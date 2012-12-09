Дальняя станция. Часть 3

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 18:07

Евгений Ч Просмотров: 58 Комментарии: 1 +2 Вчера, 18:07 by

В глазах этого незнакомца наблюдалась грусть, так показалось Максиму. Он начал вспоминать все свои поездки, всех попутчиков, коих было немало, некоторых вспомнил, а от других в памяти лишь очертания да блеклые лица, которых не разобрать.Максим хотел вспомнить этот разговор. Когда он успел ответить на тот самый вопрос? Но вот только вопроса не помнил, а человек с зонтом его не озвучивал и на вопросы пока не отвечал, просто смотрел перед собой грустными глазами, как будто в его голове тоже прокручивались воспоминания. Зал ожидания наполнился звенящей тишиной.Вдруг мужчина встал, подошел к двери начальника станции, открыл её и скрылся в дверном проеме. Максима передвижения незнакомца мало интересовали, в его голове крутились мысли, он думал об отце, о сестре, о том, как оказался тут, о старике и женщине у касс.Дверь начальника станции открылась, как бы приглашая войти, и Максим вошел. Его взору открылась комната без окон, у дальней стены стоял стол, за которым сидел на стуле мужчина и что-то читал, справа от стола стоял шкаф с папками, которых было очень много. Слева от стола стоял большой цветок вроде декоративной пальмы, он давным-давно завял. Мужчина поднял глаза на Максима.- У меня к тебе есть предложение, ты можешь никого не менять, но за это тебе придется остаться здесь вместо меня. Я слишком давно занимаюсь этим делом, кроме этой станции и поездов, ничего не видел уже очень много лет, - он замолчал и отвел взгляд от Максима на пальму.- Вместо вас!? Это же тоже своего рода приговор, вечность ездить в поездах и заманивать невинных людей на эту богом забытую станцию, - ответил Максим.- Невинных людей почти не бывает, - сказал мужчина и засмеялся, - за каждым маленький грех. Я предлагаю тебе не делать выбор между своими родными, про которых ты не так давно узнал, - продолжил он, - у тебя есть время подумать. Если ты не примешь решение, то снова окажешься здесь, в той же ситуации, если решишься на обмен, то никогда не вспомнишь об этом. Держи адрес своей семьи, посмотри на них, это поможет тебе в выборе. Согласен? - произнес незнакомец, дал Максиму листок с адресом и снова уставился в бумаги.- Согласен подумать, - сказал Максим, и комната поплыла перед глазами.Снова улица, ветер, холод, ночь Максим огляделся, станция та же, только фонарь над входом не моргает. Максим привычно поплелся в здание вокзала, открыл тяжелую дверь и, к своему удивлению, увидел полный зал людей. Всё остальное выглядело так же, за исключением дальней стены, там была арка с надписью «ВЫХОД В ГОРОД». Максим заплакал и, ловя на себе удивленные взгляды других пассажиров, сел на ближайшее место на скамейке. Привычным движением он расстегнул пальто, засунул руку в карман и вытащил билет, обычный билет, правда, вместе с билетом он зацепил ещё какую-то бумажку, это был адрес. Часы показывали половину третьего.

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