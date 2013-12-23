Архив из макулатуры 5. Дело №1507 - "Сделка" (Секретные архивы КГБ)

Новость отредактировал Estellan - 16-01-2026, 22:42

dimacraft04 Просмотров: 261 Комментарии: 1 +2 16-01-2026, 22:42 by

***В моих руках побывало уже немало дел под грифом "Совершенно секретно" и в каждом из них капитан Туманов принимал самое живое и непосредственное участие, но… ни одно из этих дел не вызывало во мне столько противоречивых чувств, как дело, папка с которым сейчас мирно лежала передо мной на письменном столе, освещенная приглушенным светом настольной лампы.Я откинулся на спинку кресла и задумался...И сейчас мне действительно было над чем подумать: уже несколько недель я никак не решался взяться за описание этого случая… Каждый вечер я решительно брал в руки, пожелтевшую от времени, папку, но после долгих сомнений и мучительных раздумий… вновь убирал ее в дальний ящик стола…И поверьте, меня останавливал совсем не страх, хотя эти события и могли вывести из равновесия любого нормального человека. Меня останавливали мысли о той ответственности, которую я приму на себя, если обнародую эти необычные и можно сказать... сенсационные материалы.Представьте себе всего лишь на минуту, что многие факты, которые мы воспринимаем как непреложную истину на самом деле таковой не являются. Что, если повсюду в мире мы наблюдаем события, о тайных пружинах которых имеем представление лишь смутное и поверхностное…Представили?Теперь, думаю, вам стали понятны причины моих сомнений.Все дело в том, что папка, которую я сейчас возьму в руки, во многом поменяет ваши взгляды на привычный нам мир.Раз и навсегда...Вы к этому готовы?Тогда я начинаю...Дело N 1507Сентябрь 1985 год.Семенов очень любил жареную картошку, особенно с соленым огурчиком. На его лице читалось истинное наслаждение, когда он вдыхал неповторимый аромат и отправлял в рот очередную горячую, хорошо прожаренную порцию на широкой алюминиевой вилке.Недалеко от него хлопотала жена, шумно домывая в раковине огромную кастрюлю из-под борща и, как полагается, попутно пилила мужа. Впрочем, Николай совсем не обращал внимания на занудный бубнеж своей супруги — сейчас Семенов всей душой парил где-то в недосягаемых высотах гастрономического блаженства. Казалось, ничто в целом мире не сможет омрачить ему удовольствия от трапезы.И так казалось ровно до того момента пока окно, у которого сидел Николай, не разлетелось вдребезги.Внезапный грохот оглушил обоих супругов до звона в ушах. Массивный двойной, деревянный стеклопакет буквально разлетелся в щепки и на кухню к Семеновым словно снаряд влетело тело. Пролетев в полуметре от головы Семенова, тело впечаталось в стоявший напротив окна старенький холодильник "Бирюса", смяв его, словно тот был бумажным.Супруга Семенова выронила из рук кастрюлю и заорала так, что звякнули хрустальные рюмки в серванте соседней комнаты. А сам глава семейства безжалостно рухнул с высот своих наслаждений и застыл с каменным лицом, настежь распахнув при этом глаза и рот.Впрочем, это был только первый акт представления.Через секунду, осыпая пол кухни градом осколков, тело медленно поднялось на ноги. Из-под капюшона на Семеновых красными глазами зыркнуло пепельно-серое лицо, из которого торчал здоровенный стеклянный треугольник. Незнакомец поднял руку и с заметным усилием выдернул глубоко засевший осколок. Из раны потекла кровь. Но это продолжалось лишь мгновение: на глазах изумленного Семенова рана быстро затянулась матовой пленкой. Затем визитер положил окровавленный кусок стекла на стол прямо перед ошалевшим хозяином квартиры, развернулся и, похрустывая толстыми подошвами по стеклянной крошке, вышел из квартиры, громко хлопнув входной дверью.На лестничной площадке уже раздавались возбужденные голоса соседей…***Когда на кухне Семеновых появилась хрупкая фигурка молодой сотрудницы милиции в тщательно отутюженной форме, следователь Петрухин оторвал взгляд от основательно помятого холодильника и удивленно вскинул брови.— Вы кто?— Товарищ майор, — Шустро отрапортовала девушка. — я ваш новый эксперт по баллистике, лейтенант Виноградова.— По баллистике? — Еще более озадачился Петрухин. — И кто же, стесняюсь спросить, вас сюда вызвал?— Товарищ Сысоев… Он сказал, чтобы я привыкала к оперативным действиям и приказал прибыть к вам на место происшествия. — С еще большим энтузиазмом продолжила эксперт.— То есть, сейчас вы нам научно просчитаете по какой траектории неведомое тело прибыло на эту кухню? — Кривая ухмылка поползла по лицу Петрухина.— Н-ну да... Если надо. — Щеки юной сотрудницы, словно у школьницы, мгновенно зарделись ярким румянцем.— Кхе-х. — Весело крякнул Петрухин. — Дык я вам и сам расскажу за траекторию… Потерпевший получил ускорение благодаря нетрезвому джигиту, который посреди ночи скакал по трассе со скоростью влюбленного оленя вон на той "семерке", что теперь с развороченным рылом стоит за деревом. — Петрухин ткнул пальцем через выбитое окно в сторону автомобиля, видневшегося метрах в пяти от фасада дома на, перепаханном колесами, газоне. — Это и есть точка старта нашего «летчика»… Ну, а прервал этот героический полет, славный советский холодильник марки "Бирюса". — Теперь палец Петрухина уперся в жестоко помятый агрегат. — Это и есть «точка финиша». — Майор снова усмехнулся. — Причем, на всем протяжении своего стремительного полета, наш «сокол» летел строго по прямой, никуда не сворачивая с маршрута и даже не делая остановок для дозаправки… Вам есть, чем дополнить мою версию товарищ лейтенант? — Глядя прямо на девушку, расплылся в самой дружелюбной улыбке Петрухин.— Н-никак нет. — Немного запинаясь от волнения, отозвалась эксперт, которая всего минуту назад внимательно следила за пальцем Петрухина.Наклонившись к самому уху Виноградовой, Петрухин сделал очень серьезное лицо и почти шепотом продолжил.— Ну, тогда как баллистик баллистику, скажите мне, по какой траектории продолжил движение потерпевший после столь бурной встречи с холодильником? — Он многозначительно хмыкнул, разглядывая недоуменное лицо девушки. — Дело в том, что я очень хочу посмотреть на человека, который, как минимум, дважды должен был скончаться от полученных травм, но вопреки всем законам аэродинамики, упорхнул куда-то по своим делам… Как такое возможно? А?— Я... — Лицо Виноградовой стало пунцовым, она в растерянности захлопала своими огромными глазами, совершенно не представляя, как ответить на вопрос майора. — Я не знаю… — Наконец сдалась девушка и опустила взгляд.— То-то и оно… — Сменил тон Петрухин и почесал широкой пятерней затылок.Но девушка продолжала смотреть вниз и куда-то за его спину.— А это что, товарищ майор? — На лице Виноградовой мелькнуло удивление, и она указала пальцем в сторону искореженного холодильника.— Вы о чем? — Петрухин, обернулся.Из-под холодильника выглядывала небольшая часть какого-то продолговатого предмета, при виде которого брови Петрухина медленно поползли вверх…***Не успел Туманов появиться на работе, как тут же на его столе настойчиво зазвонил телефон.— Слушаю, Туманов. — Нехотя взял он трубку.— Яр, зайди ко мне. — Послышался из динамика напряженный голос Самарина. — Тут дело есть… срочное. — Не дожидаясь ответа капитана, Самарин бросил трубку.Теряясь в догадках о причине столь раннего вызова, Ярослав поднялся этажом выше. Без церемоний заглянув в кабинет шефа, громко произнес:— Разрешите, товарищ майор?— Заходи, заходи, Яр.Кроме самого майора, в просторном кабинете сидел посетитель: мужчина лет пятидесяти, гражданский, в глазах волнение, его жилистые руки нервно теребили серую фетровую шляпу.— Это — мой старый друг Вячеслав Федорович Голованов. — Представил гостя Самарин.— Капитан Туманов. — Ярослав прошел к столу майора и приветливо протянул руку раннему визитеру.— Присаживайся, Яр. — Самарин кашлянул и озабоченно потер рукой подбородок. — У нас к тебе разговор есть…Голованов взял со стола стакан с водой.Яр заметил, как сильно дрожали его руки. Да и лицо этого человека было бледным с запавшими от бессонницы глазами.Сделав несколько судорожных глотков, Голованов снова поставил стакан на стол.— Да не волнуйся ты так, Федорыч. — Постарался ободрить друга Самарин. — Разберемся во всем. Может и зря ты весь этот сыр-бор поднял… Может показалось тебе?— Нет! — Голованов аж подпрыгнул на своем месте. Под ним жалобно скрипнул стул. — Это точно… он за мной приходил!!!Яр, некоторое время недоуменно разглядывавший двух старых друзей, тихо кашлянул.Самарин скосил глаза на капитана.— Тут, Яр, такое дело… В общем, надо кое-что проверить… — Он снова посмотрел на Голованова. — Вчера на ночь глядя Вячеслава Федоровича в понятые попросили. В его доме странное ЧП произошло… Там кого-то машиной сбили, да так круто что потерпевший влетел в окно одной из квартир на первом этаже, при этом разнес в хлам холодильник. После чего встал и ушел как ни в чем не бывало.— Как ушел? — Откровенно удивился Туманов.— Вот так встал и ушел. — Самарин помолчал, покручивая пальцами шариковую ручку. — Я, понятное дело, сразу сводку по Москве запросил… И действительно, был вчера такой случай… Только вот рапорт по нему составить до сих пор не могут. Уж очень много в этом происшествии странностей имеется… Делом занимается майор Петрухин из 115-го отделения. Тебе нужно будет связаться с ним и узнать все детали происшествия.Ярослав бросил взгляд на Голованова. Тот весь как-то сник, опустив плечи и зажав ладони между коленей. В его глазах угадывался страх. Затянувшееся молчание Самарина только подтверждало догадку Яра, что это лишь начало истории.Наконец, Самарин отложил в сторону ручку, задумчиво провел ладонью по стриженному затылку подбирая слова.— Тут такое дело, Яр... Вячеслав Федорович, утверждает, что тот потерпевший приходил по его душу.— Да, да! И если бы его не сбила машина, то не сидел бы я тут с вами! — почти фальцетом воскликнул Голованов.— Подождите-подождите… — Туманов озадаченно приподнял над столом ладонь. — С чего вы взяли что он направлялся именно к вам? Вы знаете этого человека?— Нет, я его … не то, чтобы знаю… — Немного замялся Голованов. — Да и… не человек он вовсе. — Уже совсем неожиданно выпалил мужчина.— Что значит «не человек»? — Ярослав прищурился и перевел взгляд на шефа, чтобы оценить его реакцию на слова Голованова, но тот лишь тяжело вздохнул.— В свое время, товарищ капитан, — Как-то официально начал Самарин, — мы с Вячеславом Федоровичем давали подписку о неразглашении некоторых обстоятельств, связанных с посадкой на поверхность Луны «Лунохода-2», и объектом «СГ-3», более известным, как «Кольская Сверхглубокая». Но поскольку ситуация выходит из-под контроля, то я должен ввести вас в курс дела.Самарин снова глубоко вздохнул и, откинувшись на спинку кресла, продолжил:— В 1970 году на Кольском полуострове, в 15 километрах к востоку от поселка Никель было начато бурение сверхглубокой скважины и место для бурения было выбрано совсем не случайно. Во-первых, там были очень древние породы, возраст которых исчислялся миллионами лет, а во-вторых, в этом месте полуострова была зафиксирована очень странная магнитная аномалия. Она то появлялась, то исчезала с завидной регулярностью. Раз в полгода приборы там буквально сходили с ума, и такая свистопляска продолжалось ровно две недели, а затем словно кто-то выключал это безобразие рубильником. Бац, и все приходило в норму… Естественно такое положение вещей очень заинтересовало советских ученых, и они с азартом начали вгрызаться в базальт. Конечно, на официальном уровне информацию про аномалии с приборами никто не озвучивал, этот аспект был засекречен. Всем объявили, что бурение производится в научно-исследовательских целях для изучения нижних слоев земной коры. И надо сказать, что такая формулировка не грешила против истины, ученые действительно хотели узнать, что же там в этих нижних слоях коры так чудит.Тут Самарин, глядя прямо в глаза Туманову, взял паузу, словно ожидая от него вопроса и вопрос не заставил себя долго ждать.— Ну хорошо… — медленно кивнул Яр, — А какая связь у скважины с Луноходом?— Это правильный вопрос, капитан. — Наливая воды из графина в стакан, произнес Самарин. — Только вот про связь лунохода со скважиной, я попрошу поведать товарища Голованова.Стакан с водой сделал торжественный вираж в сторону нового оратора, словно майор произнес тост, а затем был опустошен буквально в пару глотков.— Спасибо... — Зачем-то привстал и кивнул смутившийся Голованов, затем откашлявшись взял слово:— Значит дело было в 1973-ем… В миссии второго лунохода я принимал участие в качестве одного из операторов. Очень четко помню все события… — Голованов грустно усмехнулся. — Такое вряд ли забудешь… 8 января был выполнен запуск «Протона-К» с АМС «Луна-21» на борту. А уже 12 числа станцию вывели на орбиту Луны и 16-го в половине второго ночи она совершила посадку на поверхность. Это произошло на восточной окраине Моря Ясности, внутри кратера Лемонье… Мы тогда, затаив дыхание, наблюдали кадры с поверхности Луны. Некоторые из нас видели это впервые…. Перед моими глазами так и стоят оживленные, радостные лица коллег…Мужчина тяжело вздохнул.— Наш луноход с самого начала исправно отправлял данные с помощью фото и телесъемки. Для этого на нем были установлены ходовые камеры, фиксировавшие информацию со скоростью примерно один кадр за десять-двадцать секунд. А еще там было несколько панорамных камер, изображение с которых поступало в более высоком качестве... Таким образом мы исследовали поверхность Луны почти четыре месяца, собирая воедино огромное количество самой разной информации. За это время луноход прошел около сорока километров… Эта, и так непростая, задача, осложнилась еще и тем, что при посадке была повреждена система навигации лунохода и нам пришлось ориентироваться большей частью по окружающей обстановке и Солнцу, а положение корпуса определять по нагрузке на колеса. — Голованов неожиданно погрустнел и медленно провел ладонью по бледному лицу, словно стряхивая невидимую паутину. — Но, вскоре, настал тот день, когда мы навсегда потеряли контакт с луноходом. Официальная версия гласила что луноход заехал в свежий кратер под критичным углом и зачерпнул хорошую порцию рыхлого грунта солнечной батареей. После чего аппаратура лунного странника вышла из строя и связь с ним оборвалась.— Ну да, я помню, в газетах именно так и писали. — Чуть заметно кивнул Туманов.— Только вот дело было не совсем так, как писали газеты. — Хитро прищурился Голованов. — Когда луноход только заехал в этот кратер и мы увидели на экране первые кадры с его камер, то сразу поняли, что наткнулись на нечто поразительное! Коллеги просто оторопели от увиденного, да и я был в шоке от этой картинки! В противоположной стенке кратера зияла огромная дыра, причем было явно видно, что она вела в недра некоего объекта искусственного происхождения, который находился под поверхностью Луны. Что-то типа бункера. Но откуда на Луне бункер? Вы представляете наше состояние, когда мы обнаружили ЭТО, на безжизненном спутнике Земли? Словами не передать что мы почувствовали! Может тут втихаря уже обосновались американцы?! А может это корабль пришельцев под толстым слоем лунной пыли? Ясно было одно, виновником образования этого кратера и загадочной пробоины был метеорит, который на огромной скорости так удачно врезался в поверхность Луны. И знаете, что мы сделали дальше?Голованов с азартом заговорщика придвинулся вместе со стулом ближе к Туманову, положил ладонь на стол изображая ей луноход и понизив голос почти до шепота, продолжил:— Мы аккуратно подкатили луноход поближе к пробоине... — Ладонь Голованова при этих словах медленно поползла по столу в направлении графина с водой, а его собеседники с азартом наблюдали за ее перемещением. — И когда получили более качественную картинку с близкого расстояния, поняли, что луноход может свободно заехать внутрь! Вы представляете величие момента? Наш советский аппарат впервые в истории может изучить искусственный объект внеземного происхождения! Нас переполняли эмоции, загадка века была прямо перед нами, стоило сделать только шаг, и мы получим ответы на все вопросы… Рваные края пробоины сверкали стальным блеском, внутри виднелись оборванные, свисающие, провода, которые время от времени искрили, ослепляя объективы лунохода яркими вспышками, словно от сварки. Я уже приготовился отправить нашу машину внутрь, но начальник группы управления приказал оставаться на месте и связался с комитетом госбезопасности. И пока к нам не прилетел тогда еще капитан Самарин, нас не выпускали из центра управления. Вот именно тогда-то мы и познакомились с представителем самого секретного отдела КГБ.— Ну, хватит лирику разводить… — Нахмурился Самарин. — Ты лучше давай побыстрей к сути переходи, а то целую повесть тут нам развез. Время-то идет. Давай-ка уже по фактам.— А я непосредственно по фактам. — Развел руками Голованов. — Только факты и ничего кроме фактов… Ты вот лучше сам расскажи капитану, как у тебя челюсть-то отвисла, когда ты увидел на экране картинку с лунохода.— Ну знаешь! — Наигранно возмутился Самарин. — Базы пришельцев даже я не каждый день вижу. Очевидно, что событие было экстраординарное и я отдал приказ двигать аппарат внутрь пролома.— Ага, только после того, как вышел из пятиминутного ступора и убрал из центра управления всех, без кого можно было обойтись. — Не упустил шанса съязвить Голованов. — А ведь главный смены тебя предупредил, что мы можем связь с луноходом потерять, если заедем внутрь...— Все верно. — Прервал Голованова майор. — Это был оправданный риск… Когда бы еще у нас появился следующий шанс изучить этот объект изнутри? Тем более американцы поджимали, мы ведь не знали точно, где они планируют свои новые высадки.Самарин решил перехватить инициативу и сам продолжил вводить Туманова в курс дела.— В общем, когда луноход въехал внутрь, то оказался в небольшом ангаре, противоположная стена которого была прозрачной. А за этой стеклянной стеной виднелось большое помещение с экранами на стене, креслами, столами, приборами. Что интересно, там все функционировало. По экранам бежали какие-то графики вперемешку с незнакомыми нам символами, а на приборах моргали индикаторы. Видимо разрушения, вызванные попаданием метеорита, не коснулись того помещения и пострадал только первый ангар, а дальше, за стеной из толстого стекла, все было целехоньким. Посреди этого отсека, прямо над полом, вращалась огромная голограмма нашей Земли, эдакий полупрозрачный глобус диаметром метров пять-шесть. А под поверхностью глобуса, на значительной глубине, виднелись некие объекты, подписанные закорючками. Так вот один из объектов на голограмме, находится прямо под Кольским полуостровом.— Выходит наша «сверхглубокая» рискует достать до глубинного объекта пришельцев? — Продолжил мысль Ярослав.— Вот, именно!— Хорошо… — В глазах Туманова мелькнул скепсис, — А, почему собственно пришельцы? Может это база... американцев, например?—Ну, во-первых… — Начал было Самарин, и тут его прервал громкий шлепок пачки фотографий о стол. Голованов бросил их перед собеседниками словно колоду карт. Глаза майора чуть не вылезли из орбит при виде этих карточек.— Ты сделал себе копии?! — Устремив гневный взгляд на Голованова, прорычал майор.Голованов виновато вздохнул и опустил глаза.— Я ведь запретил! Ты же подписку давал! Когда ты успел? Это же статья!— Да, знаю я… Ну, не удержался… Я все равно их никому не показывал. — отмахнулся Голованов и увел разговор в другое русло:— Это поразительно, но луноход оставался на связи еще около двадцати минут после того, как заехал в пролом базы пришельцев. — В голосе Голованова послышалась грусть, словно он говорил не об утраченном механизме, а о живом существе. — Перед тем, как мы его потеряли, он успел передать телевизионный сигнал и, естественно, все было записано на пленку. Эти копии сделаны с нее. Зато теперь капитану можно показать, кого надо искать. Вот они голубчики…Голованов выбрал из пачки несколько фотографий, на которых за стеклянной стеной виднелись три прозрачных саркофага с телами внутри. Тела походили на человеческие, но любой сразу бы понял, что это не люди.— Они мертвы? — Не отрывая глаз от фотографий, спросил Ярослав.— Видимо, эти трое находились именно в том ангаре в момент, когда его стенку пробил осколок метеорита... Видите? — Голованов ткнул узловатым пальцем в одну из фотокарточек. — У этого буквально пол головы снесло, а у этого в груди дыра…— Причем, тот факт, что тела погибших уложены в контейнеры, —вклинился в разговор, остывший от гнева Самарин, — говорит о том, что, как минимум, один остался в живых.Ярослав взял в руки фотокарточки и почувствовал, что буквально прикасается не только к истории своей страны, но и к тайне, о которой знает всего несколько человек в целом мире.— А вот это, — Голованов вынул из «колоды» одно фото и протянул Ярославу, — как раз то, из-за чего я и запаниковал.На снимке с лунохода был виден некий прибор с кнопками и небольшим экраном. Все кнопки были подписаны непонятными символами, а сам прибор валялся на полу, рядом с одним из саркофагов с телом пришельца.— Похоже на какой-то калькулятор. — Предположил Ярослав.— Вот именно ТАКОЙ, «калькулятор» вчера и нашли у разбитого холодильника Семеновых. — Снова занервничал Голованов. — Его выронил пришелец… Он точно за мной приходил!!! И теперь представьте себе мое состояние, когда я увидел на кухонном столе Семеновых знакомый мне «приборчик»! Я был в шоке! Этот предмет точно был с ТОЙ САМОЙ «лунной» базы!!! — Голованов обвел присутствующих выразительным взглядом.— Хорошо-хорошо… — Протягивая стакан воды Голованову, произнес Самарин. — Ты только не переживай так… Сегодня же Яр заберет этот твой «калькулятор» из милиции, и мы все проверим. Только вот скажи, почему ты так уверен, что пришелец хотел тебя убить?— Этому есть несколько причин. — Снова сник Голованов.— Что еще-то? — Со вздохом спросил майор.— Все началось недели три назад. — В голосе мужчины появилась дрожь. Он склонился к собеседникам и стал говорить тихо, почти шепотом. — Все материалы с телеметрией и снимками этого сеанса, начиная с семьдесят четвертого года, хранились исключительно в закрытых архивах ЦКД и доступ к ним можно было получить только по спецзапросу… А в конце прошлого месяца... я узнал от друга, что все эти документы… уничтожены вследствие ЧП… ЧП в спецхранилище!!! Вы слышали подобное!!! Материалы и их копии хранились в защищенных контейнерах. По его словам, охрана обратила внимание на странный запах. Стали искать источник. Помещение нашли быстро. В результате осмотра выяснилось, что все пленки размагничены, а фотографии подверглись какому-то неизвестному воздействию и пришли в негодность… Вот так… Кто-то уничтожает материалы по лунной базе. Я думаю, что пришелец как-то узнал, что у меня есть копии... — Голованов на мгновение задумался. — Плюс еще этот странный пожар, который произошел недавно в квартире одного из участников тех событий Ивана Нефедова. Его квартира выгорела дотла вместе с хозяином. В милиции заявили, что он пьяным курил в кровати и уснул. Но, во-первых, Иван никогда не пил, а во-вторых… не курил он… вообще…— Но его-то почему должен был убивать пришелец? — Как-то подозрительно прищурился Самарин.— Да я тогда... — Замялся Голованов. — Я сделал ему копии всех этих фотографий.—Ах ты партизан! — Снова взорвался Самарин — Ты ведь сказал, что никому их не показывал!— Я ж только Ивану! — Попытался оправдаться Голованов — Он ведь с нами был тогда! И все равно все видел. Мы с ним дружили.— Вот, что мне с тобой делать? — Сжал кулаки Самарин. — Может пришельцу на съедение отдать?—Хорош нагнетать… — Схватился за грудь Голованов. — У меня и так скоро инфаркт от всего этого будет… Вы лучше этого пирата звездного поймайте, чем меня терроризировать.Самарин тяжело вздохнул, поднял трубку телефона и набрал внутренний номер Шангина.***— Итак, что мы имеем? — Спустя полчаса резюмировал Самарин, оставшись в кабинете вдвоем с Ярославом. — Загадочная лунная станция, аномальный объект в толще Земли, непонятное устройство в 115-м отделении милиции, и… инопланетного диверсанта, свободно разгуливающего по московским улицам…Майор задумчиво постучал пальцами по столу. Потом посмотрел на часы. Было уже за полдень.— Вот что, Яр… ты давай-ка сейчас быстро к этому Петрухину. Заберешь у него вещдок — это пока единственная наша реальная зацепка… И слетай еще навести тех свидетелей с первого этажа и квартиру Фёдорыча. Посмотри, что там да как…— А с Головановым как поступим, товарищ майор?— Я его здесь на время попридержу под надежной охраной. Сейчас с ним наш Шангин поколдует, в норму нервишки подтянет… Да и отдохнуть ему не помешает часок—другой… А я пока узнаю самую последнюю информацию по «СГ—3». — Самарин поднял трубку телефона, но на мгновение замер, бросив быстрый взгляд на Ярослава. — Ты давай, Яр, там поосторожнее. Если что, на рожон особо не лезь. Нам еще только «звездных войн» здесь не хватало.— Да понимаю я все, товарищ майор. Не беспокойтесь. — Ярослав вышел из кабинета Самарина и прикрыл дверь.***Черная служебная «Волга» уже ждала его на улице, припаркованная недалеко от главного входа.— Привет, Слав. — Кивнул Яр водителю, поудобнее усаживаясь на переднее сиденье. — 115-е отделение милиции знаешь?— А как же. — Весело блеснул улыбкой водитель.— Тогда рули туда по-быстрому. — Яр опустил стекло и с удовольствием глотнул свежего воздуха: после душного кабинета Самарина это было настоящим блаженством.Машина, плавно набирая скорость, выехала на оживленную улицу и влилась в широкий автомобильный поток. Ярослав откинулся на сиденье и отрешенно уставился в окно, рассматривая прохожих.Стоял солнечный осенний денек, на улице была привычная для этого времени суета. Мужчины и женщины спешили по своим делам, а стайки задорных воробьев беззаботно прыгали по кромкам тротуаров. И никто из них даже не догадывался о том, что сейчас происходило в их городе…«Да и слава Богу», — подумал Яр и прикрыл глаза…Дорога не заняла много времени и вскоре «Волга» подъехала к отдельно стоящей двухэтажке с зарешеченными окнами и остановилась на небольшом пятачке около нового желто-синего УАЗика.Туманов вышел из машины и уверенно направился в сторону коричневой двери под большим серым козырьком. Справа от двери виднелась табличка «МИЛИЦИЯ».Помахав при входе перед лицом хмурого лейтенанта красными корочками удостоверения, Туманов поинтересовался, где он может найти начальника отделения. Яр еще от Самарина созвонился с полковником Сысоевым и договорился, что к его приезду тот соберет в своем кабинете весь состав следственно-оперативной группы, побывавшей вчера на вызове у Семеновых.Ярослав поднялся по узкой, мрачной лестнице на второй этаж и направился в сторону кабинета Сысоева, расположенного в конце длинного коридора, от пола до потолка, выкрашенного бледно-зеленой краской. Резкий запах линолеума указывал на то, что здесь не так давно сделали ремонт. На стенах коридора красовались агитационные плакаты и стенды с какими-то пожелтевшими от времени документами.— Товарищ Туманов? — Вежливо поинтересовалась миловидная секретарша, когда Ярослав открыл тяжелую дверь и прошел внутрь просторной приемной.— Да. — Кивнул тот головой. — Товарищ Сысоев ждет меня.— Проходите, пожалуйста. — Девушка улыбнулась и указала рукой на дверь кабинета.Ярослав не успел сделать и пары шагов в указанном направлении, как дверь открылась и на пороге появился полноватый человек небольшого роста. На его губах играла гостеприимная улыбка.— Разрешите представиться, полковник Сысоев. — Мужчина сделал шаг навстречу Ярославу и протянул ему руку. Его рукопожатие было неожиданно крепким.— Капитан госбезопасности Туманов. — Ответил Ярослав. — Всех собрали?Яр прошел за Сысоевым в кабинет и прикрыл дверь. За столом он увидел еще четырех человек.— Всех, кроме кинолога. — Полковник указал Ярославу рукой на свободный стул. — Присаживайтесь, пожалуйста.Дождавшись пока Ярослав усядется на стул, Сысоев продолжил.— Федоренко сегодня на выезде с самого утра, поэтому я не смог оперативно доставить его в отделение. Да и смысла особого в его показаниях нет — собака по «горячим следам» и двадцати метров не прошла. От досады потом еще полчаса успокоиться никак не могла. Скулила все…— Он грустно вздохнул. — Да, пожалуйста, познакомьтесь с остальными сотрудниками… Следователь Петрухин. — Он указал рукой на круглолицего здоровяка с короткими волосами и толстой шеей. — Оперуполномоченный Ануфриев. — Рука Сысоева переместилась на крепко сложенного молодого человека. — Эксперт—криминалист Фетисов. — Пожилой мужчина, с пожелтевшими от частого курения усами, вежливо кивнул Туманову. — И наш молодой эксперт—баллистик товарищ Виноградова. — Миниатюрная девушка лет двадцати трех густо зарделась от повышенного внимания начальства и смущенно поправила волосы.Ярослав задумчиво покивал головой и обвел всех присутствующих хмурым взглядом.— С этого момента, товарищи, я беру данное дело под свой полный контроль. Должен предупредить, что с вашей стороны не должно быть ни малейшего упоминания об этом случае ни при каких обстоятельствах… — Ярослав сделал многозначительную паузу, — даже при личном общении. Позже с вас возьмут соответствующие подписки, а пока… прошу вас поделиться со мной всей имеющейся у вас информацией о вчерашнем происшествии. — По дружным кивкам Яр понял, что вдаваться в дальнейшие подробности больше нет необходимости и продолжил. — Насколько я знаю, у вас возникли сложности с рапортом?— Еще какие! — Встрепенулся Петрухин. — Такому нас в академиях не обучали.— Обрисуйте, пожалуйста, в общих чертах вчерашнее происшествие.— Если в общих чертах, то, извините, товарищ капитан, ерунда какая—то получается... Нетрезвый водитель сбил неизвестного, который от полученного импульса влетел в окно мирно ужинавших граждан Семеновых.Разбил им стекло, помял в хлам холодильник, от полученных травм даже ухом не повел, а вместо этого ушел и не извинился. Причем ушел так, что мы его с собакой отыскать не смогли.— Вы составили описание неизвестного?— Я не…— Никак нет, товарищ капитан. — Вклинился в разговор Ануфриев. — Хозяева квартиры твердят только, что лицо у него какого-то страшного серого цвета было. То ли крашеное, то ли болезнь какая-то. Хотя могли под капюшоном и не разглядеть толком. В розыск его пускать причин нет, потерпевший вроде.— А еще приметы? Рост? Одет во что?— Рост чуть ниже среднего. Одежда была на нем какая-то мешковатая, как сказали хозяева. Остальное помнят смутно, что неудивительно после такого «визита»… Штормовка или куртка темного цвета с капюшоном, джинсы или тренировочный… В общем, затрудняются с точным описанием.— А показания водителя?— Да какие с него показания, капитан! В реанимации этот «джигит». — Снова подал голос Петрухин. — Пьян был в стельку. Еле за руль держался. Потерял управление, так его сразу на газон и выбросило… Потом в дерево впечатался, а попутно и пешехода этого приложил.— Ясно… — А что с отпечатками, товарищ Фетисов?— Да ничего в общем-то… — Вяло пожал худыми плечами эксперт. — Все проверил… Нет отпечатков. Возможно, в перчатках был. Да и Семеновы в один голос твердят про руки потерпевшего. Серые мол были… Еще осколок стекла проверили, которым тот, по словам Семеновых, порезался. Но тоже ничего, словно испарилось все куда-то.— Я и говорю, ерунда какая-то… — Констатировал Петрухин.— В квартире Семеновых еще устройство какое-то было. — Робко подала голос Виноградова. — Под холодильником.— Да-да, какой-то аппарат импортный с кнопками и экранчиком. — Поддержал свою коллегу Петрухин.— Кстати, а где это устройство? — Туманов перевел взгляд на Сысоева.— Здесь… У меня. — Полковник поднялся со стула и подошел к большому железному сейфу за своей спиной. Затем вытащил из кармана увесистую связку ключей, с протяжным скрипом открыл тяжелую дверь сейфа и извлек из его недр продолговатый черный предмет. — Вот он. — Сысоев протянул его Туманову.Ярослав взял загадочное устройство из рук полковника. Повертел его, осматривая со всех сторон. Оно действительно напоминало модные сейчас калькуляторы, только не наши, а японские. Яр видел такие: вытянутые, похожие на школьные пеналы, только тоньше и изящнее, с рядами кнопок и небольшими серебристо-серыми экранчиками и еще… еще там были маленькие квадратики солнечных батареек… Этот же предмет был угольно-черного цвета. Яр никогда не видел такого материала. На необычайно гладкой, словно полированной, поверхности располагались серебристые кнопки разных размеров. Под ними виднелись короткие надписи, состоящие из незнакомых капитану символов. В верхней части устройства прямо над кнопками находился чернильного цвета дисплей .Яр нажал пару кнопок, но ничего не произошло. Он еще раз покрутил устройство в руках. В нем явно чего-то не хватало. В нижней части корпуса зияло отверстие, но вот для чего оно было предназначено, сейчас, по всей видимости никто ответить не мог.Туманов убрал устройство во внутренний карман пиджака.— Ну, что ж, товарищи, всем спасибо за помощь. — Без каких-либо комментариев закончил встречу Туманов. — Можете возвращаться к своим обязанностям… И, пожалуйста, помните об ответственности за разглашение любой информации по этому делу.Раздались звуки отодвигаемых стульев.— Да, товарищ полковник… — Ярослав наклонился к Сысоеву и чуть понизил голос. — Мне бы кого-нибудь провожатым… к Семеновым съездить…— Петрухин! — Бросил вслед удалявшимся офицерам Сысоев, — С товарищем капитаном сейчас к Семеновым поедешь.— Товарищ полковник, — Неожиданно для своих габаритов заныл майор, скорчив при этом страдальческую физиономию, — У меня дел невпроворот… разрываюсь на части. — Он указал толстым пальцем на Виноградову. — Да вот, пусть хоть она съездит. — И опыта заодно наберется.— Петрухин! Ты что себе… — Начал было возмущенным тоном Сысоев, но Яр прервал его.— Я не против… Товарищ эксперт, останьтесь, пожалуйста. А остальные свободны.***— Николай Степанович, — Яр плотно прижал трубку телефона к уху и, отвернувшись к окну, присел на край стола. — Это Туманов.В кабинете кроме него остались только сам хозяин и Виноградова.— Да, Ярослав, что там у тебя? — Основательно подсевшим голосом спросил Самарин. — Давай докладывай.— Товарищ майор, произвел опрос сотрудников. — Яр старался говорить негромко. — Версия Голованова подтверждается. Похоже аппарат действительно тот, что на фото с Луны. Отпечатков нет. По показаниям очевидцев, кожа потерпевшего имеет темно-серый оттенок. С такой «боевой» раскраской в Москве оставаться незамеченным даже при большом желании не получится. Поэтому, светиться он нигде не будет, а затаится на время в каком-нибудь глухом месте.— Да, согласен с тобой… — Самарин немного помолчал. — А я ведь тоже без дела не сидел и кое-какие справки навел… Я связался со спецами, которые осматривали помещение с архивами в ЦКД после того случая. Так вот, все, как один, только руками разводят — ничего подобного никогда ранее не видели. Пленки размагничены, а бумажные материалы — просто в пыль. И фотографии, и документы… В общем, остальное сам додумать можешь…— Одна новость оптимистичнее другой. — Невесело пошутил Яр, слегка покосившись на полковника и эксперта. Те терпеливо ждали окончания разговора.— Что есть, то есть… — В тон ему ответил Самарин. — Я тут Голованову охрану усилил. Надеюсь, неожиданностей не будет. Хотя с такими возможностями, как у нашего подопечного, ожидать все что угодно можно… Одним словом, вся надежда сейчас на тебя, Яр. Ты уж не подведи… Устройство это «лунное» забрал?— Да, оно у меня.— Это хорошо… Очень хорошо.— Сейчас на Луговую, 5 к Семеновым и на квартиру к Голованову. А там по обстоятельствам.— Добро. — Самарин положил трубку.***Ярослав присел на корточки и проследил взглядом направление, взрытой колесами, колеи.Здесь «семерка» слетела с дороги…Вот здесь на скорости запрыгнула на бордюр и пропахала широкую полосу по направлению к кирпичной девятиэтажке…А вот где-то здесь повстречалась с прохожим, а уже потом с раскидистым тополем…Квартиру Семеновых можно было определить без труда. Ярославу хватило лишь беглого взгляда на стену дома. Окно одной из квартир было наглухо забито досками, а поверху еще и обтянуто мутным куском полиэтиленовой пленки.— Здесь все ясно. — Ярослав поднялся и повернулся к Виноградовой. — Пойдемте внутри теперь осмотрим.— Я предупредила Семеновых. — Робко ответила девушка. — Муж сегодня ремонтом весь день занимается. А жена с ребенком годовалым дома и так сидит.Они двинулись по неширокой аллее к углу дома. По пути Яр внимательно осматривал улицу. Шансов на то, что именно сейчас появится таинственный незнакомец, конечно, не было никаких, но он ведь мог незаметно наблюдать за ними… может быть даже из-за угла вон того дома на другой стороне улицы… или того окна… или даже из любой, припаркованной во дворах, машины.***Квартира Семеновых располагалась на первом этаже справа от лифта.Ярослав со спутницей подошли к двери, на которой красовался круглый пластиковый пятачок с черными цифрами «39», и нажал кнопку звонка. За дверью раздалась протяжная трель, а вслед за ней до Яра донесся звук быстрых шагов по скрипучему паркету.Дверь приоткрылась. В проеме появился крепкий мужчина в застиранной майке и растянутых на коленях трениках.— Капитан Туманов. — Вежливо представился Ярослав. — А Вы, должно быть, Николай?— Д-да… — Семенов пропустил Ярослава с экспертом в квартиру и прикрыл за ними дверь. — Проходите, пожалуйста… Вот сюда, на кухню. — Он указал рукой дальше по коридору.Откуда-то из глубины квартиры раздался детский плач, а затем тихий, успокаивающий голос матери… Малыш еще пару раз всхлипнул и затих, снова наступила тишина.Семеновым фантастически повезло, что их кухня была нестандартных для обычных московских квартир размеров: в ней было солидных двенадцать квадратов в то время, как типовые размеры городских кухонь чаще всего не превышали семи-восьми. Будь она меньше, то тело неизвестного впечаталось бы не прямиком в холодильник, а в кого-нибудь из членов семьи. И тогда последствия этого контакта были бы намного печальнее…Яр подошел к, смятому словно консервная банка, холодильнику и присел перед ним на корточки, внимательно осматривая повреждения. На двери холодильника угадывались очертания человеческого тела.— Влетел словно торпеда, блин. — Наконец, подал голос Семенов. — Я чуть не подавился… у жены истерика... ребенка перепугал... А он… — Мужчина эмоционально развел руками. — Мы ж думали, что он все… того… а он как встанет! Зыркнул на меня и к выходу.Туманов закончил осмотр безнадежно испорченного агрегата и выпрямился.— А описать его сможете?— Ну, да… Только я на эмоциях был. Может что и не заметил.— Тогда опишите, что помните.— Среднего роста... Примерно такого. — Семенов покачал ладонью на уровне своего лба. — Какая-то одежда на нем непонятная была… Даже не могу сказать точно. Помню только капюшон на голове. Он его до глаз закрывал. Вроде еще джинсы были, цвет не помню… Что на ногах, вот точно не скажу — на его физиономию смотрел. Уж очень страшная она у него.— Что значит «страшная»? — Попытался уточнить Туманов.— Серая какая-то, словно кусок асфальта… И еще глазища такие красные. — Семенов передернул плечами и со свистом втянул воздух. — Как вспомню, так сразу жуть берет.Ярослав снова подошел к холодильнику.— Товарищ эксперт, — Обратился он к Виноградовой, — а где конкретно то устройство нашли?— Вон там. — Девушка указала рукой на пространство между холодильником и стеной. — На полу лежало.— Ну-ка, Коля, помоги мне. — Яр подошел к холодильнику. — Мы с тобой сейчас сей агрегат немного подвинем.Мужчины налегли на холодильник. Дружно крякнули от натуги и развернули его в сторону двери.Виноградова удивленно ойкнула, увидев то, что лежало под холодильником, а Яр довольно ухмыльнулся. На полу таинственно поблескивал металлическими гранями продолговатый цилиндр. Его размеры как раз соответствовали отверстию в нижней части неизвестного устройства…***Когда Ярослав добрался до конторы, на улице уже темнело. Пройдя в свой кабинет, он набрал Самарина, но секретарша ответила, что у того какое-то начальство из ЦК по важному делу и он просил зайти на доклад через пол часа.Туманов позвонил жене и сообщил, что он задержится и что поход в кино придется перенести. Выслушав упреки, он расстроился положил трубку и остался один на один с инопланетным «приборчиком», лежащим на столе.Вынув из кармана цилиндр, Ярослав немного поколебавшись, резким движением вставил его в отверстие загадочного прибора. Прибор отозвался звуковой трелью, его экран вспыхнул и по нему побежали символы.— Что же это за чудо такое неземное? Может рация?... — Тихо произнес Туманов и стал по очереди нажимать на кнопки, видимо в надежде услышать переговоры пришельцев.На первые три нажатия прибор отреагировал противным звуком и мигающей красной надписью на экране. Но Туманов не унимался и взяв его в левую руку, нажал на четвертую кнопку.Последствия были настолько стремительными, что капитан даже не успел испугаться. Левую руку словно прошило током, от этого кисть непроизвольно сжала прибор да так, что хрустнули кости. В глазах резко потемнело, раздался громкий хлопок и Туманова словно ударной волной сбило со стула на пол…Зрение возвращалось медленно…Сначала была сплошная тьма… потом появились какие-то проблески… затем мутная пелена. Ярослав, сидя на полу, жмурился, тер глаза руками. Наконец, картинка проявилась и поразила капитана настолько, что у него чуть не остановилось сердце.Прямо перед ним стояли три прозрачных саркофага с израненными телами пришельцев, за ними — стеклянная стена, через которую виднелся...Тут Туманов не поверил своим глазам. За стеной, словно памятник, стоял… ЛУНОХОД… а в огромной пробоине за ним угадывалась темная поверхность Луны, над которой сияла маленькая голубая планета…— Что за хрень! — Ярослав попытался вскочить на ноги, но его тело оказалось настолько легким, что он подлетел на пару метров над полом и беспорядочно размахивая руками и ногами приземлился на спину.— Да, что за бред такой!!! — Теперь, уже осторожно встав на ноги, капитан подошел к стене из толстого стекла, которая отгораживала поврежденный метеоритом ангар от того отсека, где находился Ярослав.— А-бал-дееееть! — Его ладони коснулись прозрачной переборки, а глаза буквально вылезая из орбит, неотрывно смотрели на замерший по ту сторону луноход.Восьмиколесный покоритель Луны стоял в полумраке ангара, с гордо поднятыми камерами и антеннами. Где-то позади него искрили поврежденные взрывом провода, создавая сияние, которое дополняло эту мистическую картину…***С трудом приводя мыслительные процессы в порядок, Туманов перевел взгляд на саркофаги, потом обернулся.— Все, как на фотографиях… — Мелькнуло в голове. — И экраны и кнопки и голограмма Земли… Вот же блин… Я НА ЛУНЕ!.. Меня же Самарин ждет на доклад... Катька!!! Как же я... назад-то??? Где этот хренов прибор???«Аппарат» лежал на полу, весело перебирая инопланетными буковками на экране. Туманов схватил его и стал лихорадочно тыкать в четвертую кнопку, но ничего не выходило. Прибор злобно рычал и выдавал красную надпись.— Вот блин… Как же так? Куда тыкать-то? Как тут Земля-то пишется в вашей китайской грамоте? — Не на шутку разнервничался Ярослав и тут его взгляд упал на надпись над голограммой земли.— Ага! Флажок с точкой… потом, половина снежинки… и трижды перечеркнутое тире. Вот она! Кнопочка заветная! — Туманов решительно нажал на приборе кнопку с такой же надписью, как на голограмме.В глазах опять потемнело…***Первое, что увидел Туманов, когда зрение снова пришло в норму, это стоящий в дверях его кабинета, совершенно оторопевший Самарин.— Ты чего на полу разлегся? — Обратился он к Ярославу. — С Луны свалился что ли?— Да я... тут... аппарат осматривал. —Пошатываясь поднялся на ноги Туманов. Голова дико кружилась, и он никак не мог сконцентрироваться.—Я его на доклад жду, а он тут на полу разлегся и трубку не берет.— Виноват, Николай Степанович… Замешкался. Эксперимент небольшой проводил...— А это значит и есть тот самый аппарат? — Прервал капитана Самарин, указывая на светящийся экран.— Да, товарищ майор. Приборчик, надо сказать, совершенно фантастический — мгновенно перемещает в пространстве.— Ты что, уже опробовал? — Удивился Самарин.—Я только что на Лунной базе был! — Почти не веря своим словам, произнес Туманов.— Ты сейчас серьезно? — Прищурился в ответ Самарин.— Николай Степанович, да я луноход только что, как вас сейчас, видел… Это что-то!— Яр, ты бы поосторожнее с незнакомыми технологиями. Еще неизвестно, как эта штука на нас влияет, а ты прям сразу давай по кнопкам тыкать. Надо было для начала Шангину отдать для экспертизы.— Шангин будет просто в восторге! — Не унимался капитан. — Такого он точно еще не видел!— Слушай… — Самарин осторожно взял в руки диковинный аппарат. — Он действительно может на Луну закинуть?— Я бы и сам не поверил, если бы кто рассказал... — Начал было Туманов, но тут его перебил звонок телефона.— Слушаю, Туманов. — Яр взял трубку.— Здравствуйте, капитан. — Вкрадчивый, но противно дребезжащий, голос резал ухо. — Похоже у вас есть то, что нужно мне, а у меня то, что нужно вам.— Вы кто? — Задал стандартный вопрос Ярослав, при этом бросив тревожный взгляд на шефа. Самарин сразу все понял.— Я тот, кого вы ищите. А у вас то, что ищу я. Мне нужен мой телепорт.— Чего, чего вам нужно?— Телепорт, капитан… Тот приборчик, который у вас сейчас в кабинете.— В таком случае, прошу вас к нам на огонек. — Туманов стал тянуть время, чтобы связисты определили номер откуда поступил звонок. —Приходите и все обсудим.— Нет, капитан, все будет не так… Вы привезете мне телепорт в указанное место и приедете туда один и без оружия. Там мы и совершим сделку.— Почему вы думаете, что я буду играть по вашим правилам?— Потому, что я предлагаю вам очень выгодный обмен, капитан: вы мне телепорт, а я вам сдам центр управления нашими гравитационными генераторами.— И зачем мне эти ваши генераторы? — С ноткой презрения в голосе начал торговаться Туманов.— А затем, капитан, — Совершенно спокойным голосом продолжал неизвестный, — что в них заложена программа, по которой они через семь лет сорвут вашу планету с орбиты и с огромной скоростью направят в нужное нам место Галактики. А там ваш шарик будет полностью избавлен от всего, что мы сочтем для себя полезным… Это конвейер, капитан… мы так делаем на протяжении миллионов лет, со всеми полезными планетами.— А как же люди?— А никак… Все живое погибнет еще на этапе транспортировки. За это время планета основательно промерзнет. Тысячелетия без тепла и света сделают свое дело… Но… — Голос в трубке сделал многозначительную паузу. — Но, я предлагаю вам избежать этой участи. Просто отдайте мне телепорт, а я… отдам вам вашу планету. Думаю, это будет честный обмен.— А почему я должен верить, что у вас есть какие-то генераторы и что вы можете ими управлять?— Я знал капитан, что Вы это спросите... Поэтому, запомните сейчас несколько слов. «Завтра», «Мехико» и «Восемь»… Я думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы полностью развеять ваши сомнения… А потом… потом я вам перезвоню.— Что будет в Мехико — Переспросил Туманов, но на том конце провода уже бросили трубку.***— Это был он. — Туманов зло брякнул трубкой об аппарат и посмотрел на Самарина. — Он хочет, чтобы мы ему отдали его телепорт… ну, аппарат этот.Не дожидаясь ответа майора, Туманов набрал отдел связи.— Алло, это Туманов... На мой аппарат сейчас был входящий, вы смогли номер определить? Как нет?! А хотя бы район, откуда звонили? Совсем ничего? Вот блин!!! Ну а разговор-то, надеюсь, записали? Хоть на этом спасибо.На аппарат снова со звоном приземлилась трубка.— Этот гад умеет шифроваться! —с досадой выпалил Яр и продолжил. —Он мне про Мехико что-то заливал и сказал, что завтра перезвонит.***На следующий день Туманов первым делом направился в кабинет к шефу. Там его уже ждали Голованов и Шангин. Молодой лейтенант из отдела связи принес магнитофон и, включив запись вчерашнего телефонного разговора, удалился.Все слушали крайне внимательно. Шангин при этом пристально рассматривал телепорт, покручивая его в руках.— Вот! — Победно воскликнул Голованов, когда запись закончилась. — Я же говорил! Это он! Он за мной приходил! А генератор этот гравитационный, как раз на Кольском полуострове находится… в недрах, там где скважину бурят.— Возможно, возможно… — Медленно процедил Самарин. — Но вот что он имел ввиду, когда сказал про Мехико?— Ну, поскольку завтра уже наступило, то мы скоро это узнаем. — Не отрываясь от инопланетной штуковины, задумчиво произнес Шангин. —Ярослав, мне тут товарищ майор успел поведать, что вы вчера смогли воспользоваться этим чудо агрегатом и сиганули аж на лунную базу злобных гуманоидов.— Только я вас очень прошу товарищи, — Туманов приложил правую руку к груди. — моей Кате ни слова об этом и… поаккуратнее с кнопками, четвертая на Луну отправляет, а третья обратно на Землю.— Ярослав, Вы хоть понимаете, как Вы рисковали? — Развел руками Шангин. —Этот телепорт… он ведь мог быть настроен на особенности организма пришельцев. — Шангин ехидно улыбнулся. — А вдруг у вас хвост вырастет?— Я принимал утром душ. — На полном серьезе обратился Яр к Шангину. — И проверил… хвоста нет.— Тебе бы все шутки шутить, Яр. — Влез в разговор Самарин. — А вот если бы ты не смог вернуться обратно, что бы мы твоей супруге сказали?— Но я же вернулся.— Ну, ладно, товарищи. — Продолжил майор, переходя на деловой тон. — Шутки, конечно, шутками, но давайте подведем итоги и решим, что делать дальше… Я вижу ситуацию так… Бур Кольской неумолимо приближается к некоему объекту, заложенному пришельцами, возможно, миллионы лет назад. Они об этом как-то узнали и начали действовать... Один из них потерял свой телепорт, который для него оказался чрезвычайно важен. А вот сам он сейчас важен уже для нас, ибо подозревается в убийстве и уничтожении секретных документов.— Вот бы его сцапать! — Неожиданно с азартом выдал Шангин.— Думаю, что это будет очень непросто. — Заметил с легкой улыбкой Самарин. — Но вот сегодня он позвонит и ты, Яр, будешь снова с ним говорить. Я распоряжусь, чтобы связисты вычислили откуда будет звонок... А дальше будем действовать по обстоятельствам... — Самарин обвел присутствующих невеселым взглядом. — Пока всё. Если вопросов нет, то все свободны, товарищи…***Беда грянула около пяти вечера. В кабинет Туманова буквально влетел Самарин.— В Мехико землетрясение! — Сходу выпалил он. — По дипломатическим каналам передали, восемь баллов. Там все снесло!— Твою налево! — Туманов аж подскочил на стуле. — Неужели, это он? И Мехико… и восемь! Он ведь так вчера сказал, гад!В следующую секунду раздалась телефонная трель.— Да, Туманов! — Эмоционально выдохнул в трубку Ярослав.—Думаю, теперь вам достаточно доказательств того, что я предлагаю хорошую сделку.— Слушай, подонок, ты что творишь? Там же люди!— Возьми себя в руки, капитан. Мне некогда с тобой философствовать. Принимай решение… или завтра что-то подобное может произойти уже в твоей стране.— Где встречаемся! — Буквально прорычал в трубку Туманов.— Вот это другой разговор. — Издевательски спокойно прозвучало на том конце провода. — Дачный поселок «Дубрава», два километра по Ярославскому шоссе... Приезжай туда на машине один к девяти вечера на конечную остановку автобуса. Как приедешь жди, я подсяду сзади.После этих слов в трубке раздались короткие гудки.Ярослав сразу же набрал отдел связи.— Алло… Зарубин, удалось вычислить откуда звонок?— Никак нет, товарищ капитан. Аппаратура с ума сходит, словно из разных мест звонят одновременно! Но запись есть.— Ладно, понял. — Яр положил трубку и посмотрел на Самарина.— Думаю, мне нужно до вечера успеть еще раз наведаться на лунную базу, Николай Степанович, надо бы оставить сюрприз этому отморозку.— Согласен. Дуй к Шангину. Телепорт у него... и я тебя прошу поаккуратней там.***Тесная, асфальтированная дорога разрезала дачный поселок «Дубрава» практически пополам. От нее расходились узкие, кривые улочки, ширина которых совершенно не позволяла разъехаться двум автомобилям. Ярославу приходилось бывать в этих местах, на даче у хороших знакомых, поэтому он достаточно легко ориентировался. С наступлением темноты дорога опустела, да и по темным проулкам никто не хотел бродить. Туманов словно окунулся в атмосферу заброшенного поселения. Редкие мутные фонари и совершенно сказочная Луна довершали картину, от которой так и веяло какой-то осенней таинственностью.Туманов ехал медленно, опасаясь сюрпризов в виде одичавших собак или нетрезвых дачников, которые могли внезапно выскочить из темных закоулков прямо под колеса служебной «Волги».Наконец, фары выхватили конечную остановку рейсового автобуса. Старая, ржавеющая, стальная конструкция, словно скелет какого-то монстра, стояла на кромке асфальтированного пятачка для разворота автобусов. Рядом шелестела бумажными лохмотьями доска объявлений и все это великолепие вырывал из сумрака единственный фонарь с ядовито желтым свечением.Вокруг по-прежнему не было ни души. Туманов подкатил к остановке и выключил двигатель. Погасли фары. Черная «Волга», как ни странно, гармонично вписалась в эту мистическую обстановку. Тишину дачного поселка нарушал только шелест ветерка и далекий лай собак.Ярослав огляделся, пытался угадать с какой стороны может появится визитер. Вдруг в окружающую, почти сказочную тишину, ворвалась жуткая какофония. Несколько голосов в разнобой буквально орали слова популярной песни:«Мама анархия! Папа стакан портвейна! Мама анархия! Папа стакан портвейна!».На освященный пятачок, продолжая петь, вынырнула не очень трезвая стайка молодежи. Поравнявшись с одиноко стоявшей, темной машиной ребята резко умолкли и остановились. Сначала они разглядывали «Волгу», потом принялись что-то бурно обсуждать. Туманов видел, что всех четверых нещадно штормит. Через минуту один из парней заплетающейся походкой подошел к машине и, открыв пассажирскую дверь, выпалил:— Папаша, не подвезешь до Садовой? А то нам топать далеко, мы тебе рубалек заплатим.В салон ударил тяжелый выхлоп, стекла моментально запотели.— Не могу, друг. Я тут пассажира жду, очень важная персона. — Как можно доброжелательнее решил отшить ненужных свидетелей Туманов.— Ты чего, таксуешь что ли? — буквально держась за дверь не унимался гуляка.— Ну, вроде того. — Не желая затягивать беседу, отрезал Яр.— Ясно… — Протянул неудавшийся пассажир. — Ну тогда удачи тебе и… «крепче за баранку держись шофер»! — Непослушным языком уже проорал он и, хлопнув дверью, направился к друзьям.Дождавшись своего парламентера, парни обсудили сложившуюся ситуацию, потом один из них махнул рукой в сторону автомобиля, и нетрезвая компания продолжила свой путь снова разрывая тишину в четыре глотки:«Мама анархия! Папа стакан портвейна! Мама анархия! Папа стакан портвейна!».Какая-то нелепая шавка, громко лая, выскочила из подворотни и увязалась за орущими гуляками, щедро покрывая каждого из них отборными собачьими ругательствами. Но друзья настолько были увлечены пением, что не замечали, нахально вклинившегося в их дружные ряды, пятого вокалиста.Как только гуляки скрылись во тьме, Яр услышал сзади звук захлопнувшейся двери. В зеркале заднего вида отобразилась фигура, лицо которой тонуло во мраке капюшона.— Привет, капитан. Это не твоя группа захвата с песнями марширует?— А я было подумал, что это твоя разведка под прикрытием. — Вернул колкость Яр.— Покончим с любезностями… Ты привез мой телепорт?— Сначала пульт управления покажи.— Резонно… — Голос пришельца все так же отдавал «машинными» нотками, словно говорил робот. — Видишь, вон тот магазин?Яр кивнул.— Давай туда… а за ним направо.Туманов повернул ключ и «Волга», подсвечивая фарами, тронулась в указанном направлении. Узкая и темная улочка за магазином оказалась довольно ухабистой, и лучи фар то прыгали в небо, то упирались в землю. Обочины улицы пестрели самыми разнообразными постройками. От вполне приличных домиков с палисадниками, до заброшенных развалюх с подпорками. Через полкилометра, по левую сторону вырос двухметровый, глухой, деревянный забор.— Паркуйся у калитки. — Буркнул пассажир и, как только «Волга» остановилась, пошел открывать дверь.Деревянная постройка за забором выглядела аккуратной, но необжитой, словно тут бывали редкими набегами. Внутри это ощущение только усилилось. Прихожая и две комнаты обставлены крайне аскетично, на всех поверхностях толстый слой пыли, пол грязный, из мебели несколько стульев, диван и стол. В полумраке дальней комнаты на столе и полу, сверкая тусклой синей подсветкой, стояла сложная аппаратура. Техника явно была переносной, поэтому выглядела, как раскрытые чемоданы, в верхней створке которых, были экраны, а в нижних — клавиатуры. Два таких чемодана стояли на столе, и еще два на полу. Все четыре соединялись между собой проводами. На экранах мелькали все те же непонятные символы, как и на Лунной базе. Но на экране одного из стоящих на столе чемоданов, шел обратный отсчет… только уже привычными нам цифрами.— Это - переносной пульт управления гравитационными магнитами, капитан. На главном экране идет отсчет понятными вам символами, я специально так сделал. И, как ты успел заметить, до активации магнитов осталось менее семи лет. А вот это ключ. — собеседник достал из кармана небольшой цилиндр размером с зажигалку и подключил его к чемодану с цифрами.— Этот ключ уникален, его невозможно подделать, и он существует в единственном числе. Вся эта аппаратура не будет работать без ключа. Смотри сюда, капитан. Вот кнопка, которая ставит обратный отсчет на паузу. Щелк и цифры остановились… — Серый палец коснулся клавиши с символом, смахивающим на китайский иероглиф. — Жму еще раз и отсчет снова пошел… А, если вынимаю ключ, то этот процесс уже не отменить никаким образом, даже если разрушить все четыре элемента управления. Теперь сделка — я тебе ключ с пультами, а ты мне телепорт. Согласен?— Знаешь, мои коллеги попросили кое-что у тебя прояснить. — Ярослав медленно извлек из кармана телепорт. — Вы прибыли к нам при помощи этой штуки?— Нет… Телепорт позволяет перемещаться только в пределах одной звездной системы, а мы прибыли на большом межгалактическом корабле. Он замаскирован на Луне, именно на нем я и отправлюсь назад, домой.— А зачем тебе понадобилось уничтожать документы в хранилище и устранять свидетелей, которые видели вашу базу?— Видишь ли, капитан, магниты и база на Луне были заложены давно… по вашим меркам, очень давно. И тут у нас все функционировало в автоматическом режиме, без нашего присутствия. Через семь лет магниты должны были включиться и ваш шарик полетел бы прямиком к нам. Но тут вы вдруг стали бурить свою скважину, прямо над нашим магнитом. Естественно, мы получили оповещение от системы безопасности. Меня и еще троих отправили решить эту проблему. Двенадцать лет назад мы прибыли на старую Лунную базу, но как-то сразу все пошло не так. Сначала этот метеорит угодил прямо в ангар и убил троих моих коллег. Я остался один и не знал, за что хвататься. Нужно было как-то остановить бурение. Иначе, вы бы испортили нам один из магнитов и Земля улетела бы не туда, куда нам надо..,. Потом еще этот ваш луноход заехал на Лунную базу и совершенно нас рассекретил . Я буквально разрывался все эти годы на части, изучал и отслеживал тех, кто знает о расположении магнитов. Ну и часто принимал довольно поспешные решения, которые выливались в еще большие проблемы. А когда меня сбила машина и я потерял телепорт, то понял, что окончательно проиграл.— Слушай, а почему вы относитесь к нам, как к сорняку? Мы ведь обладаем интеллектом.— Знаешь, капитан, есть у вас на планете одна нация… так вот, они придумали близкую нам по духу формулировку — «Ничего личного, только бизнес».— Вот значит, как… Ну что же, не смею больше тебя задерживать. — С этими словами Ярослав протянул существу телепорт. Получив взамен ключ, Яр тут же вставил его в систему управления и остановил отсчет.Пришелец, повертев в руках телепорт, принялся что-то читать на его экране и тут же удивленно воскликнул:— Ого, капитан! Поздравляю! Знаешь, что ты первый человек, который побывал на Луне?— Ты ошибаешься. Там уже американцы были.— Послушай, Ярослав, у нас вся Луна под контролем, там ведь наша база. Даже в наше отсутствие автоматика отслеживала все ваши высадки и перемещения по Луне. И все эти данные поступали к нам. Я тебе авторитетно заявляю, что ты первый из людей, кто коснулся поверхности Луны. Все те, кто прилетал до тебя оставались на орбите. Да, они опускали на поверхность посадочные модули, но там были только камеры и радиоуправляемый ровер, который поколесил по лунной пыли и расставил аппаратуру. А люди не спускались на поверхность, это сложно и дорого, они просто транслировали заранее снятое на Земле кино с орбиты Луны. Вот и все. Обвели всех вокруг пальца. Живи теперь с этим, а мне пора. Пока.Нажав на кнопку, пришелец буквально растворился в воздухе и резкий хлопок на мгновение оглушил Туманова. Он посмотрел на часы и направился к машине. Усевшись в салон, Ярослав взял трубку старенького «Алтая» и набрал номер Самарина. На том конце с нетерпением ждали его звонка.— Сделка прошла успешно товарищ майор. Высылайте Шангина с экспертами — тут аппаратуру надо упаковать. — Спокойно доложил Туманов. — Как там обсерватория, Николай Степанович?— Они только что звонили, Ярослав. В заданной точке Луны наблюдали взрыв, как от падения крупного метеорита... Ты молодец, Яр, заминировал на совесть.— Это ему за Мехико, товарищ майор. Только вот луноход наш жалко…P.S.Всем документам по материалам Дела № 1507 придан статус «Совершенно секретно». Папки с документами переданы в архивы КГБ на бессрочное хранение.

Ключевые слова: Архипелаг КГБ детектив Козлов Кольская скважина луна фантастика

Другие, подобные истории: