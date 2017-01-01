Север. Часть первая

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 15:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 307 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 15:28 by

Север встретил бабушку неприветливо. Одинокая молодая женщина оказалась в окружении практически одних мужчин. Так как рыболовная страда была короткой и сезонной, то и на работу в артели набирались в основном те, кто не мог никуда трудоустроиться по каким-либо причинам. Таким образом, о моральном климате в коллективе говорить не приходилось, вряд ли кто-нибудь, кроме бабушки, знал вообще слово климат. В этих условиях приходилось быть всегда настороже и держать при себе острый якутский нож, который, слава Богу, ей передала с пирогами старая няня, которая провожала её на пристани. Она же обещала сообщить Петру, куда её направили. Петя, конечно, найдёт её, сомневаться в этом не приходилось, но сколько времени займут поиски и поездка сюда на конец географии. Бабушка часто короткими полярными «ночами» выходила на берег северного моря и смотрела вдаль, туда, где свинцовые волны моря сходились с горизонтом в одну полоску, там, за полоской, лежала далёкая Америка, куда, по слухам, из Японии эмигрировала её тётушка Дэбдэй, последняя родная кровь.Беспокойные чайки надрывно кричали и кружили над полосой прибоя, промышляя мелкой рыбой и рачками. Продолжая размышлять о превратностях судьбы, она направилась к тому месту, где вились чайки, чтобы посмотреть, что такое извергло сегодня из себя морское чрево. Подойдя ближе, она увидела, что это тело человека. Громко крича, чтобы отпугнуть чаек, бабушка бросилась бежать к телу, которое прибой, играя, перекатывал по гальке. Добежав, она первым делом оттащила тело подальше от воды. Затем перевернула на спину и ахнула, это была пожилая женщина, в платке, в юбке и старинном женском кафтане. Она знала, что так одевались жители близлежащей деревни Гордеевки, они были потомками поморов-староверов, не признавали большевистскую власть и только по причине того, что рыболовецкому колхозу нужны были ещё лоцманы из числа старожилов деревни, деревня была ещё жива.Профессионально нащупав пульс и удостоверившись, что он слабый и нитевидный, но всё же есть, она поднялась и бросилась в сторону рыбаков, чтобы позвать их на помощь. При помощи мужчин она перенесла пострадавшую в свой фельдшерский пункт, который представлял собой неказистую хибару. Уложив её на своей кровати, она выставила мужчин за дверь, а на помощь себе позвала Надю, так звали её добровольную помощницу, дочь одного из артельщиков. С помощью Нади она раздела женщину и осмотрела её, на теле она нашла многочленные кровоподтеки, к тому же она подозревала, что у пациентки сломано несколько костей. Однако быть точно уверенной она не могла, так как женщина всё ещё была без сознания. Оставив Надю присматривать за больной и немедленно сообщать ей, если она придёт в сознание, она пошла в управу, чтобы кто-нибудь съездил в соседнюю деревню и сообщил, что они нашли пропавшего человека.Вечером, когда они с Надей пили чай и высказывали разные мысли по поводу того, как пожилая женщина получила синяки и переломы и почему оказалась в воде, в фельдшерский пункт постучался председатель артели. Он выставил Надю на улицу, а сам не спеша раскуривал трубку. Дождавшись, когда трубка разгорится, он сел на табурет, на котором до него сидела Надя, и сказал бабушке.- Вот что, Марья Спиридоновна, странная история получается у нас с находкой твоей. Васька Шаров, которого я сегодня отправил в Гордеевку, вернулся час назад. Тамошние заявили, что никто у них в деревне не пропадал, так мол и так, я не я и хата не моя. И что теперь прикажешь с утопленницей твоей делать? А?Михаил Фёдорович затянулся трубкой и замолчал, ожидая, что скажет на эти слова моя бабушка.Бабушка тем временем тоже призадумалась над странной ситуацией - никем иным как жителем Гордеевки спасённая ею женщина быть не могла, но почему жители отказывались от неё - оставалось загадкой. Однако бабушка была натурой бодрой, нетерпящей загадок. И потому, немного поразмышляв, она сказала, что сама завтра съездит в Гордеевку, тем более, что повод был, недавно там болел сын старосты, Никита, она обещала заехать на днях, проведать своего пациента. - По пути постараюсь что-нибудь выяснить, обнадёжила она председателя.Михаил Фёдорович сделал ещё пару затяжек и откланялся.Вернувшаяся со двора Надя получила распоряжение готовится завтра к поездке в Гордеевку, для осмотра пациента. Ночь же бабушка решила провести с больной - мало ли что могло произойти в момент, когда к женщине вернётся сознание. Бабушка хотела быть рядом.Однако больная не пришла в сознание ни ночью, ни рано утром, когда запряжённая ломовой лошадью телега, скрипя и грозясь развалиться, подъехала к фельдшерскому пункту. От услуг сопровождающей Надю пришлось освободить и оставить присматривать за больной. Сев в повозку, бабушка дала последние наставления Наде, и кучер, старый дед Ефим, инвалид Японской войны, с деревянной ногой, прикрикнул на Рассоху, так звали лошадь, и не спеша они двинулись в сторону Гордеевки.Гордеевка встретила, как обычно, настороженной тишиной. Даже собаки не брехали, только ветер что-то нашёптывал, змеясь по широким и чистым улицам Гордеевки. В ворота большого пятистенка дома старосты пришлось долго колотиться. Наконец ворота открыл сам хозяин дома. Он проводил бабушку в дом и позвал в горницу сына. После осмотра парня и нескольких ничего не значащих фраз бабушка приступила к разведке боем, напрямик спросив у старосты, в чём дело и почему они не признаются, что старуха, которую она нашла на берегу, это их односельчанка. Сперва староста держал оборону, но когда бабушка пригрозила что больше и пальцем не пошевелит ради жителей Гордеевки, если ей сейчас же не объяснят, в чём дело, староста сдался. Он наклонился к её уху и прошептал, что старуха, которую она нашла, ведьма, и он ей советует сейчас же от неё избавиться. В ответ на бабушкин сарказм, когда она поинтересовалась, не значит ли это, что она её должна утопить, староста на полном серьёзе заявил, что утопить они её пытались, раз она не тонет, то нужно её сжечь.Бабушка поняла, что ловить здесь больше нечего и, попрощавшись, вышла во двор. У ворот её нагнала жена старосты, она протянула бабушке узелок, в который была завёрнута пара копчёных рыб, её плата за посещение. Отдав узелок бабушке, она уже повернулась бы, чтобы уйти, но вдруг остановилась и сказала бабушке, чтобы она послушалась её мужа и избавилась от ведьмы.Бабушка поблагодарила за узелок и за советы, но сказала, что сама разберётся с «ведьмой». Вернувшись в колхоз, она прямиком направилась к председателю и сообщила всё, что ей рассказали гордеевцы, в лице их старосты. От председателя она пошла в фельдшерский пункт, там она обнаружила храпящую Надю и окоченевшую уже старуху.Растолкав Надю и отругав её за сон на дежурстве, она осмотрела старуху. Взяв её за ноги, они с Надей перетащили тело на ледник, до того времени, пока председатель решит, что делать с телом. Расспросы Нади бабушке ничего не принесли, Надя только ревела и утирая слёзы, твердила, что не виноватая она, что ей спать захотелось, а старуха померла во сне, так и не приходя в сознание.Оставив Надю реветь, бабушка снова пошла к председателю. Михаил Фёдорович был озадачен, как и бабушка, смертью таинственной незнакомки, но услышав от бабушки уверения, что смерть не носит криминальный характер, успокоился. Он сказал, что распорядится насчёт похорон, а также послал известие о кончине старухи в Гордеевку.На третий день старуху похоронили на местном кладбище. Никого из Гордеевки не было, у могилы стояли председатель, бабушка, Надя, и старый Ефим, который вырыл могилу и теперь ждал, чтобы закопать её. От имени всех собравшихся несколько слов сказал председатель, на этом митинг закончился, и все побрели в сторону колхоза.На следующее утро, выйдя на крыльцо, бабушка застала Надю за странной игрой. Она стояла у бочки и крутила воду рукой, пытаясь утопить толстую щепку, которая, видимо, обозначала корабль. Увидев бабушку, Надя вздрогнула и бросила играть. Вытирая руку об юбку, она смущённо объяснила бабушке, в ответ на её вопрошающий взгляд, что она вдруг ни с того ни с сего захотела поиграть в кораблики, как в детстве. Затем захихикав, она бросилась бежать. Бабушке только оставалось пожать плечами, её ждал сегодня обход посёлка, в целях поддержания санитарных норм в колхозе.Однако обойти посёлок ей было не суждено. Едва она только вышла их первого мужского общежития, как к ней подбежал запыхавшийся Васька Шаров и заорал ещё на ходу, что её требует к себе Михаил Фёдорович. Ничего толкового от Васьки не добившись, она поспешила к председателю.Последний сидел темнее тучи у себя в кабинете и непрерывно дымил трубкой.- Что случилось? - поинтересовалась бабушка, немного посидев и видя, что председатель, погружен в свои думы.- Неприятности случились, - заявил Михаил Фёдорович. - Баркас затонул с ребятами, спаслись только двое, из бригады Тараса Горбатого.Печаль председателя стала понятна бабушке - Тарас Горбатый был начальником лучшей рыболовной бригады, благодаря которой артель регулярно выполняла и перевыполняла планы по улову рыбы.- По какой причине затонул баркас? - поинтересовалась бабушка.Тут председатель нахмурился ещё больше:- Парни с перепугу несут какую-то ахинею. Чтобы не будоражить народ, я распорядился закрыть их у тебя в фельдшерском пункте. Ты бы сделала доброе дело: сходила бы и глянула на парней.- Ладно, - согласилась бабушка и сразу направилась к себе в медпункт.Шум она услышала ещё издалека, не доходя до пункта. Там лаялась с парнями Надя. Отправив Надежду погулять, бабушка села побеседовать с парнями. Они рассказали, бабушке, что с утра выехали в море, погода была спокойной, как вдруг на море появились круги, и баркас стало затягивать в образовавшуюся воронку. Они гребли изо всех сил и уже почти выскочили из воронки, как вдруг баркас развалился на две части, как будто кто-то сломал его пополам. Уходя, один из парней прошептал ей, что он точно слышал смех, после того как баркас потонул, а они с другом плавали в волнах на месте крушения.Бабушка списала всё на нервное расстройство и посоветовала председателю, пока дать отдых парням. Сама она направилась на прерванный неприятным известием подворовый обход. Однако в этот день удача не была на стороне бабушки. Едва она закончила профилактическую беседу с обитателями второго мужского общежития, как снова примчался Василий и снова позвал её к председателю артели.В этот раз Михаил Фёдорович сидел мрачнее тучи. Отослав Ваську, председатель накинул штормовку и, поманив за собой бабушку, направился скорым ходом в первое общежитие, где бабушка уже побывала с утра. Там удивлённому взору бабушки предстали два мужских тела. Беглый осмотр тел дал понятие, что оба они скончались от ножевых ранений. Мрачный Фёдорович подтвердил догадку бабушки и пояснил причину - пьяная ссора.Когда бабушка уже уходила, к ней подошёл вездесущий Вася Шаров и нашептал на ухо, что ссору затеяли из-за Надьки и что бабушка может много интересного узнать у Нади. Бабушка поблагодарила Васю за информацию и пошла искать Надю. Однако её поиски не дали результатов. С утра никто не видел Надежду. Обойдя несколько мест где могла быть Надюха, бабушка вернулась в фельдшерский пункт, заполнила заключения о смерти на двоих рабочих. Затем помыла полы в пункте, это была, конечно, обязанность Нади, но так как её не было, бабушка решила, что и сама справиться. Закончив, она пошла к себе домой. На следующее утро Надя как ни в чём не бывало ждала бабушку у фельдшерского пункта. Рабочий день потёк по обычному руслу, но фортуна окончательно отвернулась от бабушки и артели... Продолжение следует.

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