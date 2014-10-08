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Избавление от проклятия Коллинзов. "Она вернулась!"

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 64 Комментарии: 2 -2 Сегодня, 06:01 by

Анжелика Бушар, переодевшись в зелёный деловой костюм, шагала по улицам современного Коллинспорта. Она направлялась в заброшенную компанию "Энджел Бэй", чтобы восстановить свой бизнес и заодно узнать, где живёт Барнабас Коллинз. Все были весьма удивлены, увидев столь прекрасную блондинку в стильной деловой форме, которая буквально чуть не сгорела в родовом поместье Коллинзов. Её главной целью стало окончательное разрушение того, что Коллинзы нажили тяжким трудом. Переговорив с рабочими, Анжелика села в красный автомобиль и припарковалась напротив красивого двухэтажного коттеджа, в котором и жила семья Барнабаса.Розалина долго блуждала по уцелевшему после пожара залу в поисках выхода. Среди прочего мусора обнаружила она чудом уцелевший семейный портрет Коллинзов с подписями и родовой эмблемой, залитый кровью под действием заклятия коварной и жестокой чародейки. Когда девушка с глубоким интересом рассматривала его, все лица показались ей знакомыми, будто эта леденящая душу история произошла с ней самой. И тут Розалине предстало пророческое видение. Её глаза приобрели светлый бирюзовый оттенок и, казалось, были лишены зрачков. В этот момент она не видела ни груды камней, ни разбитой вдребезги люстры, не ведала, где она находится. И её взору предстали ужасающие картины кровавого прошлого несчастной семьи. Вот счастливая мать юного Барнабаса с верной собакой и дорогим супругом, в свете фонарей, не подозревая о грозящей им опасности, выходит гулять в парк. И в этот миг заколдованная чёрной магией служанки-ведьмы падает на них отломившаяся от стены огромная фигура морского конька и раздавливает насмерть. Как несчастная возлюбленная Жозетта, ведомая тем же заклятием ведьмы, бросается в пучину с Утёса Вдов, несмотря на попытки Барнабаса предотвратить эту беду. Как сам он, охваченный отчаянием и горем, кидается за своею возлюбленной в бурлящие и бившиеся о скалы, волны, но, вопреки всему, остаётся в живых. И последнее, что привиделось Розалине, как охваченное пламенем рушится родовое гнездо несчастного Барнабаса, но ведьма восстаёт из мёртвых, и над городом раздаётся злобный гомерический хохот. Поняла Розалина, какая беда грозит её друзьям. Бросив портрет на пол и разгребая тяжёлые камни, она наконец-то выбралась из-под руин погибшего дома и со всех ног кинулась прочь, чтобы предупредить миссис Стоддарт и остальных. Но не успела.Анжелика Бушар уже остановилась у порога и постучала в дверь.- Иду, иду! Зачем так колотить? Утихомирьте пыл свой... - проворчал дворецкий, открывая дверь. И замер с вытаращенными глазами и открытым ртом.-Как?!.. Это Вы?!.. Вы вернулись?.. - пробормотал Вилли Лумис.- Постараюсь, - сказала ведьма, злорадно усмехаясь. - Мне нужно видеть Барнабаса Коллинза и перекинуться с ним парой слов.- О... он... - замялся Вилли Лумис. - Кого?- Я полагаю, тебе известно, кто он, - с насмешкой ответила Анжелика. - Шатен, красавец, в странной одежде со следами крови.Оттолкнув оторопевшего слугу, ведьма пробралась в прихожую. Дворецкий, не сводя с неё глаз, с диким криком бросился на лестничную площадку, чтобы доложить обо всём хозяйке дома. Анжелика фыркнула.- Боже, да тут настоящий ад. Впрочем, так и должно быть.Через минуту вернулся дворецкий в сопровождении Элизабет, одетой в чёрное элегантное платье и держащей в руке дробовик.- Элизабет! - воскликнула ведьма, улыбаясь и резко обернувшись.- Анжелика! - строго сказала Элизабет Коллинз. - Значит, ты всё же осталась в живых?! Что тебе нужно от нас? Прошло уже десять лет, Анжелика! Это другой дом, и ты не имеешь права вторгаться сюда без разрешения и тем более преследовать нас!С этими словами она навела на ведьму дуло одноствольного ружья.- ХА-ХА-ХА-ХА! - ехидно рассмеялась Анжелика. - Ничего не выйдет, дорогуша. К тому же я пришла не ради тебя, а за одним важным гостем.- Его здесь нет! - крикнула Элизабет. - И убирайся из нашего дома!Раздался выстрел. Но ведьма уклонилась, продолжая смеяться. На разразившийся залп из комнаты выбежала Кэролин.- Что здесь происходит, мама? - спросила она миссис Стоддарт, но тут её взгляд упал на давнюю заклятую злодейку. Кэролин ужасно разозлилась и, оскалившись, стала приближаться к ведьме.- Кэролин! Немедленно ступай в комнату! Не подходи к ней! - закричала Элизабет Стоддарт, но дочь не обратила внимания на её просьбы.- Это опять ты! Сколько раз мне повторять? Что ты вечно лезешь к нам? Оставь нас в покое! - злобно говорила Кэролин и уже вцепилась ведьме в волосы. Но Анжелика оттолкнула её так, что бедная девочка пролетела через весь зал прямо к входной двери, как раз в тот момент, когда напуганная Розалина возвращалась домой. Она открыла дверь, и Кэролин ударилась прямо в неё так, что они обе покатились за порог на улицу. Придя в себя, Розалина удивилась:- Кэролин?! Что произошло?Корчась от боли, девочка сказала:- Она снова вернулась к нам, Рози! Прогони её!Тут Розалина поняла, что она опоздала. Но и бросать Кэролин она не собиралась.- Я не покину тебя, Кэролин! - сказала она. - Ни за что! Ты сильно ударилась, и тебе нужна помощь. Я позабочусь о тебе, и мы вместе прогоним эту проклятую ведьму. Клянусь тебе, она ещё горько пожалеет, что вообще связалась с нами!Кэролин пришлось согласиться. Розалина осторожно отвела её в беседку, что располагалась справа от дома и стала прикладывать лёд и перевязывать ушибленные места своей подруги.Тем временем в прихожей накалялись страсти. Элизабет Коллинз всё ещё стояла на лестнице, не думая убирать ружьё.- Не смей подходить ко мне! За что ты нанесла травму моей дочери?! Убирайся отсюда немедленно, мерзкая тварь!Выстрел раздался во второй раз. В этот момент из своих покоев вышел ничего не подозревающий Барнабас Коллинз. Он только что пробудился ото сна и прямиком направился на лестничную площадку.- Что за адские звуки? - произнёс он. - Миссис Стоддарт, что здесь происходит? - спросил он у Элизабет.В ответ хозяйка указала в сторону ведьмы, улыбнувшейся при его виде. Вампир взглянул и оторопел.- Привет, Барнабас! - с улыбкой произнесла злодейка. - Меня зовут Энджи Бушар. Помнишь меня?- Так значит, ты всё же жива! - воскликнул Барнабас, с ненавистью и злобой глядя на неё. - Знаешь, что бы я сейчас хотел сделать с тобой? С Вашего позволения, Элизабет, - обратился он к мисс Стоддарт, - я потолкую в гостиной. Прошу простить меня.Направившись в гостиную, Барнабас хлопнул дверью и, пылая лютой злобой, вопрошал пришедшую ведьму.- Как смеешь ты вторгаться и осквернять наш дом своим присутствием? Насколько я помню, ты обратилась в пепел вместе с моим родным домом!- Не преувеличивай, - равнодушно ответила Анжелика. - Меня завалило камнями. Я осталась в живых. И долго ждала своего часа и встречи с тобою, - улыбаясь, проговорила Анжелика.- Как ты узнала, что я здесь? Как ты нашла нас? Ты хоть знаешь, на что обрекла меня? Через что ты заставила меня пройти? Ты отняла моих родителей, убила мою возлюбленную, обратила меня в это отвратительное существо! Заперла меня в гробу на двести лет!- Барнабас, забудь об этом, - сев на диван и положив ногу на ногу, ответила Анжелика.- Это была вечность! Я чуть не потерял мою Викторию! Теперь она страдает так же, как и я! Блуждая во мраке мироздания! Кроме того, ты лишила нас родного дома! Погрузила бизнес Коллинзов в пучину!- Моя компания вновь воцарится в этом городе. Меня любили здесь и будут любить.- Да, неужели?! - возразил вампир. - А добрые люди из Коллинвуда так и не поняли, что их любимая Анжелика служительница дьявола?! Все же ответь мне, как ты нашла меня?- Благодари ту, которая делает тебе переливание крови, - спокойно ответила ведьма.- Розелита?! - вскричал Барнабас. - Нет! Не верю! Она не могла меня предать!- Иначе как, по-твоему, я оказалась в этом мрачном захолустье?! - съехидничала Анжелика. - Твоя милая подружка зашла в давно прогоревший и разложившийся дом и выпустила меня на волю, - сказала ведьма с улыбкой, от которой вампира бросило в дрожь. - Как я нашла тебя, по сути и не важно! Ты будешь моим, Барнабас Коллинз! Я дам тебе время подумать о нас!Вампир так и обомлел от охватившей злобы, потрясения и недоумения. Он не понимал, как Розалина могла так поступить с ним.- Нет! Я никогда не буду принадлежать тебе! - наконец воскликнул он, яростно сверкнув глазами в сторону Анжелики. - Жаль, что тогда не сжёг тебя на костре! Блудница Вельзевула! Твоё имя могло измениться, но ты останешься суккубом Сатаны! Потаскухой дьявола! Вульгарная, развратная...Он не договорил. Ведьма открыла окно, и на вампира упал солнечный луч. А так как он ещё не превратился в человека, то солнце ещё таило в себе опасность. Барнабас отшатнулся и с ужасом отвернулся от окна. Ведьма встала и воскликнула:- Жители Коллинспорта будут поклоняться мне! Для них ты лишь чужак, сторонящийся солнца! Добро пожаловать во мрак! - и, поцеловав Барнабаса в губы, добавила, улыбаясь:- Я скучала по тебе!- Как смеешь ты впиваться в меня мерзкими губами?! - прорычал Барнабас, но ведьма, усмехнувшись, вышла из гостиной. В прихожей Элизабет стерегла Анжелику у двери, чтобы при малейшей возможности сразу пристрелить её. Когда Анжелика вышла и направилась к выходу, Элизабет не выпускала из рук дробовик. Она старалась прострелить ведьме череп, но пули отлетали от неё, словно мяч от стенки. Анжелика переменилась в лице и произнесла:- Ты ещё дорого заплатишь мне за это, Элизабет! Я не остановлюсь, покуда весь Ваш род не сгниет в могиле! Посмотрим, как эта Ваша девчонка справится со мной! Гудбай, наивная мелюзга!Ведьма ушла, громко хлопнув дверью. Элизабет поспешила поставить автомат на место. Розалина, все это время оказывающая помощь Кэролин, прекрасно понимала и чувствовала всё то, что происходит в доме. Однако бросить Кэролин она не могла. А потому, увидев, как Анжелика направляется к выходу, наслала на машину ведьмы огненный шар, и та с оглушительным грохотом разлетелась на куски. Пытаясь остановить злодейку, Розалина сбросила на неё огромный ствол растущего возле дорожки дерева. Но Анжелика с трудом выбралась и ушла, размышляя о будущей мести.Когда Розалина, вылечив Кэролин, переступила порог их дома, Элизабет бросилась к своей дочери, обняв и приласкав её.- Кэролин, ты в порядке? - спросила она у дочери.- Да, мама. Благодаря Роуз.Розалина была вне себя от досады на то, что не успела вовремя возвестить о грозящей опасности. Элизабет обняла её и сказала:- Рози, умоляю тебя, уезжай! Уезжай отсюда! Сделай это ради нас! Ради нас! Она убьёт тебя, слышишь? Лучше уходи! И как можно скорее!- Но Барнабас Коллинз! - воскликнула Розочка. - Кто будет делать ему переливание крови?! Кто превратит его обратно в человека? Я понимаю Ваши опасения, мисс Стоддарт. Но если я покину Вас, Вам станет легче? Я не уйду от Вас. Я нужнее здесь. Не по моей вине у Вас неприятности.- Нет, Рози! Уходи! Не предавай себя опасности, - залилась слезами Элизабет. - Её ничто не берёт!- Мама! - вмешалась Кэролин. - Она спасла мне жизнь за последние пять минут, и ты ни за что ни про что прогоняешь её? Я не допущу, чтобы Рози ушла от нас. Ради меня пусть она останется.- Я тоже против! - раздался мальчишеский голос.- Дэвид, ступай в свою комнату! - прикрикнула Элизабет.- Розочка, - обратился Дэвид к побледневшей Розалине. - Оставайся с нами! Не уходи!Розалина, обняв Дэвида и Кэролин, проговорила:- Я от вас никуда не уйду. Что бы ни случилось, мы должны держаться вместе! Вы очень дороги мне. И вы, миссис Стоддарт, и мистер Лумис, и Барнабас, и Виктория... Вместе мы одолеем злую ведьму, пусть даже на это потребуются годы. Я приняла вызов и буду сражаться за вас! Я уверена, мы одержим победу!- Хорошо, милая, - смягчилась Элизабет. - Оставайся.- Где же Барнабас Коллинз?- Он здесь, в гостиной, - ответила миссис Стоддарт.- Позвольте, я провожу Вас в Вашу комнату. Вам нужно отдохнуть, - сказала Розалина и, бережно подняв Элизабет, отвела её в спальню, поручив Кэролин присматривать за своей матерью, а сама спустилась в гостиную.Барнабас Коллинз сидел на полу, заслонившись от солнца и уже начал тлеть... По одному взмаху руки юной Розалины занавески вдруг сами собой задвинулись, и в комнате вновь стало темно. Но Барнабас и не думал подниматься. Вдруг в комнате запахло гарью. Розочка неслышно приблизилась к нему и, заметив, как Барнабас задымился, схватила попавший под руку кувшин и окатила вампира водой. Затем робко подошла к нему, желая утешить и взбодрить. Но Барнабас отпрянул от неё.- Розелита! - сказал он, подняв глаза. - Как ты могла так поступить со мной? Ты переливала мне кровь, а сама тайком служила Анжелике?! Ты уверяла нас, что всё будет иначе, а сама желаешь моей смерти?!Бедную морскую деву точно громом поразило.- Барнабас! - воскликнула Розочка. - Я никогда не делала ничего подобного!- Ты лгала мне! - разъярился вампир, вставая с пола, устремив пронзительный тяжёлый взгляд широко открытых глаз и неотрывно смотря на неё... - Ты предала меня! Зачем ты освободила Анжелику?! Зачем последовала в мой разрушенный дом?- Банабас! Меня манил неведомый зов! Мне не устоять перед ним! Я уверена, что это был её голос! Она хотела убить меня! - оправдывалась Розалина. - Приди в себя, Барнабас!- Я не верю тебе! Ты знаешь, как я терпеть не могу лжи?! Семья Коллинз приняла тебя! Я даровал тебе моё доверие, а ты бесстыдно выдала нас той, что не даёт покоя уже двести лет!- Барнабас, Вы не поняли! - вскрикнула Розалина. - Я никогда бы не стала пресмыкаться перед ней!- Да, неужели?! И как она, по-твоему, выбралась из заточения? Ты хоть понимаешь, на что сейчас обрекла меня? Мы надеялись на тебя! Поселили в доме! Оборудовали лабораторию! Я не прочь полакомиться твоей кровью, и от тебя останется лишь оболочка!Розалина отступала к стене, не отводя испуганные глаза от приближавшегося к ней быстрым шагом вампира и бормотала:- Барнабас! Простите меня! Я хотела предупредить Вас о ней! Я всегда была за Вас! Пощадите!- Об этом не может быть и речи, Розелита! - сказал вампир, крепко прижимая когтистой бледной рукой Розалину к стене и заострив свои клыки. - Да будет тебе известно, я никогда не прощаю!Из гостиной раздался дикий вопль Розалины, взывающей о помощи. Виктория Винтерс и Дэвид, стоящие на лестничной площадке, незамедлительно бросились в гостиную и оторопели от охватившего их страха, увидев, как Барнабас наклонился к шее Розалины, побледневшей как смерть и пытавшейся освободиться.- Барнабас! Прекрати! Что ты делаешь? - закричала Виктория в ужасе. Дэвиду же велела позвать миссис Стоддарт.- Убери её с глаз моих прочь! Моя милая Виктория, Розелита осквернила этот дом! Она предала нас! Уберите её! - в неописуемой ярости закричал Барнабас, со страшной силой схватив за волосы и оттолкнув полумертвую от страха Розалину, выбежал из гостиной. Розочка упала на диван и залилась слезами.Виктория Винтерс, ничего не понимая, подошла к Розалине и тихо спросила её:- За что Барнеби на тебя так озлобился? Скажи мне, что произошло?Всхлипывая и вытирая слёзы, красная как помидор, Розочка, прерываясь и то и дело срываясь на плач, отвечала:- Эта гнусная отвратительная паскуда подложила мне свинью. Я хотела предостеречь Вас от неё, однако на долю секунды опоздала! Она сказала Барнабасу, будто я вызволила её из-под завалин! Поверь мне, Виктория! Я никогда бы не стала помогать этой мерзкой ведьме!- Тогда как же она узнала, что мы здесь? - спросила Виктория Винтерс. - И как ей удалось уцелеть?- Кто-то из рабочих явно проболтался, - заметила вещая Розалина. - Но я ей не помогала! Я всего лишь шла на позывные таинственного голоса.- Которые и зачаровали тебя, - заметила Виктория Винтерс. - Не поддавайся больше им! Это голос Анжелики! Часто по ночам я слышу, как этот голос призывает меня утолить жажду крови, уничтожить всех, начиная с миссис Джонсон! Только Барнабаса оставить в живых. Поскольку я стала вампиром, как и мой Барнабас, то кровь мне просто необходима.- И ты убиваешь всех вокруг? - испуганно спросила Розочка.- Нет, меня спасала миссис Терджин. Знакомая Элизабет Стоддарт. Она приютила нас у себя и выручила всем необходимым в нашем тяжёлом тогда положении. А потом мы построили себе новый дом, так и не сумев отреставрировать родовое поместье. Миссис Терджин делала мне переливание крови, благодаря чему во мне не просыпаются звериные инстинкты. Но это не помогает мне вновь стать человеком.- Я так и знала, что в этом замешана эта гнусная ведьма! - воскликнула Розалина, воспрянув и вытерев слезы. - Я сегодня пойду на пристань и сама потребую о закрытии компании "Энджел Бэй"! Если эта колдунья наложит на неё свои руки, вам ни за что несдобровать! Попробуйте объяснить Барнабасу, что его обвинения ложны, и ему не стоит опасаться меня! Больше я вовек не поддамся чарам Анжелики!С этими словами Розалина покинула гостиную и вдруг услышала доносящиеся до неё звуки из прихожей. Спрятавшись за стеной, она отчётливо увидела, как Элизабет отчитывала Барнабаса за то, что тот только что чуть не убил Розалину.- Рози не желала тебе ничего дурного. Если бы она ненавидела тебя, то бы никогда не нанесла нам визит и не пыталась помочь нам. И так-то ты благодаришь за её доброту?- Она освободила нашего врага! - настаивал вампир. - Розелита обманула меня! Она жаждет нашей смерти! Анжелика бы вовек не нашла нас!- Рози очень порядочная и благовоспитанная девушка. То было ужасное заклятие. Анжелика привязана к тебе. И она не хочет, чтобы Розелита была здесь. А потому и заставляет её то разгребать руины, то прыгать со скалы. Дай мне слово, Барнабас, что ты больше никогда не причинишь вреда Роуз и оставишь её в покое, иначе наше проклятие будет тяготеть над нами всю жизнь. И вам с Викторией никогда не стать людьми.- Да будет так! - согласился Барнабас. - Ради моей дорогой Виктории я попрошу извинений перед ней, и отныне никто из членов моей семьи не пострадает.- Вот и славно, Барнабас Коллинз! - с улыбкой произнесла Элизабет.Розалина медленно приблизилась к ним. Элизабет Стоддарт учтиво поздоровалась с ней.- Как ты, моя милая? - сочувственно спросила она Розочку- Слава Нептуну, всё обошлось! - ответила Розалина. - Не приди мне на помощь Виктория, не видать Вам больше меня.Элизабет сердито посмотрела на Барнабаса.- Я требую немедленных извинений, мистер Коллинз! - строго сказала она, указывая на бледную Розалину. - Или никогда не видать тебе белого света!Барнабас не стал возражать. Он твёрдыми шагами подошёл к Розалине, взял её за руку и произнёс, глядя ей в глаза:- Прошу простить Вас моё недостойное поведение, дорогая Розелита! Я полагал, что Вы служите той, что принесла мне одно только горе. Без Вас было бы невозможно сделать то, чего я двести лет жду.Розалина, понимая, что Барнабас нуждается в ней, вздохнула и, приложив ладонь к сердцу, сказала:- Я прощаю Вас, Барнабас. Ради Вашей возлюбленной и ради Вас я постараюсь забыть эту историю. Но обещайте, что впредь конфликтов у нас никогда не возникнет, - и протянула Вампиру руку.

Ключевые слова: Вампир проклятие ведьма авторская история

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