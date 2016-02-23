Книга проклятых. Часть 5

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:54

Причина: Стилистика автора сохранена

Марк Крам Просмотров: 295 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 12:54 by

С каждой секундой шаги становились все ближе. Я больше не мог стоять на месте, в онемении ожидая неминуемой смерти, пока снаружи не донесся грохот, а затем кто-то злобно ругнулся:— Твою мать! Не могли более комфортное место найти, что ли… вот дерьмо!В подвал буквально ввалился Андрей, которого окутала густая белая пыль. Он закашлялся, прикрывая рукой нос. При виде его у меня, словно камень с души свалился, и за последние несколько дней я наконец почувствовал себя гораздо лучше.— Ден? — сдавленно выдохнул он, глядя на меня, как на призрака. — Ты… жив?!— Вроде да, — попробовал я отшутиться.Он подошел и не уверено коснулся пальцем рукава моей куртки, удостоверившись, что я живой, крепко обнял, да так, что у меня хрустнула спина.— Но как? Где ты был все это время?Он отшагнул от меня, позволяя перевести дыхание и выпрямить спину.— Долго рассказывать, старик. Скажи лучше, как ты отыскал это место?— Я нашел в твоей квартире бумажку с адресом некоего заведения. Решил наведаться. А ведь я знал, что ты не умер! Знал, и твердил об этом Димону…, — он поменялся в лице, вспомнив о покойном друге. — Кстати, ты, наверное, еще не знаешь…— Знаю, — перебил я. — Я видел, как это произошло.Мне не хотелось возвращаться к тому разговору снова, тем более времени в обрез. С каждой минутой оно становится все сильнее. И кто знает, когда в следующий раз оно нанесет удар.Внимание Андрея привлекла девушка, которая за его появление не произнесла ни слова, лишь поражено смотрела на него с открытым ртом, словно на восставшего из могилы мертвеца.— Не самое удачное ты выбрал место для свиданий, Ден. Серьезно, что она здесь делает? — спросил он, указывая на Таню, которая в свою очередь приблизилась к нему и ущипнула за руку.— Ай! Больно же! Тебе не говорили, что для начала нужно поздороваться с человеком, а уже потом делать с ним все, что захочешь.— Ты… ты… но кто же тогда в твоей квартире? — тихо сказала Таня, все еще пребывая в ступоре.— Да, это я. Второй вопрос не совсем понял, — Андрей сложил руки на груди, внимательно прислушиваясь к обрывочным фразам шокированной девушки.— Может, вы потом выясните отношения. Нам вроде как торопиться нужно.— Но ведь говорили же, что ты погиб. Твое тело нашли в квартире, разорванным на кусочки… — ее голос дрогнул.— Это не мое тело. Иначе мне было бы весьма трудно до вас добраться.— Тогда кого же убили? — взволновано спросила она.— Димон… он погиб по моей вине, я пытался его спасти, но…— Ребята, давайте это по дороге обсудим, — бросил я, направляясь по коридору.В помещении стоял дикий холод и вонь от краски, словно проводился ремонт.— Как это случилось? Кто убил Диму? — в безмолвном полумраке раздался голос Тани.— Это тварь, что мы выпустили. Но мы прикончим эту гадину, обязательно найдем способ, верно, Ден?Я не ответил.Мы прошли сквозь маленькую арку и оказались в просторной библиотеке, которая находилась под первым этажом заброшенного здания. По бокам в ряд расположились шкафы, покрытые паутиной и плесенью. Некоторые книжки небрежно оставили валяться на сыром и пыльном, каменном полу. В конце комнаты виднелось грязное окно с решеткой, из которого едва просачивался мутный солнечный свет. Несколько настенных канделябров и подсвечников разгоняли сумрак.В середине зала высился громадный письменный дубовый стол, за которым удобно посиживал на широком кожаном стуле дородный мужичок, одетый в замызганный сюртук. Он что-то выводил на бумаге гусиным пером, не забывая макать его в чернильницу. Седые брови были опущены вниз, крохотные глазки щурились, пытаясь разглядеть слова.— Денис! — воскликнул мужичок, заметив нас. Он поспешно вскочил со стула и направился к нам. — Весьма рад видеть тебя. А это должно быть твои друзья, — тараторил он без устали; это один из его грешков, его весьма трудно заткнуть. — Очень, очень рад. Уж извини, что так встретил, не знал, что ты сегодня придешь. Хотя, чего это я? Ты приходишь сюда почти каждый день. Не то чтобы я был не рад, я очень-очень безумно рад, но сейчас у меня нет для тебя выгодного предложения.— Мы пришли сюда по другой причине, Виктор, — жестко отрезал я.— Да! А ну говори живо, что за херню ты нам всыпал, подонок?! — выступая вперед, присоединился к разговору Андрей.— Что вы имеете в виду, молодой человек?— Не отнекивайся, свинья! Я вижу тебя насквозь. Как пить дать, ты знал, что это за книга и какими свойствами она обладает, поэтому и подсунул нам, жирный кусок дерьма!— Давайте не переходить на личности. Что вы себе позволяете? — возмутился Виктор, а его подбородки обижено заколыхались.— Андрюха, лучше я. Ты сейчас на нервах, и у тебя не очень выходит вести конструктивные диалоги, — прервал я вспыльчивую речь друга.— А че с ним церемониться? Из-за этого говнюка погиб Димон, а он еще тут комедию ломает.— Виктор, помнишь, несколько дней назад я приходил к тебе за одним товаром, который попросил, чтобы ты достал? Ты еще тогда дал мне одну странную книгу…— Да-да-да, кажется, припоминаю. «Иззулус Баллугдур» — книга откровения. Я говорил, что слишком рискованно использовать такую вещь для развлечений. Она слишком опасна, и только подготовленный человек достоин открыть и познать ее темные сокровенные знания. Так у вас, значит, получилось?— В том то и беда, что, кажется, получилось. Мы никого не вызывали и даже не читали заклинания.— Но вы ее открыли, так? — заметил он.— Да.Издав вымученный стон, Виктор достал из кармана брюк белый платок, вытер им вспотевший лоб с залысинами и расстегнул пару пуговиц на сюртуке.— Вы даже не представляете, кого вам удалось призвать из далеких недр космоса, из самых его ужасающих и негласных мест. Воплощение сущего трансцендентального зла, король, падший король звезд или багровый король, король лжи, ползучий кошмар. Он откликнулся именно на ваш зов. Небытие — оно здесь. Да вы весь город обрели на верную гибель, ребятки, — нервно захихикал он.Я заметил, как Таня отвернулась.— А ты чего пугать нас вздумал, с***! Мы ведь тебя и в жертву этому твоему козлу звездному принести можем запросто, — Андрей приблизился к Виктору, который тут же перестал смеяться. — Свяжем тебя и отдадим ему. Как ты на это смотришь?— Это вам не поможет, молодой человек. Какое ему дело до одного людишки, когда можно принести в жертву весь город.— Справимся как-нибудь с ним. Это ведь не божество?Виктор странно посмотрел на Андрея, с сомнением и небольшим удивлением, а затем мрачно ответил:— Нет.— Плевое дело. Говори, как его остановить?— Я не знаю.Андрей грубо схватил его за шиворот и слегка приподнял над полом.— Андрюха, уймись. Поставь его на место, — начал утихомиривать я друга.— Нет, Ден, — сказал он. — У нас тут проблемка и ее надо как-то решать. А этот хрен жирный не хочет нам помогать.— Может, хватит называть меня жирным! У меня просто кость широкая! Денис, уймите вашего друга, иначе клянусь, я…— Иначе — что? Вызовешь копов? В моей квартире на мелкие кусочки был разорван один из моих самых лучших друзей. Прямо у меня на глазах. Кровищи было море. Копы уже меня разыскивают! Город в жопе, а мне терять нечего, поэтому лучше говори по-хорошему, или сегодня на одного жирного мудака в мире станет меньше! Говори!— Хорошо-хорошо, только отпустите меня, пожалуйста. Вы сдавили мне горло.Андрей разжал руки, и Виктор прошел к письменному столу, доставая из одного ящика мятый листок бумаги, который протянул мне.— Что это? — недоуменно спросил я, забирая у него листок.— Это все, что я сумел узнать. «Иззулус Баллугдур» не книга, в нее не входит список разных заклятий и прочих колдовских штучек — это один цельный, большой ритуал. «Иззулус Баллугдур» — название ритуала, очень древнего и ужасного, наверное, единственного в своем роде. Это проклятье. Его может совершить лишь тот, в ком не осталось ничего человеческого, кто брошен Богом, кто выступает против всего живого, в ком есть ярость и злость, но злость становится его существом, он становится им внутренне. Оно превращает его душу в один сплошной поток ярости и дичайшего безумия. Я никогда о таком не слышал и, признаться, сильно был напуган, узнав о том, что в этой книге заложен поистине дьявольский смысл. Вы должны понимать, человек, который решил провести этот ритуал, он сознательно идет на самоуничтожение своего внутреннего «Я», говорящего ему о морали, добре и зле, любви, в конце концов. Завершая процесс, он получает безграничное знание, как бы это было названо по-другому — блага. И проходит сквозь врата смерти, но взамен теряет самое ценное — свою душу. Так сказано в книге.— Я не понимаю, раз этот ритуал так ужасен, кто стал бы идти на такой крайний шаг? — спросил я у Виктора.— Ну, мы же не можем до конца разобраться, как устроен человеческий разум. И бывали случаи, когда люди продавали свою душу и за малые прелести. А получить безмерные знания не такая уж и большая цена, согласитесь. Такие люди обычно живут с пробоиной в груди, стараясь заполнить ее, чем попало. Не удовлетворенные своим положением, они готовы пойти на все, лишь бы получить то, что им хочется.— Старик в лачуге — он говорил мне про какой-то ритуал, что мне еще предстоит пройти испытания, и смерть Димы была только началом. Ты нашел, что для этого требуется?— Да. Для начала нужно вызвать наставника, того самого безымянного кошмара, который будет сопровождать тебя и исполнять все, что потребуется. В общем, он выполняет за тебя грязную работенку, не скупясь на методах. Думаю, он уже показывал тебе, Денис, насколько усердно он занялся планом. Затем потребуется жертва одного из дорогих тебе людей, будь то родственник или друг, неважно, но смерть обязательна. После этого ты должен пройти обряд возрождения…— Чего? — перебил я.— Возрождение. Тут сказано, что ты должен потерять рассудок, очистить его, переродиться внутренне, чтобы забыть все вокруг. Отвергнуть чувства, чтобы пройти сквозь врата. Третий шаг уже зависит полностью от тебя, и только ты можешь его выполнить.— И что же это? — в нетерпении спросил я, закусив губу.— Ты должен совершить убийство. И убить не незнакомца, а своего лучшего друга, — сказал Виктор.Мы с Андреем переглянулись.— Да не, Ден не сделает этого. Он же мой лучший друг, а не какой-то там псих, сбежавший из дурки.Виктор опустил глаза в листок и продолжил:— И четвертый шаг — последний, он должен пройти через врата в другой мир, потому что после всего случившегося, место его будет уже не здесь. Это все.— И все-таки это ты виноват, ублюдок! Какого хрена ты дал Дену эту чертову книгу, если знал, что она так опасна?!— Мне потребовалось немало времени, чтобы разобраться во всем этом. К тому времени, когда я понял, что к чему, книга была уже вас. Я, правда, сожалею.— Заткнись! Ты ни хрена не сожалеешь! Мы в дерьме по твоей вине и если умирать, то только тебе! — Андрей сжал кулаки, собираясь как следует отделать Виктора, но я его прервал.— Подождите, но ведь я никого не вызывал. Андрюха, ты же был свидетелем, мы отложили книгу и решили не делать этого. Мы ничего не читали, так почему же он выбрал меня?Я всю жизнь посвятил себя потустороннему миру, всей этой гребаной мистике, которой так страстно увлекался, так любил, можно полагать, боготворил. И теперь она вызывала во мне только отвращение, словно я столько лет поливал себя лужей, еще и с радостью раскрывая широко рот за добавкой. Я знал, что играл с огнем, но считал, что неплохо управляю им и могу даже использовать во благо, но зло нельзя сделать добром.— Вероятней всего, это было, просто ты не помнишь. У тебя за эти дни случайно провалов в памяти не было? — спросил Виктор.— Было кое-что, но, думаю, так бывает. После того как мы убрали книгу, сильно напились, а на утро я уже ничего не помнил.— Вот и ответ на твой вопрос, Денис. Эта книга - не телефонный справочник, который вот так просто можно забросить в дальний ящик. Вы открыли ее, нужно было полагать, что добром это не кончится. За все нужно платить.Мы попрощались с Виктором и покинули его скромную библиотеку. На улице уже вовсю разгулялась ночь. Яркий серб луны навис над крышами зданий, словно с интересом, заглядывая в открытые окна домов, наполненных секретами и всевозможными бытовыми историями. Безоблачное небо оказалось усеяно мириадами звезд и созвездий, говорящих мне о том, насколько мал и ничтожен мир, теряющийся посреди бесчисленных полей, раскинутых на просторах вселенной.Из задумчивого состояния меня вывел голос Тани:— И что теперь будет?— В смысле?— Я говорю о книге.— Ты сама слышала Виктора. Для полного прохождения ритуала мне нужно убить человека, но я этого делать не буду, — с уверенностью заверил я, правда, ее это не слишком успокоило.— Но ведь то существо найдет выход, как заставить тебя совершить зло… — она помедлила, опустив глаза. — Господи, я не верю, что это действительно происходит на самом деле. Неужели нет другого способа? Какого-нибудь заклинания, чтобы вернуть все, как было.— Я бы рад что-либо исправить. Но это уже необратимо.В воздухе стоял приятный запах свежести, как после дождя. Андрей брел в стороне от нас и не слишком прислушивался к разговору, хотя мне хотелось побыть в тишине. Полюбоваться пейзажем ночного города. На миг почувствовать себя свободным человеком. Я никогда еще не испытывал подобных, казалось бы, простых ощущений, когда ты просто наслаждаешься тем, что ты жив и наблюдаешь за окружающей красотой, как будто раньше этого не было. Ночь никогда еще не была так удивительна, как сегодня.Я снял куртку и укутал ею продрогшую до костей девушку. Поблагодарив меня, она поспешно спрятала замерзшие руки в карманы куртки.Переходя пустую дорогу, я вдруг обратил внимание на один из жилых домов, где перед окнами неподвижно стояли люди, словно застывшие манекены — перед каждым окном. Они не проявляли никаких действий, подобно угрюмым и молчаливым зомби, или того хуже, провожая нас своими мрачными взглядами. Они были и на балконах, и все, как один, глядели на нас, словно ожидали слепых указаний от неведомого, похитившего их разум.— Что им нужно? — испугано вымолвила Таня, увидев в одном из окон первого этажа бледное лицо маленького мальчишки — такое чистое и невинное, такое хладнокровное, вызывающее будоражащий страх.Возможно, когда-то это были обычные люди: мужчины, женщины, старики и дети — жители города, устремляющие безжизненные взгляды в нашу сторону. Они ждали указаний.— Че уставились?! — злобно крикнул Андрей, обращаясь к безмолвной толпе. — Пошли прочь! Убирайтесь! Оглохли?!— Андрей…— Интересно вам? Пошли к черту, уроды! — он подобрал с асфальта небольшой камень и швырнул в сторону дома, однако люди даже не моргнули глазом, продолжая изображать статуи.— Андрей, хватит! — прикрикнул я на него. — Надо убираться отсюда!— Это начинается, Ден! Оно уже здесь!Повернувшись, я неожиданно столкнулся с молодым парнем в очках, появившимся так внезапно, словно из пустоты. Из его глаз текли струйки крови, словно слезы.— Он видит тебя, — произнес парень. Его губы растянулись в мерзкой улыбке. — Я это вижу.Тяжело сглотнув, я попятился назад. Он достал из-за спины острый разделочный нож, сжимая его в руке крепко, словно боялся выронить.— Я вижу его, — снова повторил он, жалобно всхлипнув.Вплотную подставив острие ножа к своему горлу, он резко провел им, делая надрез и кровь брызнула фонтаном, попадая мне на ботинки. Таня взвизгнула, отворачиваясь, чтобы не видеть захлебывающегося собственной кровью парня, который лежал на дороге, издавая булькающие и мычащие звуки. Толпа не сдвинулась с места.— Твою мать! Что за хрень здесь творится?! — Андрей в полном замешательстве смотрел на юношу, зажимающего руками рваное горло, из-которого, не переставая, хлестала густая алая кровь.Через минуту он уже не шевелился, безвольно распластавшись на холодном асфальте. От тела медленно расползалась лужа крови.Небо потемнело от серых туч, скрывших собою луну и вызвавших вспышку молнии. Тьма накрыла пространство, и я начал падать вниз, в бездонную пропасть, где мои крики о помощи потонули в оглушительном раскате грома.Оказавшись на поверхности земли и отряхнувшись от грязи, я осмотрелся по сторонам. Совершено незнакомое мне место.За спиной клубилась бесформенная тьма, как туман, уводящая в запредельные вечные безвременные места, совершено далекие от нашего мира. Повеяло сырым могильным холодом и знакомым запахом дурман-травы, который я почуял еще в лачуге старика. Нечеловеческий вой доносился снизу, ввергая душу в неописуемый кошмар. У меня внутри что-то сжалось. Едва ли я мог рассмотреть дорогу под ногами. Впереди возникла дверь, и как бы сильно я не хотел заходить в нее, другого выхода у меня не было. Я коснулся ручки и потянул на себя. Дверь с легкостью поддалась, и меня обдало волной ослепительного света.Продолжение следует...

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