Пасхальные яйца ужаса

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:20

Причина: Изменен раздел

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:20 by

Красим яйца по-хоррорному, православно.А научит нас этому Дэнни Киссел, художник-самоучка и большой фанат ужасов из Ньювилла, штат Пенсильвания. У чувака есть своя студия, где он занимается сам и обучает других таким замечательным вещам как резьба по тыкве (и в этом он реально хорош, кстати), скульптура изо льда или песка, а также различные арты, созданные с помощью бензопилы. Словом, мужик действительно крут. И праздник Пасхи (католический, но какая разница?) Киссел тоже не обошел стороной.В этот день по парку в его городе были запрятаны десятки раскрашенных им яиц. На каких-то из них красовались герои комиксов, Миньоны из мультфильмов, но в большинстве своем детишек поджидали персонажи из хоррора.Тут и Фредди Крюгер, и его недруг Джейсон Вурхиз, и, разумеется, Пеннивайз, и Капитан Сполдинг из "Дома 1000 трупов", и старина Майкл Майерс, и кроха Сэм из хэллоуинского фильма "Кошелек или жизнь", и симпатяга Пинхед из "Восставшего из ада", и кукла Чаки, и клоун Твисти из AHS, и фермер Винсент из "Адского мотеля", и Кожаное лицо, и... ну, короче, вы поняли. Тут даже упомянутые мультяшные Миньоны облачились в маски культовых злодеев.Берите пример, вдохновляйтесь, покажите в концов концов, у кого яйца больше, круче и красивее раскрашены!Адский мотель (фильм), Американская история ужасов (сериал), Джейсон Вурхиз(персонаж), Дом тысячи трупов(фильм), Капитан Сполдинг(персонаж), Кожаное лицо(персонаж), Кошелёк или жизнь(фильм), Майкл Майерс(персонаж), Пасха(праздник), Пеннивайз(персонаж), Пила(франчайз), Пинхед(персонаж), Твисти(персонаж), Фредди Крюгер(персонаж), Чаки(персонаж)

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