Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Мёртвый граф

Не стоит верить тому, чего не видел сам. Да и своим глазам тоже нельзя доверять полностью. Мельник частенько в корчме утверждал, что мальчонкой ему довелось как-то увидеть самого графа, но мужики лишь усмехались в усы, стряхивая с них густую пену обратно в кружки. Последней, кто мог это подтвердить, была тёща старосты, но и та сгинула в подвалах обители отцов-инквизиторов.
Можно было бы подумать, что никакого графа нет. Но кто же тогда жил в старом замке за тисовой рощей? Для кого каждое утро молчаливая обслуга закупала свежие продукты на рынке? И к кому в таком случае часто приезжали именитые сарацинские лекари с многочисленной челядью, вставая вокруг замка пёстрым лагерем? Несомненно, нет на свете более любопытных и вездесущих существ, чем дети, но в этом случае даже они были бессильны, натыкаясь либо на безмолвие слуг, либо на суровые взгляды стражников.

С годами, разумеется, интерес постепенно утих, и жизнь обитателей старого замка уже не столь будоражила умы простых обывателей. Тем не менее, так как никто уже давно не видел графа живым, то его с чьей-то лёгкой руки стали называть мёртвым.
Замок мог бы считаться проклятым местом, но иногда, раз в несколько лет, в его ворота въезжала угольно-чёрная карета епископа с эскортом храмовников. А они, как известно, жгли еретиков и ведьм при малейшем подозрении. На всякий случай.
Легенды о буйном нраве и жестокости хозяина замка передавались из уст в уста. Самые отчаянные приписывали графу бочки выпитого вина и табуны поруганных девиц. И с каждым годом бочки становилось многочисленнее, а девицы юнее и прелестнее.
Изредка из замка выезжала красная карета с фамильным гербом в сопровождении хмурых гвардейцев. Она вихрем проносилась по узким улицам города, всадники расшвыривали в стороны зазевавшихся прохожих. В неброском переулке карета останавливалась возле лавки ростовщика, выпуская из своих глубин неброско одетую женщину с густой вуалью на лице. Угрюмые вышибалы у входа, старательно выдавливая из себя улыбки, приветствовали постоянную гостью и почтительно распахивали двери. Ростовщик самолично загружал в карету пару приятно звенящих кошелей, сопровождаемый внимательными взглядами охраны. Через час эти же кошели принимали послушники монастыря, пока аббат сопровождал загадочную даму в прогулке по ухоженному саду, внимательно слушая и согласно кивая.
Менялись аббаты и ростовщики, но неизменной оставалась вуаль на лице женщины. Попытки подойти поближе и взглянуть на незнакомку неизменно пресекались конными гвардейцами. Ростовщик же при малейшем упоминании в разговоре таинственной кареты делал знак своим телохранителям, и незадачливый собеседник, проклиная длинный язык, ворочался в пыли грязной мостовой.

Всё это сапожник знал с раннего детства, когда был всего лишь вторым сыном сапожника и с толпой друзей бегал за красной каретой. Некоторые потом хвастали, что видели в окне мелькнувшее лицо. Ясно дело врали – занавески кареты из плотной ткани не пропускали внутрь ни одного любопытного взгляда.
Позже ремесленник ещё пару раз видел карету, отойдя к обочине и стараясь не попасть под копыта разгорячённых лошадей. Следом по-прежнему неслась ребятня, взрослые же лишь провожали их равнодушными взглядами и, отряхивая одежду, шли дальше по своим делам.
Никто не мог заранее знать, когда карета появится снова. Поэтому в тот вечер её появление для сапожника стало полной неожиданностью. Но если раньше он отпрыгивал в сторону, вжимаясь в стену, то сегодня лишь невидящим взглядом буравил запряженную четвёрку статных коней.

Ещё полгода назад жизнь казалась удавшейся и безоблачной. Молодая жена, уведённая у сельского увальня, множество заказов от знатных горожан и почётное место в цеховой гильдии. Чёрная полоса началась резко и неожиданно, всё сплелось воедино – и вороватый приказчик, и гнилые кожи, за которые заплатил втридорога, и жена, закрутившая шашни с начальником городской стражи. Теперь не хватало монет хотя бы для ежемесячной десятины, полагающейся гильдии. А двуличная бестия смеялась ему в лицо, пьянея от своей безнаказанности – после попытки устроить скандал с рукоприкладством два дюжих стражника доступно указали буйному мужу его место.
Возница остановил коней в пяди от шатающегося человека. Гвардейцы, попирающие наглеца конями, остановились, заслышав негромкий скрип открываемой дверцы. Женщина замерла, пристально рассматривая мастера. Он, как сквозь дымку, увидел, что осмотр её удовлетворил – женщина сделала небольшой жест рукой окружавшим всадникам, и удар сзади прервал затуманенное сознание.

Последующие дни были самыми восхитительными в жизни сапожника. И что с того, что его не выпускали из покоев, в которых были лишь узкие бойницы под потолком? Здесь он получил то, о чём мечтать не мог. Пища и вино, о вкусе которых он раньше и не догадывался. Безмолвные, но миловидные служанки, омывающие его тело днём и согревающие постель ночью. Одежда из тончайшей ткани, приятно ласкающая кожу.
На исходе третьего дня, в первую ночь растущей луны, стражники отвели его в другой конец замка. Даже полумрак в свете факелов не мог скрыть богатое убранство опочивальни. Служанки разоблачили мастера и подтолкнули к кровати с точёным женским силуэтом, угадывающимся за балдахином. Лишь на рассвете обессиленный сапожник вернулся обратно и проспал до вечера.

Дни сменяли друг друга, сливаясь в однообразии. Изысканная еда уже не радовала, женщины не ласкали взгляд. Каждый вечер бывший мастер ждал, когда в коридоре снова послышится звон доспехов латников, предвещающий встречу с женщиной, ночь с которой он не мог забыть. Постепенно надежда угасала, тлея небольшим угольком на дне души и вспыхивая каждый раз при скрипе двери.
Когда луна умерла и вновь возродилась, каменный пол вновь загудел от шагов тяжеловооруженных гвардейцев. Сапожник шёл между ними, тщетно уговаривая своё сердце не колотиться с такой силой, но в этот раз тёсаные ступени вели вниз. Подвал был освещён гораздо ярче, и он зажмурился после полумрака тёмных коридоров.
ОНА сидела на высоком троне, густые чёрные волосы оттеняли благородные черты лица, обычно скрываемые вуалью. На другом троне застыл синебородый старик с остекленевшими глазами. Со стен смотрели женщины, множество искусно выполненных портретов как будто заглядывали в глаза нечаянному гостю. Мастер застыл, слушая певучий голос – ОНА говорила, не обращаясь к нему, но перед глазами вставали события давно ушедших лет.
Он видел графа, уже немолодого, но безрассудного и буйного во хмелю. Печальная участь его жён – мало кто из них встретил в замке две весны, но все они навечно остались в рамках холста картин. Жестокие забавы в селах – избитые мужчины и плачущие дети, зовущие матерей, увезенных в замок гвардейцами графа. Безлюдные ночные улицы города, по которым скакали всадники в поисках развлечений. Тугие кошели в руках бургомистра и начальника стражи.
Как воочию представала пустая улица и юная девушка в скромном платье, увозимая разгоряченным графом. Вездесущие боевые тройки храмовников, прочёсывающие окрестности города в поисках племянницы епископа. Вырезанная охрана у ворот замка, залитые кровью коридоры и бледный граф в исподнем, неподвижной статуей застывший на кровати. И рядом повзрослевшая за одну ночь девочка.
Аббат, венчающий странную пару – молодую невесту с мёртвым взглядом и смертельно испуганного графа. Два бокала рубинового вина и бурлящая таблетка на дне одного из них. Гвардейцы на коленях, присягающие новой хозяйке замка. Смуглый эскулап, колдующий над телом графа с всевозможными мазями и бальзамами.
Маленькая девочка, озарившая мрачные коридоры и разогнавшая тишину звонким смехом. Женщина с пустыми глазами, которые наполнялись мягким светом лишь при виде ребёнка. Постаревший епископ, чеканящий слова, что тяжелыми плитами ложатся на душу. Девочка, испуганно заглядывающая в глаза матери, в которых она впервые увидела слёзы.
И снова священник, венчание и два бокала вина. Юная графиня в подвале бережно возлагает букет к портрету очаровательной женщины, первому в длинной череде, под мёртвым взглядом навсегда застывшего на троне графа.

Сквозь туман, застилающий глаза, сапожник увидел стоящие на небольшом столике бокалы. Длинный ряд портретов с засохшими букетами. Из-за спины к трону прошёл аббат. Вместо стражей уже стояла личная охрана епископа, а сам он мягко увлёк мастера к графине, сошедшей с трона.
Тягуче лилась латынь обряда венчания в тишине, нарушаемой лишь треском факелов. Бокал рубинового вина с крупинками на дне. И лишь глаза напротив.
Графиня тяжело вздохнула и взглянула на последний портрет, остававшийся без букета. Храмовники аккуратно выносили тело сапожника, епископ едва заметно шевелил губами, произнося слова индульгенции.
Женщина оставила букет и, накинув привычным жестом вуаль, поднялась наверх – ещё многое надо сделать. Сегодня она снова побывает у ростовщика, предкам которого когда-то храмовники передали почти всю казну графа. Потом завезёт аббата в монастырь, в этот раз кошелей будет гораздо больше – монахам предстоит девять дней отмаливать душу несчастного ремесленника. Но под сердцем уже билась новая жизнь, и она чувствовала, что это мальчик. Впервые за несколько сотен лет в роду графа появится мужчина. Проклятие было снято.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:14
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:12 by degreezeПросмотров: 77Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Синяя борода граф дева убийства проклятие авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 23:14
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1769|0)
Публикаций: 158
Комментариев: 1 218
Таинственно, мрачно и очень интересно! Пишите еще. С удовольствием прочитала!
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.