плевками…— Да? – откашлявшись, произнесла Вероника.Ей вставляли трубку в рот, чтобы выкачать снотворное, которым она травилась, от этого и голос оставался хриплым.— Вероника! Такое несчастье! – не поздоровавшись, зарыдала Маша. - Сплошной мор в нашем классе… Наша Элина… умерла сегодня… Остановка сердца… что происходит?Вероника молчала, пытаясь нащупать в себе какие-то чувства.— Она говорила, что ты ей снилась, представляешь, — добавила Маша. – Будто приходила за ней… прямо в ночь, когда ты… в больницу попала! - не дождавшись реакции, Маша вздохнула. — Понимаю, ты в шоке. Ну, ладно, я отсоединюсь пока. Ты там выздоравливай. Я так хочу прийти к тебе в больницу, Вероника, дорогая!..— Не стоит.Вероника отсоединилась.— Приходила, - сказала она, глядя на белую стену. – И за тобой приду, не сомневайся...

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