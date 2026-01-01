Пасха

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:50

Причина: Стилистика автора сохранена

Яна Юровская Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:50 by

Граждане! Не ходите в Пасху на кладбище! Не провоцируйте покойников на воскрешение! Не стоит рисковать жизнями граждан села Дисмасовка! Оставайтесь в праздник со своими семьями либо в храмах! Граждане! Не ходите в Пасху на кладбище!.. Такими у нас были ежедневные обращения по громкоговорителям в канун праздника.Однако меня не покидала в детстве одна мысль. Почему же мертвецам так хочется встать из могилы и нанести нам живым физический вред? Однажды я подошёл к своей матери с таким вопросом и получил следующий ответ:— Не знаю. Никто не знает. Но наш Спаситель сто лет назад умер не просто так, ибо раньше мертвецы ходили по земле ежедневно. Теперь мы красим яйца каждую Пасху в благодарность ему, поскольку зомби больше нас почти не беспокоят. Спаситель совершил великую жертву для нас, и потому, сынок, скорее беги за краской!После услышанного мы вместе начали красить яйца для нашего праздничного стола. Но в процессе дела мне в голову вновь пришла мысль, более греховная, чем раньше. А что, если мёртвые воскреснут прямо сейчас, сегодня? Ведь если мы до сих пор не знаем причину воскрешения наших предков, то что им может помешать это сделать снова? И знаете, в итоге так и произошло.- В чём дело, отец? На тебе аж лица нет, что-то случилось? – обратилась мама к дедушке, что только зашёл в дом после посещения церкви.- Неси скорее моё ружьё, доча, да патроны! Мертвяки, говорят, пробудились!- Что?! Как! Неужели кто-то нарушил запрет о походе на кладбище?!- Похоже на то, в любом случае надо скорее сообщить мужикам из соседнего села Гестасовка! Их жизни сейчас тоже в большой опасности!Так, вместо праздника, мы стали готовиться к обороне нашего дома. Закрыли все двери, укрепили окна, достали из погребов оружие. Винтовки, дробовики, пулемёты – всё мы планировали пустить в действие. Так мы начали ждать врага, а пока ждали, в голове моей опять возник очередной греховный вопрос:- Скажи, деда, а коль тела воскресают, почему мы их просто не сжигаем в печах? Может, для нас всех так было бы проще, чем просто закапывать?Деду такой вопрос не особо понравился. Получив от него пару подзатыльников, старый всё же ответил мне. В общем, узнал я следующее:- Грех это большой, предков наших сжигать! Любой огонь – это энергия Сатаны! Неужто в школах вас ничему такому не учат?!После долгих выслушиваний моего брюзги деда, к вечеру за окном появились вдали первые чёрные силуэты. Так я впервые увидел воскресших из могил. Старик направил ствол пулемёта на толпу неупокоенных и мигом расстрелял её. Но после была ещё одна толпа, потом ещё и ещё. Никогда теперь не забуду, как приходилось мне в девять лет таскать боеприпасы, а также вёдра с водой, чтобы остудить разгорячённые оружия. Так я и моя семья стояли в обороне семь дней, на восьмой же патроны кончились. В итоге мы принялись отбиваться камнями, швабрами, гантелями и всем другим, что могло подойти для смертельных ударов. В целом мы могли и дальше так бороться, но дед в бою был укушен. Дальнейшее сопротивление без него было уже невозможно.- Добей меня, доча! Добей же, и скорее отступай с Гришей через отстроенный тоннель в погребе! Кто-то из нас должен жить и продолжать борьбу против нечистых!- Да, отец, как скажешь. – сказала мама дедушке сквозь слёзы, после чего ударила его ножом в грудь.Следующая толпа зомби вновь направлялась к нашему дому. Они не кончались. Поэтому какие-либо душевные разговоры с дедом никак не могли вестись. Все мы жили в ожидании очередной войны с мертвяками. Мы готовились к такому, нас обучали в школах, тренировали, и всё ради этого дня. Из одного поколения в другое. Так что, молча спустившись в подвал, мы направились по тоннелю в сторону почтового отделения. Там мы с мамой собирались найти выживших и вместе бежать в ближайшее село Гестасовка. Но оказавшись уже на улицах нашей родной деревни, мы сразу же были окружены мертвыми. До сих пор убеждён я, что у тварей этих есть интеллект. Свой собственный, зловещий интеллект, а не просто жажда к мозгам. Не раз наблюдал я потом и не раз убеждался в их строгой дисциплине и невероятной любознательности, проявляющейся к нашим домам, нашим книгам и к нашим телам при расчленении.И вот, собираясь стать кормом, ну или подобным им (наука наша до сих пор не определила, как это работает), мы уже собрались попрощаться с жизнью, прочитав перед этим молитву к Спасителю. Но вдруг где-то вдалеке донёсся громкий протяжный гул. Мёртвые тоже остановились, направив свои взоры куда-то в небо, и не зря. Ведь перед нами свершилось чудо. Настоящее, истинное чудо, которое больше нигде и никогда не являлось ни на одной передовой линии против нежити. Армия ангелов в доспехах с мечами спускалась с облаков, чтобы вернуть зомби обратно в землю. И когда дело было выполнено, они исчезли. Эх, был бы сейчас на нашей стороне такой союзник, война с неупокоёнными давно была бы уже закончена. Сейчас же я руковожу батальоном имени архангела Исаака, сейчас мы окопались где-то в районе Садомска, и сейчас где-то с полуночи официально началась очередная Пасха. Вот бы сегодня снова явились те ангелы в доспехах, как тогда в детстве. Но увы, ведь с того момента прошло уже ровно тридцать лет.

Ключевые слова: Пасха Зомби-апокалипсис мертвецы архангел ангелы война авторская история

Другие, подобные истории: