Дальняя станция. Часть вторая

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:58

Евгений Ч Просмотров: 76 Комментарии: 1 +4 Вчера, 19:58 by

Максим быстрым шагом подошел к двери кассы и дернул за ручку, она оказалась не заперта. Он вошел в комнату, надеясь найти там человека, который дал женщине билет и яркий источник света. Вместо этого Максим увидел пыльное помещение с тремя столами напротив окошек, три старых стула и три кассовых аппарата. Всё это освещали две люстры, в которых горело всего по одной лампе.Он щелкнул выключателем, свет мгновенно погас, комнату через окно стал освещать уличный моргающий фонарь, свет которого падал на на подоконник одного из окон. Максим снова включил свет, и одна из ламп тут же лопнула, в последний раз освещая помещение ярким светом.Он вышел из комнаты кассы и двинулся к комнате дежурного, но его намерения прервал звук приближающегося поезда. Максим побежал к выходу, дед на звук никак не реагировал, как будто его и не слышал. У мужчины с зонтом это вызвало только улыбку.И вот он уже на перроне видит огни прибывающего состава. Еще пару мгновений и поезд встал на станции, но двери почему-то не открывались. Максим начал стучать, точнее, долбить в дверь вагона, но с той стороны не было никакой реакции, и он отвернулся. Его взор упал на вход в здание вокзала, там стоял мужчина с зонтом и, улыбаясь, показывал ему на поезд. Максим обернулся и увидел открытую дверь в вагон. Он пулей влетел в двери, одним прыжком преодолел все подножки, его даже не смутило отсутствие проводника и пассажиров.Максим начал идти по вагону, дергая ручки всех купе, одна дверь поддалась. Он вошел и сразу упал на нижнюю полку.Поезд тронулся, увозя Максима в пустоту. Всё дальше и дальше от станции, освещенной единственным вечно моргающим фонарем. Он посмотрел на часы на руке, они показывали 2:26. "Вот и всё", - подумал Максим.- Время снова пошло, - сказал он вслух и уснул.Проснулся он от толчка в плечо. Это была проводница.- Ваша станция, молодой человек, - сказала она, улыбнулась и вышла.В купе спали ещё два человека. Максим начал вставать и споткнулся о свой чемодан. "Ну и сон", - подумал он, взял чемодан и поплелся к выходу.Когда Максим вышел из вагона на перрон, то сразу обратил внимание на станцию. Она была та же, но на этот раз никто тут больше не сошел, кроме него одного. Он обернулся и никакого состава не увидел, как будто его и не было. Сразу же посмотрел на часы, которые уже привычно показывали 2:25.Максим пошел в сторону вокзала. Зайдя в здание, он не обнаружил старика, только мужчина с зонтом сидел на том же месте, смотря куда-то перед собой. Он подошел к нему и сел рядом.- Что это было? - спросил Максим равнодушным голосом.- Я же говорил тебе, что надо сделать выбор. Другой дороги нет, - ответил мужчина и повернулся в его сторону.- Какой выбор?! Из чего выбирать!? Я же сирота! - воскликнул Максим.- Это ты так думаешь. На самом деле у тебя есть сестра и старый отец. Они ничего о тебе не знают, как и ты о них, - сказал он и улыбнулся.Максим задумался и произнес:- Они же не виноваты, что ничего не знают. Или, может, просто не хотят знать. Ладно, сестра, может, ещё слишком молода, но отец-то должен же был знать, почему тогда не знает?- Он догадывается, - сказал мужчина. - А сестре твоей всего пятнадцать лет. Она мечтала о старшем брате, не подозревая что он, в принципе, есть. Надо всего лишь решить, кто из них заменит тебя здесь.- Куда делся старик? - вдруг спросил Максим.- Он сделал свой выбор, ты больше его не увидишь, - произнес мужчина и снова уставился в одну точку.Максим переваривал полученную только что информацию. Он всегда мечтал о родителях, сестрах, братьях. Кто вырос в детдоме, тот поймет ход его мыслей, но его интересовало одно. Почему никто не знал о его существовании? Отец-то должен знать, отец в конце концов он или нет?- И как она посмела заменить себя ребенком? - сказал он вслух, сам того не подозревая.- Легко, - ответил мужчина. - Человек, чтобы жить, способен на всякие поступки, иногда мерзкие и безнравственные. Ей теперь с этим жить. В глубине души она всё-таки будет знать, что ребенка теперь у неё нет по ее вине. И я думаю, она ещё вернется к нам. На этот вокзал. Такие поступки не проходят просто так, сам того не подозревая ответишь за действия свои, - закончил он и снова уставился перед собой.- Почему я здесь? - спросил Максим. - Почему старик и эта женщина были тут?- Это были ваши решения. Нужно думать, прежде чем отвечать что попало незнакомым людям, - ответил мужчина, не отрывая глаз от того места, куда смотрел до этого.- Люблю ездить в поездах, особенно на дальние расстояния, - продолжил он. - Люди после нескольких часов становятся более открытыми, а если выпили чуть-чуть, то, считай, они точно будут на этом вокзале, сами того не подозревая. Ответ на один вопрос и ты здесь, надо хорошо подумать, прежде чем разговаривать с незнакомым человеком по душам.

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