Дело №60

«Тёмные стены скрывают тёмные тайны»***Была уже поздняя ночь, в доме напротив по одному гасли окна — люди ложились спать. Погасло очередное окно. Я посмотрел на часы: 2:30. «Всё. Хватит на сегодня».Закончив работать за компьютером, я встал со стула, подошёл к стене и, выключив свет, лёг на неразобранный диван прямо в штанах. Через несколько секунд глаза привыкли к темноте, и мне показалось, что я вижу тень с бледным пятном лица и неясными очертаниями. «Опять эта херня», — подумал я с раздражением, ещё секунду вглядывался в темноту комнаты, в которой кроме меня никого не было, отвернулся к стене. «Чушь мерещится последнее время», — начал считать овец. В какой-то момент пришёл сон. Как всегда тягучий и вязкий, в нём была тёмная вода, сочащаяся из стен, и что-то ещё, что-то страшное.***Я позвонил в дверь квартиры, никто не отозвался, но ещё раз звонить я не спешил, знал, что хозяин меня ждёт, просто ему дойти до двери надо. Дойти… Правильнее сказать – доползти. Щёлкнул замок, дверь открылась, по ту сторону порога стоял двухметровый мужик, горбившийся, опирающийся на ходунки.- Привет, Серёга. – поприветствовал меня хозяин квартиры.- Здорова, Николай.Хозяин чуть отошёл, давая мне войти внутрь.- Как сам? – поинтересовался я.- Да вот, как видишь, учусь ходить потихоньку.«М-да. После того как Колян, упав с высоты на работу, сломал шею, врачи вообще говорили, что будет лежать овощем абсолютно парализованным. А тут с ходунками ходит – небывалый прогресс».Я пронёс на кухню сумку с продуктами.- Вот, Колян, всё как ты просил.- Сколько тебе должен?- Колян, я разве в чём-то нуждаюсь? Хотя… Я возьму с тебя плату. Мне нужна информация.- Какая?- Ты же гений компьютерный. Найди мне в интернете что попрошу, да хоть в даркнете, но меня интересует одно важное дело, впрочем, сейчас всё тебе подробно расскажу. – говорил я, распределяя продукты, что в холодильник, что в шкаф, а что на стол.- Короче. – начал я, - у меня по соседству жила семья. И четыре месяца назад они просто взяли и умерли. Все вымерли, как тараканы от дихлофоса…Я сидел на кресле, привалившись к спинке, Николай напротив меня в эргономическом компьютерном кресле.- …вот реально, Колян. Я такой прихожу с работы, а мне говорят, что сосед с пятого этажа разбился на машине, на следующий день его жена не вернулась с работы, и два пацана их тоже домой не пришли. Старшего только через несколько дней нашли. На дамбе, на левом берегу – я показал рукой в сторону юго-запада. Мёртвым нашли, как ты уже, наверное, догадался. Младшего вообще не нашли. А ещё через какое-то время я узнал, что жена моего соседа умерла в больнице от сердечного приступа. Она всего на десять лет старше меня. Сорок два ей. Вообще, тебе не кажется это странным? Семья из четырёх человек умирает в течении полутора суток. Кстати, да, забыл сказать. Мужик не сразу умер. А на следующий день. Понимаешь? Он, Маринка и старший их пацан умерли в пределах тридцати шести часов. И все от естественных причин. Тридцать шесть часов, Коля! Младшего, как я сказал, не нашли, но я думаю, он тоже. Того самого. Причём находились все члены семьи в разных частях города. Будто их сразила разом какая болезнь. Или что-то ещё. Странным это не кажется?- Кажется. Но почему это вдруг тебя озаботило? И что ты от меня хочешь?- Почему озаботило? Потому что когда вокруг тебя умирают люди, это начинает напрягает, я хочу, чтобы ты разыскал на просторах интернета, были ли где ещё подобные случаи, если были, то по каким причинам? После того как та семья погибла, с моим домом что-то конкретно неладно. Было несколько самоубийств, причём без видимых причин. Антон повесился. Вот просто отмечали его день рождения у него на квартире, на утро его нашли повесившимся. На галстуке, он конец к оконной ручке привязал. Представляешь. В общем, в этом доме что-то очень странное. Поэтому, прошу, помоги мне разобраться, поищи подобные случаи. Хорошо?- Ладно-ладно. – Коля поднял обе руки, как бы соглашаясь и сдаваясь одновременно: - Только не сию минуту. Как время будет.- Я тебя не гоню. Найдёшь – сообщи.Выйдя из подъезда, я подошёл к своей «Митсубиси Галант», постоял минуту, с неба лил противным мелкий дождь, необычный для зимы, капли стекали по лобовому стеклу, и в какой-то момент дорожки капель сложились в слова «Не лезь», но уже через секунду следующие капли изгладили надпись.«Вот тебе раз» - подумал я, и сказал вслух: - Лез и лезть буду. Пошло оно всё!После чего залез в кабину и, заведя двигатель, поехал к дому.Запарковав автомобиль на своём парковочном месте, я встретился с Максимом, шестнадцатилетним парнем, живущим надо мной.- Здравствуйте.- Макс, — сказал я, — меня тут одна штука. Называй на ты.К дому подъехал автомобиль скорой помощи, из которого вышли люди в синей форме медработников и зашли в подъезд.- Макс, скажи, вот честно. Тебе кошмары не снятся?Подросток замолчал, а затем сказал:- Ага. Особенно перед контрольной по математике.- А если серьёзно?- Снятся.- Что именно?- А почему спрашиваешь?- Потому что люди в этом доме мрут как мухи, и мне хочется знать, какого дьявола тут творится, мне снится дичь всякая каждую ночь, и просто интересно, мне ли одному.- Снятся, Серёг. — Парень отвёл глаза. — Тёмная вода, капающая с потолка, иногда снится, что квартира затоплена, лужи на полу. Иногда, что из углов вылезает что-то… Что-то чёрное и бесформенное… Оно волосами будто оплетает комнату.- Волосами?Дверь в подъезд открылась, и оттуда вынесли носилки, накрытые белой простынёй, а следом вышла плачущая Лена.- Долбить мой лысый череп. — Простонал я, и, оставив расспросы Максима, подошёл к жене своего хорошего знакомого. Я уже понял, что случилось, кто под простынёй.- Лена. Лена…- Серёж. Я думала, он спит, я думала, он отдыхает… — Лена зарыдала. — Я пыталась разбудить его, а он уже холодный.Я смотрел, как носилки с телом мужа Лены — Ильей, грузят в автомобиль. «Ещё одна смерть». — подумалось мне: «Ещё одна».Вечером того же дня я сидел за ноутбуком, проводя собственное расследование. Статистику самоубийств и смертей по стране, по городу, по району. Собрав статистические данные, я провёл математический анализ, определив погрешность, а затем, загрузив все смерти, случившиеся в моём доме за последние четыре месяца, вычислил среднее значение. От полученных данных я немного офигел. Коэффициент смертей в моём доме превышал средний по городу на сто пятьдесят процентов за тот же период.- Охренеть. — Только и смог я прокомментировать полученные данные, глядя в монитор. — Охренеть не встать. Ладно.Я, распечатав полученные данные, положил их в папку, на которой написал «Дело №60», там уже лежали ранее сделанные распечатки новостных сводок о смерти членов семьи из квартиры номер 60.Завибрировал смартфон, сообщая о входящем вызове, на экране высветилось «Николай», я принял вызов.- Здоров, Колян. Нашёл что?- Не знаю, Серёга, насколько тебе это будет интересно, но подобное было. В США. В одном районе в течение нескольких дней умерло около десяти человек, все они были выходцами из Юго-Восточной Азии, и все за несколько ночей до смерти видели кошмарные сны. И, знаешь, это легло в основу фильма «Кошмар на улице Вязов».- Коля, в натуре, мне это интересно. Подробности.- Подробности я тебе через ВКонтакте кину. Сейчас.Телефон отключился, я вышел в ВК, где мне уже пришли скрины об этих случаях. Тысяча девятьсот восемьдесят первый год. Молодые люди, в возрасте от шестнадцати до двадцати четырёх лет, умерли от естественных причин во сне, но в течение нескольких дней перед смертью им снились настолько дикие сны, что они боялись засыпать.«Сны. Сны — это зацепка. Надо раскрутить это».Я ввел в поиск: «Необъяснимые смерти во сне целой группы молодых людей в течение короткого времени. Причины».Я копал и обнаружил, что случаи массовых смертей, когда умирали целые семьи или компании людей за короткое время, случались и в Европе, фиксировались в девяностые годы, но первые упоминания об этом были из Азии. «Азия. Что же там такого в этой Азии?». Я копал дальше. Такие случаи имели место в Камбодже, Таиланде и Лаосе.Я посидел, переваривая мозгами прочитанное.«Темная вода... Волосами оплетает комнату» — вспомнил я слова Максима и так и ввел в поиск:«Темная вода с потолка. Волосами оплетает комнату». Затем вспомнил странный силуэт с бледным лицом и добавил: «Призраки».Поиск выдал просто охренеть какой длинный список азиатских фильмов ужасов. Я сперва хотел его закрыть, но затем решил пробежать по нему глазами. По диагонали.Я открыл статью и вздрогнул от первого же кадра: ко мне тянула руку женщина с окровавленным лицом и длинными волосами.«Убить бы того, кто сделал этот скример». Я начал крутить ленту. Были статьи, в которых содержались фото призраков, но это всё было не то.«Волосы, неясная тень с бледным лицом, вода, массовые смерти в одном месте. И это всё как-то связано с Азией» — вот что мне было нужно. Но ничего путного найти не удавалось. Были фильмы, тупорылые страшилки на ночь, всякая хренотень. Я откинулся на спинку кресла: «Четыре утра, скоро на работу. Ещё одно дело».«Волосы, бледное лицо, вода, призрак, что за существо?» — ввел я в поиск.Поиск выдал что-то про русалок: «Какие русалки, нахрен?!».«Не русалка. Призрак. Квартира. Сны» — уточнил я. Выскочили данные по различным сонникам. Взглянул на часы — 4:30. Убрал «сны».Это как играть в игру тепло-холодно. Ладно.Я решил сделать последний на сегодня ход. Всё, что узнал и услышал, загрузить в искусственный интеллект и пусть анализирует — так и сделал, и через минуту получил ответ:«Онрё (怨霊) — мстительный дух женщины в японском фольклоре.Ключевые черты: бледное лицо, длинные чёрные волосы, способность вызыватьсмерть и кошмары.Происхождение: обычно это дух женщины, погибшей насильственной смертью или от неразделённой любви, которая вернулась, чтобы отомстить.Проявления: вызывает массовые смерти, насылает кошмары, её присутствие ощущается как леденящий холод. Волосы могут материализоваться в пространстве как символ её ярости.Почему подходит: идеально соответствует всем пунктам описания — азиатский контекст, бледная женщина, длинные волосы, связь со смертями и кошмарами.Юрэй (幽霊) — призрак в японской традиции.Особенности: часто выглядит как женщина в белом кимоно с длинными чёрными волосами, закрывающими лицо.Поведение: привязан к месту своей смерти, может преследовать живых, вызывать болезни и смерть.Отличие от онрё: юрэй не всегда мстительный, это просто дух, не нашедший покоя, но может быть опасен.Я протер лицо, сделал распечатку результатов, подержав в руках, засунул в папку «Дело №60» и со словами «бред собачий» закрыл крышку ноутбука, однако последнее сообщение отпечаталось в голове: «онрё-юрэй».Вечером следующего дня я сидел перед ноутбуком, незаметно для себя грызя кончик авторучки. Мне казалось, что все пазлы вот они, передо мной, но они не складываются.Я снова полез в новостную сводку, введя временной промежуток в четыре дня – день до смерти семьи с пятого этажа и день после. Ну и тридцать шесть – сорок восемь часов – это примерный срок, который я определил, срок, за который они погибли. Листая один новостной сайт за другим, я наткнулся на статью, датируемой следующим после гибели старшего сына той семьи днём: «Девушка найдена мертвой в ванной. Предварительный осмотр не выявил признаков насильственной смерти». Я всматривался в её прижизненную фотографию и не мог отделаться от чувства, что видел её. Видел вживую.«Долбить мой лысый череп!» - я провёл руками по чисто выбритой башке: «Да это же девка того самого парня с дамбы. Он её сюда приводил. Ё-моё. Жила в районе Старый город».Я встал с компьютерного кресла и подошёл к большой карте города, висящей на стене. Поставил точку карандашом – дом, в котором я живу, ещё одну точку – дамба, ещё одну точку – центральная районная больница, ещё точка – район автопарка, затем ещё – квартира в Старом городе.Отойдя на несколько шагов, я посмотрел на то, что у меня получилось – в центре мой дом, а все остальные точки вокруг него, образуя почти правильный круг. Я взял со стола линейку и провёл линии от своего дома до всех точек, а затем соединил точки линиями между собой – получилось что-то вроде паутины. Круговой паутины паука-крестовика.Каждая точка на карте – место смерти человека, и, на первый взгляд, казалось, что они совершенно не связаны, но это только на первый взгляд. Все эти линии сходились в одном центре – моём доме, а если бы их можно было продолжить, то в самом доме они сошлись бы в одном конкретном месте – квартире № 60 на пятом этаже. Все люди, погибшие в разных частях города, были связаны с этой квартирой либо с жильцами этой квартиры. Прямо или косвенно.В комнате стало на секунду ярче, затем темнее, затем снова ярче, я оторвался от созерцания карты и посмотрел на потолок – мигали две лампочки из трёх потолочной люстры. Несколько секунд я смотрел на них, думая: «Это скачки напряжения или начинается?», мигание прекратилось: «И то, и другое», - заключил я, снова посмотрел на карту, вернулся к столу и откинулся на спинку кресла.Надо было всё это осмыслить, передо мной будто были паззлы, и из них надо было сложить картинку.Примерно через час зазвонил телефон: «Угадай, кто?». Угадал.- Да, Николай, слушаю.- Серёж, слушай, а кто жил до той семьи в той квартире? Ну, той семьи, которая погибла.- Тамара. – ответил я. – Тамара со своим мужем и сыном-подростком.- Слушай, Серёж. А там не происходило что-нибудь... Убийство, самоубийство?- Она повесилась, Коль. – я провёл рукой по лицу. – Повесилась, искупавшись.- Ты не находил странные протечки? Лужи воды, непонятно откуда взявшейся?- Находил. А почему ты спрашиваешь?- Потому что, Серёжа. Это не погибшая семья стала «спусковым крючком», это здесь было раньше. Ты можешь сказать, что я съехал кукухой, но, судя по всему, у вас там обитает мстительный призрак. Смотри. Было самоубийство, потом все, кто жили в той квартире, умерли или исчезли. И ещё, Серёжа, я кое-что нарыл. В тот же день, что и семья из той квартиры, умер муж Тамары и её сын. Это всё связано не столько с квартирой, сколько с Тамарой, она…- Превратилась в онрё. – сказал я. – Мстительный дух, концентрированная злоба.Я услышал, как Колян выдохнул на том конце провода.- Серёг, я всё думал, как тебя подвести к этой мысли, чтобы ты не послал меня нахрен, а ты сам к ней пришёл.- Да. Я просто собрал всё воедино: Азия, внезапные смерти, черные волосы, тень с бледным лицом. Загрузил все данные в ИИ, и искусственный интеллект мне это всё выдал.- Да, Серый, да. Мы пришли одновременно к одному и тому же выводу, теперь ты знаешь, кто обитает в твоём доме.- Благодарю за информацию. Сказал я.На том конце завершили вызов.Я сел в кресло, уставившись в потолок:«Тамара тащила две тяжеленные сумки, набитые продуктами к новогоднему столу, женщина поставила их у входа в подъезд, порылась в карманах в поисках ключей и, вынув связку, отомкнула подъездную дверь. Я подошёл и придержал дверь, давая возможность соседке по подъезду беспрепятственно войти.- Спасибо большое. – проговорила она.- Всегда пожалуйста. – ответил я и подхватил её сумки. – Давайте вам помогу.- Спасибо. – снова повторила она.Я тащил сумки вверх по лестнице, а Тамара шла за мной следом.- Новый год дома будешь с родителями? Или с друзьями? – спросила она.- Дома. – ответил я, поставив сумки у лифта. – Всего доброго.Я развернулся и побежал вверх по лестнице, к себе на восьмой этаж.А два дня спустя я услышал, как мама разговаривала с женщиной, жившей через стенку от нас.- …повесилась, искупавшись. – услышал я от соседки. – Перед этим позвонила мужику на работу.Мама качала головой: - Мужик гулял и не краснел, она не выдержала.Поговорив с мамой, соседка пошла к себе, а я тут же подошёл к маме:- Мама, это про кого? Кто повесился?- Тамара с пятого этажа. Из шестидесятой квартиры.- Почему?- Не пережила измену мужа. Узнала, что муж гуляет от неё.- Как? Я ей два дня назад сумки ей нёс. Она была в хорошем настроении, расспрашивала о моих планах на Новый год, где отмечать буду.- Вот так. – мама развела руками: - Вот такая она жизнь.А я стоял, и в моей голове не укладывалось: «Тамара, жизнерадостная тётка, улыбалась два дня назад. Расспрашивала о планах. А у самой не было никаких планов. Повесилась. И мамино: «Вот такая она жизнь» - как контрольный выстрел.А ещё через две недели, после похорон Тамары, её муж Денис и сын экстренно съехали с этой квартиры, никому ничего не сказав.Просто в послеобеденное время появилась «Газель», куда дюжие грузчики погрузили мебель, и, пробуксовав шинами по льду, фургон уехал в неизвестном для меня направлении. Никто из соседей не знал, куда переехал Денис с сыном, а мне и не особо хотелось узнавать».Из воспоминаний меня вырвал грохот, донёсшийся сверху. Я прислушался, но было тихо, а через минуту последовал такой удар, будто кто-то опрокинул там шкаф: «Да что там происходит, чёрт возьми!». Я накинул на себя спортивную куртку и, замкнув дверь, поднялся на девятый этаж: «Макс, ты что там творишь?»Я позвонил в его квартиру, звонил долго, и уже собрался уходить, как парень мне открыл.- Серёг, ты что?- Макс, у тебя там что, шкаф рухнул?- Да нет, всё нормально.- Я думал, у меня люстра свалится с потолка.- Да не, всё нормально, Серёг.Парень действительно выглядел нормально, не возбуждённый, не напуганный, просто уставший, с наушниками на шее.«Ха. Вот почему он звонка не слышал полчаса».- Старики твои где?- Отец на работе в ночь, мама сейчас придёт.- Извини, что побеспокоил.Я пошёл вниз, услышав вслед: «Да забей».Спустившись к себе, я уже достал ключ отмыкать дверь, когда замер от увиденного – ручейки грязной воды, стекающей по стене, оставляющей следы на побелке, они собирались на полу в лужицу. Я уже было снова хотел рвануть наверх к Максиму, дабы выяснить, что это за потоп, когда прямо передо мной на стене возник мокрый отпечаток ладони. Я как будто выпал из реальности, страха не было, было: «Что за хренотень», я коснулся его рукой – чувства не обманывали, стена была мокрой, но отпечаток уже превращался просто в мокрый круг.«Ладно», - отомкнув квартиру, я вошел и понял, что моя фраза: «люстра с потолка свалится» перестала быть фразеологизмом. Люстра не свалилась, но её будто кто-то снял с крючка, и она висела на проводах. «Долбить мой лысый череп» - я провёл руками по гладко выбритой голове и пошёл в кладовку за фонариком и отвёрткой и индикатором тока, вернувшись, первым делом сфотографировал люстру: «Надо зафиксировать место преступления». Тут же распечатав фото на принтере, я отправил его в папку «Дело №60», сделав пометку «23.03.26. необъяснимое снятие люстры с крюка». После чего, взяв отвёртку, начал приделывать люстру на место.Ночью, проснувшись непонятно от чего, я огляделся: темнота, из открытого окна доносились звуки проезжающих машин. Я посмотрел вверх и сперва не понял, что надо мной - вместо привычных белых потолочных обоев, еле различимым бледным пятном всегда видимых в темноте, колыхалось что-то чёрное и бесформенное, ходило волнами: «Твою мать. Это сон или явь?» - я сместил глаза ниже и увидел тёмную фигуру с нечёткими краями, она висела в воздухе между колышущимся потолком и полом, она была видна до пояса, бледное пятно лица с будто размазанными ртом и глазами, тёмные волосы, а вместо нижней половины было что-то непонятное, бесформенное, меняющее очертания, сливающееся со мраком.Я почувствовал, как меня будто прожигает ледяной холод: «Нет» - я собрал всю волю в кулак: «Тебя нет. Ты ничто». Я моргнул, видение исчезло. «Свет. Надо включить свет» - я хотел встать, но не смог даже пошевелиться, грудь горела огнём, было трудно дышать. «Она. Как вампир. Забирает силы. Питается страхом. Хрен тебе, тварь!». Я встал с дивана и нетвёрдой походкой дошёл до стола, включил лампу, свет разогнал темноту. Люстра снова была снята с крюка, я повернул лампу вверх и вдобавок ко всему увидел, что потолок мокрый, на белых потолочных обоях были следы жёлто-коричневые следы воды. Так бывает, когда вода протекает через перекрытия с этажа на этаж. Капли падали на пол и на диван. Три часа ночи. К Максиму решил не ходить, ясно же, что он не при чём, не он же снял люстру, в конце-то концов.Я сел за стол, взял чистый лист бумаги и написал: «Онрё – сгусток концентрированной злобы и ненависти. Ломает кошмарами, подавляет способность к сопротивлению. Питается страхом, чем сильнее боишься, тем сильнее призрак.Способы борьбы:…»Я посидел, анализируя прочитанное в интернете, и записал.«…соль – замедляет призрак. Перекрёсток – сбивает с толку».Вспомнил, что японцы вешают напротив входной двери в дом зеркало, считается, что если дух захочет войти в дом, он увидит своё отражение и испугается. Также японцы верят, что зеркала показывают реальность. «Надо проверить!»Включив компьютер, я ввёл в поиск: «Как зеркала воздействуют на призраков?»Из чего узнал, что зеркало может использоваться как портал и онрё может проникнуть через него, причём тесная связь между призраками, зеркалами и потусторонним миром обнаружилась практически у всех народов: Азии, Америки, Европы. С другой стороны, зеркало не отражает иллюзии, показывая вещи как есть. «На хрен!»Трюмо было демонтировано прямо тут же. Ночью. Вместе с трельяжем всё это отправилось на мусорку рано утром.Спустя несколько часов я узнал, что семья с шестого этажа переезжает. «Значит, их оно достало. Что ж. Удачи». Я уже знал, что бежать бесполезно, онрё привязывается к людям.«Осталось только одно», - подумал я: «копать. Продолжать копать».Я подошёл к своему «Митсубиси», сел в машину и завёл двигатель: «Копать. Надо копать».На работе во время обеденного перерыва, проводя раскопки на просторах интернета, я выяснил, что онрё тесно связано с водой, дождём, зеркалами – это для них как проводник в их мир. Также там же выяснил, что подобные сущности могут воздействовать на электронику, выводя её из строя.Вечером, придя с работы, я мылся в ванной и уже вылез на пол, обернувшись полотенцем, когда на запотевшем стекле зеркала проступило слово «могила», будто пар в этом месте на мгновение испарился, образовав буквы.- Хрен тебе! – ответил я, продемонстрировав средний палец зеркалу. – Я ещё поживу!Вода плохо уходила в слив, и, поковырявшись там, я извлёк волосы темно-каштанового цвета, сантиметров тридцать длиной. Провёл рукой по запотевшему зеркалу и посмотрел на свой до блеска отполированный череп: «точно не мои».Настоящие, осязаемые. Не призрачные. Я повесил их на край раковины и, перекрыв воду, вышел из ванной.Дождавшись, когда волосы высохнут, засунул их в целлофановый пакет, который также отправился в «Дело №60».Несколько дней спустя.Выйдя из квартиры в подъезд, я услышал приглушённые голоса, будто компания людей разговаривала на несколько этажей ниже.«Кто ж там такой говорливый?» - я решил спуститься пешком и посмотреть, у кого язык не держится за зубами.У квартиры №60 сидела компания молодых людей в количестве четырёх штук и распивала пиво. Я остановился, осмотрел их – не знаю никого. «За каким хреном приперлись?»- Эй, чуваки! – окликнул я их. – Бегом отсюда. Быстро!Парни сперва остолбенели от моих слов, а затем один из них встал со словами:- Мужик, всё нормально, мы мусорить и срать тут не будем.- Я сказал, валите отсюда на хрен.«Может, объяснить им, что квартира номер 60 – эпицентр, гнездо ужаса? Нет, не поймут. Не поверят».- Мужик, ты что? – один из них встал и направился в мою сторону, сжимая кулаки.«Придётся показать им кусочек каратэ». Я отвесил ему пинок носком ботинка в живот и другой ногой по рёбрам. Удары были такие, что парню показалось, будто его лягнула лошадь. Согнувшись пополам, он осел. Компания мгновенно оказалась на ногах.«Зря вы это» - я влепил второму ладонью такую оплеуху по роже, что тот привалился к стене и медленно сполз по ней, другой тут же получил удар ногой с разворота в живот, который сбил его с ног. Последнего, прижавшегося к стенке, я просто взял за одежду руками и, без всякой техники, применив приём «сила есть – ума не надо», приподнял и бросил на пол.- Какого хрена ты делаешь? – прохрипел тот, который первый получил пинка.- Спасаю вас! – сказал я, попытавшись дать ему ещё пинка, но тот сумел отскочить назад.- Валите на хрен!- Пошли, пошли, пошли! – один парень тащил второго, двое сматывались сами вниз по лестнице.Я посмотрел им вслед, затем на дверь квартиры №60: «Хоть табличку вешай «не влезай – убьёт». После чего подошёл к лифту и нажал кнопку вызова, заправляя рубашку в штаны и одёргивая куртку.Я подошёл к турнику на школьной площадке и, размявшись, начал подтягиваться. Отдыхая между подходами, заметил Максима, который наблюдал за мной, находясь по другую сторону забора.Я улыбнулся, показал ему «тихо», а потом, ухватившись одной рукой за перекладину, начал подтягиваться: раз, второй… пятнадцатый. После чего поменял руки. С каждым моим повтором у Макса вылезали всё сильнее глаза из орбит, парень перемахнул через забор и подошёл ко мне, протягивая руку:- Здорова.- Привет. – отозвался я.- Это было круто.- Не говори. Не поверят. – я показал ему снова «тихо» и, зацепившись за перекладину только средними пальцами, подтянулся десять раз, вызвав у Максимки очередной отпад челюсти. – Ну, а ты сколько подтянешься?Понаблюдав, как Максимка болтается как сосиска на восьмом повторении, я подсадил его пару раз, после чего сказал:- Всё. На сегодня хорош. Как сам? Спокойно всё?- Серёг…Было видно, что мальчишка хочет мне что-то рассказать, но ему страшно и боязно это сделать.-… обещай, что не будешь подшучивать.- Буду молчать как памятник. – сказал я. – Даю слово.- Я видел женщину. – выдал парень на одном дыхании. У себя в квартире… Это лицо потом исчезло.- Макс, что? Что ты сказал?- Это лицо потом исчезло. Оно будто было волосами обрамлено. Они будто падали на него. Мне было страшно. И волосы. Они…- Ты нашёл волосы?- Да.- Может, мамины?- У мамы не такие. Я не знаю. Может, это сон был, но я могу покляться, что не спал. Я просто лежал в кровати. Ночью. А она наклонилась надо мной. И волосы.- Ты куда их дел, Макс?- Выкинул!- Я тебе верю. Макс, скажи мне свой телефонный номер.Максим продиктовал, я набрал его и нажал «вызов», когда Макс вынул смартфон, велел: «Сбрось».- Вот, Макс, теперь у тебя есть мой номер. Если будет страшно, а родителей не будет дома – звони мне.Через несколько недель после этого разговора с Максимом, я выбирал рубашки в магазине одежды.- Маловата. – сказал я продавцу, снимая рубашку и вешая на вешалку. – Вон ту подайте.Зазвонил мой смартфон, я взглянул на экран: «Максим».«Вот так, парень опять до смерти напуган».- Да, Макс.«Криииии, Криииииии» - раздалось в трубке.- Макс.«Криииии, Криииииии, Хрррррр, эйээк, эйээак».- Макс.Звонок сбросили. На экране высветилось «FE:nd».- Япона мать! «Извините!» — прокричал я продавцу и побежал на выход из магазина, надевая свою рубашку. «Так. Звонить его мамане».«Абонент вне зоны обслуживания».«Бате звонить» - пронеслось в голове. В трубке раздалось «ккрииииррркккриии. Абонент вне зоны обслуживания».Я запрыгнул в свой «Митсубиси Галант», завёл движок: «где он может быть» - взглянул на часы - «Дома. Пришёл из школы и дома. Отрубите мою лысую башку, если не так».Я рванул с места.«Ф - Фролов, Фролов фамилия Максима» - стучало у меня в голове: «Энд – конец. Оно забирает его».На спидометр не смотрел и так знал, что скорость значительно превышена. Разок проскочил на красный свет: «теперь штраф прилетит. Хер с ним». Выскочив на встречную полосу, чтобы обогнать ползущую впереди машину, чуть не столкнулся лоб в лоб с другой машиной: «нарушил всё, что только можно». Впереди была пробка, оценив на ходу ситуацию, я, крутанув руль, выехал на трамвайную линию и, проехав по ней, свернул во дворы, проехав через них, снова выскочил на дорогу.Начинался дождь, капли упали на лобовое стекло, а уже через несколько секунд его заливала вода: «тёмная вода, призраки». Я жал акселератор, мне сигналили: «пофиг» - стучало в голове.«Бам» - на лобовом стекле появились отпечатки ладоней, которые через секунду смыло водой, но из-за этого я чуть не потерял управление. Въехав во двор своего дома, я увидел машину скорой помощи и что-то лежащее на асфальте, из-под чёрного пакета торчала босая нога. «Всё. Приехали» - подумал я, ощущая упадок сил: «Оно забрало. Забрало Максима».Под козырьком подъезда толклись вездесущие и всё знающие соседки.- Что случилось. Обратился я к ним ко всем сразу.- Максимка в окно выпал.Я повернулся и смотрел. Смотрел на дождь.***Три недели спустя я, как и обычно, запарковав машину, направлялся к подъезду. Остановился, посмотрел снизу вверх на погружающуюся в сумерки многоэтажку. Я видел, что мой дом медленно превращается в логово ужаса, и не только я. Люди тоже это чувствовали, несколькими днями ранее уехала ещё одна семья.- Серёг. – окликнул меня с первого этажа.- Привет, Володь. – мы пожали руки.- К нам новые жильцы переехали.- Да? А куда?- На пятый этаж. Квартира 60. Сегодня заехали, пока ты на работе был.- Ну, нахрен! – выдохнул я.- Что не так?- Будто не знаешь? Квартира с привидениями. – я провёл туда-сюда по бритой голове: – Целая семья там. Ну, ты помнишь. Да и вообще, квартирка с историей.- Да. - Володя закурил: - Ты веришь в привидений?- Верю. – ответил я, войдя в подъезд. «Здесь штука пострашнее привидений».«Ну, всё, надеюсь, у них завещание в порядке. Впрочем, нужно понаблюдать, посмотреть, что за семья».Опоясавшись фартуком, я готовил нехитрый холостяцкий ужин, за окном поливал дождь, неестественный для средины весны.«…и пахнет морем по ночам, а по пустым мостовым осенний стелется туман…»- Что за дьявольщина. – я, сдвинув сковороду с огня, прошёл в зал, где надрывался включившийся сам собой музыкальный центр.«…ты беги-беги, беги на край земли…»- Заткнись. – сказал я и нажал кнопку «выключить» на пульте. После чего, бросив пульт на диван, отправился на кухню, но до кухни не успел дойти.«…И улетают журавли, туда, где солнце и тепло…»Я бегом вбежал в зал, намереваясь выключить эту музыку через выдёргивание вилки из розетки, и когда уже протянул руку, увидел намокшие от воды обои, розетка была в воде.Если бы схватился за вилку – уши бы обгорелые остались. Вместо времени и частот на табло музыкального центра были меняющиеся символы: «F6:T0 6C:0L HC:60».«Хотела убить меня. Током. Несчастный случай».«… Ты лети, лети, любовь свою ищи. Как в небе журавли лети, слышишь…»Быстрым шагом выйдя из квартиры, я открыл электрощиток и вырубил автомат, заткнув наконец эту шарманку.За окном продолжал поливать сильный дождь, наполняя подъезд тёмной водой, стекающей потоками по стенам.***Дождавшись окончания дождя и выйдя в магазин за продуктами, я на своём этаже на секунду увидел тёмный силуэт с бледным пятном лица, будто смазанными глазами и ртом, как на нечётком фото, и длинными волосами и неестественно повёрнутой вбок головой, который отступил в сторону мусоропровода, я почувствовал, как по мне пробежала волна мурашек, секунду постояв, направился туда с чётким намерением выяснить, что это было, что я только что видел, но там не было никого, кроме трубы мусоропровода. На полу была лужа непонятно откуда взявшейся воды, да цепочка следов от мокрых босых ног, которая внезапно обрывалась. Стены были сухие, с потолка не капало.«Начинается», - подумал я. – «Активизировалось».Развернувшись, я быстро спускался по лестнице: «Оно всегда было здесь, но в последние несколько дней будто активизировалось. Почему? Что я упустил?»Вернувшись из магазина и засунув продукты в холодильник, я сел за стол и, взяв лист бумаги, начертил таблицу из трёх колонок: «Что общего между семьёй Тамары, той семьёй и этой, только заехавшей?»«Муж» - записал я во всех трёх колонках.«Жена» - также вписал во все три колонки.«Дети». Шестнадцать лет – в первую колонку, девятнадцать и тринадцать лет – во вторую, семнадцать лет – в третью. Посмотрел. Затем вписал возраст взрослых членов семьи – он совпадал во всех случаях. Дети: всегда есть подростки старшего подросткового возраста, шестнадцать-девятнадцать лет. Не такой уж большой разброс.Внизу таблицы быстро написал: «Заезд семьи, сходной с семьёй Тамары, активизирует онрё». После чего отправил лист ко всем доказательствам в папку №60. Волосы. Они никуда не делись. Всё также лежали в папке в целлофановом пакете. Значит: «нематериальный призрак может оставлять вполне материальные следы своего присутствия. Может влиять на реальный мир».«Оно же люстру сняло. Два раза». Я прошёл в комнату, вытащил из-за шкафа стремянку и залез к потолку, только сейчас я обнаружил странные полосы, приложив к ним руку, понял, что это следы от ногтей. На потолочных обоях: «Я их не видел, когда люстру вешал. Или они позже появились?Я сфотографировал царапины и вернулся к столу, открыв папку, сделал запись: «Тамара – почти ничего, семья 1 – почти весь подъезд, семья 2 - ?» Я уже не сомневался, что призрак «выкосит» новую семью, но что тогда будет? Выкосив предыдущую, оно распространило влияние почти на весь дом, выкосив эту, что? На весь район? На весь город?Я совершенно не знал, каковы потенциальные возможности этого существа, до какого предела оно сможет расширять границы влияния, и, самое главное, я понятия не имел, как это остановить, как разорвать цикл.Хотелось сбежать подальше, но я знал, что это не поможет, возможно, станет только хуже.«И всё идёт по одной схеме: сначала доводит человека до срыва кукухи, а потом убивает».Я посмотрел сделанные фото потолка, царапины настоящие. Но что это доказывает, что это докажет постороннему человеку? На одном из фото было тёмное пятно на потолке, которого не было в реальности. Вот, на фото есть, а в реальности – нет. Пересмотрев все фото ещё раз, я сунул их в папку.***Ночью проснулся от того, что кто-то неимоверно топал. Будто ребёнок носился по квартире и прыгал на кровати. Я прислушался: «Ребёнок-жеребёнок. Судя по топоту».Вспомнил про исчезнувшего мальчика. «Его так и не нашли». Звук был повсюду. В прихожей, над головой, подо мной. «Сиди», - велел я сам себе. – «Просто сиди».Но я встал, подошёл к окну – за окном был туман, будто молоко разлили в воздухе.Кап-кап-кап-кап.«Вода. Вода проводник в потусторонний мир» - вспомнилось мне.Я взял смартфон со стола: «Не, он не включится. Бесполезно», но фонарик на смартфоне включился.-скккр-кррр-сккрр – направив луч света на источник звука, увидел люстру, которая качалась всё сильнее.«Уж не на люстре ли она повесилась?» подумалось мне. Я почувствовал, что воздух в комнате становится спёртым, мне нечем дышать, «ааахррр» - я втянул в себя воздух открытым ртом, как выброшенная на берег рыба, чувствуя присутствие, боковым зрением замечая движения сбоку. «аааххрр» - ещё вдох.Я развернулся и увидел, как из угла по потолку расползается в разные стороны что-то чёрное бесформенное, наподобие щупальцев осьминога: «волосами оплетает комнату» - вспомнил я слова Максима. Потолок деформировался, будто что-то пыталось пролезть сквозь него ко мне, на потолке из чёрного шевелящегося и расползающегося во все стороны комка волос проступили синюшные черты лица с белыми без зрачков глазами, которое начало спускаться ко мне, и от которого также во все стороны расходились развевающиеся, будто от невидимого встречного ветра, волосы: «темнота, человек не может так отчётливо видеть в темноте, это моё воображение». Я сжимал в руке смартфон со включенным фонариком, но не было сил его поднять, посветить.«Шлёп-шлёп-шлёп-шлёп» - шлепки босых мокрых ног. Звук был повсюду сразу. От этого бесформенного огромного комка отделилась черная рука, силуэт начал всё сильнее спускаться ко мне в комнату, всё более обретая человеческие очертания. Я почувствовал, как меня будто прожигает ледяной холод, будто из меня что-то вытягивают. Жизнь. Душу. «Нет» - я собрал всю волю в кулак: «Тебя нет. Ты ничто».Я на ватных ногах развернулся и, чувствуя, что задыхаюсь, и уже на грани отключки, вышел в прихожую и, навалившись на стену, включил свет – никого.Свет несколько раз мигнул, будто собираясь потухнуть, а через секунду раздался хруст, и люстра, отделившись от потолка, рухнула на пол, обдав комнату брызгами стекла: «Вот так. Хорошо сделал, что диван передвинул» - только и подумалось мне, больше никаких мыслей не было, не было сил думать. «Ещё одна такая атака и у меня все шансы двинуть кони».Я тяжело переводил дух. Дорожка в прихожей была мокрая, к разбитой люстре, лежащей на полу, прилипли волосы. «Это. Не сон. Онрё был здесь».- Хрен тебе! – заявил я вслух.Одевшись, я вышел из квартиры: лучше на улице быть. Или в гараже. Спокойнее, что ли.***Наступивший день у меня был выходным, и я стоял у подъезда, когда щуплый высокий подросток быстрым шагом подошёл к подъездной двери и начал рыться в своём рюкзаке, он рылся там столько, что я подумал: «ещё пять минут раскопок, и он точно найдёт нефть. Кстати, я его раньше не видел, а у него ключи от подъезда, явно их ищет. Это он – новый «счастливый» жилец «счастливой» квартиры. Или нежилец».- Молодой человек. – окликнул я подростка.Парень оторвался от раскопок в рюкзаке и уставился на меня. Щуплый, высокий, с копной тёмных волос, в бесформенных штанах. Я усмехнулся про себя: «В моё время таких били». - Это ты заехал в квартиру №60, ну, ту, в трёшку?- Ага, всё так. – ответил парень.- Давно?- Неделю как.- Понятно. – проговорил я «уже неделя, как в доме творится совершенно особенная дичь» и протянул руку: - Сергей.- Дима. – ответил парень.- Что ж. Рад был познакомиться. – я хлопнул парня по плечу: «Держись, чувак» подумал я: - С родителями живёшь?- Да, - ответил Дима.- Учишься?- В одиннадцатом классе. А вы кто?- Сосед твой. – усмехнулся я: - С восьмого этажа.Быстро вынув из кармана джинсов ключи, я поднёс брелок к считывателю домофона – дверь открылась.- Спасибо. – проговорил пацан и шмыгнул в подъезд.«Вежливый. Молодец» - подумал я про себя. И вздохнув проговорил вслух:- Мои соболезнования, чувак. – помолчав некоторое время, добавил: - Таймер включён.«Начался очередной цикл, очередной цикл спирали» я снова поднёс брелок к считывателю и сам прошёл в подъезд: «Всё начинается. Снова. Бесконечный ужас, бесконечный кошмар».

