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Страшилки

Жесть за окном

Это было 27 апреля 2018 года. Я запомнил дату хорошо, ведь помню, что тогда у меня начался отпуск.

Было поздно, я уложил своего отпрыска спать, а сам пошёл рубиться в доту. Я просидел 1.5 - 2 часа, так как на работу было не надо. Вдруг отрубили свет. Я решил посмотреть на часы. Тогда-то я понял, что уже пора ложиться спать.

Я почистил зубы, уже стоял у кровати и собирался снять майку, как вдруг увидел в окне свет мигалки. Он был очень сильный и слепил глаза, но жену почему-то не побеспокоил. Кроме света был противный звук, что-то вроде плача ребёнка, смешанного с работающей дрелью. Я посмотрел в окно и увидел, что во дворе стоят "скорая", менты и около 6 людей. Среди них я увидел высокого худого человека, который был на порядок выше остальных. Сначала мне показалось, что его никто не видит, но потом к нему подошёл ДПСник в жёлтом жилете, и я вроде как успокоился.

Наконец, проснулась жена, и я с улыбкой рассказал этот случай. Она сказала, что за окном ничего нет, никакого света, хотя я видел его секунд 20 назад. Посмотрел на улицу, там действительно ничего уже не было: ни "скорой", ни полиции, ни прохожих, кроме высокого человека. Он смотрел в окно 1 этажа соседнего дома. Мне стало не по себе, ноги начали дрожать и сгибаться, было ощущение, что я сейчас упаду и отрублюсь, но я начал приходить в себя. Я набрался смелости и крикнул ему:

- Эй, парень! Ты кто такой, что ты там делаешь?

Он посмотрел на меня. Я от испуга отвернулся и отошёл на пару шагов от окна. Я решился подойти к окну снова, но человека нигде не было. Я позвонил в дверь к соседу. Он открыл, и я начал рассказывать историю. Но в самом начале он меня перебил и крикнул:


- Ты тоже это видел?

Как оказалось, мы оба стали свидетелями этого странного события. Сосед предложил покурить на лестничной площадке и обсудить это в деталях. Он пошёл за сижками. Я начал его ждать, и вдруг понимаю, что жду его слишком долго. Потом заметил ещё странную вещь - сосед всегда хранил пачку сигарет в кармане куртки, но сейчас он прошёл мимо и даже не повернулся к ней.

Я начал кричать его имя. На 7 раз я решился войти в его квартиру, но в ней не было никого. Когда я вернулся в свою квартиру, снова увидел свет мигалок в окне. На этот раз мне стало очень сильно страшно, ноги полностью перестали держать меня, и я упал. Я чувствовал, что парализован и мог только закрыть глаза.

Через некоторое время у меня появилось непреодолимое желание подойти к окну. Я в окне увидел знакомую картину. "Скорая", менты, 6 человек, ДПСник, разговаривающий с тем высоким типом. Но на этот раз в конце их разговора высокий дрыщ показал на меня. Я снова упал со страха, но теперь быстро встал.

В дверь позвонили менты. Они сказали, что сосед обнаружен мёртвым на улице и я - главный подозреваемый. Они собирались меня увезти, но я отпросился попрощаться с женой и ребёнком. Я жутко испугался, когда обнаружил, что их тоже нет в квартире. Я побежал к ментам, но их тоже не было.

Вдруг появилось ощущение, что это был сон, и я действительно в это поверил, посмеялся над этой историей и решил пойти спать. Я проходил мимо кухни и вдруг увидел в окне голову того дрыща. У него были тёмные глаза и кожа, если её можно так назвать. Оно улыбалось, зубы были кривые. Я от страха вырубился.

Утром проснулся там же, где и упал, на полу в коридоре. Позже оказалось, что у меня не было ни жены, ни ребёнка, ни соседа. Я сильно скучаю по ним и уверен, что этого бы не случилось, если бы я не играл в доту.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:01
Сегодня, 05:01 by И. Ток.Просмотров: 12Комментарии: 1
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Ключевые слова: Слендермен палочник дух авторская история

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Комментарии

#1 написал: Elfin
Сегодня, 05:02
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К сожалению, вынуждена была по долгу работы прочитать это "произведение" в первозданном виде. Очень жаль меня cold_sweat
Зарегистрирован: 22.03.2013
    
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