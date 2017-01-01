Избавление от проклятия вампиризма. Продолжение истории

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 43 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:39 by

Когда вновь наступил вечер, Розалина приплыла на тот берег, где двести лет назад с Утёса Вдов в пучину бросилась Жозетта ДюПре. На склоне этого утёса когда-то возвышался чудесный белый особняк. Но теперь на его месте одни лишь руины. Восстановить поместье Коллинвуд так никому и не удалось. Погружённая в печальные думы, Розалина поднялась наверх и побрела по тёмным улицам в надежде отыскать Барнабаса и Викторию. Вдруг она услышала знакомый женский голос, зовущий за собой.- Розелита! Мы здесь! Идём со мной!Розалина в недоумении оглянулась и увидела привидение Жозетты, которое просило её последовать за ней. О, как оно было похоже на Викторию! Те же черты лица, тот же голос! Розалина невольно содрогнулась. Привидение шло впереди и не оглядывалось на Розочку, которая покорно плелась за ним, словно под гипнозом. Девушка шла, не отводя глаз от призрака, и даже не заметила, как оказалась на самой вершине той самой скалы, с которой мятущиеся души бросались в бурлящую реку. Лишь шум прибоя и бившихся о скалы волн заставил юную девицу содрогнуться от ужаса. А призрак, встав на краю утёса, как и двести лет назад, повернувшись лицом и посмотрев на испуганную и дрожащую Розалину, с отрешённым и невозмутимым лицом произнеся "Помоги мне!", камнем кинулся вниз! От такого зрелища у бедной красавицы помутилось в глазах, её душу поразили смятение и страх. Неужели призрак хочет, чтобы она наложила на себя руки? Что значит его просьба о помощи? Охваченная головокружением, Розалина не заметила, как подошла к самому краю проклятой скалы. И она бы разбилась о камни, если бы не услышала знакомый голос своих друзей по несчастью.- Розелита! Не делай этого! - закричала подбежавшая к ней Виктория. Розалина была ни жива ни мертва. Виктория Винтерс поймала её за подол платья и отвела подальше от края. У несчастной Розочки подкосились ноги, и она чуть не упала в обморок. Виктория испугалась и стала тереть ей виски. Барнабас Коллинз, с трепетом наблюдавший эту картину, неслышно приблизился к ним. Розочка слабо улыбнулась.- Почему Вы оказались на утёсе? - спросил вампир семнадцатилетнюю девушку.- Я видела призрак Вашей супруги, он просил меня о помощи, - тихо проговорила Розалина.- Жозетт? Вы видели мою Жозетт? - удивился Барнабас Коллинз.- Да. Она повторно сбросилась с утёса. Я подумала, что она хочет моей смерти.- Ничего подобного, милая, - ласково сказала Виктория Винтерс. - Это мама Дэвида. Насколько я знаю, она никому не причиняет вред. Ты слишком напугана. Мы отведём тебя к нашим родным. Они о тебе позаботятся. К тому же, моему Барнеби требуется переливание крови. Из всех простых смертных только ты можешь помочь нам. Мы видели, как ты отстаивала замок в Трансильвании. У тебя уникальный дар, и им нельзя пренебрегать. А твой дивный ангельский голос? Помнишь, как ты очаровала нас всех на балу?- Честно говоря, я сама от себя такого не ожидала. И я не ловчилась, чтобы понравиться Вам, - тяжело дыша, произнесла Розалина. - Мне было пророческое видение во сне, и я старалась избежать своей судьбы.- Розелита, милая, - ласково проговорила Виктория. - Всё позади. Мы никогда не забудем того, как ты пыталась спасти нас от ненавистной Анжелики, и вечно будем признательны тебе. Мы отведём тебя в наш новый дом.- Уверен, - подхватил Барнабас, - мои родные будут рады познакомиться с Вами.Розалина улыбнулась и покраснела. Виктория бережно взяла её под руки, и они вышли на улицу и пошли по тёмным переулкам к какому-то двухэтажному коттеджу, в окнах которого горел свет. Барнабас Коллинз шёл впереди. Возле двери их встретил дворецкий Уильям Лумис, которого все звали Вилли. Барнабас велел ему накрыть на стол и позвать Элизабет Коллинз. Преданный слуга покорно было отправился исполнять поручение, как вдруг неотразимая юная прелестница, которую вела под руки Виктория, привлекла его внимание.- Кто это чудесное создание? - спросил Уильям Лумис.- Розалина, сеньор, - тихо ответила Розочка.- Я представлю Вас Элизабет Стоддарт! С Вашего позволения, Хозяин, - обратился он к Барнабасу Коллинзу.Вампир утвердительно покачал головой.Виктория Винтерс провела Розалину в гостиную и не отходила от неё ни на шаг, отпаивая крепким чаем. На лестничной площадке показалась светловолосая женщина лет сорока. Она поздоровалась с дворецким и захотела увидеть прибывшую гостью. Розалина, увидев хозяйку дома, встала с кресла и учтиво поприветствовала её.- Как же здесь красиво! - воскликнула она.- Мы купили этот дом десять лет назад, когда наш фамильный особняк сгорел дотла, - пояснила Элизабет. - Барнабас очень любит готический архитектурный стиль. Прежний дом нам так и не удалось отреставрировать.Тут Розалина заметила, как в гостиную вошёл девятилетний черноволосый мальчик в синей водолазке и пятнадцатилетняя светловолосая девочка в сиреневой блузке и серой юбке. Она приближалась, танцуя под любимую песню Black Sabbath.- С кем ты разговариваешь, мама? - обратился мальчик к Элизабет.- Дэвид, у нас сегодня гостья. Будь любезен, веди себя прилично и поздоровайся с ней!Розочка очаровательно улыбнулась. Мальчик подошёл к ней и протянул руку в знак приветствия.- Как Вы оказались здесь, мисс? Дядя Барнабас рассказал мне о Вас. Вы правда поможете нам? Меня зовут Дэвид. Вы очень красивы.Розалина покраснела от смущения.- Меня зовут Розалина, но друзья зовут меня Рози, - сказала она Дэвиду.- Откуда Вы прибыли к нам?Розочка не знала, что ответить. Сказать им, что она - принцесса подводного царства, то люди усомнятся в её психическом здоровье, и она непременно станет объектом насмешек.- Из Нью-Йорка, - слукавила Розалина. - Я обучаюсь на бизнес-аналитика. Уже на третьем курсе.- Моя сестра Кэролин мечтает там побывать. Она не раз говорила, что уедет от нас, когда ей исполнится шестнадцать, - заметил Дэвид.- И она воображает, что я её туда отпущу, - с насмешкой произнесла Элизабет.- Кто ты такая и что ты здесь делаешь? - вмешалась в разговор дочь, не выключая музыку, орущую на весь дом.- Я обещала господину Коллинзу помочь в его несчастье, - объяснила Розалина.- Удачи, - ехидно рассмеялась Кэролин. - Никто не может помочь нам вот уже двести лет. Анжелика до сих пор не отвяжется от нас! Лучше убирайся отсюда, а не то умрёшь, как Доктор Хоффман.- Кэролин! - прикрикнула на неё Элизабет. - Где твои манеры? Прекрати сейчас же! Добро пожаловать в Коллинспорт, моя дорогая! - с улыбкой обратилась она к Розалине. - Надеюсь, мы прекрасно поладим!Розочка пожала протянутую ладонь хозяйки дома. В этот момент дворецкий перешагнул порог комнаты и провозгласил: "Кушать подано!"- Прошу к столу, милая Розелита, - произнёс Барнабас Коллинз.Все члены семьи собрались за большим чёрным столом. Воцарилось неловкое молчание, которое прервала Элизабет.- Скажи, моя милая, как ты узнала о нас? И чем ты собираешься нам помочь?-Мой отец рассказывал мне о Вас. Меня до слёз тронула Ваша судьба. К величайшему сожалению, только у меня в семье есть способности к чародейству, и папа часто говорил мне, что такой талант нельзя растрачивать попусту. Моя миссия, как утверждал он, донести людям свет, помочь Человечеству стать добрее, терпимее друг к другу, искоренить зло на планете.- Очень интересно. И какие же у Вас есть способы вернуть Барнабасу Коллинзу человеческий вид?- О том я Вам не скажу. Но каждый вечер буду делать переливание крови.- Милая моя, это ни к чему не приведёт. Доктор Хоффман пыталась вернуть его к полноценной жизни, но всё безрезультатно. И она поплатилась своей жизнью, - заметила Элизабет.- Мадам, - перебил Барнабас Коллинз, - это юное создание творит чудеса! Я уверен, она поможет мне и моей дорогой Виктории снова стать человеком! Проведите её в нашу лабораторию.- У Вас есть лаборатория? - удивилась Розалина.- Да-да, конечно. Она наверху, - сказала Элизабет Коллинз. - Я провожу Вас туда.- Большое спасибо, миссис Стоддард! - ответила Розочка, доедая салат. - Мистер Лумис готовит очень вкусные блюда!- Приятного аппетита, моя дорогая, - с улыбкой проговорила Элизабет.После сытного обеда она повела Розалину по лестнице, рассказывая ей историю своей семьи. Барнабас Коллинз и Виктория Винтерс шагали позади, обсуждая свои планы на будущее.- Скоро наши страдания будут окончены, любовь моя! Мы снова станем такими, как двести лет назад! - восклицал Барнабас.- Но мы состаримся и умрём. Ведь жизнь человека так быстротечна, - возразила Виктория Винтерс.- Розелита поможет нам! Мы найдём выход, Виктория! Мы будем счастливы! Я не позволю, чтобы эта ведьма погубила нас совсем! Никогда! Розелита единственный наш луч надежды! Она не подведёт нас!Розалина молча следовала за Элизабет Коллинз. Коридоры разветвлялись и петляли, и юная девушка и представить не могла точное расположение и количество комнат. Иногда ей даже казалось, что новый дом практически неотличим от сгоревшего поместья. Но вот они пришли в комнату, заставленную шкафами с образцами крови, новая койка, стоящая посреди этой комнаты с капельницей и прочим медицинским оборудованием.- Это наша новая лаборатория, - сказала Элизабет Стоддарт. - Моя знакомая соорудила её. Она и выручила нас в тяжёлом материальном положении. Можете пользоваться ей, когда Вам будет угодно.- Благодарю Вас, мэм, - сказала Розалина.-Но прежде я бы хотела Вам задать несколько вопросов, - задумавшись, произнесла Элизабет.- Да, конечно, - согласилась Розалина.- Как Вы относитесь к Господину Президенту?- Я не знакома с ним.- А как насчёт войны?- Это ужасно, мэм.- Что Вы знаете о переливании крови?- Гемотрансфузии? - переспросила Розочка. - Она производится через вены для замещения эритроцитов, лейкоцитов, белков плазмы крови, также для остановки восстановления объёма циркулирующей крови, а также её давления при потере крови (для этих целей могут использоваться также заменители крови)....- Достаточно, дорогая, - прервала Розалину Элизабет. - Я вижу, что Вы девушка мудрая и легко справитесь с этой задачей. Я понаблюдаю за Вами, чтобы убедиться в истинности моих слов. Ответьте мне на последний вопрос: существует ль равноправие полов?- Нет, сударыня, - ответила Розалина с улыбкой. - С мужчинами нам бы ни за что не справиться.Элизабет улыбнулась и, протянув руку Розалине, сказала:- Думаю, мы прекрасно поладим, любезная Розелита!- Пожалуйста, зовите меня Рози, - улыбаясь, проговорила Розалина.Барнабас Коллинз и Виктория, стоявшие в коридоре во время разговора, вошли как раз в тот момент, когда Элизабет Стоддарт зашторила окна и включила свет.- Когда изволите приступить, Розелита? - спросил вампир Розалину.Он лёг на койку, а Розочка, поставив на стол микроскоп, занялась исследованием образцов, стоящих на полках. Виктория Винтерс и Элизабет не отводили от неё взгляда. Наконец, юная девушка произнесла:- Эти элементы не годятся. Они вызовут серьёзные побочные эффекты. Я долгое время размышляла и изучала Вас, как объекты вирусных заболеваний, и обнаружила крайне неизвестный людям вирус под названием V5, являющийся генетическим заболеванием. Но в Вашем случае всё иначе, и мы найдём способ избавить Вас от него. В тайных книгах моего отца написано то, что вирус можно убить лишь введением сывороточной голконды - кровезаменителя, способным убить вирус даже на четвёртой стадии. Рецепт его изготовления я Вам не скажу, однако попробовать всё же стоит.- Так почему Вы медлите? - спросил Барнабас Коллинз. - Немедленно приступайте!Розалина подвинула к койке вампира капельницу, налив в неё чудесного средства, алого, как рубин. Затем закрепила её на венах Барнабаса и, сделав укол, стала контролировать состояние несчастного вампира и регулировать скорость падения капель. Виктория сидела рядом со своим возлюбленным, искренне надеясь на лучшее и веря в юную прекрасную голубоглазую девушку. Пока лекарство поступало внутрь, Розалина подбадривала новых знакомых. Хозяйка дома до окончания сеанса не отходила от двери.И произошло нечто поразительное: бледность стала постепенно исчезать, понизилась светобоязнь. Теперь Барнабас мог появляться на солнце, да и то пока ненадолго. В тот день, когда Розочка впервые испробовала своё средство, Барнабас почувствовал, как в его жилах начала пульсировать кровь, впервые за долгое время забилось сердце. Но это было только начало превращения. Элизабет и вся семья Коллинз остались довольны поразительными результатами.Все, кроме неё. Ведьма Анжелика узнала о том, что Розалина в Коллинспорте. Это она приняла облик призрака и хотела погубить её, чтобы та не сорвала все её планы. Она и не думала снимать заклятие с Барнабаса, упорно добиваясь его любви и причиняя вред его семье. Освободив со дна реки ожившую Джулию, ведьма отправила её в новый дом Коллинзов. В то время, как Розалина, завершив работу и освободив Барнабаса от капельницы, исследовала под микроскопом результаты своей деятельности, за дверью, на первом этаже, раздались хлипкие шаги. Розочка вмиг побледнела и, спрятав научные труды, кинулась на лестничную площадку. За ней, перекинувшись удивленными взглядами, пошли Виктория и Элизабет.То, что они увидели, шокировало их. У порога стояла рыжеволосая женщина, повязанная тряпкой, с камнем на шее. Только глаза у неё зловеще горели.- Джулия Хоффман?! - удивилась Элизабет. - Что с тобою стряслось? Где ты так долго пропадала?Она спустилась в холл, чтобы обнять свою подругу, но Розалина остановила её. Никто и не догадался, что перед ними стояла уже не Джулия, а жертва Барнабаса, обращённая в себе подобных кровососущих монстров. Даже дворецкий обманулся.- Принеси молоток и осиновый кол, Дэвид, - обратилась Розочка к девятилетнему мальчику. - Ибо она вернулась, чтобы убить Вас.Элизабет усмехнулась и всё же обняла Джулию, уже заострившую свои клыки. И бедной женщине настал бы конец, если бы Розалина не оттащила утопленницу Хоффман от неё. Дэвид в самый последний момент прибежал с молотком, и Розочка на глазах у всех вбила кол в сердце доктора Хоффман, не обращая внимания на мольбы Элизабет.Джулию похоронили в фамильном склепе Коллинзов. В тот день Розочку опять поманил странный зов. Она оказалась за воротами сгоревшего поместья Коллинзов. Какая-то неведомая сила тянула её к руинам старинного замка. Ведомая таинственными звуками, пред которыми ей не устоять, Розочка стала разгребать обломки и громадные камни. Под завалами она обнаружила яму, где лежала старинная громадная люстра. Запутавшись в ней и рассыпавшись, как фарфоровая кукла, лежала красивая блондинка в элегантном красном платье, отвернув лицо вправо. Это была Анжелика Бушар. Только Розочка приблизилась к ней, как мёртвая регенерировала, наполнилась жизнью и чуть было не придушила Розалину, ехидно смеясь.- Вы думали, я сгорела при пожаре? - злорадствовала она. - Отнюдь нет! Я столько лет ждала своего часа! Столько лет ждала возможности отомстить! Ха-Ха-Ха-Ха! Что касается тебя, дорогуша, то твои дни уже сочтены!С этими словами она ударила Розалину так, что та отлетела в другой конец уцелевшего зала.- Ориведерчи! - ехидно произнесла Анжелика. - Теперь мне нужен Барнабас Коллинз. Передавай ему привет из загробного мира!И она выбралась наружу.Хрипя от боли, Розочка с ненавистью проговорила:- Я ещё доберусь до тебя! Клянусь, ты ещё поплатишься за это!Мысли о несчастной семье не покидали её. Выбравшись из ямы, Розочка долго размышляла о том, как спасти её друзей от мерзкой ведьмы.

Ключевые слова: Проклятие ведьма вампир авторская история

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